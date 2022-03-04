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Попереджено мінімум три спроби замаху на Зеленського за останній тиждень, - The Times

Попереджено мінімум три спроби замаху на Зеленського за останній тиждень, - The Times

За останній тиждень на президента України Володимира Зеленського було скоєно як мінімум три спроби замаху.

Про це пише британська газета The Times, інформує Цензор.НЕТ.

За інформацією журналістів, на вбивство українського лідера були відправлені два різні угруповання - найманці прокремлівського угруповання Вагнера і чеченський спецназ. Щоразу замахи зривалися завдяки співробітникам російського ФСБ, які виступають проти війни з Україною, пише видання.

Найманці "Вагнера" в Києві зазнали втрат під час своїх спроб і були вражені тим, наскільки точно українці передбачали їхні дії. Джерело, близьке до групи, сказало, що інформованість служби безпеки Зеленського стала для них "моторошною". Також у суботу на околиці Києва було попереджено замах групою чеченських найманців, яких було ліквідовано.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія надіслала до Києва понад 400 "вагнерівців", щоб вбити Зеленського, - The Times

Автор: 

армія рф (17196) Зеленський Володимир (23683) вбивство (3080) чеченці (111) ПВК Вагнер (1540)


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Топ коментарі
+13
У нас есть Рада и весь украинский народ, так что **********, не старайся, это тебя в ********** грохнул и свита твоя кремлевских бандитов разбежится.
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04.03.2022 08:50
+9
Эти яйца отпустили «вагнеровцев», которые теперь ему угрожают.
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04.03.2022 10:19
+9
Зелебот, символ Украины сейчас - это ЗСУ и народ Украины. Которых Сопля всегда обсирала в своих говнопередачках. Напомнить, кто «отодвигал границу»? Напомнить, что для него наша страна проститутка?
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04.03.2022 10:21
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У нас есть Рада и весь украинский народ, так что **********, не старайся, это тебя в ********** грохнул и свита твоя кремлевских бандитов разбежится.
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04.03.2022 08:50 Відповісти
Не разбежится, там все фашисты. И даже если грохнуть *****, то по инерции война еще продлится какое-то время, возможно и долгое
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04.03.2022 08:52 Відповісти
"Подолячата працюють ще - по інерції! Мене спамлять!


Ага! Останнім був напад таргана в туалеті!

