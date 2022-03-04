Байден поговорив із Зеленським про пожежу на Запорізькій АЕС: закликав Росію зупинити бойові дії та пропустити пожежників

Президент США Джо Байден переговорив телефоном із президентом України Володимиром Зеленський про пожежу на Запорізькій атомній електростанції.

Про це повідомляється на сторінці Білого дому у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Президент Джо Байден розмовляв сьогодні ввечері з президентом України Володимиром Зеленським, щоб отримати інформацію про пожежу на Запорізькій атомній електростанції. Президент Байден приєднався до президента Зеленського, який закликав Росію припинити військову діяльність у цьому районі та дозволити пожежникам і рятувальникам доступ до місця події", - ідеться в повідомленні Білого дому.

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Байден також провів розмову із заступником міністра енергетики США з ядерної безпеки та керівником Національного управління з ядерної безпеки, щоб отримати оновлену інформацію про ситуацію на станції.