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Джонсон поговорив з Зеленським і скликає екстрене засідання Радбезу ООН через ситуацію на Запорізькій АЕС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Джонсон поговорив з Зеленським і скликає екстрене засідання Радбезу ООН через ситуацію на Запорізькій АЕС

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у розмові з президентом України Володимиром Зеленським заявив, що скликає екстрене засідання РБ ООН найближчим часом через ситуацію навколо Запорізької АЕС, повідомляє Даунінг-стріт.

Джонсон провів телефонну розмову із президентом Зеленським, пише в телеграм-каналі нардеп "ЄС" Олексій Гончаренко, передає Цензор.НЕТ.

Обидва лідери погодилися, що Росія має негайно припинити атаку на електростанцію та дозволити безперешкодний доступ екстренних служб до електростанції

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Джонсон заявив, що необдумані дії Путіна загрожують безпеці всієї Європи.

За його словами, Велика Британія зробить усе можливе, щоб ситуація не погіршилася

Обидва лідери погодилися, що припинення вогню має вирішальне значення
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Топ коментарі
+22
Коротко..
***** непередбачуване.
Мордор та ***** повинен бути знищений.
......
Слава нації
Смерть москалям.
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04.03.2022 05:00
+20
Тепер я зрозумів для чого створена ООН, це коли ТРЕБА ЩОСЬ РОБИТИ але не хочеться: можна зійтись в ООН побалакати і розійтись.
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04.03.2022 05:08
+16
Треба спецназ НАТО і винищувачі посилати в напрямку АЕС, а не наради проводити, може бути запізно!
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04.03.2022 05:02
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Коротко..
***** непередбачуване.
Мордор та ***** повинен бути знищений.
......
Слава нації
Смерть москалям.
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04.03.2022 05:00 Відповісти
дуже серьозна організація радбез ООН
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04.03.2022 05:02 Відповісти
***** вето положит на любое решение и на этом разойдутся
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04.03.2022 05:05 Відповісти
Та ні тут ситуація серйозна. Скорійше за усе підійдуть авіацію НАТО й поженуть рашисстів за Урал тягнути сатану-гієну хйла бункерного за яйця на шибеницю.
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04.03.2022 05:07 Відповісти
Навіть не мрійте
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04.03.2022 05:14 Відповісти
Сам то хоть веришь в то что пишешь? Или сторонник самоуспокоения - самого лучшего метода поддержания боевого духа?
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04.03.2022 05:50 Відповісти
Будут выражать озабоченность и по очереди нести чушь,вместо конкретных действий.(
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04.03.2022 05:02 Відповісти
Треба спецназ НАТО і винищувачі посилати в напрямку АЕС, а не наради проводити, може бути запізно!
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04.03.2022 05:02 Відповісти
Вони **#ні тормоза.... почнуть зараз соплі жувати.... швидко вони, нажаль, не вміють.
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04.03.2022 05:08 Відповісти
оо..папірці перекладувати вони вміють...поки з жінки злізе..зуби почисть .яйця пошкрібає.каву попьє.то вже і спасати буде нічого
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04.03.2022 05:13 Відповісти
Борис, ось тепер ми і побачимо чи є у тебе та світових лідерів яйця!!!
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04.03.2022 05:02 Відповісти
Да он пеавым отозвался и дело будет. Оркам - трында., бо с атомом шутки плохи. Жаль Штаты еще не проснулись
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04.03.2022 05:05 Відповісти
Если к тому времени орки не захватят, как и Чернобыльскую.
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04.03.2022 05:09 Відповісти
Нужно персоналу покинуть станцию. Своя жизнь дороже.
І лишити там мавпу з гранатою
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04.03.2022 05:16 Відповісти
Писали що якщо рване то хмара піде на краснодар та ростов що на )(уйляндії . Але зачепить і наших в Маріуполі.
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04.03.2022 05:23 Відповісти
Якщо щось там порушити то знаходитися там мона від 5 до 20 хвилин в залежності від характеру порушення так що всі хто зараз перебувають на станції смертельно опроміняться і до безпечної зони не доберуться.
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04.03.2022 05:32 Відповісти
У Бориса є, на жаль у решти немає.
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04.03.2022 05:06 Відповісти
На завтра к вечеру хоть соберутся, чтоб опять 2/3 стран осуждение на бумажке написали?
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04.03.2022 05:04 Відповісти
Європа: Бе-е-е-еее (харчить і пускає слину)
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04.03.2022 05:06 Відповісти
03:41

