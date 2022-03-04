Росіяни перетворили Тростянець на пекло - орки розграбували всі магазини, не дають поховати убитих містян, - голова ОВА Живицький

Керівник Сумської ОВА повідомив про те, що місто Тростянець спіткала гуманітарна катастрофа.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Живицький підкреслив: "Охтирський район − територія пекла. Тростянець. Два міста на території району сьогодні у стані гуманітарної катастрофи. Російська армія фізично знищує мирне населення.

Наш Тростянець перетворили на пекло: росіяни окупували залізничний вокзал, там розмістили свою техніку, і розстріляли український прапор.

Через окупацію залізниці, ми не можемо доставляти гуманітарні вантажі, не можна вивезти людей. Не можна пригнати вагони-рефрижератори для зберігання трупів російських військових.

Російські орки грабують і мародерять: усі продуктові магазини спустошені".

Він продовжив: "Центральними вулицями Тростянця, наче в себе вдома, пересуваються росіяни: попереду БТР, а потім УРАЛ. Російські військові з автоматами патрулюють вулиці міста. Місцевим жителям виходити на вулицю небезпечно.

Також окупанти не дають можливість забирати трупи з вулиць. Близько 10 тіл мирних мешканців міста зараз привезли в лікарню - це ті, що вдалося забрати.

Кількість вбитих порахувати неможливо, тому що тіла знаходяться на вулицях, між будинками і місцеві мешканці, щоб прибрати їх з вулиць, забирають трупи додому.

Тростянчани складають їх у себе в погребах, сараях, щоб хоч якось зберегти. Щоб собаки не поїли тіла мирних мешканців на вулицях. Ховати їх поки немає можливості. Сьогодні російські окупанти Тростянця розстріляли похоронне бюро.

Також силою забрали комунальний транспорт, розвезли і розставили його по вулицях міста, на перехрестях.

Утім, поки мешканці забезпечені їжею, хліб випікають, роздають і розвозять безкоштовно. Комунальні служби, попри усю небезпеку, працюють".

"Через повну окупацію ми не можемо поки організувати доставку гуманітарної допомоги. Неможливо на сьогодні також евакуювати мешканців. Ми робимо усе можливе і неможливе, аби організувати безпеку мирного населення.

Тростянець сьогодні справді нагадує фільм жаху. Тільки це не фільм, це реальність. Наша українська реальність завдяки керівництву та військовим РФ та кожному росіянину, який сьогодні підтримує геноцид українського народу", - резюмував Живицький.

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