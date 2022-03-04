Сьогодні відбудеться позачергова нарада глав МЗС країн НАТО щодо ситуації в Україні

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг проведе у п'ятницю в штаб-квартирі Північноатлантичного альянсу в Брюсселі нараду міністрів закордонних справ держав-членів організації із запрошеними партнерами щодо ситуації в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу альянсу.

"Позачергове засідання Північноатлантичної ради на рівні міністрів закордонних справ відбудеться у штаб-квартирі НАТО у п'ятницю, 4 березня. Зустріч проходитиме в очному форматі під головуванням генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга", - йдеться у анонсі.

У нараді візьмуть участь глави МЗС Фінляндії та Швеції та високий представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель.

У програмі зустрічі зазначається, що перед її початком Столтенберг та держсекретар США Ентоні Блінкен виступлять із короткими заявами.

В офіційному повідомленні не сказано про предмет майбутніх дебатів міністрів закордонних справ НАТО, проте джерела у Брюсселі та ЗМІ називають метою міністерської зустрічі координацію дій країн Заходу у зв'язку з агресією РФ проти України, зокрема, підтримку української влади.

Столтенберг на пресконференції в Брюсселі 2 березня заявив: "Ми не є частиною конфлікту. Ми не братимемо участі у конфлікті. НАТО не буде на землі з силами, солдатами в Україні і не буде у повітряному просторі над Україною. Але ми підтримуємо український уряд".

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Свої плани альянс продовжує координувати з Фінляндією і Швецією, що не входять до організації, і з Європейським союзом.

Про координацію дій ЄС із НАТО під час української кризи неодноразово заявляв голова дипломатії ЄС Боррель, який також скликає у п'ятницю позачергову Раду Євросоюзу на рівні міністрів закордонних справ та також із партнерами ЄС.