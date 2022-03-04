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Міла Куніс та Ештон Кутчер пожертвують $3 млн та оголосили кампанію зі збору коштів на гуманітарну підтримку Україні

Міла Куніс та Ештон Кутчер пожертвують $3 млн та оголосили кампанію зі збору коштів на гуманітарну підтримку Україні

Американська актриса українського походження Міла Куніс та її чоловік і актор Ештон Кутчер вирішили підтримати Україну через напад Росії та пожертвувати три мільйони доларів на гуманітарну підтримку нашій країні.

Про це вони повідомили у відеозверненні, опублікованому в Інстаграмі Кутчера, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У той час, як ми є свідками мужності українців, ми також є свідками неймовірного тягаря тих, хто вибрав безпеку. Через GoFundMe цей збір коштів безпосередньо вплине на становище біженців та надання гуманітарної допомоги. Кошти принесуть користь Flexport.org та Airbnb.org, двом організаціям, які активно працюють на місцях і надають негайну допомогу тим, хто її найбільше потребує. Flexport.org організовує доставку гуманітарної допомоги до місць розташування біженців у Польщі, Румунії, Угорщині, Словаччині та Молдові. Airbnb.org надає безкоштовне короткострокове житло біженцям, які біжать з України. Бути з Україною означає підтримувати українців", — йдеться у пості.

Актори планують зібрати 30 мільйонів доларів, з яких самі пожертвують до 3 млн.

Міла Куніс заявила, що сьогодні вона "як ніколи, пишається тим, що є українкою". Акторка народилася у 1983 році в Чернівцях. У 1991 році її родина емігрувала з України й оселилася у Лос-Анджелесі.

Також читайте: Держави ЄС спрощують правила перетину кордону для перевізників гуманітарної допомоги в Україну, - Мінінфраструктури

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актор (142) допомога (8291) гуманітарна допомога (989)


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Дуже вдячні всім не байдужим
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04.03.2022 09:25 Відповісти
ось вам приклад Міла Куніс та ана лорак- обидві чернівчанки- однає дає мільйони нам а інша дає концерти перед ворогами-
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04.03.2022 09:27 Відповісти
Одну в 7 родители вывезли в Лос-Анжелес.
Вторая при живых родителях была сдана в детдом.
Это несравнимые случаи.
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04.03.2022 09:54 Відповісти
тобто той факт що вона вихована в дитячому домі дає їй право виступати перед оккупантом? вона що грошей немає щоб допомагати своїй країні?що ви несете?
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04.03.2022 10:32 Відповісти
Я кажу про те, що порівняння не коректне.
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04.03.2022 11:43 Відповісти
Лорачка та шо на відкритті курників в расєє виступала..вже й забув
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04.03.2022 10:03 Відповісти
Нищим эта помощь не дойдет, еще больше упыри чиновники обогатятся.
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04.03.2022 09:56 Відповісти
Не бачив повідомлень, щоб українські олігархи хоч якусь допомогу оказали ВСУ чи населенню.
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04.03.2022 10:05 Відповісти
3 миллиона долларов - немаленькие деньги, а соберут десятки.
Надо бы ещё наннять людей и проследить, чтобы деньги
пошли именно на войну с ******.
Миле Кунис респект.
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04.03.2022 10:09 Відповісти
 
 