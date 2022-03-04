Війська РФ не пропустили рятувальників, пожежа на Запорізькій АЕС посилюється, - "Енергоатом"

"Енергоатом" з посиланням на працівників станції заявив, що російські військові не пропустили рятувальників, пожежа посилюється.

Про це пише Суспільне, передає Цензор.НЕТ.

Тим часом "Енергоатом" о 4:10 поширив заяву в. о. Генерального директора Ігор Мурашов: "Ядерна безпека на ЗАЕС порушена. Ми робимо все можливе, але пожежа триває, пожежників не допустили. Є величезні ризики. На станції бойові дії. Реактори у небезпеці".

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