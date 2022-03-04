Україна повідомила, що пожежа на ЗАЕС не вплинула на "основне" обладнання, - МАГАТЕ

Персонал Запорізької АЕС вживає "пом'якшувальні заходи".

Про це повідомляє МАГАТЕ, передає Цензор.НЕТ.

"Україна повідомила, що пожежа на ЗАЕС не вплинула на "основне" обладнання, персонал станції вживає пом'якшувальні заходи", - заявили в МАГАТЕ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Війська РФ не пропустили рятувальників, пожежа на Запорізькій АЕС посилюється, - "Енергоатом"