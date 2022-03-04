"Де ви, гімнюки, знайшли ці десятки тисяч доларів, якими намагались підкупити прикордонників?" - Венедіктова про прокурорів, які вирішили втекти з України

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова, коментуючи спробу незаконно перетнути кордон України прокурорами, заявила, що "пора зробити інвентаризацію мотлоху, який втік від своїх співвітчизників".

Про це вона написала на своїй сторінці у "Фейсбуку", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Скоро проведемо "перекличку" особового складу і зрозуміємо хто на місцях, хто на війні. Також настав час зробити інвентаризацію мотлоху, який втік від своїх співвітчизників. Де ви, гімнюки, знайшли ці десятки тисяч доларів, якими намагались підкупити прикордонників, де?

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Хоч би службові посвідчення не показували. Вже ганьбіться самі, навіщо тінь на всю прокуратуру кидати, - зазначила Венедіктова.

Вона додала, що доручить створити групу для складання списку "хероїв". "Хлопці, ви вже вибачайте, але як кажуть - за законами воєнного часу…", - резюмувала Генпрокурор.