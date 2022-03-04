Байден поговорив із Зеленським про пожежу на Запорізькій АЕС: закликав Росію зупинити бойові дії та пропустити пожежників
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент США Джо Байден переговорив телефоном із президентом України Володимиром Зеленський про пожежу на Запорізькій атомній електростанції.
Про це повідомляється на сторінці Білого дому у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"Президент Джо Байден розмовляв сьогодні ввечері з президентом України Володимиром Зеленським, щоб отримати інформацію про пожежу на Запорізькій атомній електростанції. Президент Байден приєднався до президента Зеленського, який закликав Росію припинити військову діяльність у цьому районі та дозволити пожежникам і рятувальникам доступ до місця події", - ідеться в повідомленні Білого дому.
Байден також провів розмову із заступником міністра енергетики США з ядерної безпеки та керівником Національного управління з ядерної безпеки, щоб отримати оновлену інформацію про ситуацію на станції.
Будь ласка, зачекайте...
Не американцям, а нам.
Причому прості люди попереджали і писали саме про це: що світ чекає війна. І не одна. Ще Китай підтягнеться.
Дурдом...
а європа висловить глибоку стурбованість
а угорщина не те що не допомагатиме толком, вона навіть збпрю для нас ТРАНЗИТОМ не пропускатиме...
вони ж всі на іншій земній кулі живуть, як рвоне ЗАЕС вони ж ні при чому
І НЕ ПОСТРАЖДАЮТЬ НІ РАЗУ
ТУПІ УЙОПКИ
Коли ж до них дійде до всіх, що просто пиз*діти язиком - не на часі, робити щось треба!
Мордор та ***** повинен бути знищений.
....
Слава нації
Смерть москалям.