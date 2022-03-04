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Байден поговорив із Зеленським про пожежу на Запорізькій АЕС: закликав Росію зупинити бойові дії та пропустити пожежників

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Байден поговорив із Зеленським про пожежу на Запорізькій АЕС: закликав Росію зупинити бойові дії та пропустити пожежників

Президент США Джо Байден переговорив телефоном із президентом України Володимиром Зеленський про пожежу на Запорізькій атомній електростанції.

Про це повідомляється на сторінці Білого дому у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Президент Джо Байден розмовляв сьогодні ввечері з президентом України Володимиром Зеленським, щоб отримати інформацію про пожежу на Запорізькій атомній електростанції. Президент Байден приєднався до президента Зеленського, який закликав Росію припинити військову діяльність у цьому районі та дозволити пожежникам і рятувальникам доступ до місця події", - ідеться в повідомленні Білого дому.

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Байден також провів розмову із заступником міністра енергетики США з ядерної безпеки та керівником Національного управління з ядерної безпеки, щоб отримати оновлену інформацію про ситуацію на станції.
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Топ коментарі
+16
Таки вибачте але мені здасться що у Байден неповне розуму.... "закликав сатану-***** не вбивати".... у черговий раз....
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04.03.2022 05:14
+13
Імпотент
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04.03.2022 05:13
+13
а може ще благати ***** Байден почне , в дупу цілувати та аляску віддасть рашистам
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04.03.2022 05:16
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04.03.2022 05:12 Відповісти
смішно аж до сліз
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04.03.2022 05:18 Відповісти
Імпотент
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04.03.2022 05:13 Відповісти
а що байден повинен зробити? почати 3 світову війну, у рашкі 2 по розміру запас термоядерної зброї, це буде повне знищення населення планети.
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04.03.2022 06:50 Відповісти
Вона, 3 напівсвітова, вже почалась. Доречі -- 2 світова починалась точно так. Польща воювала, а її союзники наблюдали.
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04.03.2022 09:28 Відповісти
Про байдена ещё кому то не смешно?
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04.03.2022 05:13 Відповісти
Та ні. Гірко, бо нам його слабкість, абсолютна невідповідність посаді, боягузтво та імпотентість дуже дорого обходяться.

Не американцям, а нам.
Причому прості люди попереджали і писали саме про це: що світ чекає війна. І не одна. Ще Китай підтягнеться.
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04.03.2022 06:18 Відповісти
​Зараз по Українському радіо виступає еколог і каже, що нічого страшного. І у всьому винні обидві сторони.
Дурдом...
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04.03.2022 05:13 Відповісти
По якому ще такому українському радіо?!
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04.03.2022 05:16 Відповісти
Ви дядьку, завезений? http://www.nrcu.gov.ua/
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04.03.2022 07:51 Відповісти
еколог ? хто? Ґрета Тумберг
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04.03.2022 05:26 Відповісти
І що москалі послухають?
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04.03.2022 05:14 Відповісти
Звісно, що ні!
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04.03.2022 05:16 Відповісти
Таки вибачте але мені здасться що у Байден неповне розуму.... "закликав сатану-***** не вбивати".... у черговий раз....
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04.03.2022 05:14 Відповісти
Байден, как и последние выборы это позор Америки и всего "демократического" мира.
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04.03.2022 05:22 Відповісти
а може ще благати ***** Байден почне , в дупу цілувати та аляску віддасть рашистам
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04.03.2022 05:16 Відповісти
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04.03.2022 05:17 Відповісти
Невже нічого не можна зробити щоб зупинити орду???
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04.03.2022 05:17 Відповісти
Є таке враження, що ЕС та США з самого початку погодили вирок для України
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04.03.2022 05:22 Відповісти
WW3
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04.03.2022 05:23 Відповісти
у дідуся байдена зараз сенатори мочаються за нафтове ембарго, принаймні у твітері
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04.03.2022 05:22 Відповісти
а я шо казав)))))..)(уйло хотів шоб до нього позвонили..він в бункері сам в гордом одіночєстві
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04.03.2022 05:24 Відповісти
Цей пердун старий що неусвідомлює що ***** хвора людина?Тут треба тушити ***** а не закликати.
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04.03.2022 05:25 Відповісти
пердун пердуна вартий-у них гра така хто кого перепердить
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04.03.2022 05:29 Відповісти
а давайте вони ще дві-три особи до санкцій долучать
а європа висловить глибоку стурбованість
а угорщина не те що не допомагатиме толком, вона навіть збпрю для нас ТРАНЗИТОМ не пропускатиме...
вони ж всі на іншій земній кулі живуть, як рвоне ЗАЕС вони ж ні при чому
І НЕ ПОСТРАЖДАЮТЬ НІ РАЗУ

ТУПІ УЙОПКИ
Коли ж до них дійде до всіх, що просто пиз*діти язиком - не на часі, робити щось треба!
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04.03.2022 05:26 Відповісти
То ***** зараз спить, хай з ранку позакликає. Це виглядає як знущання зі здорового глузду.
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04.03.2022 05:28 Відповісти
всьо ...Боря Джонсон може знов залізати в тепле ліжечко..
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04.03.2022 05:28 Відповісти
не надо истерик.
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04.03.2022 05:48 Відповісти
Янки яйця мнуть.
Мордор та ***** повинен бути знищений.
....
Слава нації
Смерть москалям.
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04.03.2022 05:37 Відповісти
Еще кто то дальше сомневается что пуйло может использовать ЯО проттв ВСУ???
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04.03.2022 05:37 Відповісти
поэтому надо идти в наступление, пусть жгет нас вместе со своими ублюдками.
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04.03.2022 05:57 Відповісти
еще пока нет. не паникуйте
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04.03.2022 05:56 Відповісти
Таке враженнящо нас здали безхребетний байден у них з ****** договорняк
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04.03.2022 06:12 Відповісти
Може бути нагнітання обстановки довкола АЄС, щоб виправдати допомогу НАТО або миротворців. Можливо помиляюсь.
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04.03.2022 06:34 Відповісти
висловив стурбованість і ліг спати..
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04.03.2022 06:41 Відповісти
Закликав росію зупинити бойові дії - молодець байден, допоміг
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04.03.2022 06:43 Відповісти
Старый маразматик. Поверить не могу что это происходит. Обезумевшие кацапские дикари ставят весь мир на на грань катастрофы, а так называемая "цивилизация" лишь руками разводит и сопли жуёт.🤦
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04.03.2022 06:46 Відповісти
Толку з тих закликів, як об стіну горохом. путлер тішиться, все йде по його божевільному плану. Воно ж ще й пророк, виголосило перед своїми рабами - "все погибнут, а ми попадем в рай"
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04.03.2022 06:47 Відповісти
а що він повинен зробити? почати 3 світову війну, у рашкі 2 по розміру запас термоядерної зброї, це буде повне знищення населення планети
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04.03.2022 06:48 Відповісти
Третя світова війна вже почалася, її почала росія.
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04.03.2022 09:12 Відповісти
Эту кровавую ********** можно остановить только силой.
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04.03.2022 11:02 Відповісти
 
 