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04.03.2022 12:17 Відповісти
Це добре
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04.03.2022 08:51 Відповісти
Вагнерівці, яких пожаліли, просто не знали, що він під ковпаком у фсб.
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04.03.2022 09:25 Відповісти
Никогда не думал, что скажу такое о Зеленском, но ниде правди диты - чувак с титановыми яйцами!
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04.03.2022 08:52 Відповісти
І Висоцький був класний мент, а Євстигнєєв - лікар))
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04.03.2022 10:18 Відповісти
Эти яйца отпустили «вагнеровцев», которые теперь ему угрожают.
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04.03.2022 10:19 Відповісти
Держись, Зеленский. Сейчас ты молодец. А все остальное на потом.
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04.03.2022 08:52 Відповісти
Ага! Останнім був напад таргана в туалеті!
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04.03.2022 08:54 Відповісти
Поцілуй мене в сраку! Українці не за "говорячу блазенську голову" воюють, а за Україну А те, що "Блазень" зараз щось бекає в ефірі - так він читає те, що йому написали і змусили озвучить!
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04.03.2022 12:21 Відповісти
"Зачухмаре"! Ти хоч своєю кацапською говіркою навчись грамотно писать! Мавпа ти безхвоста! Думаєш - дорвався до форуму і думаєш що здатен мені "на хвіст насрать"? Дивися - очкур репне!" Салабон ти проти мене!
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04.03.2022 21:35 Відповісти
Та що з тобою сперечаться чи тобі пояснювать? Ця "класична лахтинська метода" - тупо повертать коментар опонента проти нього самого мені знайома ще з 2014 Невже твої куратори опустилися до того що дають тобі методички початку війни? Вони ж "древні як гімно мамонта"! Хоч людей не сміши!
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04.03.2022 22:19 Відповісти
Подзявкай, подзявкай! Тебе на якій помийниці підібрали?
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04.03.2022 22:25 Відповісти
А все остальное на потом!
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04.03.2022 09:18 Відповісти
УВАГА ДІПФЕЙК!!!! ВІРТЕ ТІЛЬКИ ПРОВІРЕНІЙ ІНФОРМАЦІІ! Подивіться ці відео-це підробки-фейки!!!!
https://youtu.be/sAtpWh1X3og
https://youtu.be/uNexH4H4n4k
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04.03.2022 09:19 Відповісти
А на сьогодні Зеленський кремінь
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04.03.2022 09:27 Відповісти
На сегодняшний день Зеленский - определённый символ Украины, и его потеря будет сильным идеологическим ударом.
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04.03.2022 09:25 Відповісти
ні
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04.03.2022 09:29 Відповісти
Зелебот, символ Украины сейчас - это ЗСУ и народ Украины. Которых Сопля всегда обсирала в своих говнопередачках. Напомнить, кто «отодвигал границу»? Напомнить, что для него наша страна проститутка?
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04.03.2022 10:21 Відповісти
Не буде. Тільки ЗСУ об'єднує Україну, а не говоряча бошка. Я почала поважати зеленського, але його вистачило на тиждень, знов скотився до тупого клоуна. Це така ж правда, як і переворот. Зеленський знов опустився до дічі. Чим більше буде таких новин, тим менше буде їм віри.
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04.03.2022 13:22 Відповісти
Три спроби?
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04.03.2022 09:36 Відповісти
Звідки в них така інформація?
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04.03.2022 09:49 Відповісти
В ОПі казали.
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04.03.2022 10:03 Відповісти
Зрозуміло.
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04.03.2022 14:11 Відповісти
Уявляєш - сидів він на горщику і тут виповзає на нього з-під дверей ТАРГАН! З балістичною ракетою на спині!!!
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04.03.2022 22:22 Відповісти
На Левитана было больше!
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04.03.2022 10:02 Відповісти
Цапи думають шо якщо вони, не дай Боже, вбють Зеленського то Україна впаде? У цапів цапова психологія. В них ***** замість Бога, вибачте за порівняння... Це тупа кацапсяча біомаса яку треба ізолювати від цивілізації на планеті.
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04.03.2022 10:18 Відповісти
Ніхто так не думає, зеленскій сам придумую всю цю діч, щоб набить собі ціну. Байдуже, буде зеленскій чи ні Україна буде боротись. Від чувака,який 3 роки саботував фінансування армії і не підготувався до оборони нічого не залежить. Це скіглення- жалюгідне
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04.03.2022 13:25 Відповісти
Фидель Кастро блд)))
Кто нибудь спросите у Сопли, шо там с шашлыками на майские? Мир в шоколадном глазе рассмотрел?
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04.03.2022 10:23 Відповісти
Та ну!.. Образиться, побіжить до мами Ріми у сльозах і шмарклях: "Мама-а-а! Мєня дразня-а-ат!"
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04.03.2022 22:45 Відповісти
Якби кацапам вдалося ліквідувати зеленського,то це була б катастрофа,Український народ відразу б склав зброю і припинив спротив окупантам.А ще не було б кому ЧИТАТИ(!) тексти по ТБ, написані спічрайтерами.Україна переможе!!!(із зеленським,чи без нього)
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04.03.2022 10:33 Відповісти
Дешева пропаганда для возвеличення зелені, якщо в тебе є контакти в ФСБ ніхто і ніколи не розповість це пресі.
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04.03.2022 11:17 Відповісти
А якщо не дай Боже ... то що, в.о. буде Стефанчук? Треба терміново обрати нового голову ВРУ.
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05.03.2022 07:57 Відповісти
 
 