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Новини Війна
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"Де ви, гімнюки, знайшли ці десятки тисяч доларів, якими намагались підкупити прикордонників?" - Венедіктова про прокурорів, які вирішили втекти з України

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова, коментуючи спробу незаконно перетнути кордон України прокурорами, заявила, що "пора зробити інвентаризацію мотлоху, який втік від своїх співвітчизників".

Про це вона написала на своїй сторінці у "Фейсбуку", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Скоро проведемо "перекличку" особового складу і зрозуміємо хто на місцях, хто на війні. Також настав час зробити інвентаризацію мотлоху, який втік від своїх співвітчизників. Де ви, гімнюки, знайшли ці десятки тисяч доларів, якими намагались підкупити прикордонників, де?

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Хоч би службові посвідчення не показували. Вже ганьбіться самі, навіщо тінь на всю прокуратуру кидати, - зазначила Венедіктова.

Вона додала, що доручить створити групу для складання списку "хероїв". "Хлопці, ви вже вибачайте, але як кажуть - за законами воєнного часу…", - резюмувала Генпрокурор.

Автор: 

прокурор (621) Венедіктова Ірина (829)


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Топ коментарі
+64
Конфисковать все их имущество в пользу ВСУ
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04.03.2022 07:43
+54
Не нужно дуру включать где они бабки набрали ... Это все твои подчиненные коррумпированные вымогатели которые должны сидеть с конфискацией до 3 го колена
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04.03.2022 07:54
+40
У кацапів прислів"я є: "Чья-б корова мычала а твоя-б молчала!" Саме при Венедіктовій вся правоохоронна система "пішла по бєспрєдєлу" і "пустилася берега"!!!
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04.03.2022 07:47
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Конфисковать все их имущество в пользу ВСУ
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04.03.2022 07:43 Відповісти
цього замало. Бо з'ясується, шо особисто в них нічого нема. Все майно "належить" батькам, сватам та коханцям
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04.03.2022 07:48 Відповісти
Де взіяи, де взяли, генеральша видно, не в темі - наколядували звичайно - святА недавно ж були.
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04.03.2022 07:52 Відповісти
Не нужно дуру включать где они бабки набрали ... Это все твои подчиненные коррумпированные вымогатели которые должны сидеть с конфискацией до 3 го колена
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04.03.2022 07:54 Відповісти
А хто ж цих гімнюків призначав. Чи який піп, такий і прихід.
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04.03.2022 08:50 Відповісти
ПроКУРВори завжди такими були.
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04.03.2022 08:54 Відповісти
як де, арахамії заносили
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04.03.2022 07:43 Відповісти
А ****, колаборант,
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04.03.2022 07:50 Відповісти
де Лисий і Юзик? АУУУУУУУУУУУ Лисий-пофуїст, озовися!
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04.03.2022 08:19 Відповісти
https://ibb.co/7vGt8cp
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04.03.2022 07:44 Відповісти
Всех прокуроров под ружьё и в строй на передовую!
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04.03.2022 07:45 Відповісти
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04.03.2022 07:53 Відповісти
Не факт що вони будуть стріляти в правильну сторону
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04.03.2022 07:49 Відповісти
Уверен что не будут. На это и расчет. Сразу "кулю у лоб". Вот тебе и очищение и реформирование прокуратуры - два в одном.
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04.03.2022 07:52 Відповісти
в декого живіт в ремінь не влізе
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04.03.2022 07:51 Відповісти
Ще треба визначити коли ці втікачи потрапили до прокуратури і хто призначав їх на посади.
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04.03.2022 07:45 Відповісти
Та пофіг при якій владі!
Вони є злочинці!!!
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04.03.2022 07:53 Відповісти
Це дуже важливо. Одна справа, якщо за часів Бандюгана і зовсім інша, якщо потім. Вони втікли, а хто іх призначав, де зараз?
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04.03.2022 08:00 Відповісти
Після війни з цим будемо розбиратися!)
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04.03.2022 08:04 Відповісти
А чого так? Щось лякає?
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04.03.2022 08:13 Відповісти
Я кажу про те, що не потрібно говорити про якій владі, а не про те щоби цим не займатися!
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04.03.2022 08:26 Відповісти
повторюю питання - ащо так лякає. Може те що їх прищначав хтось наближений до керівництва країни? Цього лякаєшься?
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04.03.2022 08:35 Відповісти
Якщо при Порошенко, то всі почнуть волать - винний барига!
Якщо при Зеленському, то всі почнуть волать, що клоун винуватий!

