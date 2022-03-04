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Україна повідомила, що пожежа на ЗАЕС не вплинула на "основне" обладнання, - МАГАТЕ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Україна повідомила, що пожежа на ЗАЕС не вплинула на

Персонал Запорізької АЕС вживає "пом'якшувальні заходи".

Про це повідомляє МАГАТЕ, передає Цензор.НЕТ.

"Україна повідомила, що пожежа на ЗАЕС не вплинула на "основне" обладнання, персонал станції вживає пом'якшувальні заходи", - заявили в МАГАТЕ.

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Топ коментарі
+6
Дурна Україна. А МЕГАТЕ почуло, сходило в туалет... - і спатки.
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04.03.2022 04:49
+6
І це все? А як же організувати міжнародну комісію і провірити стан станціїї ? А вкінці то кінців, те що станція захоплена терористами,то вже навіть і не "турбує" нікого?
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04.03.2022 04:50
+3
А в какой момент зеледент стал лучшим? Когда провалил гособоронзаказ или когда антиковидный фонд в асфальт закатывал? Или когда наши войска в одностороннем порядке отводил зимой на неподготовленные позиции? Что из этого на Ваш взгляд сильнее из его достижений?
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04.03.2022 05:02
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Дурна Україна. А МЕГАТЕ почуло, сходило в туалет... - і спатки.
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04.03.2022 04:49 Відповісти
***...не дають Зеленському поспати...він на пресконференціїї геть виснажений був..
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04.03.2022 04:50 Відповісти
В нас ще ніколи не було такого Президента, він найкращий в світі. Хоча я не голосував за нього, але він ділом довів що він найкращий!
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04.03.2022 04:53 Відповісти
А в какой момент зеледент стал лучшим? Когда провалил гособоронзаказ или когда антиковидный фонд в асфальт закатывал? Или когда наши войска в одностороннем порядке отводил зимой на неподготовленные позиции? Что из этого на Ваш взгляд сильнее из его достижений?
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04.03.2022 05:02 Відповісти
йдеш в президенти на наступний строк?
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04.03.2022 05:06 Відповісти
Думаю головой, а не желудком. Где обещанное окончание войны, где договорится посередине, где конец зубожиння, где гособоронзаказ? Сейчас я слышу беспомощные вопли великого полководца, спровоцировавшего бункерфюрера на полномасштабную войну сам же убеждая весь мирь о том, что скоплений войск РФ на границе с Украиной нет.
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04.03.2022 06:16 Відповісти
я мацкалоті вже писав.на стрімах .Шут--перетворився на короля---а король став шутом..бо вони глузували з нашого по праву ПРЕЗИДЕНТА
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04.03.2022 05:05 Відповісти
Тобто Україна дає знать фюреру, щоб той продовжував, бо небезпеки нема?
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04.03.2022 04:50 Відповісти
Україна якраз і кричить про небезпеку, а МАГАТЕ махнули рукою і все
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04.03.2022 04:55 Відповісти
Магатэ. наполовину кацапская и кетайская, шарашкина контора для своих. Когда то пытался тут устроиться, наивный пипл
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04.03.2022 05:24 Відповісти
І це все? А як же організувати міжнародну комісію і провірити стан станціїї ? А вкінці то кінців, те що станція захоплена терористами,то вже навіть і не "турбує" нікого?
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04.03.2022 04:50 Відповісти
Президент Франции Эмманюэль Макрон выдвинулся на второй срок.міротворец йпт
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04.03.2022 04:52 Відповісти
Пипец.
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04.03.2022 04:55 Відповісти
А що? ЧАЕС була близько до Західної Європи, а ця якось далеченько. Не хвилює європоців.
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04.03.2022 04:55 Відповісти
заборонена пісня українська була після Чорнобиля--повій вітер з України
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04.03.2022 05:08 Відповісти
 
 