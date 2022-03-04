Для чехів, які воюватимуть за Україну, скасують відповідальність за найманство, – прем’єр Фіала

Чехія скасує кримінальну відповідальність за найманство для осіб, які хочуть взяти участь у розв'язаній Росією війні на боці України.

Про це повідомив прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала у Твіттері за результатами зустрічі з президентом Мілошем Земаном, повідомляє Цензор.НЕТ.

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"На зустрічі з паном президентом ми домовилися, що людям, які хочуть поїхати воювати в Україну і воюватимуть на боці України, можемо гарантувати відсутність покарання у вигляді зняття відповідальності", – написав Фіала.

За інформацією Радіо Прага, чеський прем'єр зазначив, що неможливо надати колективну можливість вирушити на війну за кордон, а через велику кількість заявок – заявникам індивідуальне схвалення.

За останні дні до Празького Граду звернулося близько 300 осіб, зацікавлених долучитися до служби в іноземній армії. У Міноборони у середу реєструвалося понад 100 заявників.

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Нагадаємо, у зверненні 3 березня Президент Володимир Зеленський сказав, що в Україну їдуть перші з 16 тисяч іноземних добровольців. З 1 березня, згідно з указом Президента, почав діяти безвізовий режим для іноземних добровольців.