По информации собеседника LIGA.net в Офисе президента, на Запорожскую АЭС ворвались кадыровцы. Идет бой внутри с нацгвардейцами.
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04.03.2022 05:07 Відповісти
***** кадиркінцям
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04.03.2022 05:09 Відповісти
уже
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04.03.2022 05:11 Відповісти
Тепер я зрозумів для чого створена ООН, це коли ТРЕБА ЩОСЬ РОБИТИ але не хочеться: можна зійтись в ООН побалакати і розійтись.
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04.03.2022 05:08 Відповісти
таке було шобло вже Ліга націй називалось..
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04.03.2022 05:15 Відповісти
Тема для юльков. Баб Юлька, тем временем, объявила , что уходит в оппозицию. Дурепа не как дать отпор кацапонаволочи - а о выборах пекчись.
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04.03.2022 05:09 Відповісти
Схоже, що мітить на роль шестірки куйла як альтернатива януковичу.
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04.03.2022 05:12 Відповісти
ширка до 25го года - в силе?
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04.03.2022 05:13 Відповісти
В таких повій ширка в голові з народження.
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04.03.2022 05:17 Відповісти
просто місце звільнилось після ОПЗЖ..критикуй скільки влізе прицьому ніхя не роби...от і вся опозиційність..ніхто ж не хоче брати на себе відповідальність
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04.03.2022 05:18 Відповісти
Холера! Тут і так нерви, ще й Юлька-коаліція вискочила, драним лисячим хвостом завихляла, лабутенами зацокотіла, носом нюх-нюх, звідки вітер віє. "Любі мої! Кому коаліція? Коаліція під ключ! Недорого та у будь-якому форматі!.."
(довбана гравітація, через неї Земля кого тільки не носить)
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04.03.2022 06:08 Відповісти
Тиць-3,14здиць!
То на прощання її дурепу ведмедчук покусав чи вона його?
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04.03.2022 06:28 Відповісти
на пенсію а не в опозицію
а то дійсно пригадаємо і ціна на газ і перемовини з путіним
здрисни, юля путятішна, не до тебе
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04.03.2022 06:15 Відповісти
знов виразять щиру і глибоку стурбоватість
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04.03.2022 05:14 Відповісти
Думка вголос на емоціях.
Якщо нам вдасться вистояти у цій війні та нарешті покласти край свинособачій загрозі - а чи не віправити услід за кацапським кораблем також ідею інтеграції у той сцикливий, маразматичний, меркантильний, дегенеративний, здрібнілий до мишачого копирсання західний світ?
Коли не буде кацапського скотобидлятника - у нас відкриється шлях до свого, українського світу. Оце і буде дійсно власний шлях. Не той *********** шлях у лайно, який вони називають "особый путь" - а справді український: на противагу прогнилому, гіпертолерантному, із глибокою сенільною деменцією стурбовано-занепокоєному заходу розбудувати оновлену і водночас стару добру Європу. Де будуть живі справжні європейські цінності, а не "а який нам буде прибуток?" і "аби тільки не образити якогось арабо-циганського трансгендерного ВІЛ-позитивного пасивного орнітофіла".
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04.03.2022 05:26 Відповісти
Не нужно пренебрегать Западом. Запад поможет отстроиться. Не говоря о том , что Запад нам помогает с оружием, бо свое мы закатали в асфальт.
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04.03.2022 05:34 Відповісти
Звісно. Я в жодному разі не кажу про якусь ізоляцію або конфронтацію. Але й бездумно інтегруватися у той маразматичний світ, де лижуть дупи усім, від афроарабських імігрантів до якогось *****, де головною цінністю є ліволіберальна повісточка, де забули про поняття Гордості, Честі, Мужності, замінивши шкурними інтересами...
Тобто: бути разом із Заходом - але й тримати при цьому певну дистанцію, провадити свою лінію, не піддаватися на лівацькі євромаразми... Трохи часу - і ще й Європа з Америкою почнуть рівнятися на that amazing Cossack nation.
От тільки зараз треба вистояти і перемогти свинопсарню. Це надасть нам право вже не проситися на Захід, а розмовляти із ними з погордою, з висоти переможців. Ніяковіють і колупають піч тепер нехай оті стурбованці.
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04.03.2022 05:54 Відповісти
Спадала і мені також така думка!!!
Обрати національну ідею та притримуватися її!!!
А всіх цих Західних імпотентів послати за рускім карабльом!!!
Але головна задача, у нас повинна бути, це видача нам ті триста з залишками мільярдів доларів золотовалютних резервів рашки, як компенсацію!
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04.03.2022 05:40 Відповісти
Точно! Приблизно такі short term пріоритети на найближчий час:
- зробити рашку справжньою країною 404
- від душі грабанути переможену рашку, щоб відбудувати зруйноване ними
- екстремально ********** Шуфрича
- відновити ядерну сокиру України (бо кінець свинособаччини не означатиме настання золотої доби, отже зброя все одно має бути)
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04.03.2022 06:52 Відповісти
Третій пункт я помістив би на перше місце.
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04.03.2022 06:54 Відповісти
Поки вони зберуться блок пошкодять . Тоді краснодар прокинеться в дуже гарному настрою (поки вітер дме в ту сторону) . Скількі вони хапануть БЕР невідомо
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04.03.2022 05:39 Відповісти
Тіко но дивився якщо "шо" то "воронка"вітру закрутить хмару в основному над )(уйлостаном і зачепить пів України . Тобто найвищій рівень загрози для )(уйлопітеків. Хто небудь поясніть це тій мавпі що полізла стріляти на АЕС
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04.03.2022 05:59 Відповісти
Это же угроза всему миру, неужели те у кого миллиарды долларов, не могут нанять сотни лучших агентов, что бы нашли одного ******, зачем планете 3 мировая.
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04.03.2022 05:43 Відповісти
цікаво вони дамбу реально підірвали і крим з водичкою отримає своїх 100 ренген
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04.03.2022 05:44 Відповісти
Но небо над Украиной Джонсон все равно засцит закрыть.
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04.03.2022 05:51 Відповісти
Не можу не сказати. Атомна станція и місто атомників ? Де хоч би ротв ВСУшників з нормальною зброєю 9 день війни!!!!
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04.03.2022 06:50 Відповісти
Для чого? Для отримання ще одного кацапського вето? Вони перетнули ще одну лінію. Це вже справжній атомний тероризм. Треба взяти всі атомні об'єкти України під контрол голубих касок. Хто не згоден-стріляти на ураження.
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04.03.2022 10:10 Відповісти
 
 