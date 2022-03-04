На територію Запорізької АЕС допустили рятувальників для гасіння пожежі, - ДСНС (оновлено)

На територію Запорізької АЕС допустили рятувальників для гасіння пожежі в учбово-тренувальному корпусі.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на ДСНС, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на 05:20 на Запорізькій АЕС у м. Енергодар підрозділи ДСНС виїхали на гасіння пожежі в учбово-тренувальному корпусі. Від ДСНС залучено 40 осіб та 10 од. техніки", - розповіли в ДСНС.

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"Після проведення розвідки в п’ятиповерховому учбово-тренувальному корпусі Запорізькій АЕС у м. Енергодар встановлено, що відбувається горіння приміщень на третьому, четвертому та п’ятому поверхах. Попередньо жертв та постраждалих немає. До гасіння залучено 44 особи та 11 од. техніки ДСНС", - додали пізніше у відомстві.