Джонсон поговорив з Зеленським і скликає екстрене засідання Радбезу ООН через ситуацію на Запорізькій АЕС

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у розмові з президентом України Володимиром Зеленським заявив, що скликає екстрене засідання РБ ООН найближчим часом через ситуацію навколо Запорізької АЕС, повідомляє Даунінг-стріт.

Джонсон провів телефонну розмову із президентом Зеленським, пише в телеграм-каналі нардеп "ЄС" Олексій Гончаренко, передає Цензор.НЕТ.



Обидва лідери погодилися, що Росія має негайно припинити атаку на електростанцію та дозволити безперешкодний доступ екстренних служб до електростанції

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російські війська обстрілюють ЗАЕС з повітря та танків, - міністр енергетики Галущенко

Джонсон заявив, що необдумані дії Путіна загрожують безпеці всієї Європи.



За його словами, Велика Британія зробить усе можливе, щоб ситуація не погіршилася



Обидва лідери погодилися, що припинення вогню має вирішальне значення