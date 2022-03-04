Червоний Хрест допоможе гарантувати безпеку людям, яких евакуйовуватимуть з місць бойових дій
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Червоний хрест виступить нейтральним посередником для того, щоб допомогти гарантувати безпеку громадян, яких евакуйовуватимуть з місць, де ведуться бойові дії.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це сказала віцепрем'єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук в ефірі телеканалу "Рада".
За її словами, про це домовились Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та керівник міжнародного комітету Червоного хреста Петр Маєр під час телефонної розмови.
"Ми домовились, що Червоний хрест стане нейтральним посередником і допоможе гарантувати, що Росія не буде обстрілювати евакуаційні канали, які будуть створені", - сказала Верещук.
Як повідомляв Укрінформ, раніше віцепрем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук знову звернулася до Міжнародного Червоного Хреста з вимогою повернутися до виконання своїх безпосередніх завдань і допомогти організувати та забезпечити існування "зелених" коридорів для евакуації мирного населення із районів бойових дій в Україні, адже їм загрожує гуманітарна катастрофа.
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