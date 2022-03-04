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Новини Санкції проти Росії Війна
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Компанії США повинні припинити наживатися в державі-парії, яка вбиває безневинних жінок і дітей, - президент Американської торгівельної палати в Україні Гундер

Компанії США повинні припинити наживатися в державі-парії, яка вбиває безневинних жінок і дітей, - президент Американської торгівельної палати в Україні Гундер

Президент Американської торгівельної палати в Україні Андрій Гундер закликав американські компанії припинити діяльність в Росії.

 Про це він написав на своїй сторінці в "Фейсбуці", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Заради бога, закликаю компанії США та транснаціональні компанії негайно закрити всі операції в Росії. Американські компанії повинні припинити наживатися в державі-парії, яка вбиває безневинних жінок і дітей та атакує атомну електростанцію в Європі 21 століття", - підкреслив він.

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бізнес (1972) росія (64923) санкції (11768) США (22497)


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на пуй компании пацан быкует пора ломать пальцы не лизать ему жопу!!!!
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04.03.2022 08:08 Відповісти
Правильно каже, а то кока-кола вирішила продовжити співпрацю з рашистами!
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04.03.2022 08:11 Відповісти
Начало доходить, когда АЭС загорелась?

Ну ну, *****...

Просили ж - Закройте небо, а они блеяли про 3 мировую....

3 мировая уже идет, тугодумы
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04.03.2022 08:13 Відповісти
не третью мировую а ядерную. сами по себе номера мало что означают.
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04.03.2022 08:47 Відповісти
Та яка 3тя світова. Що вони видумали?
Світова війна, коли воюють держави з двох сторін - стінка на стінку.
А це має бути війна всіх держав (Китай зачекає, хоча, якщо дійде до ЯЗ, то йому це теж нафік не треба і думаю своїм ПРО прикриє південносхідну частину Байконуру і КапЯру - основні полігони пуску) проти одного агресора, який загрожує існуванню людства.
Це не світова війна - це операція по забезпеченню мирного життя на землі.
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04.03.2022 09:35 Відповісти
А шо там с макдональдом еще косят бабло?
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04.03.2022 08:17 Відповісти
И Кока-Кола тоже.
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04.03.2022 08:45 Відповісти
Израильский музей Холокоста попросил власти США не накладывать санкции на Романа Абрамовича - одного из своих главных спонсоров.

В обращении музея сказано, что Абрамович пожертвовал местному сообществу восьмизначную сумму.

В письме также говорится, что такие санкции будут расценены как несправедливость в отношении всего еврейского мира.
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04.03.2022 08:33 Відповісти
Израилиьяне,одним словом((((
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04.03.2022 10:16 Відповісти
 
 