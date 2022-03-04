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Новини Війна
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Війська РФ зосередили зусилля на оточенні Києва та послабленні спротиву в заблокованих населених пунктах, - Генштаб ЗСУ

Війська РФ зосередили зусилля на оточенні Києва та послабленні спротиву в заблокованих населених пунктах, - Генштаб ЗСУ

На Волинському напрямку противник перейшов до оборонних дій. Маючи значну перевагу в техніці, противник оточив Маріуполь. Окупанти були зупинені на Миколаївському напрямку, але мали частковий успіх на напрямку Вознесенська.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на оперативну інформацію Генштабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 06.00 04.03.2022.

"Почалася дев’ята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Станом на 06:20 пожежу в учбово-тренувальному корпусі Запорізької АЕС у м. Енергодар ліквідовано. Жертв та постраждалих немає.

Основні зусилля окупантів зосереджено на оточенні Києва та послабленні спротиву в заблокованих населених пунктах. В ході виконання цього завдання, угруповання ЗС РФ вичерпали основну частину оперативних резервів та почали підготовку перекидання додаткових сил і засобів з Південного та Східного військових округів. Другі ешелони та більша частина оперативних резервів угруповань окупантів введено в операцію.

На Волинському напрямку противник силами двох БТГр перейшов до оборонних дій в районах населених пунктів Поліське та Кухарі. Не виключається, що окупант буде здійснювати збройні провокації на кордоні з метою втягування збройних сил Білорусі у війну проти України.

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На Поліському напрямку угруповання окупантів, що складається з військових частин Східного воєнного округу силами до п’ятнадцяти БТГр проводить наступальну операцію у смузі Козаровичи, Вишгород Фастів, Обухів, зосередження зусиль на напрямку Бишів, Українка. У боротьбі за рубежі в районі населених пунктів Поліське, Кухарі, Бородянка, Бишів, Гореничі, Демидів ворог частково втратив наступальний потенціал. Основні сили противника блоковано та зупинено в районі Макарова. Окупанти відійшли від Бучі та аеродрому Гостомель.

На Сіверському напрямку угрупування військ Центрального воєнного округу силами до чотирнадцяти БТГр, а також 14 армійського округу Північного флоту проводить наступальну операцію у смузі Остер, Зазим’я; Березань, Вишеньки, зосереджуючи зусилля на напрямках Києва. Одночасно ворог проводить перегрупування з метою продовжити наступ у напрямку Броварів.

На Слобожанському напрямку угруповання військ Західного воєнного округу силами до шістнадцяти БТГр проводить наступальну операцію, зосереджуючи зусилля на напрямку Новомосковська. Блокує Харків з півночі. Захопив Балаклею. Противник не досягнув успіху в районі Охтирки і зосередив основні сили в районі Гадяча та Зіньківа.

На Донецькому напрямку угрупування ворога силами 1 та 2 армійських корпусів посилені сімома БТГр зі складу 8 армії продовжує наступальні дії для розвитку тактичного успіху на Новоайдарському, Волноваському та Маріупольському напрямках, вийшов до населеного пункту Новоолександрівка. Маючи значну перевагу в техніці, противник оточив Маріуполь.

На Луганському напрямку веде бойові дії в напрямку н.п. Старобільськ.

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На Таврійському напрямку противник, силами до п’ятнадцяти БТГр зосередив зусилля на напрямку Миколаїв – Вознесенськ. Після перегрупування та введення частини оперативних резервів у складі до БТГр продовжує наступ у напрямку Запоріжжя, частиною сил – на Маріуполь. Відзначено введення в операцію десантно-штурмових підрозділів ЗС РФ у напрямку на Миколаїв.

Окупанти були зупинені на Миколаївському напрямку, але мали частковий успіх на напрямку Вознесенська.

Відмічено переміщення великої кількості автомобільної техніки з тимчасово окупованої території Криму, в якій окупанти здійснюють перевезення злочинців з місць виконання покарань для організації безладів у Миколаївській області.

В Чорному морі морське угруповання російських окупантів виведено з морських баз із завданням уражати надводні сили угруповання різнорідних сил українських ВМС.

