Росіяни перетворили Тростянець на пекло - орки розграбували всі магазини, не дають поховати убитих містян, - голова ОВА Живицький
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Керівник Сумської ОВА повідомив про те, що місто Тростянець спіткала гуманітарна катастрофа.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.
Живицький підкреслив: "Охтирський район − територія пекла. Тростянець. Два міста на території району сьогодні у стані гуманітарної катастрофи. Російська армія фізично знищує мирне населення.
Наш Тростянець перетворили на пекло: росіяни окупували залізничний вокзал, там розмістили свою техніку, і розстріляли український прапор.
Через окупацію залізниці, ми не можемо доставляти гуманітарні вантажі, не можна вивезти людей. Не можна пригнати вагони-рефрижератори для зберігання трупів російських військових.
Російські орки грабують і мародерять: усі продуктові магазини спустошені".
Він продовжив: "Центральними вулицями Тростянця, наче в себе вдома, пересуваються росіяни: попереду БТР, а потім УРАЛ. Російські військові з автоматами патрулюють вулиці міста. Місцевим жителям виходити на вулицю небезпечно.
Також окупанти не дають можливість забирати трупи з вулиць. Близько 10 тіл мирних мешканців міста зараз привезли в лікарню - це ті, що вдалося забрати.
Кількість вбитих порахувати неможливо, тому що тіла знаходяться на вулицях, між будинками і місцеві мешканці, щоб прибрати їх з вулиць, забирають трупи додому.
Тростянчани складають їх у себе в погребах, сараях, щоб хоч якось зберегти. Щоб собаки не поїли тіла мирних мешканців на вулицях. Ховати їх поки немає можливості. Сьогодні російські окупанти Тростянця розстріляли похоронне бюро.
Також силою забрали комунальний транспорт, розвезли і розставили його по вулицях міста, на перехрестях.
Утім, поки мешканці забезпечені їжею, хліб випікають, роздають і розвозять безкоштовно. Комунальні служби, попри усю небезпеку, працюють".
"Через повну окупацію ми не можемо поки організувати доставку гуманітарної допомоги. Неможливо на сьогодні також евакуювати мешканців. Ми робимо усе можливе і неможливе, аби організувати безпеку мирного населення.
Тростянець сьогодні справді нагадує фільм жаху. Тільки це не фільм, це реальність. Наша українська реальність завдяки керівництву та військовим РФ та кожному росіянину, який сьогодні підтримує геноцид українського народу", - резюмував Живицький.
Будь ласка, зачекайте...
Чи вони навколо президента всі?
Їх перебити - раз плюнути. Невже не можна мобільну групу туди оперативно перекинути? Там на дві години роботи.
Не хочу тебе ображати - можу помилитися (судячи зі всього ти молода людина, бо мені 64), так що дай спочатку відповіді на питання, будь ласка. А потім поговоримо - маю час до 13ї години.
А я за ці дні зробив (по можливості - коронарна недостатність задовбала вже) значно більше, ніж ти написав. 6 раз возив сім'ї (жінки, діти - чоловіки лишились там) до кордону (грошей не брав, хоч навіть в авто заховати хотіли - там їм кожна копійка знадобиться, ніхто не знає, як надовго). Бензин скінчився, а пенсія 15го .
Сьогодні іду на 13-ту - обіцяли паливо виділити. в мене В3та карбюратор - їздить на чому завгодно, крім солярки.
Сутичка була в мене з таксовищиками-мародерами. За 170км брали з людей 4-5 тис. Хотіли мені колеса порізати.
Я подзвонив нашим хлопцям - оперативно підскочили, трохи потовкли, колеса порізали на двох авто і попередили, хто буде брати вище довоєнної такси - спалять машину.
Позавчора ходив цілу ніч з патрульними по місту, ділився своїм досвідом. Як не як я два роки розвідроти пройшов на війні. Хлопці молоденькі, розказуєш їм, а вони не вірять, що таке буває.
А ображати не потрібно, тим більше, якщо ти вже літня людина (може).
А на хлопців із спецслужб я не серу. Але командування в них... На мою думку, те що я пропонував їи зробити не менш важливе, ніж охорона уряду. Один раз налетіти вночі на той гарнізончик (не потрібно на всі - на один два пункти) - вирізати всіх до одного і тихо вийти. Повір - ефект буде і для інших. Я це бачив і знаю, про що пишу. В нас теж були роти, опорники, де служили такі от покидьки, а потім ми їх збирали -тіла тільки, без голів. І нам їх не було шкода. Бо собаці - собача смерть.
Так і сталося. А на борзоту у духів один спосіб був - так вони потім у цинку і їхали. Там 50% полягло по цій причині, або пяні в дупель до жінок лізли. Правда в Союзі їх героями називали - все замовчувалось. Як і на паРаші тепер.
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15:49 · 3 березня 2022 року·Twitter
И ***** переходит в следующую фазу. Бомбить мирняк. Уже десятки погибших в разных городах Украины. С его точки зрения - просто и эффективно. Просто, потому, что это армию поразить артиллерией и самолетами достаточно нелегко. Армия имеет привычку маскироваться, окапываться, рассредатачиваться, использовать рельеф. А по городу - «милое дело» Куда не вальнешь, кого-нибудь обязательно накроешь. И эффект тоже сразу. Паника, падение морального духа, отвлечение сил и средств от боевых действий.
Только вод *****стратеги не учли одной детали. У каждого из нас есть близкие, за которых мы боимся больше, чем за себя. Родители, любимые, дети, внуки. И сознание того, что все они находятся в страшной опасности, все они под прицелом…
Я не знаю, как абсолютно точно перевести на русский украинское слово «лють». Но это то, что сейчас испытывают все. ************, вы думаете, что уже знаете, каково это, воевать с украинцами? Нет, покойнички, все только начинается. Своими идиотскими и бесчеловечными действиями вы достигнете такого неожиданного для вас результата, как по настоящему, на стопятьдесятвосемь процентов розлюченный украинский народ. Ховайтесь.
Да, и мирняка в городах больше нету. Каждое окно, каждый подвал, каждый поворот, каждая ночь. Это смерть для оккупанта.