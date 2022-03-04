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Новини Війна
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Генштаб ЗСУ про втрати військ РФ від початку вторгнення: 9166 осіб, 251 танк, 939 броньованих машин, 33 літаки, 37 гелікоптерів

Генштаб ЗСУ про втрати військ РФ від початку вторгнення: 9166 осіб, 251 танк, 939 броньованих машин, 33 літаки, 37 гелікоптерів

Війська РФ, що підступно вдерлися до України, продовжують нести втрати.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 04.03 орієнтовно склали:

особового складу - 9166 осіб,

танків ‒ 251 од,

Бойових броньованих машин ‒ 939 од,

артилерійських систем –105 од,

РСЗВ - 50 од,

засоби ППО - 18 од,

літаків – 33 од (уточнюється),

гелікоптерів – 37 од,

автомобільної техніки - 404 од,

легкі швидкісні катери - 2 од,

цистерн з ППМ - 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3,

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Генштаб ЗСУ про втрати військ РФ від початку вторгнення: 9166 осіб, 251 танк, 939 броньованих машин, 33 літаки, 37 гелікоптерів 01

Автор: 

армія рф (17196) Генштаб ЗС (6488) росія (64923)


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Топ коментарі
+21
ІнфоВійська України/Ukraine@i_army_or

https://twitter.com/i_army_org/status/1499426612013682691 14 ч



У россиян самый высокий в мире КРІ по трупакам. Аналогов нет!

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04.03.2022 08:56
+10
хорошо но мало.. российские матери должны тоже рыдать и оплакивать войну в Украине.. пусть российские женщины, которые теряют своих детей-военных преступников в пекле войны - идут на штурм бункера главного бройлера рф - кабаева! там кабаев спрятал своих детей..
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04.03.2022 09:11
+4
на півдні орки вже зачекалися
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04.03.2022 08:56
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ІнфоВійська України/Ukraine@i_army_or

https://twitter.com/i_army_org/status/1499426612013682691 14 ч



У россиян самый высокий в мире КРІ по трупакам. Аналогов нет!

показати весь коментар
04.03.2022 08:56 Відповісти
вони підготовились тільки крематоріями
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04.03.2022 09:44 Відповісти
****, яка файна музика з самого ранку... гори жараної москалятини, в госпіталях гори гнилої москалятини...
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04.03.2022 09:45 Відповісти
ВАЖНО!!!!!!!

Петиция по закрытию неба над Украиной

Последний день голосования, есть уже больше миллиона проголосовавших, давайте поднажмем и спасем Украину и мирное население

https://www.openpetition.eu/petition/online/people-around-the-world-ask-nato-to-close-the-airspace-over-ukraine

God bless Ukraine
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04.03.2022 15:22 Відповісти
на півдні орки вже зачекалися
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04.03.2022 08:56 Відповісти
Столицю відбивають, бо це серце наше... дійде справа і до півдня.
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04.03.2022 09:46 Відповісти
Артсистеми -це самоходки, чи причіпні гармати?
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04.03.2022 08:57 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/columns/2022/03/4/7328058/ - лист від білорусів до українців
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04.03.2022 08:59 Відповісти
лист лише підтверджує тезу про те, що білоруси як нація - УГ.
а ті рідкі виключення лише підкреслюють правило.
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04.03.2022 09:17 Відповісти
хорошо но мало.. российские матери должны тоже рыдать и оплакивать войну в Украине.. пусть российские женщины, которые теряют своих детей-военных преступников в пекле войны - идут на штурм бункера главного бройлера рф - кабаева! там кабаев спрятал своих детей..
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04.03.2022 09:11 Відповісти
Женщины??? Они сучк
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04.03.2022 09:46 Відповісти
Його діти досі живуть в Голландії, недалеко від Гааги, то будуть часто батька відвідувати, поки люди не задушать...
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04.03.2022 10:13 Відповісти
ещё кабаиха наплодила..
ими ***** очень-очень дорожит.. до них бы добраться, их спрятали на Алтае, а бункере..
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04.03.2022 10:26 Відповісти
оК. а чому не змінили послання в блоці "головне дня"?
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04.03.2022 09:11 Відповісти
Ні, менше третини. Приблизно на такому рівні втрат (25-30%) людські армії втрачають боєздатність.
Але це орки, вони вичерпали оперативний резерв і женуть м'ясо та залізо звідусіль. Добре, що це не планувалось і вимагає деякого часу. Погано, що зерг раш ше має потенціал для продовження.
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04.03.2022 09:20 Відповісти
Відловлені в тайзі орки то на порядок гірші вояки, ніж ті, що були тут. Хоча, як може бути гірше? Читаю, що в ЗСУ ідуть зливи від ФСБ, хтось дуже хоче, щоб карлик всрався по вуха. Але інформація на здогадах, скоріш за все.
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04.03.2022 09:49 Відповісти
Самки рожают в ускоренном режиме?
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04.03.2022 09:56 Відповісти
Власне ці 80-90 тис і продовжують навалу.
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04.03.2022 09:22 Відповісти
Ніхто не бреше)) Ось, порахуй сам: у ватофашистів вбитими приблизно 9к, поранених приблизно 25-27к (у різних джерелах цифри дещо відрізняються, але всюди на такому рівні), разом це десь 35к.... десь є якісь розбиті і деморалізовані частини, яким наші ЗСУ вже набили пику, хтось з русні здався у полон - точних цифр я ніде не бачив... ну, а решта "любітєлєй рускава міра" ще продовжують свої спроби стати фаршем на нашій землі
так, це не питання кількох днів... може тиждень чи навіть два
тому ватка й шукає нових орків
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04.03.2022 09:52 Відповісти
Як не кажи, а частину жмурів москалі вивезли з собою, білоруси кажуть про забиті морги, про медпотяги з Білорусі на Козломатушку. Тобто може бути не 10, а навіть до 15 тисяч жмурів. А скільки ще не порахованих? Щодо поранених, то їх як правило, більше в 3-5 разів. При чому, якщо після артилерії, то може бути і більше, ніж в 5 разів, бо осколки вбивають рідше, ніж калічать. А наші саме Байрактарами, авіацією та градами відбивали пощиції та колони. Тому виведено з ладу понад 50-70 тис особового складу. А є ще тиловики, які не воюють, їх гине менше, ніж бойових. Я про тих тиловиків, які лишилися на території козлів. Крім того, чим менший залишок, тим легше їх валити. А у нас армія збільшується, зброї більшає, в тому числі і трофейної.
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04.03.2022 09:56 Відповісти
Почему населению не раздатут хотя бы автоматы ? На видео люди только с флагами перегорождают путь оккупантам. А можно валить их с крыш и окон домов. Тогда потерь у них будет в разы. Не 9, а 19 тыс. за 9 дней.
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04.03.2022 09:41 Відповісти
так, може будуть і 19к
але ж і нас будуть вбиті, і набагато більш, аніж зараз, нажаль...
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04.03.2022 09:53 Відповісти
Населенню роздали, що було в наявності, забирають трофейні. Зброї не вистачає, бо регулярних військ 250 тис, а резервістів 400 тис, ще тероборони сотні тисяч. Роздали все.
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04.03.2022 09:59 Відповісти
Щось тут заниженні втрати наш Аніка-воїн доповів люсі арестович що вночі знищили 30 гелікоптерів за два дні тільки на одному аеродрому 245 одиниць техніки, а перед тим колону 800 одиниць.
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04.03.2022 11:30 Відповісти
Дохлих кацапів мало не буває.
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04.03.2022 12:10 Відповісти
 
 