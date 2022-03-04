Міла Куніс та Ештон Кутчер пожертвують $3 млн та оголосили кампанію зі збору коштів на гуманітарну підтримку Україні

Американська актриса українського походження Міла Куніс та її чоловік і актор Ештон Кутчер вирішили підтримати Україну через напад Росії та пожертвувати три мільйони доларів на гуманітарну підтримку нашій країні.

Про це вони повідомили у відеозверненні, опублікованому в Інстаграмі Кутчера, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У той час, як ми є свідками мужності українців, ми також є свідками неймовірного тягаря тих, хто вибрав безпеку. Через GoFundMe цей збір коштів безпосередньо вплине на становище біженців та надання гуманітарної допомоги. Кошти принесуть користь Flexport.org та Airbnb.org, двом організаціям, які активно працюють на місцях і надають негайну допомогу тим, хто її найбільше потребує. Flexport.org організовує доставку гуманітарної допомоги до місць розташування біженців у Польщі, Румунії, Угорщині, Словаччині та Молдові. Airbnb.org надає безкоштовне короткострокове житло біженцям, які біжать з України. Бути з Україною означає підтримувати українців", — йдеться у пості.

Актори планують зібрати 30 мільйонів доларів, з яких самі пожертвують до 3 млн.

Міла Куніс заявила, що сьогодні вона "як ніколи, пишається тим, що є українкою". Акторка народилася у 1983 році в Чернівцях. У 1991 році її родина емігрувала з України й оселилася у Лос-Анджелесі.

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