Це нам зараз потрібно?
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04.03.2022 08:49 Відповісти
Особисто а ні Порошенко, а ні Зеленскький прокурорів цього рівня не призначалию А ось знайти зрадника-порадника важливо
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04.03.2022 09:18 Відповісти
Запропонуйте мене у розстрільну команду. Працюю на громадських засадах.
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04.03.2022 07:45 Відповісти
Яка розстрільна? Кулі шкода.
Для таких тільки шнурок від берців, він витримає.
Називається пристрій "удавка"
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04.03.2022 07:49 Відповісти
Підтримую та пропоную.
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04.03.2022 07:49 Відповісти
При тобі і заробили.
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04.03.2022 07:45 Відповісти
У кацапів прислів"я є: "Чья-б корова мычала а твоя-б молчала!" Саме при Венедіктовій вся правоохоронна система "пішла по бєспрєдєлу" і "пустилася берега"!!!
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04.03.2022 07:47 Відповісти
БІНГО! Інформація з під банку
В росії народ з 6 години стоїть під банками в містечках. Навіть стоять "путінці", яким майже морди ще не бють.
По валютних вкладах 80% перевели у фуфлі.
Післявчора видавали по 50 тис, вчора по 20 тис. Сьогодні ніхто не знає по скільки.
Вже дехто фуйла починає розлюблювати
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04.03.2022 07:48 Відповісти
"Де ви, гімнюки, знайшли ці десятки тисяч доларів, якими намагались підкупити прикордонників, де?" на полці, а хто кладе на полку....
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04.03.2022 07:48 Відповісти
Тебе сказать где? А хош - со своей работы пример приведу, Ирочка? За последний год контрабанда одноразовых электронных сигарет в Украине это минимум половина рынка. Из них не уплачено налогов: акцизный налог минимум 2 500 000 долларов, НДС 50 000 000 долларов. Это ТВОЙ *****, Ирочка, когда таможенники помогают контрабасистам ПЕРЕКЛЕИВАТЬ АКЦИЗНЫЕ МАРКИ НА СВОЁМ СКЛАДЕ, это твой ***** что на таможне нещадно ****** товар сами таможенники, это твой ***** что менты закрывают глаза на продажу неакцизного товара. Скажи мне Ирочка, ******* тупая, где они взяли десятки тысяч долларов? Давай, придумай отмазку, шмара сидевшая на процентах от этих операций!
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04.03.2022 07:49 Відповісти
А это только то что я вижу, а есть сигареты, алкоголь, электроника, продукты питания, одежда. Где же они взяли десятки тысяч долларов для взятки погранцам, м?
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04.03.2022 07:51 Відповісти
Поправка, ребятоньки!!! НДС за последние 6 месяцев около 300 000 000 ДОЛЛАРОВ, спизжено внаглую на контрабанде.
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04.03.2022 08:46 Відповісти
Там в спортивной сумке 150тис печенек.Я Вам их оставлю- чия це цитата пані Венедиктова? Така сумка була не одна.Ці люди з Вашої системи.
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04.03.2022 07:50 Відповісти
Прокурори, судді то якісь такі гидотні слова...
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04.03.2022 07:50 Відповісти
говорили, что у этих подонков прокуроров должна быть большая зарплата что бы не брали взятки, и что? Из бюджета давали зарплату большую и брали взятки. Они уже давно имеют жилье за бугром и семьи их там, так что в Украине они были лишь бы брать с нее.
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04.03.2022 07:51 Відповісти
Цілком можливо, що звільнялися з посад, отримували вихідну допомогу під лімон, а через день влаштовувалися знову)
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04.03.2022 07:51 Відповісти
Самое время поднять им зарплаты , пенсии ну и премий подкинуть за патриотизм в
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04.03.2022 07:53 Відповісти
Среди судей проведите перекличку. Результат будет удивительный
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04.03.2022 08:00 Відповісти
А чого тільки серед них? Інші можуть образитися, чим вони гірші)?
До речі, як я зрозумів, там гнів не стільки за хабар, а за те, що корочки показали і спалили фірму)
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04.03.2022 08:08 Відповісти
Свята Ярина не розуміє звідки прокурорські накосили бабло! Наче ж не дурна отже прикидається...
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04.03.2022 08:04 Відповісти
Только к стене за измену и конфискация имущества у всего родственного окружения этих гнид, которое вызывает сомнение в его приобретении. Самих же таких родичей пустить в нищету и на передовую защищать Украину... Сцыкливые твари. Нет вам пощады, никаких пленных контрактников, только "срочных" молокососов оставлять в живых и потом на принудительные работы.
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04.03.2022 08:05 Відповісти
