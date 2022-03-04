Рівень радіації на Запорізькій АЕС у нормі. Пошкодження, завдані першому енергоблоку, не впливають на безпеку, - Держатомрегулювання

Основне обладнання та енергоблоки Запорізької АЕС зберігають цілісність. Змін радіаційного стану на поточний час не зафіксовано.

Про це повідомили Держатомрегулювання, передає Цензор.НЕТ.

"Інформація щодо Запорізької АЕС станом на 06:00 04.03.2022



04.03.2022 приблизно з 01:00 почався обстріл майданчика Запорізької АЕС військовими силами Російської Федерації, внаслідок чого виникли пожежі на території ЗАЕС.

Енергоблоки ЗАЕС зберігають цілісність, наявні ушкодження оббудови реакторного відділення енергоблока № 1, які не впливають на безпеку енергоблока.

Системи та елементи, важливі для безпеки АЕС, знаходяться в працездатному стані.

Змін радіаційного стану на поточний час не зафіксовано.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Пожежу в учбово-тренувальному корпусі Запорізької АЕС ліквідовано, - ДСНС

Активовано Інформаційно-кризовий штаб Держатомрегулювання. Фахівці Держатомрегулювання та ДНТЦ ЯРБ підтримують зв’язок з керівництвом Запорізької АЕС.



Стан енергоблоків:

Енергоблок № 1: планово-попереджувальний ремонт.

Енергоблоки №№ 2, 3: відключені від мережі та переведено в безпечний стан.

Енергоблок № 4: у роботі, електрична потужність 690 МВт.

Енергоблоки № 5, 6: переведені в безпечний стан", - розповіли у відомстві.