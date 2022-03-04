Мер Енергодару Орлов про бойові дії у місті: Обстріл з третьої години припинився, ситуація лишається складною
Ситуація продовжує залишатися складною, але пожежу на ЗАЕС дійсно ліквідовано. Вся світова спільнота зараз з нами. Обстріл з третьої години припинився.
Про це написав у телеграмі мер Енергодару Дмитро Орлов, інформує Цензор.НЕТ.
"Щодо ситуації в самому місті. Зараз на вулицях тихо, чужинців не помічено. Ті, хто залишався на ніч в укритті, можете повернутися додому. Але у зв’язку із вкрай напруженою ситуацією поруч, рекомендуємо менше перебувати на вулиці і залишатися вдома.
Вночі через пошкодження теплотраси під час обстрілів Енергодар залишився без опалення. Зараз з’ясовуємо можливість його поновлення", - додав він.
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Той кийок такий самий гнилий, як і армія, і флот.
Що там в шахтах лишилося з тих пір, як Україна відмовилась вести технічний супровід своїх носіїв?
Їи по всім техвимогам у 2025му хана. А врахувати обслуговування анало говнет - то вже.