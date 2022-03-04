На Запорізькій АЕС є поранені. Вивезти їх до лікарні немає можливості, - мер Енергодара Орлов

Мер Енергодара Дмитро Орлов заявляє, що на Запорізькій атомній електростанції є поранені.

Про це він сказав під час телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

"Вчора ввечері, десь близько 16.30, ворожа корона броньованої техніки прорвалася до міста, пішли відразу на атомну станцію і почали майже впритул гасити по будівлях та спорудах атомної станції. Сталася пожежа. Є поранені... Інформації про кількість поранених у мене немає. Про їхній стан: є також тяжкі поранені. Вивезти їх до лікарні немає можливості", - наголосив Орлов.

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Він підкреслив, що окупанти не дають пожежникам погасити пожежу.

"Ситуація дуже критична", - підкреслив міський голова.