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Сумська область (2216) Живицький Дмитро (465)

Росіяни перетворили Тростянець на пекло - орки розграбували всі магазини, не дають поховати убитих містян, - голова ОВА Живицький

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Росіяни перетворили Тростянець на пекло - орки розграбували всі магазини, не дають поховати убитих містян, - голова ОВА Живицький

Керівник Сумської ОВА повідомив про те, що місто Тростянець спіткала гуманітарна катастрофа.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Живицький підкреслив: "Охтирський район − територія пекла. Тростянець.  Два міста на території району сьогодні у стані гуманітарної катастрофи. Російська армія фізично знищує мирне населення.

Наш Тростянець перетворили на пекло: росіяни окупували залізничний вокзал, там розмістили свою техніку, і розстріляли український прапор.

Через окупацію залізниці, ми не можемо доставляти гуманітарні вантажі, не можна вивезти людей. Не можна пригнати вагони-рефрижератори для зберігання трупів російських військових.

Російські орки грабують і мародерять: усі продуктові магазини спустошені".

Він продовжив: "Центральними вулицями Тростянця, наче в себе вдома, пересуваються росіяни: попереду БТР, а потім УРАЛ. Російські військові з автоматами патрулюють вулиці міста. Місцевим жителям виходити на вулицю небезпечно.

Також окупанти не дають можливість забирати трупи з вулиць. Близько 10 тіл мирних мешканців міста зараз привезли в лікарню - це ті, що вдалося забрати.

Кількість вбитих порахувати неможливо, тому що тіла знаходяться на вулицях, між будинками і місцеві мешканці, щоб прибрати їх з вулиць, забирають трупи додому.

Тростянчани складають їх у себе в погребах, сараях, щоб хоч якось зберегти. Щоб собаки не поїли тіла мирних мешканців на вулицях. Ховати їх поки немає можливості. Сьогодні російські окупанти Тростянця розстріляли похоронне бюро.

Також силою забрали комунальний транспорт, розвезли і розставили його по вулицях міста, на перехрестях.

Утім, поки мешканці забезпечені їжею, хліб випікають, роздають і розвозять безкоштовно. Комунальні служби, попри усю небезпеку, працюють".

"Через повну окупацію ми не можемо поки організувати доставку гуманітарної допомоги. Неможливо на сьогодні також евакуювати мешканців. Ми робимо усе можливе і неможливе, аби організувати безпеку мирного населення.

Тростянець сьогодні справді нагадує фільм жаху. Тільки це не фільм, це реальність. Наша українська реальність завдяки керівництву та військовим РФ та кожному росіянину, який сьогодні підтримує геноцид українського народу", - резюмував Живицький.

Також читайте: Російські військові бомбардують передмістя Сум

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+22
мародерство, грабежи, убийства - русский мир как он есть
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04.03.2022 04:05
+19
Пленные не нужны, не нужны «Мама забери меня с Украины».
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04.03.2022 04:17
+18
Украинцы!!!Вы ещё будете кормить их пирожками с чаем и отправлять домой к маме,когда они попадут в плен?
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04.03.2022 04:17
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мародерство, грабежи, убийства - русский мир как он есть
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04.03.2022 04:05 Відповісти
ОсЛободітелі, носії руЦкой весни принесли і демонструють свою культуру і свої звичаї
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04.03.2022 04:06 Відповісти
Вбивати цапів без жалю! Цапи не мають право на життя!
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04.03.2022 04:07 Відповісти
Этим пощады не будет.
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04.03.2022 04:10 Відповісти
А де ж ті круті хлопці з ССО? їхні погрози шось мені нагадують Кадирова.
Чи вони навколо президента всі?
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04.03.2022 04:22 Відповісти
Будут и ССО и все остальные.
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04.03.2022 04:28 Відповісти
Там же не бійці, там урки сцикливі. Такі на війні довго не живуть. Бійці так не роблять, щоб я про орків не говорив. Повір - свого часу я на це надивився у 85-86 р.
Їх перебити - раз плюнути. Невже не можна мобільну групу туди оперативно перекинути? Там на дві години роботи.
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04.03.2022 04:47 Відповісти
Задницю хоч від дивана відірви, а потім де хто питай. Маю такого сусіда - всі йому хренові, всі йому винні, а само, падло, лиш би вкрасти і в нору затягнути.
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04.03.2022 06:55 Відповісти
А ти де? І що робиш для Українців зараз? І що і звідки ти знаєш те, про що я написав?
Не хочу тебе ображати - можу помилитися (судячи зі всього ти молода людина, бо мені 64), так що дай спочатку відповіді на питання, будь ласка. А потім поговоримо - маю час до 13ї години.
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04.03.2022 07:44 Відповісти
Будеш здивований - мені також 64, однолітки. Мало того, як тепер прийнято говорити, з обмеженими можливостями. Так що... А не про то мова. Найгірше, що зараз може бути сьогодні то піднімати між собою срачі, особливо з претензіями до військових і навіть влади, хоча я особисто ще 2 тижні тому ту зелену мерзоту... Ну, думаю, розумієш... Але сьогодні все, не треба! Не треба срати на тих хлопців, вони не зобов`язані тобі доповідати де вони і що роблять! Зрозумів? А тому замовкни і сопи собі в дві дзюрки. А ліпше займись чимось - допоможи біженцям, почисть підвал, щоб сховатись. плети маскувальну сітку, або хоч вулицю позамітай... Справ багато, якщо, звичайно на вулиці в тебе спокійно. Дійшло?
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04.03.2022 07:57 Відповісти
Не потрібно брехати: старші люди під ніками не ховаються, і вислів про диван - теж пацанський.
А я за ці дні зробив (по можливості - коронарна недостатність задовбала вже) значно більше, ніж ти написав. 6 раз возив сім'ї (жінки, діти - чоловіки лишились там) до кордону (грошей не брав, хоч навіть в авто заховати хотіли - там їм кожна копійка знадобиться, ніхто не знає, як надовго). Бензин скінчився, а пенсія 15го .
Сьогодні іду на 13-ту - обіцяли паливо виділити. в мене В3та карбюратор - їздить на чому завгодно, крім солярки.
Сутичка була в мене з таксовищиками-мародерами. За 170км брали з людей 4-5 тис. Хотіли мені колеса порізати.
Я подзвонив нашим хлопцям - оперативно підскочили, трохи потовкли, колеса порізали на двох авто і попередили, хто буде брати вище довоєнної такси - спалять машину.
Позавчора ходив цілу ніч з патрульними по місту, ділився своїм досвідом. Як не як я два роки розвідроти пройшов на війні. Хлопці молоденькі, розказуєш їм, а вони не вірять, що таке буває.
А ображати не потрібно, тим більше, якщо ти вже літня людина (може).

