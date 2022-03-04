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"Он все делает правильно. Запад совсем озверел", - росіяни про Путіна та бомбардування в Україні. ВIДЕО

Чимала частка росіян підтримує дії своїх збройних сил в Україні та зовнішню політику свого президента.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчить опитування "Настоящего времени" в російських містах Перм та Владивосток.

Читайте також: Дупою крутити – зараз не той час. Або ви публічно кажете, що Путін – воєнний злочинець, або ви з ним на одній лаві підсудних, - Ходорковський - російським олігархам

Автор: 

путін володимир (23758) росія (64923)


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Топ коментарі
+120
Кончані фашисти!
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04.03.2022 09:51
+93
ну вот и приплыли, а мы на них надеялись..., это мордор..., пленных никуда не отдавать, никаким матерям, они пойдут воевать снова...
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04.03.2022 09:52
+81
страна дурдом
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04.03.2022 09:51
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Сторінка 3 з 3
Свинособаки кацапские тупорылые
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04.03.2022 11:42 Відповісти
На кой чёрт нам мнение этих кацапских зомбаков? Генетический мусор.
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04.03.2022 11:44 Відповісти
біологічне сміття..
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04.03.2022 11:46 Відповісти
Цензор, навіщо публікувати і розповсюджувати кремлядську пропаганду?
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04.03.2022 11:57 Відповісти
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04.03.2022 12:52 Відповісти
Якщо ви посилаєтесь на це так зване опитування кількох осіб, то потрібно врахувати, що ніхто не скаже правду на камеру проти влади у тоталітарній державі. Однак розпалювання міжнаціональної ворожнечі може призвести до ще більших непоправних наслідків у цій війні.
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04.03.2022 14:16 Відповісти
це щоб розвінчати іллюзію братскості! Як там сказала долбосовкотітка -- да там брати, але Путлєр сказав нада мачіть, значить нада, хоть я і протів.. ****
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04.03.2022 18:04 Відповісти
Немає жодної ілюзії братськості. Московити навіть не слов'яни. У нас війна йде з путлером і його посіпаками, а не з народом. Одним із шансів пепремогти московську орду є внутрішнє повстання народу московії проти свого режиму. Тому розпалювання міжнаціональної ворожнечі є однозначно неприпустимим.
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04.03.2022 19:57 Відповісти
Россия что Германия 1930-1945 не че не поменялось.Смерть окупантам!Здохни Х ...ЛО!
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04.03.2022 11:59 Відповісти
Ну що,тепер всім стало ясно,що потрібно по кацапстану завдати масований ядерний удар тільки безяйцева США цього навряд зробить
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04.03.2022 12:03 Відповісти
Виродки! Смердюче біосміття. Носії справжнього зла. Їх треба ізолювати від світу на 100 відсотків.
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04.03.2022 12:06 Відповісти
Вот,что значит тотальное зомбирование,-карлик,которому бог не дал ни ума,ни роста,ни гениталий,сумел за десятки лет сделать из народа послушных,безмозглых рабов.
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04.03.2022 12:10 Відповісти
Ці біоматки поплачуть трохи над урною з попілом свого сина, за забаганкою *****,, втретьсяі скаже: " Значит так было нужно, Путину виднее".
Винищувати цю біомасу всюди і всіма засобами.
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04.03.2022 12:11 Відповісти
То країна виродків. Від останнього алкаша до самого Х...ла.
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04.03.2022 12:14 Відповісти
Віддай їм за їхнім учинком, і за злом їхніх учинків, згідно з ділом їхніх рук Ти їм дай, верни їм заслужене ними

