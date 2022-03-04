УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6350 відвідувачів онлайн
Новини Війна
19 306 11

"Вночі йшли гарячі бої. У Ворзелі підняли прапор України", - мер Бучі Федорук розповів про ситуацію в регіоні

Вночі 4 березня у Бучанському районі на Київщині точились бої між Збройними силами України та російськими військами. У зону бойових дій потрапив гуманітарний конвой.

Про це в ефірі телеканалу "Рада" повідомив міський голова Бучі Анатолій Федорук, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне.

"Ворог зайшов в деякі мікрорайони, але ЗСУ працюють, щоб витіснити його. Вночі йшли досить гарячі бої Ясемщина, напрямок Буча, Ворзель", — сказав Федорчук.

За його словами, український прапор підняли у Ворзелі під Бучею. Щодо ситуації безпосередньо в Бучі, то, за словами Федорчука, місто функціонує.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські військові відновили контроль над містом Буча і підняли український прапор над міськрадою. ВIДЕО

"Забезпечуємо життєдіяльність, випікаємо хліб, подаємо централізовано воду. Маємо проблеми з електроживленням, але працюємо над відновленням", — розповів він.

Водночас у навколишніх пунктах, які входять в Бучанську ОТГ, ситуація складніша, оскільки вони перебувають під контролем російських військ.

"Гостомель тримають наші. Калинівка, Синявка, туди далі все кругом окупував ворог. Ми отримуємо інформацію як і куди рухаються (російські війська. - Ред.). На рахунок гумконвою, маємо коридор, але він під постійними обстрілами. Вчора приймали гумконвой з Дмитрівки та потрапили під військовий бій, але всі живі", — поінформував мер Бучі.

Автор: 

Буча (539) Федорук (32)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+10
Добрий ранок!
Смажена кадирня в Гостомілі
https://t.me/Tsaplienko/1710
показати весь коментар
04.03.2022 08:50
+7
Всесвітня акція "PUTIN ZASTRELIS"
показати весь коментар
04.03.2022 08:51
+5
- А можна старі «Ігли» роздати ТРО? - Якщо ТРО роздати ще пзрк, то буде страшно не тільки їздити, але й літати Одна відома бригада, яка їхала на допомогу в один населений пункт, роз'їбала на марші 15 російських танків, навіть не розгортаючись в бойовий порядок.
показати весь коментар
04.03.2022 08:50
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Добрий ранок!
Смажена кадирня в Гостомілі
https://t.me/Tsaplienko/1710
показати весь коментар
04.03.2022 08:50 Відповісти
то не кадырня то кацапен десантен
показати весь коментар
04.03.2022 08:51 Відповісти
- А можна старі «Ігли» роздати ТРО? - Якщо ТРО роздати ще пзрк, то буде страшно не тільки їздити, але й літати Одна відома бригада, яка їхала на допомогу в один населений пункт, роз'їбала на марші 15 російських танків, навіть не розгортаючись в бойовий порядок.
показати весь коментар
04.03.2022 08:50 Відповісти
ПТРК можна, але ПЗРК - це вже перебор. Наприклад, позавчора в моєму місті весь день літали реактивники на достатньо малій висоті. Яка гарантія, що в них ніхто б не стрільнув?
показати весь коментар
04.03.2022 08:54 Відповісти
Всесвітня акція "PUTIN ZASTRELIS"
показати весь коментар
04.03.2022 08:51 Відповісти
откуда бы сил взять, Энергодар отбить и Херсон, парашисты прут как тараканы, запад ссыт и получит и войну и позор.
показати весь коментар
04.03.2022 08:53 Відповісти
Привид Києва пересів на F-16.
показати весь коментар
04.03.2022 08:58 Відповісти
Це не з авто на іншу модель пересісти. Там перепідготовки декілька місяців. Чуваки міги старі пісяють передати, а ти про ф-16.
показати весь коментар
04.03.2022 09:17 Відповісти
Це фейк. Хто нам дасть F-16? А навчить хто? МіГи обіцяли і ті не дали.
показати весь коментар
04.03.2022 09:39 Відповісти
Учора теж відосики записували, як в Бучі прапор піднімають. Причому біля мерії, яка й так нашими контролювалася. А на Склозаводській і повороті на Ворзель в цей час кацапи каталися. Може, не казати "гоп"?
показати весь коментар
04.03.2022 09:01 Відповісти
З нами Бог!Не віддамо катам споконвічним ,неньку Україну!Бийтесь хлопці за дітей наших,які ховаються по підвалах.За тих які на небі.За Україну.Бережи вас Бог!А для нас ви і є боги на землі.Молимось за вас і на вас.Дякуєм за наш рідненький жовто -блакитний!Українці ви круті.Слава вам на віки.Слава Україні!смерть рашистстам!
показати весь коментар
04.03.2022 09:48 Відповісти
 
 