Сьогодні відбудеться позачергова нарада глав МЗС країн НАТО щодо ситуації в Україні
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг проведе у п'ятницю в штаб-квартирі Північноатлантичного альянсу в Брюсселі нараду міністрів закордонних справ держав-членів організації із запрошеними партнерами щодо ситуації в Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу альянсу.
"Позачергове засідання Північноатлантичної ради на рівні міністрів закордонних справ відбудеться у штаб-квартирі НАТО у п'ятницю, 4 березня. Зустріч проходитиме в очному форматі під головуванням генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга", - йдеться у анонсі.
У нараді візьмуть участь глави МЗС Фінляндії та Швеції та високий представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель.
У програмі зустрічі зазначається, що перед її початком Столтенберг та держсекретар США Ентоні Блінкен виступлять із короткими заявами.
В офіційному повідомленні не сказано про предмет майбутніх дебатів міністрів закордонних справ НАТО, проте джерела у Брюсселі та ЗМІ називають метою міністерської зустрічі координацію дій країн Заходу у зв'язку з агресією РФ проти України, зокрема, підтримку української влади.
Столтенберг на пресконференції в Брюсселі 2 березня заявив: "Ми не є частиною конфлікту. Ми не братимемо участі у конфлікті. НАТО не буде на землі з силами, солдатами в Україні і не буде у повітряному просторі над Україною. Але ми підтримуємо український уряд".
Свої плани альянс продовжує координувати з Фінляндією і Швецією, що не входять до організації, і з Європейським союзом.
Про координацію дій ЄС із НАТО під час української кризи неодноразово заявляв голова дипломатії ЄС Боррель, який також скликає у п'ятницю позачергову Раду Євросоюзу на рівні міністрів закордонних справ та також із партнерами ЄС.
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Večerom xodil v magazin, - grečki nema, makaronov i supov v paketikax ostatki... Perekinulsia slovami s kassiršei, - skazala i grečka, i krupa, i solj, i spički, - vse pokupajut v nemerennyx količestvax...
Esli NATO kinet, pridetsia samim ispravliatj ošibku 1939-40 goda na primer Finliandiji.
ТРЕБА СВІЙ БЛОК РОБИТИ, ДЕ РІШЕННЯ ПРИЙМАЮТТСЯ ШВИДКО.
Робіть своє!!!! Боріться і поборемо, все буде Україна!
P.S. Хоча... Я проти вбивств. Простріліть коліно та відпустіть до своїх. Виживе - його "щастя", ні - так ні!
Они по АЭС стреляли
Это уже угроза всей Европе, и странам НАТО
Имфотильные идиоты
И что там с Румынским самолётом? Решили замять, чтоб на конфликт не идти?
Нахрена воно вам тоді?!
***** вже показав, що вас і вашого озброєння не боіться.