https://u.bible.ru/psa-28.4/ Псалми 28:4
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04.03.2022 12:20 Відповісти
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04.03.2022 12:21 Відповісти
Хворе стадо.
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04.03.2022 12:27 Відповісти
konchennaya naciya !!!! luchshiy kacap-mertvyiy kacap !!!!! *********** vyirodki !!!!
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04.03.2022 12:31 Відповісти
Сутки напролёт, двадцать лет подряд и всё нет народца - пропаганда поставлена в рыфы на уровне нацисткой германии - вспомните кадры хроники германии 30-40 годов - все с приветствием нацистов.
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04.03.2022 12:33 Відповісти
імбіцили почнуть щось підозрювати коли бояра подорожчає, але це не точно
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04.03.2022 12:38 Відповісти
тупіших людей ще не бачив....
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04.03.2022 12:41 Відповісти
А мне понравилось! Пусть показывают по нашему ТВ, пусть наши сердобольные жиночки и старушки не рассказывают, что им жалко пленных российских мальчиков, которых плохой дядя Путин отправил на войну в Украину. Нас никто не жалеет! Поэтому е...башить нужно россиян по полной!!
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04.03.2022 12:43 Відповісти
кацапи воно завжди будо кончене просто шкода що ГІТЛЕР в свій час не добив іх повністю зараз ми би мали всі спокій
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04.03.2022 12:47 Відповісти
Нація однохромосомних ідіотів.
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04.03.2022 12:52 Відповісти
Однозвивинних зайвохромосомників )))
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04.03.2022 17:11 Відповісти
Кончене зомбо-фашисти!!!
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04.03.2022 12:54 Відповісти
лишнехромосомные орки...
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04.03.2022 12:57 Відповісти
Здесь нужен только хирург.Провести лоботомию.
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04.03.2022 13:13 Відповісти
Это всё,что достаточно знать о путинском стаде. Каждый из них достоин своего вожака.
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04.03.2022 13:14 Відповісти
Кацапи не люди,То скажені істоти яких треба вбивати не дивлячись на вік і гендорні відмінності.
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04.03.2022 13:20 Відповісти
Примусова евтаназія -- це найбільш гуманний захід, що можна вжити щойно цих біологічних одиниць.
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04.03.2022 13:25 Відповісти
Путін повністю дибілізував свій народ. Таких переконає тільки пустий холодильник і гаманець.
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04.03.2022 13:31 Відповісти
Чурки не миті, горіти вам всім в аду. Щоб ваші діти пережили все то, що зараз переживають наші. Нелюдам немає місця на землі.... Велике питання хто з нас фашисти ви кацапи, чи ми українці!
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04.03.2022 13:32 Відповісти
Сатанинская недоимперия
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04.03.2022 13:41 Відповісти
Тупориле стадо! Вам ніколи не бути ВІЛЬНИМ народом!
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04.03.2022 13:45 Відповісти
пропоганда це понятно, але у самих просто немає розуму.Немає розуму - це не гомо сапієнс, це гомо еректус.І ще. Їм подобаеться бути обманутими. Це не люди. Це біомаса, яка підляга утилізації.
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04.03.2022 13:53 Відповісти
меня уже эти ватнорылые свинособаки ничем не удивляют
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04.03.2022 13:55 Відповісти
нікчемні хробаки - людей там не залишилось. один нормальний коментар від кавказця.
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04.03.2022 14:03 Відповісти
смотрю я на эти МОРДЫ и вижу салавьевых, киселевых, скобеевых и прочих. рабы телевизора и еще раз повторю не верьте что им жаль, это очень халтурный театр
