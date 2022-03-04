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Якщо Запорізька АЕС вибухне - шкоди буде вдесятеро більше, ніж в Чорнобилі, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Якщо Запорізька АЕС вибухне - шкоди буде вдесятеро більше, ніж в Чорнобилі, - Кулеба

Російські окупанти обстріляли Запорізьку АЕС, в результаті чого виникла пожежа.

Про це у Twitter повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

"Російська армія з усіх боків обстрілює Запорізьку АЕС, найбільшу АЕС у Європі. Пожежа вже спалахнула. Якщо вона вибухне, це буде вдесятеро більше Чорнобиля! Росіяни повинні НЕГАЙНО припинити вогонь, допустити пожежників, створити зону безпеки!" - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти влучили в перший енергоблок на Запорізькій АЕС та обстрілюють рятувальників, які намагаються загасити пожежу. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+12
Тут нужно поднимать на уши все мировое сообщество, а не украинцам рассказывать.
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04.03.2022 02:45
+8
Ну так в Вашингтон звони, а не в Фейсбуке лялякай
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04.03.2022 02:44
+8
Гарна картинка. Буде корисною для тих політиків на Заході, котрі думають, що з кацапами можна про щось домовлятися.
Якщо вже знищені Харків та Чернігів на них не вплинули.
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04.03.2022 02:47
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Ну так в Вашингтон звони, а не в Фейсбуке лялякай
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04.03.2022 02:44 Відповісти
В Вашингтоне уже сказали - еще не время.
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04.03.2022 02:51 Відповісти
А, ну ок тогда
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04.03.2022 02:55 Відповісти
Дика орда,місце їм в пеклі
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04.03.2022 02:45 Відповісти
Тут нужно поднимать на уши все мировое сообщество, а не украинцам рассказывать.
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04.03.2022 02:45 Відповісти
Мировое сообщество боится того, что Путин жахнет по ним ядерной бомбой. Даже если падет Украина, а затем будут оккупированы все постсоветские страны они ничего существенного делать не будут.
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04.03.2022 02:51 Відповісти
Не встигнуть, розсипляться як розсипався совок
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04.03.2022 02:56 Відповісти
Прямо в прямом эфире смотрю на возможный конец света... русня херачит станцию из тяжёлого вооружения
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04.03.2022 02:46 Відповісти
Ну чего сразу Конец Света. Может какие-то африканские ***** и выживут
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04.03.2022 02:48 Відповісти
20 км до границы с Россией.
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04.03.2022 02:46 Відповісти
Гарна картинка. Буде корисною для тих політиків на Заході, котрі думають, що з кацапами можна про щось домовлятися.
Якщо вже знищені Харків та Чернігів на них не вплинули.
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04.03.2022 02:47 Відповісти
Це гірше ніж ядерні бомбочки *****,яких всі бояться.Набагато гірше.Тут сконають усі.
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04.03.2022 02:51 Відповісти
Ну зато Третьей Мировой не будет. Ато мало ли там из-за закрытого неба, что могло бы начатся
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04.03.2022 02:53 Відповісти
Наші підрозділи героїчно захищають станцію від божевільних орків. Якщо енергоблок зруйнується, що малоймовірно, то хмара все одно піде на кацапсан.
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04.03.2022 02:53 Відповісти
Они могут и баллистической ракетой ударить
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04.03.2022 02:54 Відповісти
Та й нехай... Нібито вони раніше ними не стріляли...
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04.03.2022 02:59 Відповісти
Так заряжай все ракеты на АЭС ********** и **** *********, нам пох... от чего здыхать, что от градов, что ядерных ударов *****, что от своих аэс. Пусть и на ********** все кацпские свинособаки возрадуются.
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04.03.2022 02:57 Відповісти
Всё это великое горе, а мир людей - безумен. Не рожала бы детей, если бы знала что мир именно таков. Молодая была, глупая..
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04.03.2022 03:09 Відповісти
 
 