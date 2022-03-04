Охтирську ТЕЦ знищено. Потрібно терміново вивезти людей з міста, - голова ОДА Живицький. ФОТОрепортаж

В Охтирці на Сумщині немає опалення й електроенергії, також російські війська бомбардують Суми.

Про це повідомив голова Сумської ОДА Дмитро Живицький, передає Цензор.НЕТ.

"Охтирка лишається без тепла. Ми думаємо зараз над тим, як вивезти людей з цього міста, бо через добу багатоквартирні будинки перетворяться на холодну кам’яну пастку без води, світла та електроенергії. Також вже котру добу працюємо над організацією евакуації з території області", - розповів він.

"3 березня Шосткинський та Конотопський райони. Ситуація більш-менш спокійна. Є перебої зі світлом та водою. Тероборона працює, комунальні служби теж. Потреби громад забезпечуються, наскільки це можливо. Фото: дорога "Кіпті-Бачівськ". Це російська техніка, яка йшла на Київ. Ми змогли її зупинити на Сумщині", - додав голова ОДА.

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"У місті Суми пошкоджена ТЕЦ та 40ва підстанція. Комунальники та рятівники роблять усе можливе і неможливе, аби відновити нам забезпечення!" - розповів Живицький.

"Охтирський район − територія пекла. Охтирка. З першого дня війни Охтирка взяла на себе жорсткий удар росіян. Сьогодні, під час авіабомбардування російські винижчувачі знищили Охтирську ТЕЦ. Розбомблено повністю машинне відділення. У місті немає опалення, електроенергії. Нажаль, на Сумщині немає сьогодні "зелених коридорів" для евакуації людей. ДСНС продовжує розбирати руїни військової частини, яку росіяни обстріляли кілька днів тому. Інформація по загиблих та поранених уточнюється. На вулицях лишається багато трупів, які збирають для ідентифікації", - додав голова ОДА.

"03 березня 2022 Роменський район Інформація від голови РВА Дениса Ващенко:

"Наразі в Роменському районі окупантами захоплений МХП "Дружба-Нова", (Кернел) в с. Біловодське. Позавчора вночі колони техніки та військові захопили це підприємство в районі. На території самого МХП є техніка, поряд біля МХП є склади з буряками. Сьогодні росіяни загнали туди 225 одиниць військової техніки. Є важка техніка, артилерія. Росіяни розстрілюють мирних мешканців, Люди всі відійшли від них подалі, сидять в підвалах, бо російські орки вже побували в сусідньому селі Біловоди. Приїхали туди на 4 БМП, там стріляли, грабували, погрожували місцевим. Зараз повернулися на базу, вимагають перемовника, СБУ, старосту!

Усі бояться до них іти, бо вони стріляють наповал. Вони окопались там, на даху сидять снайпери вже третій день. Встановили озброєння навкруги. Риють якийсь котлован бульдозерами та тракторами. Вони там чи укріплення собі будують, чи щось незрозуміле."

Сьогодні ввечері російська авіація бомбила Роменщину, околиці Недригайлова", - розповів Живицький.

Охтирка, ніч з 3 на 4 березня





Суми, ніч з 3 на 4 березня





Дорога "Кіпті-Бачівськ"













Руйнування в Охтирці