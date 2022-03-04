Генштаб ЗСУ про втрати військ РФ від початку вторгнення: 9166 осіб, 251 танк, 939 броньованих машин, 33 літаки, 37 гелікоптерів
Війська РФ, що підступно вдерлися до України, продовжують нести втрати.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 04.03 орієнтовно склали:
особового складу - 9166 осіб,
танків ‒ 251 од,
Бойових броньованих машин ‒ 939 од,
артилерійських систем –105 од,
РСЗВ - 50 од,
засоби ППО - 18 од,
літаків – 33 од (уточнюється),
гелікоптерів – 37 од,
автомобільної техніки - 404 од,
легкі швидкісні катери - 2 од,
цистерн з ППМ - 60,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3,
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
Топ коментарі
+21 olele
показати весь коментар04.03.2022 08:56
+10 atv1204 atv
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+4 Ivan Pidbujpata
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https://twitter.com/i_army_org/status/1499426612013682691 14 ч
У россиян самый высокий в мире КРІ по трупакам. Аналогов нет!
Петиция по закрытию неба над Украиной
Последний день голосования, есть уже больше миллиона проголосовавших, давайте поднажмем и спасем Украину и мирное население
https://www.openpetition.eu/petition/online/people-around-the-world-ask-nato-to-close-the-airspace-over-ukraine
God bless Ukraine
а ті рідкі виключення лише підкреслюють правило.
ими ***** очень-очень дорожит.. до них бы добраться, их спрятали на Алтае, а бункере..
Але це орки, вони вичерпали оперативний резерв і женуть м'ясо та залізо звідусіль. Добре, що це не планувалось і вимагає деякого часу. Погано, що зерг раш ше має потенціал для продовження.
так, це не питання кількох днів... може тиждень чи навіть два
тому ватка й шукає нових орків
але ж і нас будуть вбиті, і набагато більш, аніж зараз, нажаль...