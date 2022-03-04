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Новини Війна
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Рівень радіації на Запорізькій АЕС у нормі. Пошкодження, завдані першому енергоблоку, не впливають на безпеку, - Держатомрегулювання

Рівень радіації на Запорізькій АЕС у нормі. Пошкодження, завдані першому енергоблоку, не впливають на безпеку, - Держатомрегулювання

Основне обладнання та енергоблоки Запорізької АЕС зберігають цілісність. Змін радіаційного стану на поточний час не зафіксовано.

Про це повідомили Держатомрегулювання, передає Цензор.НЕТ.

"Інформація щодо Запорізької АЕС станом на 06:00 04.03.2022

04.03.2022 приблизно з 01:00 почався обстріл майданчика Запорізької АЕС військовими силами Російської Федерації, внаслідок чого виникли пожежі на території ЗАЕС.

Енергоблоки ЗАЕС зберігають цілісність, наявні ушкодження оббудови реакторного відділення енергоблока № 1, які не впливають на безпеку енергоблока.

Системи та елементи, важливі для безпеки АЕС, знаходяться в працездатному стані.

Змін радіаційного стану на поточний час не зафіксовано.

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Активовано Інформаційно-кризовий штаб Держатомрегулювання. Фахівці Держатомрегулювання та ДНТЦ ЯРБ підтримують зв’язок з керівництвом Запорізької АЕС.

Стан енергоблоків:
Енергоблок № 1: планово-попереджувальний ремонт.
Енергоблоки №№ 2, 3: відключені від мережі та переведено в безпечний стан.
Енергоблок № 4: у роботі, електрична потужність 690 МВт.
Енергоблоки № 5, 6: переведені в безпечний стан", - розповіли у відомстві.

Автор: 

радіація (186) Запорізька АЕС (1401)


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Будет второй обстрел. Третий. Четвертый. Пятый. Кацапским оркам пох. На то они и орки. А США с Европой озаботятся. Но от радиации заборами и стенами не закроетшься.
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04.03.2022 06:56 Відповісти
Прийміть АС в НАТО.
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04.03.2022 07:11 Відповісти
Ну що будемо й далі вести перемовини з терористами ?
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04.03.2022 07:40 Відповісти
НАТО: «Ми стурбовані, що помре половина Європи, але це не наша війна, ми не можемо воювати з Росією.
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04.03.2022 07:47 Відповісти
але це поки що. Навіть випадкове влучення все може змінити, а ЄС та США все ще вірять що ***** отямиться. Воно вже само хоче до їх рашистського "раю"
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04.03.2022 07:56 Відповісти
 
 