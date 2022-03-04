УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15187 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
15 513 21
війна (56671) пожежа (3746) ДСНС (4465) Запорізька АЕС (891)

На територію Запорізької АЕС допустили рятувальників для гасіння пожежі, - ДСНС (оновлено)

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

На територію Запорізької АЕС допустили рятувальників для гасіння пожежі, - ДСНС (оновлено)

На територію Запорізької АЕС допустили рятувальників для гасіння пожежі в учбово-тренувальному корпусі.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на ДСНС, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на 05:20 на Запорізькій АЕС у м. Енергодар підрозділи ДСНС виїхали на гасіння пожежі в учбово-тренувальному корпусі. Від ДСНС залучено 40 осіб та 10 од. техніки", - розповіли в ДСНС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Запорізькій АЕС є поранені. Вивезти їх до лікарні немає можливості, - мер Енергодара Орлов

"Після проведення розвідки в п’ятиповерховому учбово-тренувальному корпусі Запорізькій АЕС у м. Енергодар встановлено, що відбувається горіння приміщень на третьому, четвертому та п’ятому поверхах. Попередньо жертв та постраждалих немає. До гасіння залучено 44 особи та 11 од. техніки ДСНС", - додали пізніше у відомстві.
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+8
Коротко
Ми переможемо.
.......
Слава нації
Смерть москалям
показати весь коментар
04.03.2022 05:50
+7
***** міжнародний терорист
показати весь коментар
04.03.2022 06:10
+6
Всех кацапских ********* расстреливать,****,никаких мам ! Это животные. Вся РФ- мусор. Дохните в утробе,мрази!!! 👹👹👹
показати весь коментар
04.03.2022 05:57
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
***** міжнародний терорист
показати весь коментар
04.03.2022 06:10 Відповісти
Неизвестно. Персонал, кроме ответственных за ядерную безопасность, выведен в укрытия
показати весь коментар
04.03.2022 06:12 Відповісти
Коротко
Ми переможемо.
.......
Слава нації
Смерть москалям
показати весь коментар
04.03.2022 05:50 Відповісти
Всех кацапских ********* расстреливать,****,никаких мам ! Это животные. Вся РФ- мусор. Дохните в утробе,мрази!!! 👹👹👹
показати весь коментар
04.03.2022 05:57 Відповісти
В работе остался один, 4-й, энергоблок. Если остановится и он то ядерной аварии не миновать - потеря электроснабжения остановленных реакторов (5 шт.) приведёт к расплавлению активной зоны - полная Фукусима с ******** всей Европе. Всего в 6-ти реакторах 1080 (!!!) тонн обогащенного урана. Кроме того на ЗАЭС находятся 180 контейнеров с отработанным топливом, которые складируются уже 20 лет и являются высокоактивными. Так что хвост выброса накроет (ближайшие несколько дней ветер северный и северо-восточный, а какой будет через неделю?) полосу во много млн кв. км. А спектр изотопов АЭС на порядки жестче чем при взрыве ядерной бомбы
показати весь коментар
04.03.2022 06:06 Відповісти
А чому взагалі така інфраструктура оказалась такю не захищеною
показати весь коментар
04.03.2022 06:12 Відповісти
Посмотрите на карту - это полуостров. Как его защищать? И похоже на то, что никто не подумал о том, что кацапы могут оказаться такими д0лб0joбами. А они таки действительно
показати весь коментар
04.03.2022 06:15 Відповісти
С ****** надо е го м етодами ---------------- реальный арест по всему миру вс е х доч е к сыночков и дуло с пистолетом к виску ---- хватит д емократии и морали они е ё не понимают !!!! шутки кончились ---- тогда вата в раши поймёт что её ждёт в мире и будит в раша дебошь, ни сцать они тож сцат !!!!
показати весь коментар
04.03.2022 06:14 Відповісти
иначе будите всем миром лизать ему жопу повелителю мира всёгда оно это и хочет
показати весь коментар
04.03.2022 06:22 Відповісти
Неужели среди олигархов паРаши или военных нет никого кто мог бы отправить старого маразматика в АД..
Или онидумают ,что радиация не накроет Мацкву и Питергоф????
Облоко пойдет как миниму до Урала
показати весь коментар
04.03.2022 06:14 Відповісти
Ну так ***** же говорило, что они попадут в рай, ему похер на людей, от слова совсем! Неужели вы этого не понимаете? Оно свое отжило, детей наплодило, наворовалось так, что там хватит на десять поколений жить, ни в чем себе не отказывая! Оно за собой потянет миллионы людей.
показати весь коментар
04.03.2022 06:24 Відповісти
Надеюсь наши догадались в пожарных машинах нацгвардейцам боеприпасов и еды привезти.
показати весь коментар
04.03.2022 06:24 Відповісти
нужно учитывать розу ветров ,молю Бога что б ветер с запада на восток на Донбасс на Крым . Если будет штиль то накроет всех одинаковым радиусом ..Урожай 2022 года будет невозможен из-за впитывания радионуклидов растениями с/г культур ..Вот вам повтор 1933 года только в другом исполнении ...ЕС спокойно смотрел как 100 танков рыфы ехало к ЗАЕС ,теперь смотреть поздно ..И тут тактика окурка -вы все здохните ,а мы попадем в рай ,трактируется только как Джихад от кремля ...Но мы пережили Чернобыль переживем и это ...Чернобыль -развпл совка -ЗАЕС соответственно хоронит рыфы
показати весь коментар
04.03.2022 06:29 Відповісти
"Санкції закінчаться, якщо Росії відновить мир і визнає суверенітет та територіальну цілісність України", - сказала заступниця Держсекретаря.
...зовсім йовбнулися...
показати весь коментар
04.03.2022 06:33 Відповісти
Обстрілювали атомну електростанцію... Вони навіть не скажені собаки! Я навіть не знаю з ким їх порівнювати. Що в них головах?!! Вони геть божевільні!!! Тільки бажання руйнувани, незважаючи на наслідки, навіть якщо вони юудуть смертельними для усіх.
показати весь коментар
04.03.2022 06:34 Відповісти
У мене просто зупиняється серце.
Нашу Батьківщину знищують привселюдно, вбивають людей, скоюють черговий геноцид, і ніхто нічого не може зробити.

Нема жодних механізмів безпеки, про терендять на всяких оон-ах, пустопорожніх радах європки і т.д.
Я не здивуюся, що тепер будь-яка країна захоче мати ядерну зброю, бо такий собі ситий і пихатий та дуже вумний і "демократичний" Захід виховав монстра і уможливив право сильного.

Те, що зараз робить х**ло в Україні і з Україною - це повна ануляція тих ніби-то здобутків, про які нам натріщали голову і чим пишалися на Заході після другої світової.
показати весь коментар
04.03.2022 06:35 Відповісти
 
 