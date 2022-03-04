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На територію Запорізької АЕС допустили рятувальників для гасіння пожежі, - ДСНС (оновлено)
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
На територію Запорізької АЕС допустили рятувальників для гасіння пожежі в учбово-тренувальному корпусі.
Про це повідомляє Суспільне з посиланням на ДСНС, передає Цензор.НЕТ.
"Станом на 05:20 на Запорізькій АЕС у м. Енергодар підрозділи ДСНС виїхали на гасіння пожежі в учбово-тренувальному корпусі. Від ДСНС залучено 40 осіб та 10 од. техніки", - розповіли в ДСНС.
"Після проведення розвідки в п’ятиповерховому учбово-тренувальному корпусі Запорізькій АЕС у м. Енергодар встановлено, що відбувається горіння приміщень на третьому, четвертому та п’ятому поверхах. Попередньо жертв та постраждалих немає. До гасіння залучено 44 особи та 11 од. техніки ДСНС", - додали пізніше у відомстві.
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Слава нації
Смерть москалям
Или онидумают ,что радиация не накроет Мацкву и Питергоф????
Облоко пойдет как миниму до Урала
...зовсім йовбнулися...
Нашу Батьківщину знищують привселюдно, вбивають людей, скоюють черговий геноцид, і ніхто нічого не може зробити.
Нема жодних механізмів безпеки, про терендять на всяких оон-ах, пустопорожніх радах європки і т.д.
Я не здивуюся, що тепер будь-яка країна захоче мати ядерну зброю, бо такий собі ситий і пихатий та дуже вумний і "демократичний" Захід виховав монстра і уможливив право сильного.
Те, що зараз робить х**ло в Україні і з Україною - це повна ануляція тих ніби-то здобутків, про які нам натріщали голову і чим пишалися на Заході після другої світової.