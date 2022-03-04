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Червоний Хрест допоможе гарантувати безпеку людям, яких евакуйовуватимуть з місць бойових дій

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Червоний Хрест допоможе гарантувати безпеку людям, яких евакуйовуватимуть з місць бойових дій

Червоний хрест виступить нейтральним посередником для того, щоб допомогти гарантувати безпеку громадян, яких евакуйовуватимуть з місць, де ведуться бойові дії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це сказала віцепрем'єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук в ефірі телеканалу "Рада".

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За її словами, про це домовились Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та керівник міжнародного комітету Червоного хреста Петр Маєр під час телефонної розмови.

"Ми домовились, що Червоний хрест стане нейтральним посередником і допоможе гарантувати, що Росія не буде обстрілювати евакуаційні канали, які будуть створені", - сказала Верещук.

Як повідомляв Укрінформ, раніше віцепрем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук знову звернулася до Міжнародного Червоного Хреста з вимогою повернутися до виконання своїх безпосередніх завдань і допомогти організувати та забезпечити існування "зелених" коридорів для евакуації мирного населення із районів бойових дій в Україні, адже їм загрожує гуманітарна катастрофа.

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Красный крест опозорился
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04.03.2022 02:49 Відповісти
Даже добре що влада думає своєчасно про евакуацію а не так як з Маріуполем - скільки часу сгаяли і зараз там катастрофа і Зеленський тільки розводить руками а люди гинуть.Ганьба. Жінкам і дітям, старим людям і інвалідам не місце там де рвуться снаряди.Є в Україні місця де спокійно і є закордон де приймають на тимчасове перебування. Мирне населення не повинне гинути.
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24.03.2022 13:04 Відповісти
 
 