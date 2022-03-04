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Війська РФ не пропустили рятувальників, пожежа на Запорізькій АЕС посилюється, - "Енергоатом"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Війська РФ не пропустили рятувальників, пожежа на Запорізькій АЕС посилюється, -

"Енергоатом" з посиланням на працівників станції заявив, що російські військові не пропустили рятувальників, пожежа посилюється.

Про це пише Суспільне, передає Цензор.НЕТ.

Тим часом "Енергоатом" о 4:10 поширив заяву в. о. Генерального директора Ігор Мурашов: "Ядерна безпека на ЗАЕС порушена. Ми робимо все можливе, але пожежа триває, пожежників не допустили. Є величезні ризики. На станції бойові дії. Реактори у небезпеці".

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Топ коментарі
+12
Цель Путина - денационализация, т.е. физическое уничтожение украинцев и Украины.

Или мы кацапов или они нас. Третьего варианта нет.
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04.03.2022 04:28
+11
****, немає слів, ****** ********!
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04.03.2022 04:24
+10
)(уйло в неадекваті.попереджали ж.А Европа в смішки грає?
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04.03.2022 04:25
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****, немає слів, ****** ********!
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04.03.2022 04:24 Відповісти
)(уйло в неадекваті.попереджали ж.А Европа в смішки грає?
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04.03.2022 04:25 Відповісти
Цель Путина - денационализация, т.е. физическое уничтожение украинцев и Украины.

Или мы кацапов или они нас. Третьего варианта нет.
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04.03.2022 04:28 Відповісти
Мер Енергодар зараз по ТВ...ніх.....не знає.
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04.03.2022 04:28 Відповісти
US пора пускать в дело его величество Predator
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04.03.2022 04:31 Відповісти
очевидно нужно подкрепление
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04.03.2022 04:31 Відповісти
как то заблокировать помещения можно там?
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04.03.2022 04:32 Відповісти
опасность в полном обесточении, будет фукусима.
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04.03.2022 04:35 Відповісти
СБУ, Повернись живим
і волонтери створили ще один спільний сервіс для збору даних про переміщення окупантів.
❗Посилання на цей ресурс: https://findokupant.com
Ви передаєте інформацію - військові обробляють отримані дані.
https://t.me/stop_russian_war_bot…
https://facebook.com/100069073844828/posts/267654958880297/
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04.03.2022 04:33 Відповісти
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04.03.2022 04:34 Відповісти
У меня такое впечатление что наши союзники больше переживают за фашиста путина, чем за своих граждан. Вот если рванет AЭС может граждане спросят с них. Страны НАТО уже в опасности, пора бы уже НАТО как то отреагировать на эту угрозу
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04.03.2022 04:33 Відповісти
Країни Нато І США це сцикуни які за свтїми жирними животами ніху... не бачать і не хочуть бачити!
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04.03.2022 04:37 Відповісти
я навіть не хочу говорити чим відреагують..та й ви самі знаєте чим
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04.03.2022 04:38 Відповісти
)(уйло хоче шоб з ним поговорили по телефону...Перед тим звонили як він військами орудував на кордоні..він в бункері..Вітер зараз дме з північного заходу на південний схід і закручується нал Ростовом на Дону..
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04.03.2022 04:36 Відповісти
То ви вже розберіться а то пишете: Пожежникам вдалось потрапити на Запорізьку АЕС, а через годину: пожежників не допустили
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04.03.2022 04:39 Відповісти
З іншого джеоела:
04.03.2022

04:36

МАГАТЭ осведомлено об обстрелах Запорожской АЭС, поддерживает связь с украинскими властями по поводу ситуации.

Украинский регулирующий орган проинформировал МАГАТЭ, что об изменении уровней радиации на площадке Запорожской АЭС не сообщалось.

