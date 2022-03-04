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Новини Війна
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Захисники України зупинили ворога на більшості напрямів, на деяких успішно контрнаступають. Б’ються Сумщина та Чернігівщина, складна ситуація на півдні, - Резніков

Захисники України зупинили ворога на більшості напрямів, на деяких успішно контрнаступають. Б’ються Сумщина та Чернігівщина, складна ситуація на півдні, - Резніков

Україна вже другий тиждень протистоїть навалі російських військ.

Про це йдеться у заяві міністра оборони України Олексія Резнікова, інформує Цензор.НЕТ.

"196 годин оборони. Ми даємо відсіч російським окупантам вже другий тиждень. У ці години та дні відбувається злам ситуації. Час зламу потребує зібраності, особливої концентрації. Наші захисники і захисниці зупинили ворога на більшості напрямків. На деяких Збройні Сили здійснили успішний контрнаступ. Залишається складною ситуація на півдні, де ворог в останні години обстрілював Запорізьку АЕС. Але бойовий дух людей у козацькому краї такий, що окупанти приречені на поразку", - зазначає Резніков.

Також він підкреслив, що нездоланною фортецею стоїть Харків. Уся Україна з болем дивиться на російські обстріли. Але тепер вся Європа знає, що Харків – не тільки інтелектуальний та промисловий центр, але й горде місто відважних громадян.

"Б’ються Сумщина та Чернігівщина. Вони рятують Київ від облоги. Поки управління країною та армією не порушене – у ворога жодних шансів. На сході та півдні – скрізь – український народ дає відсіч ворогу і наближає перемогу. За підсумками 8 діб втрати російської армії перевищили 10 тис. вбитими та пораненими. Підтверджено знищення мінімум одного російського генерала. Російське суспільство починає відчувати та усвідомлювати ці втрати. Знищену російську бронетехніку вже доводиться вимірювати не одиницями, а батальйонами та бригадами", - нагадує він.

До Збройних Сил у якості трофеїв поступило чи не більше танків та бронемашин, ніж останні 8 років надходило від українського ОПК.

Наші захисники захопили кілька машин зі снарядами до РСЗО, якими російські воєнні злочинці обстрілюють наші мирні міста. Усі ці снаряди "повернуться" ворогу.

"Ми також несемо втрати. Війна – це велике горе. Майже щогодини надходять звістки, що російськи окупанти знову вбили мирних мешканців. Кров скипає від люті, коли гинуть наші діти…Є втрати серед наших воїнів. Вони б’ються як кіборги, але у грудях - живе серце. Кожного з них буде вшановано як героя. Люди – найцінніше для нас. Це відрізняє Україну від Росії. Я дуже сподіваюсь, що російська сторона виконає зобов’язання щодо створення гуманітарних коридорів", - продовжує Резніков.

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Крім того, він зауважив, що за ці дні було ухвалено багато складних рішень. Нам доводилося маневрувати, щоб зберегти армію. Але усю нашу землю ми повернемо. Ми з болем дивимось на зруйновані будівлі після російських обстрілів. Ми усе відбудуємо.

"Командир флагману ВМСУ виконав наказ затопити корабель, щоб фрегат "Гетьман Сагайдачний", який перебував на ремонті, не дістався ворогу. Важко уявити більш складне рішення для мужнього воїна та всієї команди. Але ми збудуємо новий флот. Сучасний, потужний. Головне зараз – встояти. Я чудово розумію. Усі стомлені, багато людей виснажені, шоковані втратами. Попереду ще дуже складний період. Нам знадобиться багато сил і витримки. Але хочу сказати усім. Українці – ви неймовірні! Ворог спантеличений і наляканий. Ми його ще не перемогли. Але цей час невідворотньо наближається. Кремлівські щури вже тремтять. Частина активно шукає спосіб втекти", - додає міністр оборони.

Вся Україна успішно перебудовується для життя в умовах оборони. Допомога надходить у промислових обсягах, ця робота вже налагоджена.

"Ми захистимо нашу країну і залишимо її майбутнім поколінням квітучою, успішною, кращою, ніж була. Слава Україні! Слава Героям України!", - резюмує він.

