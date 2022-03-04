Волонтери за ніч створили сайт для громадян Білорусі "Застанся Дома": розповідають, чому білоруським військовим не варто йти проти України
Волонтери за ніч створили сайт для громадян Білорусі - "Застанся Дома".
Про це пише радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.
"В ньому, на однієї сторінці, концентровано виклали аргументи, чому білоруській військовим краще піти під трибунал чим піти проти України. Просимо активно поширювати відправляючи лінк на телефони, мейли і прямою рекламою на сябрів. https://zastansyadoma.com", - закликав він.
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https://www.facebook.com/SaigonWriter 26 лютого о 22:46 ·
Арахамия пишет что в Беларуси началась мобилизация.
Русским иногда везет попасть в плен, а не сгореть в своих коробках заживо или лечь от пули айтишника с калашом, потому что от них нам нужна информация о текущей оперативной обстановке. От военнослужащих Беларуси нам не нужно ничего от слова "совсем" и в плену они ***** не нужны.
Ответка будет простой: Зашел с оружием - умер.