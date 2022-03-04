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зброя (5767) Чехія (1002)

Чеські зброярі передали свою продукцію для України

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Міністерство оборони Чехії додатково направить Україні зброю та боєприпаси на суму 17 мільйонів крон, що еквівалентно 22 мільйонам гривень

Цензор.НЕТ із посиланням на Dennik.cz, повідомляє, що міністерство отримало їх в якості подарунка від чеських збройних компаній.

Як стверджується, зброю надали компанії: ská zbrojovka, Holík International, DSS та Sellier & Bellot. Кабмін схвалив його безоплатну передачу Україні.

"Кожен заряд має значення! Нам зброєносці дали, ми одразу в Україну. Чехія відправить сотні кулеметів, автоматів, автоматів, понад 100 тисяч патронів і близько тисячі тактичних рукавичок на 17 мільйонів крон", – стверджують у міністерстві.

Передачу подарунку Україні ухвалив чеський уряд на позачерговому засіданні увечері 3 березня.

Нагадаємо, зброю для України надали такі компаніїх як Česká zbrojovka, Holík International, DSS та Sellier & Bellot.

Нагадаємо, що Чехія вже передала в якості допомоги Україні проти російського вторгнення військової техніки на суму понад 650 мільйонів крон. Також в чеському уряді звільнили від відповідальності тих громадян, хто вирішить битися у конфлікті з росією на боці України.
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04.03.2022 02:54 Відповісти
Чехам - велика подяка. Вот видно близкое к нам родство . Чехи - самые близкие родственники по гаплогруппе, среди всех славян... И это прослеживается с момента расселения мурдасов в Европу. Проще говоря, с момента рождения славян, как таковых. Бо расселение происходило с наших территорий... это позже мы пустили на белый свет и на свою голову москалей. Но в том виноваты также и словене полябья, и кассубы (польские), и чудь-весь-мордва, как и 200 остальных национальностей сибирских епеней... вот и получились кровожадные орки.
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04.03.2022 02:56 Відповісти
Хорошее оружие у чехов. Качественное и точное.
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04.03.2022 03:10 Відповісти
Děkuji!
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04.03.2022 06:37 Відповісти
Дякуємо Чехії, саме в біді видно хто друг, хто ворог
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04.03.2022 10:37 Відповісти
 
 