рыть окопы, оружие не давать, только лопаты..., на фронте такие и нах не нужны...
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04.03.2022 08:09 Відповісти
Прокуратура яка тікає під час війни це державна зрада.. Це тюремні строки
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04.03.2022 08:10 Відповісти
Ірочка! Всі ці продажні прокурвори ( під твоїм керівництвом ) -шили діла проти Стерненка і патріотів тепер вони тікають ганебно за кордон- а "злочинці" Стерненко Семенченко і інші захищають Батьківщину зі зброєю в руках! Ми все пам'ятаємо і розуміємо !
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04.03.2022 08:14 Відповісти
вона шо живе в паралельній реальності весь цей час ..плять , чи вона дуру клеїть..
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04.03.2022 08:15 Відповісти
Ой, а то Бенядиктова не знает - десятки тысяч долларов дают либо за открытое липовое дело, либо за закрытое реальное. Шота твоя процессуальная девственность, Бенядиктова, какая-то ненатуральная. "Не верю!" (С) Станиславский К.С.
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04.03.2022 08:19 Відповісти
Крысы бегут , а ведь у них у каждого ,дома арсенал
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04.03.2022 08:21 Відповісти
Навіщо цей пафос? Чи українці забули зерно з"їдене мишами, маски медичні, і т.д. Всі ви зграйкою гребли
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04.03.2022 08:23 Відповісти
певно що забули - он бриліантові вже років 10 під слідством і нічого
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04.03.2022 10:16 Відповісти
Ой ли! Вам-то пани Венедиктова не знать , откуда у прокуроров лавэ берётся?
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04.03.2022 08:31 Відповісти
Де вони їх знайшли? А то ти не знаеш! Там де і ти.
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04.03.2022 08:33 Відповісти
ой да ладно. от уже чия б корова мычала
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04.03.2022 08:33 Відповісти
Ще одна "актриса"...
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04.03.2022 08:36 Відповісти
Тіки якого хера випускають за кордон жінок без малолітніх дітей, вони чимось дорожчі за чоловіків, особливо з рівнем народжуваності 1 дитина в 37 років і все? У нас рівні права в конституції чоловіків і жінок, їх життя не дорожче, чи може таки не рівні, *****, права? А то генпрокурором жінка може бути, і чоловік може, а від війни за кордон поїхати тільки жінки можуть... Дуже справедливо.
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04.03.2022 08:41 Відповісти
Венедиктова прозрела, держите её семеро, счас она включит ,,патриотку" и будет с лозунгами расстреливать прокуроров-запроданцев
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04.03.2022 08:47 Відповісти
Всіх на список, головне потім не забути
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04.03.2022 08:51 Відповісти
І ці покидьки кидали за грати патріотів, знищуючи потенціал тих, хто за будь яких обставин захищатиме Україну.
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04.03.2022 09:01 Відповісти
А Коля-Котлета где?
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04.03.2022 09:09 Відповісти
В "тер." обороне .... "Велюра"
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04.03.2022 11:01 Відповісти
Какая разница при ком назначены были эти прокуроры. Просто надо понимать какие люди и зачем все годы шли в силовые структуры. В армию шли чтоб раньше на пенсию, а не для защиты родины. В судьи, прокуроры менты (руководящий состав) шли явно не для борьбы с преступностью. Сейчас наступил момент очищения для страны. Армия героически защищает нас, полиция следит за порядком, политики остались те кто действительно достоин поддержки. А всякая погань драпает
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04.03.2022 09:54 Відповісти
пусть бьі и постреляла кого...
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04.03.2022 11:25 Відповісти
Це ж твоі підлеглі,відповідаеш за них ти
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04.03.2022 10:10 Відповісти
У прокуратурі 90% гімнюків, ВСІ прокурори із вислугою понад 10 років мають фейкову інвалідність, до зарплати отримують пенсії від 25 000 до 65 000 грн. Всі вони пройшли переатестації, мають великі статки, які зареєстровані на родичів. Давайте відправимо ВСІХ прокурорів, поліцаїв, що мають УБД на першу лінію оборони, як досвідчених вояк !
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04.03.2022 11:00 Відповісти
Свята мама Тереза. Треба звільняти підлеглого хабарника та його керівника. Тобто Венедіктова повинна бути теж звільнена
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04.03.2022 11:36 Відповісти
Прекрасная возможность, "вымыть" из Украины всех продажных судьишек и прокуроришек.
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04.03.2022 17:35 Відповісти
 
 