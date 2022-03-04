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Компанії США повинні припинити наживатися в державі-парії, яка вбиває безневинних жінок і дітей, - президент Американської торгівельної палати в Україні Гундер
Президент Американської торгівельної палати в Україні Андрій Гундер закликав американські компанії припинити діяльність в Росії.
Про це він написав на своїй сторінці в "Фейсбуці", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Заради бога, закликаю компанії США та транснаціональні компанії негайно закрити всі операції в Росії. Американські компанії повинні припинити наживатися в державі-парії, яка вбиває безневинних жінок і дітей та атакує атомну електростанцію в Європі 21 століття", - підкреслив він.
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Ну ну, *****...
Просили ж - Закройте небо, а они блеяли про 3 мировую....
3 мировая уже идет, тугодумы
Світова війна, коли воюють держави з двох сторін - стінка на стінку.
А це має бути війна всіх держав (Китай зачекає, хоча, якщо дійде до ЯЗ, то йому це теж нафік не треба і думаю своїм ПРО прикриє південносхідну частину Байконуру і КапЯру - основні полігони пуску) проти одного агресора, який загрожує існуванню людства.
Це не світова війна - це операція по забезпеченню мирного життя на землі.
В обращении музея сказано, что Абрамович пожертвовал местному сообществу восьмизначную сумму.
В письме также говорится, что такие санкции будут расценены как несправедливость в отношении всего еврейского мира.