Одночасно, противник продовжує підготовку до висадки морського десанту в районах Затока, Чорноморськ. Прикриття груп здійснює загін кораблів вогневої підтримки і ракетна катерна ударна група.

Для подавлення системи протидесантної оборони України на чорноморському узбережжі відмічено залучення бомбардувальників Су-24М та зафіксовано скидання касетних бомб РБК-500. Прикриття забезпечували винищувачі Су-30СМ.

На всіх напрямках противник має втрати, демотивовані окупанти здаються в полон та кидають техніку. Ці трофеї допомагають бити російських загарбників. Боротьба триває! Перемога буде за нами! Слава Україні!" - розповіли в Генштабі ЗСУ.

Автор: 

Генштаб ЗС (6488)


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Топ коментарі
+29
"Я решил освободить .. границы от элементов неуверенности, постоянной угрозы гражданской войны. Я добьюсь, чтобы на ... границе воцарился мир... я не буду воевать против женщин и детей. Я приказал, чтобы мои воздушные силы ограничились атаками на военные цели." А. Гитлер 1.9.1939
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04.03.2022 07:09
+14
сша сдадите украину завтра будут другие --Сегодня повелитель мира , это вечная диктатура страна террорист с гранатой --- решайтесь
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04.03.2022 07:08
+14
скворешник танку не помог

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04.03.2022 07:18
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сша сдадите украину завтра будут другие --Сегодня повелитель мира , это вечная диктатура страна террорист с гранатой --- решайтесь
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04.03.2022 07:08 Відповісти
в зомбо раша всё равно поверят ему а не вам ,они а не вы борются со злом
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04.03.2022 07:22 Відповісти
Це не США здає Україну. Дивно звинувачувати їх у союзництві з агресором
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04.03.2022 08:53 Відповісти
"Я решил освободить .. границы от элементов неуверенности, постоянной угрозы гражданской войны. Я добьюсь, чтобы на ... границе воцарился мир... я не буду воевать против женщин и детей. Я приказал, чтобы мои воздушные силы ограничились атаками на военные цели." А. Гитлер 1.9.1939
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04.03.2022 07:09 Відповісти
На Волинському напрямку противник силами двох БТГр перейшов до оборонних дій в районах населених пунктів Поліське та Кухарі.

Це не Полісся Київщина
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04.03.2022 07:11 Відповісти
А по картам ГШ - Полесье.
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04.03.2022 07:28 Відповісти
перепрошую, мав на увазі що це не Волинь
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04.03.2022 07:59 Відповісти
Наступ на Фастів, Обухів??? Звідки вони там взялися?
Це ж значно південніше Києва, чому дозволили ворогу перерізати Житомирську трасу?

Це ж Київ у кільце беруть...
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04.03.2022 07:12 Відповісти
https://en.wikipedia.org/wiki/Template:Russo-Ukrainian_War_detailed_map https://en.wikipedia.org/wiki/Template:Russo-Ukrainian_War_detailed_map

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04.03.2022 07:33 Відповісти
Їх там тьма була( Макаров)
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04.03.2022 08:47 Відповісти
Ми перемагаємо, ми наступаємо!!! А ворог потроху просувається, да, він завмер біля великих місць. Але, але потроху йде вперед, дивлячись на карту вимальовується велике коло. ***** на днях буде наступ на Одесу, чи в тому районі
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04.03.2022 07:18 Відповісти
Cхоже на те. Сьогодні в 3 год. в Чорноморську вперше з початку війни цілу годину вили сирени. З якої причини х.з..
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04.03.2022 07:25 Відповісти
Шо, тебя, ватного мудака, никто не слушает? Абыдна, да ?
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04.03.2022 07:39 Відповісти
Нам кажуть сидіть вдома, ми вас вищволем, Харків і Охтирка, Суми, Чернігів ввже сиділи
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04.03.2022 07:29 Відповісти
А маріуполь
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04.03.2022 07:30 Відповісти
Людей тримають як щит, так х у й л у *****
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04.03.2022 07:32 Відповісти
ОЙ ЧУЮ НАМ П И З Д Я Т Ь
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04.03.2022 07:36 Відповісти
А ти, рашист, тільки зараз це усвідомив?
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04.03.2022 07:46 Відповісти
Ты що й о б н у т и й
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04.03.2022 07:49 Відповісти
скворешник танку не помог

