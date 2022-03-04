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На Запорізькій АЕС є поранені. Вивезти їх до лікарні немає можливості, - мер Енергодара Орлов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

На Запорізькій АЕС є поранені. Вивезти їх до лікарні немає можливості, - мер Енергодара Орлов

Мер Енергодара Дмитро Орлов заявляє, що на Запорізькій атомній електростанції є поранені.

Про це він сказав під час телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

"Вчора ввечері, десь близько 16.30, ворожа корона броньованої техніки прорвалася до міста, пішли відразу на атомну станцію і почали майже впритул гасити по будівлях та спорудах атомної станції. Сталася пожежа. Є поранені... Інформації про кількість поранених у мене немає. Про їхній стан: є також тяжкі поранені. Вивезти їх до лікарні немає можливості", - наголосив Орлов.

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Він підкреслив, що окупанти не дають пожежникам погасити пожежу.

"Ситуація дуже критична", - підкреслив міський голова.
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З ким там переговори вести?
Вбивати їх і крапка.
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04.03.2022 05:49 Відповісти
держитесь ребята, весь наш прогнивший мир следит за вами. Энергодарцы, мои бывшие земляки, вы герои.
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04.03.2022 06:15 Відповісти
... де наші війська на півдні, таке враження, що там взагалі не було військових, кацапня пройшла до Енергодара колонами, яку ніхто навідь не намагався зупинити. В містах Львів, Луцьк, Тернопіль, записалось ще тиждень тому десятки тисяч добровольців, взагалі не викликають. На півдні в містах теробороні не роздавали зброї, чи може її там взагалі ніхто не організовував, ніхто не кинув жодного коктеля. Це що за воєнна тактика, розрахована на який результат? такий що потрібен пуйлу.
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04.03.2022 06:59 Відповісти
 
 