Якщо Запорізька АЕС вибухне - шкоди буде вдесятеро більше, ніж в Чорнобилі, - Кулеба

Російські окупанти обстріляли Запорізьку АЕС, в результаті чого виникла пожежа.

Про це у Twitter повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

"Російська армія з усіх боків обстрілює Запорізьку АЕС, найбільшу АЕС у Європі. Пожежа вже спалахнула. Якщо вона вибухне, це буде вдесятеро більше Чорнобиля! Росіяни повинні НЕГАЙНО припинити вогонь, допустити пожежників, створити зону безпеки!" - йдеться в повідомленні.

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