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04.03.2022 07:18 Відповісти
кацапский монгал на крыше танка
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04.03.2022 07:20 Відповісти
Чому я просив адміна кожен день надавати карту бойових дій, щоб у разі чого у людей був коридор вивезти своїх рідних
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04.03.2022 07:20 Відповісти
https://en.wikipedia.org/wiki/Template:Russo-Ukrainian_War_detailed_map
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04.03.2022 07:36 Відповісти
Та це херня, непогана Карта вчара була в новинах на іств
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04.03.2022 07:39 Відповісти
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04.03.2022 07:20 Відповісти
Можна тільки уявити, який жах зараз в оточеному Маріуполі без електрики, води та тепла.
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04.03.2022 07:27 Відповісти
Эй, Генштаб, где хваленые поставки вооружения? Нам просто нечем жечь технику...
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04.03.2022 07:38 Відповісти
ой т 90
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04.03.2022 07:41 Відповісти
По подсчетам американцев, украинская армия за неделю использовала 300 противотанковых ракет Javelin против российских оккупантов. Этими ракетами были уничтожены 280 танков, БТР и БМП рашистских захватчиков. Процент успешных страйков - 93%.

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04.03.2022 07:42 Відповісти
Дай бог, а що з небом робити, ці опади вже з а є б а л и
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04.03.2022 07:46 Відповісти
это очень мало ,надо в разы больше только под киевом в одной колонне было 2300 машин и что это триста много чтоли
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04.03.2022 11:27 Відповісти
що там чути про Бучу
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04.03.2022 07:52 Відповісти
Сьогодні 4.03.2022. Через кілька днів - Шевченківські дні... Колись мріялось, щоб це були вихідні... Та старші люди-мудреці переконали: вихідним має бути тільки 22 травня! А це - просто Величезне свято (і не лише українське!), але камерне: для родини, для громади, для підприємтсва... За прадавнім звичаєм, до великих свят завжди готувались якісь гарні справи... Маю лише одну, але з претензіями на високість... Це - переліки неймовірного подвигу мого народу, в найпохмуріші часи його історії. Прохання до всіх Українців проштудіювати (доповнити, викреслити, уточнити...), що не так. Це може бути гідний внесок у виконання Кобзаревих заповітів !
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04.03.2022 08:18 Відповісти
Старобільск вже два дні в окупації ніяких бойових дій тут нема
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04.03.2022 08:26 Відповісти
Перелік №1. Міста-герої: місто-герой Охтирка, Українська Герніка! Місто-герой Суми, місто-герой Харків, місто-герой Херсон, місто-герой Буча, місто-герой Ірпінь, місто-герой Маріуполь, місто-герой Чернігів, місто-герой Бердянськ, місто-герой Старобільськ, місто-герой Куп'янськ... (міста Київ, Одеса, Севастополь та Керч здобули це звання раніше - як це визнається й зараз більшістю українців).
Перелік №2. Героїчні міста, містечка та села (можуть додатись і козацькі станиці): Гатне, Сновськ, Миколаїв-Бузький, Бородянка, Баштанка, Біловодськ, Тростянець-Сумський, Сартана, Волноваха, Нова Каховка, Вознесенськ, Енергодар, Станиця Луганська...
Перелік №3. Міста, містечка, села... національної ганьби - немає жодного...
Путлер повинен постати тільки перед "Нюрнбергом-2" !!!
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04.03.2022 08:33 Відповісти
Нужно защищать Южное направление чтоб ничего не могло приехать с Крыма. Почему татары нихера в Крыму не делают?? Как в мирное время земельные участки отжимали с понржовщиной так были крутыми а сейчас?
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04.03.2022 11:32 Відповісти
 
 