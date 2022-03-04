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Сьогодні відбудеться позачергова нарада глав МЗС країн НАТО щодо ситуації в Україні

Сьогодні відбудеться позачергова нарада глав МЗС країн НАТО щодо ситуації в Україні

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг проведе у п'ятницю в штаб-квартирі Північноатлантичного альянсу в Брюсселі нараду міністрів закордонних справ держав-членів організації із запрошеними партнерами щодо ситуації в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу альянсу.

"Позачергове засідання Північноатлантичної ради на рівні міністрів закордонних справ відбудеться у штаб-квартирі НАТО у п'ятницю, 4 березня. Зустріч проходитиме в очному форматі під головуванням генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга", - йдеться у анонсі.

У нараді візьмуть участь глави МЗС Фінляндії та Швеції та високий представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель.

У програмі зустрічі зазначається, що перед її початком Столтенберг та держсекретар США Ентоні Блінкен виступлять із короткими заявами.

В офіційному повідомленні не сказано про предмет майбутніх дебатів міністрів закордонних справ НАТО, проте джерела у Брюсселі та ЗМІ називають метою міністерської зустрічі координацію дій країн Заходу у зв'язку з агресією РФ проти України, зокрема, підтримку української влади.

Столтенберг на пресконференції в Брюсселі 2 березня заявив: "Ми не є частиною конфлікту. Ми не братимемо участі у конфлікті. НАТО не буде на землі з силами, солдатами в Україні і не буде у повітряному просторі над Україною. Але ми підтримуємо український уряд".

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Свої плани альянс продовжує координувати з Фінляндією і Швецією, що не входять до організації, і з Європейським союзом.

Про координацію дій ЄС із НАТО під час української кризи неодноразово заявляв голова дипломатії ЄС Боррель, який також скликає у п'ятницю позачергову Раду Євросоюзу на рівні міністрів закордонних справ та також із партнерами ЄС.

Автор: 

армія рф (17196) НАТО (6422) Столтенберг Єнс (1595) Блінкен Ентоні (1156)


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Топ коментарі
+22
Столтенберг-иди в жопу. Я теперь даже не уверен в какой-то вменяемой реакции НАТО,когда кацапоорки нападут на страны Балтии.
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04.03.2022 07:02
+13
Знову танці з бубоном, говорили балакали, сіли заплакали.
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04.03.2022 07:03
+11
Нехай ше посидять-подрочать свої голівки: «допомагать чи ні?» Атопутиннападеть! Тьху! Сцикуни…
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04.03.2022 07:05
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Столтенберг-иди в жопу. Я теперь даже не уверен в какой-то вменяемой реакции НАТО,когда кацапоорки нападут на страны Балтии.
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04.03.2022 07:02 Відповісти
Не нападуть. Їм пи#да, вже скоро.
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04.03.2022 07:06 Відповісти
Ne smešno.
Večerom xodil v magazin, - grečki nema, makaronov i supov v paketikax ostatki... Perekinulsia slovami s kassiršei, - skazala i grečka, i krupa, i solj, i spički, - vse pokupajut v nemerennyx količestvax...
Esli NATO kinet, pridetsia samim ispravliatj ošibku 1939-40 goda na primer Finliandiji.
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04.03.2022 08:28 Відповісти
Вызовут оабоченность.
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04.03.2022 07:03 Відповісти
Знову танці з бубоном, говорили балакали, сіли заплакали.
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04.03.2022 07:03 Відповісти
Я, вибачте, трохи різкіше -- ПосидІли. *********. Розійшлись.
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04.03.2022 07:11 Відповісти
Говорили, балакали - сіли, та й заплакали…
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04.03.2022 07:04 Відповісти
Нехай ше посидять-подрочать свої голівки: «допомагать чи ні?» Атопутиннападеть! Тьху! Сцикуни…
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04.03.2022 07:05 Відповісти
Сволочи,заседайте, 100 раз заседайте и делайте вид,что вы "обеспоконы" вам 10 минут ударить по кремлю и все проблемы для всего мира исчезнут, но нет вы продолжаете заседание!!!!!
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04.03.2022 07:06 Відповісти
сша сдадите украину завтра будут другие -- а Сегодня повелитель мира , это вечная диктатура страна террорист с гранатой --- решайтесь
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04.03.2022 07:07 Відповісти
в зомбо раша всё равно поверят ему а не вам ,они а не вы борются со злом
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04.03.2022 07:21 Відповісти
Я вже не певний чи потрібне те НАТО.... ВЕДУТЬ СЕБЕ ЯК НІКЧЕМИ!!!
ТРЕБА СВІЙ БЛОК РОБИТИ, ДЕ РІШЕННЯ ПРИЙМАЮТТСЯ ШВИДКО.
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04.03.2022 07:08 Відповісти
Есть одна проблема. В этом блоке должно быть ядерное оружие в количество сопоставимом с крупнейшим держателем. Сейчас мы можем привлечь страны балтии, польшу и по сути всё. И даже в этом случае все будут равнозначными партнерами, и каждый будет тянуть одеяло на себя. В военное время должен быть кто-то один принимающий решения, демократия работает очень долго, она не для войны.
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04.03.2022 07:21 Відповісти
Щось мені НАТО починає нагадувати -- Я не такая! Я жду трамвая!
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04.03.2022 07:08 Відповісти
Набігли сцикуни... Всі їм щось винні - НАТО, ЄС, США!

Робіть своє!!!! Боріться і поборемо, все буде Україна!
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04.03.2022 07:08 Відповісти
если кацапня взорвет Запорожскую АЭС, потом и НАТО и США все будут дышать одним дерьмом. Полагаю лучше заранее не допустить такого, и ввести НАТО бесполетную зону над подобными обьектами, т.к. у нас нет таких возможностей.
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04.03.2022 07:25 Відповісти
Згоден з вами. Але ми не знаємо, якими критеріями керуються на Заході. Тому робимо своє, не лементуємо та спокійно знищуємо орків.

P.S. Хоча... Я проти вбивств. Простріліть коліно та відпустіть до своїх. Виживе - його "щастя", ні - так ні!
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04.03.2022 07:51 Відповісти
Його заява звучить, як запрошення московітів до подальшої агресії і убивств: "Давайте, вбивайте, паліть, руйнуйте - ми втручатись не будемо!"
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04.03.2022 07:21 Відповісти
Какое не участник конфликта?
Они по АЭС стреляли

Это уже угроза всей Европе, и странам НАТО

Имфотильные идиоты

И что там с Румынским самолётом? Решили замять, чтоб на конфликт не идти?
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04.03.2022 07:56 Відповісти
А индийский сухогруз с эстонским что недавно подбили тоже похоже не считается. В этой жизни ничего хуже нет импотентов.
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04.03.2022 10:01 Відповісти
НАТО тупо боїться, що війна прийде на їх землю. Воювати вони не вміють і не хочуть, не зважаючи на все озброєння, що мають.
Нахрена воно вам тоді?!
***** вже показав, що вас і вашого озброєння не боіться.
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04.03.2022 08:58 Відповісти
 
 