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04.03.2022 14:12 Відповісти
Курт Майєр (генерал СС танкіст) попав у полон в польовій танкіській формі, його адютанти вийшли з бою. В нього довго виясняли, хто він. Однак не могли. В америкосів була практика часто змінювати масця, щоб донощики могли виявити всіх і все. У другому таборі його таки вичислили - що він командир ТД ГітлерЮгенд, самий молодий генерал вермахту та СС. Як він писав, його виявили ще у першому таборі але прямих доказів не було. Так америкоси боролися з німецькою стійкістю на війні. А самому Майєру про це розказав, коли його випустили в 1947 році, начальник табору військовополонених. А випустили його тому, що воював на східному фронті як воїн. Йому у військах вермахту дали поганяло -панцер майєр. Починав комрозвідбатом ЛАГ Однак ціково інше всю війну в нього був порученцем один із рузге, який здався в полон ще у бою під Клеванню у червні 1941 року.
А в історії рузге є факт розстрілу полонених в таганрозі. Майер описав цю історію так. Шість розвідників попало в полон. Їх НКВД втопило в вбиральні. Місцеві жителя показали місце і злоба була неописуема. Біля ста полонених було вбито, А НКВД як завжди чкурнуло першим. Ну а заливанням мізків ну там крепкі специ. В україні теж є спец, навіть вчився в рузге на це - це той, що аналізи брав у Буби, Пальчевский. Вони завжди на бойовому посту, а потім завжди чкурнуть першими.
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04.03.2022 14:21 Відповісти
Как сказал Бабченко, на росией должен стоять непрекращающийся вой от голода и холода, тогда потихоньку начнет доходить...
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04.03.2022 14:22 Відповісти
***** Запутина
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04.03.2022 14:22 Відповісти
Я попытаюсь , объяснить такую позицию русни . Они все живут в средневековье , а цивилизованный Мир живет в новой эпохе , в другой , по этому у них свое мнение, у нас свое Единственное решение ,изолировать этот заповедник Гоблинов . Но это надо делать всем Миром , а не только одна Украина . Польша ,Прибалтика , Молдова , уже должны включиться в войну ,потому что они следующие . И ни какое НАТО им не поможет . НАТО уже обосралось и боится пукнуть в сторону ***** . Короче одни разговоры и мизерная помощь , боятся они третьей мировой , так господа ,она уже идет . Сейчас есть уникальны шанс быстро остановить ***** , если нет , потом будет как с Гитлером
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04.03.2022 14:22 Відповісти
,нет не дойдет , они привыкли жить в говне и страдать , это образ жизни , и ничего не видеть
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04.03.2022 14:24 Відповісти
Дойдет до них или нет - это неважно. Важно сделать так, чтобы у них физически не было возможности нападать на другие страны.
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04.03.2022 15:52 Відповісти
Страна РАБОВ ,как это печально
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04.03.2022 14:28 Відповісти
Тупорилі КАЗЛИ без мозків.
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04.03.2022 14:34 Відповісти
ДИЧЬ!!
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04.03.2022 14:35 Відповісти
До таких довбойобів дойде тільки в одному випадку: коли вони втратять когось близького. А так пропоганда робить свою справу на 100%. Всі Геббельси нічим не кращі за *****.
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04.03.2022 14:48 Відповісти
Не, и тогда не дойдет. Будет "наш сынок родену защищал от поганой НАТЫ, убили его проклятые биндерафцы!"
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04.03.2022 15:53 Відповісти
Я вчера видео смотрел с похорон первых 200-х на росии. Ничего до них не дойдет. "Погиб выполняя долг, воюя с подлыми бандеровцами и нацистами" (с) дебилы-родственники.
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04.03.2022 16:12 Відповісти
.

