Мер Енергодару Орлов про бойові дії у місті: Обстріл з третьої години припинився, ситуація лишається складною

Ситуація продовжує залишатися складною, але пожежу на ЗАЕС дійсно ліквідовано. Вся світова спільнота зараз з нами. Обстріл з третьої години припинився.

Про це написав у телеграмі мер Енергодару Дмитро Орлов, інформує Цензор.НЕТ.

"Щодо ситуації в самому місті. Зараз на вулицях тихо, чужинців не помічено. Ті, хто залишався на ніч в укритті, можете повернутися додому. Але у зв’язку із вкрай напруженою ситуацією поруч, рекомендуємо менше перебувати на вулиці і залишатися вдома.

Вночі через пошкодження теплотраси під час обстрілів Енергодар залишився без опалення. Зараз з’ясовуємо можливість його поновлення", - додав він.

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