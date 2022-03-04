Зараз дуже складна гуманітарна ситуація у Сумах і Охтирці, у Києві спокійно, - МВС

Наразі в містах Суми та Охтирка дуже складна гуманітарна ситуація.

Про це сказав радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко в ефірі телеканалу телевізійного марафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Зараз дуже складна гуманітарна ситуація і місті Суми й у місті Охтирка. У Місті Охтирка фактично немає тепла, вчора попав снаряд у теплостанцію. Дуже складна ситуація з електроенергією, теплом, водопостачанням у місті Суми. По суті, я думаю, що сьогодні потрібно буде думати про певні гуманітарні кордони та будемо дивитися наскільки росіяни готові виконувати ті обіцянки, які вони взяли на себе вчора під час переговорів у Білорусі", - розповів Денисенко.

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За його словами, "щодо всіх інших територій, у місті Києві зараз відносно спокійно, хоча вчора була тривога в певних районах".

Також він зазначив що "на околицях зараз вибухів ніяких не чути".

"Вчора (3 березня. - Ред.) під вечір стало відомо, що наші бійці знешкодили близько 10 БМП на території Гостомеля і там вчора цілий день тривала зачистка від російських військ. І доходять певні дані про знищення ворожої техніки, але я хотів би, щоб ви отримали все ж таки офіційні дані", - підсумував Денисенко.