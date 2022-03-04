Чеські зброярі передали свою продукцію для України

Міністерство оборони Чехії додатково направить Україні зброю та боєприпаси на суму 17 мільйонів крон, що еквівалентно 22 мільйонам гривень

Цензор.НЕТ із посиланням на Dennik.cz, повідомляє, що міністерство отримало їх в якості подарунка від чеських збройних компаній.

Як стверджується, зброю надали компанії: ská zbrojovka, Holík International, DSS та Sellier & Bellot. Кабмін схвалив його безоплатну передачу Україні.

"Кожен заряд має значення! Нам зброєносці дали, ми одразу в Україну. Чехія відправить сотні кулеметів, автоматів, автоматів, понад 100 тисяч патронів і близько тисячі тактичних рукавичок на 17 мільйонів крон", – стверджують у міністерстві.

Передачу подарунку Україні ухвалив чеський уряд на позачерговому засіданні увечері 3 березня.

Нагадаємо, зброю для України надали такі компаніїх як Česká zbrojovka, Holík International, DSS та Sellier & Bellot.

Нагадаємо, що Чехія вже передала в якості допомоги Україні проти російського вторгнення військової техніки на суму понад 650 мільйонів крон. Також в чеському уряді звільнили від відповідальності тих громадян, хто вирішить битися у конфлікті з росією на боці України.