.

ПРОЩАЙ, НЕМЫТАЯ РОССИЯ,

Большой заблеванный сортир,

Рабы с душонками босыми,

Возненавидившие мир.

.

Прощай, орда убогих смердов,

Вам видно больше не прозреть,

Абортов вынужденных жертвы,

Повсюду сеющие смерть.

.

Мы не хотим, как вы, плебеи,

Дрожать под властью короля...

Уж лучше из Европы геи,

Чем ********* из Кремля.

.

Вы сеете вокруг несчастья,

Но только... Круглая Земля.

Когда нибудь все в одночасье

Вернется на круги своя.

.

И как бы ты не голосила,

Тебе воздастся все сполна...

Гореть тебе в аду, Россия,

Слепая дикая страна.

(с)
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04.03.2022 14:55 Відповісти
Не зміг дослухати до кінця рашинськую , тупу сволоту 😡
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04.03.2022 15:04 Відповісти
Животные, у кацапов только один инстинкт убивать.
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04.03.2022 15:08 Відповісти
ВАЖНО!!!!!!!

Петиция по закрытию неба над Украиной

Последний день голосования, есть уже больше миллиона проголосовавших, давайте поднажмем и спасем Украину и мирное население

https://www.openpetition.eu/petition/online/people-around-the-world-ask-nato-to-close-the-airspace-over-ukraine

God bless Ukraine
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04.03.2022 15:09 Відповісти
Ці істоти-це антропоморфні інфузорії... Тобто вигляд одноклітинної амеби ніби як людини... Нічого людського у цій біомасі не було, немає і не буде.... І не потрібно шукати. Вихода є два-або вони здолають нас і почнуть убивати і висилати на Сибір, або ми переможемо і будемо жити у власному домі...
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04.03.2022 15:13 Відповісти
Це так.
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04.03.2022 15:54 Відповісти
Отак подивишся здаля
На москаля -
І ніби справді він людина,
Іде собі, мов сиротина,
Очима - блим, губами - плям,
І десь трапляється хвилина,
Його буває майже жаль,
А ближче підійдеш - москаль!
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04.03.2022 15:24 Відповісти
рашку можно исправить только одним способом. её надо превратить в руины. Германии в 1945 году это очень помогло, теперь вся такая цивилизованная страна, реально за мир. маскву и питир надо превратит в то, чем были Берлин и Гамбург в мае 1945. а всю рашку разделить на 10 безопасных частей
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04.03.2022 15:40 Відповісти
Нужно освободить все национальные республики от гнёта московии. Татарстан, Башкирия, Ичкрерия, Мордовия и так далее (список длинный) должны быть независимыми.
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04.03.2022 15:43 Відповісти
Это орки, а не люди. Зашуганные, зачморенные ****** безмозглые орки, у которых в голове остался лишь страх и пропаганда.
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04.03.2022 15:42 Відповісти
небажання говорити на цю тему в більшості своїй є проявом погано прихованої боязні, що інтерв'ю проводять спецслужби. Дехто розуміє, що настають погані часи. Багато й таких, що дійсно в голові скабєвський телекисіль.
Але опитування в принципі не може бути репрезентативним чи як там кажуть. Бо де нема свободи висловлення власної чи альтернативної до офіційної думки, опитувати населення - марна справа. ми й так знаємо, чого чекати від москалів.
Згадайте часи ссср. Там теж не можна було молоти язиком шо попало. Навіть виробився особливий спосіб говорити і писати натяками і алегоріями. Так для прикладу писали Стругацькі. Коли у своїй фантастиці зображували маразм навколишньої дійсності.
Лікування цього справді душевно хворого народу можливе при відсутності кремлівської пропаганди та проходження заслужених "сім кругів пекла", коли на власній шкірі відчують результат від своїх дій.
Але я читав прекрасного російського письменника Миколу Лєскова. Так от він стверджував у своїй оповідці "Зачарований Страннік" (здається), що певні народи не розуміють доброго слова. Для них добрий - значить слабий. Тому то і сильний і свавільний Чингіз-хан був сприйнятий майбутніми москалями, як щось підходяще. Коли можна слабим і нікчемним людям гордитися бути підданими такого всемогутнього правителя. Пуйло однозначно не тягне на Чингіза, бо Чингіз підкорив увесь тодішній Китай. А нєкрофілушка лише марить про відновлення імперії. Добрячий шмат якої попав йому в руки може й не випадково. І воно за свої кільканадцять років царювання, маючи такий природній потенціал, не спромоглось хоча б приблизитись до рівня розвинених країн. Як на расєї кажуть? - Нє по Сєньке шапка.
Тоді, коли в наші часи людей поважають не за завоювання (а це завжди вбивство), а за створення чогось прекрасного, чогось все більш досконалого у світі.
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04.03.2022 15:54 Відповісти
Кіздануті на всю голову
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04.03.2022 15:55 Відповісти
Даже не смотрел на это видео и так ясно все. Скажу другое , вернее повторю одного политика из прошлого ( не помню правда сейчас кого именно ). ОН сказал , что антифашисты в будущем станут фашистами
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04.03.2022 16:03 Відповісти
Просто нація кретинів, дегенератів, інфозомбі, лицемірів. Біосміття.
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04.03.2022 16:08 Відповісти
О, а этот уже прозрел, но после перехода госграницы Украины -https://news.pn/ru/RussiaInvadedUkraine/268496
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04.03.2022 16:10 Відповісти
Биомасса выращенная ****** ...
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04.03.2022 16:16 Відповісти
Країна рабів...
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04.03.2022 18:20 Відповісти
Безмозглые орки! 🤬
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04.03.2022 21:19 Відповісти
Усі путінські свиноматки отримають від нього подарунок - гріб зі своїм вилупком.
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05.03.2022 05:23 Відповісти
Они все императоры и императрицы ! Потому что им вдолбили что они живут с сссссааааамммооооойййй большой стране. Только ль надолго ещё большой?
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05.03.2022 05:27 Відповісти
Да чего мы слушаем это зомбированные раболепство????Пусть пробивают дно и жрут свои фекалии.Слава Украине.!!!!
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05.03.2022 10:04 Відповісти
"Запад", который "озверел" - это в их понимании жители украинских городов, которым на головы они сбрасывают уже 500-килограммовые авиационные бомбы! Вчера было фото из Харькова, сегодня из Чернигова.