Автор: 

армія рф (17196) росія (64923) Резніков Олексій (1445)


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Топ коментарі
+27
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Тримаймося
Ми переможемо..
...
Слава нації
Смерть москалям.
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04.03.2022 09:24
+20
а если бы три года деньги не закапывали в Велике крадивництво а тратили на ОБОРОНУ ???
Уже бы зачищали Донецк с Луганском
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04.03.2022 09:28
+16
Я очень скептически отношусь к Резникову - то, что сейчас происходит является тоже следствием некомпетентной расстановки кадров Зеленским - горлопан не может быть министром обороны в период опасности военного нападения. Резников это доказал - когда все предупреждали о военном нападении он нас отправлял на шашлыки
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04.03.2022 09:26
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Тримаймося
Ми переможемо..
...
Слава нації
Смерть москалям.
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04.03.2022 09:24 Відповісти
Смерть ворогам України!
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04.03.2022 09:25 Відповісти
...а што с переговорами, вчерашними?.....не могу найти инфы.....
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04.03.2022 09:24 Відповісти
От слова ничего.
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04.03.2022 09:25 Відповісти
переговори, це така фуйня, так собі
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04.03.2022 09:25 Відповісти
Переговори будуть одним з аргументів на майбутньому Харківському процесі - Україна вимагала надання гуманітарних коридорів для евакуації цивільних, але немита не надала.
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04.03.2022 09:46 Відповісти
Вже зараз потрібно думати українцям про дачку під мошквою і про 5-ро рабів
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04.03.2022 09:24 Відповісти
Робітнички з них - як з лайна куля.
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04.03.2022 09:33 Відповісти
Тому й 5 штук потрібно .
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04.03.2022 09:46 Відповісти
Та вони більше з'їдять, ніж напрацюють!
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04.03.2022 10:46 Відповісти
але як пиз...ти їх будемо, перевиховуємо
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04.03.2022 16:05 Відповісти
Я очень скептически отношусь к Резникову - то, что сейчас происходит является тоже следствием некомпетентной расстановки кадров Зеленским - горлопан не может быть министром обороны в период опасности военного нападения. Резников это доказал - когда все предупреждали о военном нападении он нас отправлял на шашлыки
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04.03.2022 09:26 Відповісти
Я думаю, что тут просто как раз случай, когда клоун играл клоуна. Судя по тому, что первый удар кацапов ничего особо не уничтожил, похоже у нас к этому готовились и всё знали. А громкие заявления "в мае на шашлыки" были постановой, чтобы кацапы думали, что мы их не ждем.
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04.03.2022 09:36 Відповісти
Складна ситуація на півдні

Дякую, що ви в курсі...
Та хоча б не брешете.
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04.03.2022 09:26 Відповісти
а если бы три года деньги не закапывали в Велике крадивництво а тратили на ОБОРОНУ ???
Уже бы зачищали Донецк с Луганском
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04.03.2022 09:28 Відповісти
За три года можно было укрепить боеспособность армии, минимум закупить ПВО для защиты городов от авианалетов
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04.03.2022 09:32 Відповісти
яку зброю добровольцям ? ви що , а як пристрелять якогось шевченка, деркача , шуфрича чи не дай Бог трухіна ? вони бояться свій народ більше ніж окупантів !
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04.03.2022 09:34 Відповісти
Я сходил в военкомат, отстоял три часа в очереди таких же как я добровольцев, чтобы попасть внутрь кабинета. И получить ответ, что пенсионеры, которые за свою жизнь отстреляли 4 патрона на стрельбище перед принятием присяги несуществующей страны, нахрен никому не нужны даже в ТрО, потому что с личным составом сейчас перебор. Мой сын пять дней ходил туда же, прежде чем на шестой день его взяли в ВСУ. Но его воевать вот прям сейчас не отправят, он поедет в Яворов осваивать, э-м-м, подарки. Потому что, опять таки, сейчас есть кому воевать, надо смотреть в будущее. Но я хотя бы попытался. Ты свои посты из под дверей военкомата пишешь?
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04.03.2022 10:08 Відповісти
А как ты себе представляешь процесс создания нового подразделения? Собрали людей, выдали оружие, и вперед, в бой? Это будет пушечное мясо, а не армия. Новое подразделение должно уехать сначала на полигон, пару месяцев там тренироваться, проводить боевое слаживание, и т.д. Всеобщая мобилизация вообще-то объявлена в первый же день войны, просто мы не воюем пушечным мясом.
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04.03.2022 11:11 Відповісти
Де західна підтримка? Де танки? де броньовані машини? Де беспілотники ударні?

Два місяці росказували, що Росія нападе і непідготували нічого....10 день війни...тиша.

