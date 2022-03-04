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Якщо Запорізька АЕС вибухне - шкоди буде вдесятеро більше, ніж в Чорнобилі, - Кулеба
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські окупанти обстріляли Запорізьку АЕС, в результаті чого виникла пожежа.
Про це у Twitter повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.
"Російська армія з усіх боків обстрілює Запорізьку АЕС, найбільшу АЕС у Європі. Пожежа вже спалахнула. Якщо вона вибухне, це буде вдесятеро більше Чорнобиля! Росіяни повинні НЕГАЙНО припинити вогонь, допустити пожежників, створити зону безпеки!" - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+12 Виктор Дийнега
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+8 Дмитрий Иванов c94c0f2c
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+8 Gyro
показати весь коментар04.03.2022 02:47
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Якщо вже знищені Харків та Чернігів на них не вплинули.