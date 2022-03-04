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Війська РФ не пропустили рятувальників, пожежа на Запорізькій АЕС посилюється, - "Енергоатом"
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
"Енергоатом" з посиланням на працівників станції заявив, що російські військові не пропустили рятувальників, пожежа посилюється.
Про це пише Суспільне, передає Цензор.НЕТ.
Тим часом "Енергоатом" о 4:10 поширив заяву в. о. Генерального директора Ігор Мурашов: "Ядерна безпека на ЗАЕС порушена. Ми робимо все можливе, але пожежа триває, пожежників не допустили. Є величезні ризики. На станції бойові дії. Реактори у небезпеці".
Топ коментарі
+12 Fransua
показати весь коментар04.03.2022 04:28
+11 Андрій Огоновський c5b5d73c
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+10 Bob Fayn
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Или мы кацапов или они нас. Третьего варианта нет.
і волонтери створили ще один спільний сервіс для збору даних про переміщення окупантів.
❗Посилання на цей ресурс: https://findokupant.com
Ви передаєте інформацію - військові обробляють отримані дані.
https://t.me/stop_russian_war_bot…
https://facebook.com/100069073844828/posts/267654958880297/
04.03.2022
04:36
МАГАТЭ осведомлено об обстрелах Запорожской АЭС, поддерживает связь с украинскими властями по поводу ситуации.
Украинский регулирующий орган проинформировал МАГАТЭ, что об изменении уровней радиации на площадке Запорожской АЭС не сообщалось.
Украина сообщила МАГАТЭ, что пожар на площадке Запорожской АЭС не затронул "основное" оборудование, персонал станции принимает меры по ликвидации последствий.
https://twitter.com/pollykhoult/status/1499352548054028294?s=20&t=ZOtWfrIWdSuigmAMt7-jAw
Звертаємо увагу Уряду на небезпеку для енергосистеми України, що закладена в місцевій концентрації великих потужностей - у випадку реальної терористичної загрози. Пропонуємо перевірити захищеність ЛЕП, основних споруд та інфраструктури незалежними від охорони АЕС спецслужбами. Нагадуємо, що екологічна громадськість завжди ратувала за дійсно незалежно відновлювальну та малу енергетику. Зокрема, за використання саме динамічної потужності води П.Бугу.
http://www.bible-for-you.org/desk/kraeved/gromadski-sluhannja.php
https://twitter.com/pollykhoult/status/1499553204492718083
4 березня на херсонській площі Свободи російські окупанти планують інсценувати проросійську акцію. Для цього в місто звозять 2 великі автобуси, 20 автівок, 2 спринтери та 7 «газелей». Натовп розмахуватиме прапорами РФ і кричатиме, що Херсон - це «Херсонська народна республіка».
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Падло кремлівські. Йому пох на світ.
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Слава нації
Смерть москалям
Тьі ***** не знаешь, что такое радиоактивньіе ожоги - а я-то знаю. Тьі не занешь, что такое иммунодефицит - а я знаю.
Тьі проиграл, ******! Сегодня твоя сцрана, когда-то считавшая меня своим рабом, навеки вписала себя в историю так, что гитлер нервно курит в сторонке. Ну и **** тьі восстановишь ссср - даже если с Україной! Вьі навечно вписали себя в историю как ядерньіе террористьі. Русских теперь будут изображать вместо нацистов даже в компьютерньіх играх. Теперь вместо Вольфенштейна будет Воронеж!
Тьі, ***** думаешь, что на урале отсидишься! В фоллаут переиграл штоле - а, не, тьі же ***** на тридцать лет старше моего поколения миллениалов, отуда тебе, ******, знать?! Пуй тебе, а не фоллаут, даблаиоп! Жуй сраку!
Я так детей хотел. Ждал, надеялся. Хорошо, что так и не завел!