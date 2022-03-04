УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5323 відвідувача онлайн
Новини Війна
5 776 7

Волонтери за ніч створили сайт для громадян Білорусі "Застанся Дома": розповідають, чому білоруським військовим не варто йти проти України

Волонтери за ніч створили сайт для громадян Білорусі

Волонтери за ніч створили сайт для громадян Білорусі - "Застанся Дома".

Про це пише радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

"В ньому, на однієї сторінці, концентровано виклали аргументи, чому білоруській військовим краще піти під трибунал чим піти проти України. Просимо активно поширювати відправляючи лінк на телефони, мейли і прямою рекламою на сябрів. https://zastansyadoma.com", - закликав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Тихановська заявила про початок антивоєнного руху в Білорусі

Автор: 

Білорусь (7923) Геращенко Антон (935)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
https://www.facebook.com/SaigonWriter/?__cft__[0]=AZW4aectEtOk03ZLv3IStzhVVDI_N8ZxLg69-weYbVZaOiADwy5Z0yKNa5z8Xhq4svBiAwQrfjvoWe86AlprCSJxsaTPTGCTzCD1zg0WfeODw7Q2VxaXtIa6tEcDPV9sZRyvlE7Lyv_qOLXYcnV5n3_M&__tn__=-UC%2CP-R Сергій Сергійович Saigon

https://www.facebook.com/SaigonWriter 26 лютого о 22:46 ·



Арахамия пишет что в Беларуси началась мобилизация.

Русским иногда везет попасть в плен, а не сгореть в своих коробках заживо или лечь от пули айтишника с калашом, потому что от них нам нужна информация о текущей оперативной обстановке. От военнослужащих Беларуси нам не нужно ничего от слова "совсем" и в плену они ***** не нужны.

Ответка будет простой: Зашел с оружием - умер.
показати весь коментар
04.03.2022 09:41 Відповісти
Мрия
показати весь коментар
04.03.2022 09:43 Відповісти
**** сябры !!!!!атакуйти ваше войско , заберите срочно мужей и сынов домой , дайте возможность Западной Украины помочь стране !!!! Вставайте!!!!! Все на улицу !!!!!! Мы не простим вас!!!!
показати весь коментар
04.03.2022 09:43 Відповісти
Прекращайте наезжать на беларусов. Когда Беларусь в августе 2020 боролась с российским гауляйтером Лукашенко, вы нам не помогли. Он у вас был самым популярным президентом! До сих пор украинская власть не встретилась с нашим лидером Тихановской, которая призвала Украину помочь создать беларускую освободительную армию в Украине из беларусов для борьбы с русскими оккупантами. Все наши информационные ресурсы ведут войну с Россией. Беларусь сейчас оккупирована русскими. Только вместе мы можем победить орду! Жыве Беларусь, Слава Украине!
показати весь коментар
04.03.2022 10:45 Відповісти
В политике все и проще, и сложнее. Ваше сообщение можно расценивать как провокацию. Если бы Украина в то время сделала, как вы предлагаете, то россия за год создала бы из Украины монстра в глазах мировой общественности. И тогда бы помогали не нам, а россии. Нужно знать подлые способности и возможности этой страны тотальной лжи. Я имел "счастье" жить в ней некоторое время, и был очень удивлен, что воровство в них не считается пороком, если у тебя украли, то ты лох, если ты украсть не можешь, то ты лох. Читайте народные сказки россии, там то же написано. Этот народ представляет опасность всей цивилизации на Земле, путин этому доказательство － он убедил россиян, что они всегда правы, не спрашивая их мнения.
показати весь коментар
04.03.2022 11:20 Відповісти
Звонили знакомым в Беларусь там такие же упоротые как касапы правда не все.
показати весь коментар
04.03.2022 09:45 Відповісти
В итоге, "мирные" белорусы остануться дома и будут ждать результата, а войска в Украину, суки, введут.
показати весь коментар
04.03.2022 10:58 Відповісти
 
 