Украина сообщила МАГАТЭ, что пожар на площадке Запорожской АЭС не затронул "основное" оборудование, персонал станции принимает меры по ликвидации последствий.
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04.03.2022 04:42 Відповісти
Внимание! Важная информация. В западном направлении Украины двигаются диверсанты из Беларусии https://www.youtube.com/watch?v=iTKjv7ErZcQ
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04.03.2022 04:39 Відповісти
Очередное удобрение для украинской земли.

https://twitter.com/pollykhoult/status/1499352548054028294?s=20&t=ZOtWfrIWdSuigmAMt7-jAw

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04.03.2022 04:39 Відповісти
18 вересня 2017 р. ми звертались до Уряду
Звертаємо увагу Уряду на небезпеку для енергосистеми України, що закладена в місцевій концентрації великих потужностей - у випадку реальної терористичної загрози. Пропонуємо перевірити захищеність ЛЕП, основних споруд та інфраструктури незалежними від охорони АЕС спецслужбами. Нагадуємо, що екологічна громадськість завжди ратувала за дійсно незалежно відновлювальну та малу енергетику. Зокрема, за використання саме динамічної потужності води П.Бугу.
http://www.bible-for-you.org/desk/kraeved/gromadski-sluhannja.php
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04.03.2022 04:41 Відповісти
Какапи, які тут на сайті, ви розумієте що ваше ***** подихає і хоче щоб разом з ним зник увесь світ.
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04.03.2022 04:44 Відповісти
До кого ти звертався? Цензор в параші заборонений..тут пасуться тільки небесні суки
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04.03.2022 04:50 Відповісти
...гебешні суки
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04.03.2022 04:51 Відповісти
саме до них
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04.03.2022 04:56 Відповісти
бо вони теж нажаль входять до світу
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04.03.2022 04:57 Відповісти
А можно будет там байрактаром отработать, или это не совсем гуманно?

https://twitter.com/pollykhoult/status/1499553204492718083

4 березня на херсонській площі Свободи російські окупанти планують інсценувати проросійську акцію. Для цього в місто звозять 2 великі автобуси, 20 автівок, 2 спринтери та 7 «газелей». Натовп розмахуватиме прапорами РФ і кричатиме, що Херсон - це «Херсонська народна республіка».
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04.03.2022 04:46 Відповісти
Планують "республіку" назвати ХерНа! 🤣
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04.03.2022 05:30 Відповісти
А наші місцеві жителі запропонують іншу назву "республіки" і вказівку окупантам: На Хер!
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04.03.2022 05:36 Відповісти
Коротко
..
Падло кремлівські. Йому пох на світ.
...
Слава нації
Смерть москалям
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04.03.2022 04:48 Відповісти
Они просто уничтожают этот мир. Сумасшедшие люди которые получили в свои руки ядерную мощь.
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04.03.2022 04:52 Відповісти
Я думаю у нас есть право ,сейчас ,заминировать САМИМ все атомные станции и ПОТРЕБОВАТЬ ОТ ВСЕХ НАКОНЕЦ ТО ВКЛЮЧИТЬ МОЗГИ ДА,ДА ШАНТАЖИРОВАТЬ ПОДРЫВОМ ЭТО НАШЕ СПАСЕГИЕ НАША КНОПКА ПО ДРУГОМУ НАС НЕ УСЛЫШАТ
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04.03.2022 04:56 Відповісти
Ну давай пуйло! Жги *****!

Тьі ***** не знаешь, что такое радиоактивньіе ожоги - а я-то знаю. Тьі не занешь, что такое иммунодефицит - а я знаю.

Тьі проиграл, ******! Сегодня твоя сцрана, когда-то считавшая меня своим рабом, навеки вписала себя в историю так, что гитлер нервно курит в сторонке. Ну и **** тьі восстановишь ссср - даже если с Україной! Вьі навечно вписали себя в историю как ядерньіе террористьі. Русских теперь будут изображать вместо нацистов даже в компьютерньіх играх. Теперь вместо Вольфенштейна будет Воронеж!

Тьі, ***** думаешь, что на урале отсидишься! В фоллаут переиграл штоле - а, не, тьі же ***** на тридцать лет старше моего поколения миллениалов, отуда тебе, ******, знать?! Пуй тебе, а не фоллаут, даблаиоп! Жуй сраку!

Я так детей хотел. Ждал, надеялся. Хорошо, что так и не завел!
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04.03.2022 05:53 Відповісти
Может быть , НАТО , пора бы уже сделать, выбор на чьей они стороне и вступить в войну , потому что она уже ***** идёт и отсидеться не удастся
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04.03.2022 05:53 Відповісти
Поляки , Прибалты, Молдоване , ***** идёт за вами ,. Так ,что вы уже можете начинать воевать на нашей стороне , пока Украина держится, потому что НАТО вам не поможет Они боятся *****
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04.03.2022 06:00 Відповісти
 
 