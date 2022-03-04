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Новини Війна
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Зараз дуже складна гуманітарна ситуація у Сумах і Охтирці, у Києві спокійно, - МВС

Зараз дуже складна гуманітарна ситуація у Сумах і Охтирці, у Києві спокійно, - МВС

Наразі в містах Суми та Охтирка дуже складна гуманітарна ситуація.

Про це сказав радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко в ефірі телеканалу телевізійного марафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Зараз дуже складна гуманітарна ситуація і місті Суми й у місті Охтирка. У Місті Охтирка фактично немає тепла, вчора попав снаряд у теплостанцію. Дуже складна ситуація з електроенергією, теплом, водопостачанням у місті Суми. По суті, я думаю, що сьогодні потрібно буде думати про певні гуманітарні кордони та будемо дивитися наскільки росіяни готові виконувати ті обіцянки, які вони взяли на себе вчора під час переговорів у Білорусі", - розповів Денисенко.

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За його словами, "щодо всіх інших територій, у місті Києві зараз відносно спокійно, хоча вчора була тривога в певних районах".

Також він зазначив що "на околицях зараз вибухів ніяких не чути".

"Вчора (3 березня. - Ред.) під вечір стало відомо, що наші бійці знешкодили близько 10 БМП на території Гостомеля і там вчора цілий день тривала зачистка від російських військ. І доходять певні дані про знищення ворожої техніки, але я хотів би, щоб ви отримали все ж таки офіційні дані", - підсумував Денисенко.

Автор: 

МВС (3499) Сумська область (3547) Суми (809) Денисенко Вадим (119)


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04.03.2022 08:37 Відповісти
як ви знали що буде чому людей не евакуювали?
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04.03.2022 08:38 Відповісти
ЗАЕС захоплена окупантами.
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04.03.2022 08:38 Відповісти
в них вже би мало закінчуватися пальне...
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04.03.2022 08:39 Відповісти
Вот это тоже лично мне не понятно,понятно что киев обороняют норм но это же атомная станция,епрст как ее кидать то.
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04.03.2022 08:40 Відповісти
Вова скажи Бори и США реально Не помогут мы сами взорвём остальныи свои ,победителя ***** Не будит , НАШ народ поймёт этот шаг!!! только вывезем жён и дитей пора играть честно!!!
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04.03.2022 08:40 Відповісти
А що там у Херсоні? Писали, що хочуть липовий мітинг влаштувати (і канали свинорилих зараз там транслюють).
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04.03.2022 08:45 Відповісти
Дєніс,це "Макі"!От пішов ти на *** ,так як вана спокойная...ситуація у Києві!!Я розумію що тобі сказано ******* в єфірі,але правда у мене тут перед очима і у всіх киян!Ти як був долбойобом припаренним так і зостався!
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04.03.2022 08:54 Відповісти
 
 