Все йде до поразки. Видно, що невистачає Україні бронемашин.
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04.03.2022 09:29 Відповісти
"Залишається складною ситуація на півдні, де ворог в останні години обстрілював Запорізьку АЕС", неужели нельзя помочь "Байрактарами"?
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04.03.2022 09:30 Відповісти
Для Байрактара нужна погода. Когда облачность 200 метров и видимость 1км, то смысла в нём ноль. Я уже устал повторять эту очевидную вещь
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04.03.2022 10:44 Відповісти
А про Херсон і не згадав. Хоч би дав надію, що ЗСУ планують якісь заходи у цьому напрямку.
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04.03.2022 09:32 Відповісти
він не згадав і про причини того, що, наприклад, з окупованого Криму касапи просунулись аж на триста км практично безперешкодно.
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04.03.2022 09:39 Відповісти
Може ще точний час сказати і звідки будуть іти а також кількість воїнів.
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04.03.2022 09:41 Відповісти
Можна було повідомити: "Складна ситуація у Херсоні, але ЗСУ, нацгвардія і поліція вживають певних заходів для допомогим наши людям" - ніякої конкретики, а людей заспокоїть.
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04.03.2022 09:43 Відповісти
Вживають. У мене дружина у Херсоні . Я трішечки в курсі справи .
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04.03.2022 09:50 Відповісти
Чернігів - місто Герой! Суми - місто Герой, Храків - місто Герой, Київ - місто Герой ... Україна - країна Герой!
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04.03.2022 09:33 Відповісти
Думаю те що сталося на півдні це прорахунки нашого командування ,адже можна було укріпити і перекрити кримський перешийок ,а так ворог зайшов майже без проблем.
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04.03.2022 09:36 Відповісти
Саме так, саме так. Вже в Херсоні свої _анали тб ввімкнули. В перспективі референдуми.
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04.03.2022 09:44 Відповісти
Херсонщина - це степ на 200км навкруги . Все як на долонях . Та лайно тв на 100км пробивало , та засир@ло мізки .
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04.03.2022 09:54 Відповісти

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04.03.2022 09:36 Відповісти
Ну да, те же ошибки и предательство что и в 2014, когда сотни тысяч людей стояли в очередях в военкоматах чтобы пойти защищать Украину - идите на йух, сказали им и тогда, и сейчас.
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04.03.2022 09:42 Відповісти
нема навіть обмундировання зараз на всіх добровольців; не було і в 2014-му.
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04.03.2022 09:55 Відповісти
На перемовини треба Пороха просити йти. Ордоперемовники обсирались би ще до приходу того.
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04.03.2022 09:43 Відповісти
Порох ні до чого не домовиться з орками. Він може домовитись з союзниками.
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04.03.2022 09:54 Відповісти
Так а я до чого. Спочатку ті обісруться, іх заціпе. А потім вже засилати когось з мізками, та тільки не зі слуг, бо там в мізках кисіль.
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04.03.2022 10:00 Відповісти
Давайте подкрепление на юг, иначе поедете подписывать перемирие которое превратится в очередную аннексию украинских земель. Мариуполь критически важен. Если падёт то путлер пойдет на переговоры. На первом этапе его задача выполнена.
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04.03.2022 09:59 Відповісти
УВАГА! УВАГА! УВАГА! Тому прошу розголосу.

Окупант зайшов в Україну із старими картами.

ЗСУ не замовляють в екстреному порядку топографічні карти місцевості там де ведуться локальні бойові дії.
Це ворог.
Просто треба знати. Карти замовляє ворог.
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04.03.2022 10:08 Відповісти
В той час, коли наш народ бореться з самим кровавим ворогом, в самий розпал війни, на ворожу територію, в саме логово ворога приїздить носій всієї самої таємної військової інформації наш міністр оборони! Коли ворогу як повітря потрібні варіанти для провокацій! Понижуючи статус нашої делегації до рівня ординської гопоти. Та ще в компанії хронічних ідіотів, які поблажливо ручкаються з мерзотниками і вже радісно готові обговорювати з ворогом нейтральний статус України, та миротворців! Може тому кидають Південь на розтерзання виродку! Що це таке!
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04.03.2022 10:20 Відповісти
по-перше, до ворога Резніков не приїзжав, він був максимум на прикордоному переході, нехай навіть з тої сторони (як на Прип'яті, так і в Бресті); по-друге - проблема ще в тому, що в цій ситуації виявилось, що в уряді Зеленського обмаль кваліфікованих переговорників; і окрім Резнікова - нікому доручити таку делікатну справу.
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04.03.2022 10:40 Відповісти
 
 