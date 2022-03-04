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Україна повідомила, що пожежа на ЗАЕС не вплинула на "основне" обладнання, - МАГАТЕ
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Персонал Запорізької АЕС вживає "пом'якшувальні заходи".
Про це повідомляє МАГАТЕ, передає Цензор.НЕТ.
"Україна повідомила, що пожежа на ЗАЕС не вплинула на "основне" обладнання, персонал станції вживає пом'якшувальні заходи", - заявили в МАГАТЕ.
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