А на хлопців із спецслужб я не серу. Але командування в них... На мою думку, те що я пропонував їи зробити не менш важливе, ніж охорона уряду. Один раз налетіти вночі на той гарнізончик (не потрібно на всі - на один два пункти) - вирізати всіх до одного і тихо вийти. Повір - ефект буде і для інших. Я це бачив і знаю, про що пишу. В нас теж були роти, опорники, де служили такі от покидьки, а потім ми їх збирали -тіла тільки, без голів. І нам їх не було шкода. Бо собаці - собача смерть.
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04.03.2022 08:51 Відповісти
Молодець, якщо не брешеш. А от ССО не чіпай
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04.03.2022 09:40 Відповісти
Ми як з учебки в Душанбе вже вилітали туди, наш ротний (правильний був мужик, загинув у вертушці) сказав "Рябята, запомните - это война мужиков. Старики, бабы, дети - нипричем. Для вас их нет. Не трогать, есть возможность -помогите. И вернетесь живыми"
Так і сталося. А на борзоту у духів один спосіб був - так вони потім у цинку і їхали. Там 50% полягло по цій причині, або пяні в дупель до жінок лізли. Правда в Союзі їх героями називали - все замовчувалось. Як і на паРаші тепер.
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04.03.2022 10:02 Відповісти
Ось як орки себе ведуть,коли ім не погрожує смерть або полон, невже все це вибачити і потім відпустити їх до мамусь?
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04.03.2022 04:11 Відповісти
більше годуйте кацабів і відпускайте=вони знову прийюуть
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04.03.2022 04:12 Відповісти
Пленные не нужны, не нужны «Мама забери меня с Украины».
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04.03.2022 04:17 Відповісти
Украинцы!!!Вы ещё будете кормить их пирожками с чаем и отправлять домой к маме,когда они попадут в плен?
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04.03.2022 04:17 Відповісти
Орда звичайна. Московська.
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04.03.2022 04:18 Відповісти
Под видом борьбьі против национал-социализма, Путин устроил самьій настоящий геноцид Украинского народа !
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04.03.2022 04:22 Відповісти
робота в крутиххлопців інша для початку бачу ти не в курсах, тепер скажи ,ти де чортило?!
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04.03.2022 04:32 Відповісти
У нас там взагалі мародерять по хазяйствах, вбивають сім'ї атошників та націоналістів. Це фашисти. Реальні фашисти.
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04.03.2022 04:41 Відповісти
Господи.
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04.03.2022 06:41 Відповісти
@kitty_donaldson
НОВЕ: Федеральна служба безпеки Росії розробила плани публічних страт в #Україна після захоплення міст, повідомив представник європейської розвідки.
15:49 · 3 березня 2022 року·Twitter
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04.03.2022 04:55 Відповісти
Русская армия - мародеры, насильники и убийцы мирных граждан Украины.
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04.03.2022 04:55 Відповісти
Конфетно-букетный вариант захвата Украины не прошел. Не получилось взять под камеры, с цветами на броне доблестных танкистов и чепчиками в воздухе. Вместо цветов - корсары, джавелины, штурмовая авиация и байрактары.

И ***** переходит в следующую фазу. Бомбить мирняк. Уже десятки погибших в разных городах Украины. С его точки зрения - просто и эффективно. Просто, потому, что это армию поразить артиллерией и самолетами достаточно нелегко. Армия имеет привычку маскироваться, окапываться, рассредатачиваться, использовать рельеф. А по городу - «милое дело» Куда не вальнешь, кого-нибудь обязательно накроешь. И эффект тоже сразу. Паника, падение морального духа, отвлечение сил и средств от боевых действий.

Только вод *****стратеги не учли одной детали. У каждого из нас есть близкие, за которых мы боимся больше, чем за себя. Родители, любимые, дети, внуки. И сознание того, что все они находятся в страшной опасности, все они под прицелом…

Я не знаю, как абсолютно точно перевести на русский украинское слово «лють». Но это то, что сейчас испытывают все. ************, вы думаете, что уже знаете, каково это, воевать с украинцами? Нет, покойнички, все только начинается. Своими идиотскими и бесчеловечными действиями вы достигнете такого неожиданного для вас результата, как по настоящему, на стопятьдесятвосемь процентов розлюченный украинский народ. Ховайтесь.

Да, и мирняка в городах больше нету. Каждое окно, каждый подвал, каждый поворот, каждая ночь. Это смерть для оккупанта.
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04.03.2022 05:36 Відповісти
Лють, это точно - похлеще ненависти! Орки - горите в аду!
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04.03.2022 07:15 Відповісти
ĮTŪŽIS. Liutj.
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04.03.2022 08:02 Відповісти
 
 