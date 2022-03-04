Джонсон поговорив з Зеленським і скликає екстрене засідання Радбезу ООН через ситуацію на Запорізькій АЕС
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Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у розмові з президентом України Володимиром Зеленським заявив, що скликає екстрене засідання РБ ООН найближчим часом через ситуацію навколо Запорізької АЕС, повідомляє Даунінг-стріт.
Джонсон провів телефонну розмову із президентом Зеленським, пише в телеграм-каналі нардеп "ЄС" Олексій Гончаренко, передає Цензор.НЕТ.
Обидва лідери погодилися, що Росія має негайно припинити атаку на електростанцію та дозволити безперешкодний доступ екстренних служб до електростанції
Джонсон заявив, що необдумані дії Путіна загрожують безпеці всієї Європи.
За його словами, Велика Британія зробить усе можливе, щоб ситуація не погіршилася
Обидва лідери погодилися, що припинення вогню має вирішальне значення
Будь ласка, зачекайте...
***** непередбачуване.
Мордор та ***** повинен бути знищений.
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Слава нації
Смерть москалям.
І лишити там мавпу з гранатою
По информации собеседника LIGA.net в Офисе президента, на Запорожскую АЭС ворвались кадыровцы. Идет бой внутри с нацгвардейцами.
(довбана гравітація, через неї Земля кого тільки не носить)
То на прощання її дурепу ведмедчук покусав чи вона його?
а то дійсно пригадаємо і ціна на газ і перемовини з путіним
здрисни, юля путятішна, не до тебе
Якщо нам вдасться вистояти у цій війні та нарешті покласти край свинособачій загрозі - а чи не віправити услід за кацапським кораблем також ідею інтеграції у той сцикливий, маразматичний, меркантильний, дегенеративний, здрібнілий до мишачого копирсання західний світ?
Коли не буде кацапського скотобидлятника - у нас відкриється шлях до свого, українського світу. Оце і буде дійсно власний шлях. Не той *********** шлях у лайно, який вони називають "особый путь" - а справді український: на противагу прогнилому, гіпертолерантному, із глибокою сенільною деменцією стурбовано-занепокоєному заходу розбудувати оновлену і водночас стару добру Європу. Де будуть живі справжні європейські цінності, а не "а який нам буде прибуток?" і "аби тільки не образити якогось арабо-циганського трансгендерного ВІЛ-позитивного пасивного орнітофіла".
Тобто: бути разом із Заходом - але й тримати при цьому певну дистанцію, провадити свою лінію, не піддаватися на лівацькі євромаразми... Трохи часу - і ще й Європа з Америкою почнуть рівнятися на that amazing Cossack nation.
От тільки зараз треба вистояти і перемогти свинопсарню. Це надасть нам право вже не проситися на Захід, а розмовляти із ними з погордою, з висоти переможців. Ніяковіють і колупають піч тепер нехай оті стурбованці.
Обрати національну ідею та притримуватися її!!!
А всіх цих Західних імпотентів послати за рускім карабльом!!!
Але головна задача, у нас повинна бути, це видача нам ті триста з залишками мільярдів доларів золотовалютних резервів рашки, як компенсацію!
- зробити рашку справжньою країною 404
- від душі грабанути переможену рашку, щоб відбудувати зруйноване ними
- екстремально ********** Шуфрича
- відновити ядерну сокиру України (бо кінець свинособаччини не означатиме настання золотої доби, отже зброя все одно має бути)