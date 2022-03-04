Компанії США повинні припинити наживатися в державі-парії, яка вбиває безневинних жінок і дітей, - президент Американської торгівельної палати в Україні Гундер

Президент Американської торгівельної палати в Україні Андрій Гундер закликав американські компанії припинити діяльність в Росії.

Про це він написав на своїй сторінці в "Фейсбуці", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Заради бога, закликаю компанії США та транснаціональні компанії негайно закрити всі операції в Росії. Американські компанії повинні припинити наживатися в державі-парії, яка вбиває безневинних жінок і дітей та атакує атомну електростанцію в Європі 21 століття", - підкреслив він.

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