Харьков. А вот пилот, который бомбил Чернигов и убил более 50 мирных жителей.
https://twitter.com/antiputler_news/status/1500114019608313863
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05.03.2022 21:37 Відповісти
Я пишу російською, тому що не знаю української мови, я кацап.

Киевский народ!

Утрите слёзы, утрите кровь и взгляните ясным взором: на вас напала Орда. Ничего у нас, кацапов не изменилось в нашей тактике за 800 лет: набежать тысячами полу-рабов, не считать наших убитых, взять в осаду города и месяцами выжигать их, вымаривать голодом, пока жители сами не откроют ворота и не сдадуться в полон. Если не сдадуться - стереть город с лица земли. А если сдадутся - посадить своего «царя», дать ему ярлык на правление и пусть собирает дань и отсылает в Орду, чтобы мы жили хорошо, не работали, развлекались с полоненными женщинами и детьми и готовились к следующему набегу - дальше на запад. Чтобы и другие народы платили нам дань. Мы, кацапы, хотим обложить данью все народы земли, потому что кто сильнее - тот и прав. Это наш единственный закон, наша вера, наша логика. Мы в своей Орде живем лишь по этому закону, и заставляем жить по нему всех, кого смогли подчинить. Над всеми остальными верами, законами и общественными договорами мы смеемся в душе - а иногда и в открытую. В глубине нашего сознания каждый из нас уверен, что человек - животное, а мы, ордынцы, кацапы - хищники среди человеческого стада. Жизнь другого человека для нас не стоит ничего, да и наша собственная жизнь не стоит больше того, насколько нам хорошо или плохо прямо сейчас, в этот момент. У нас нет ни прошлого, ни будущего, мы не думаем о них. Нам иногда бывает жалко собственных детей или родителей, но это быстро проходит, потому что сочувствие - это слабость, а слабый всегда будет либо мертвым, либо рабом. Мы никому не верим, и меньше всего - друг другу. Хороший ордынец все делает молча, а если произносит человеческие слова - то лишь для того, чтобы обмануть или заманить жертву. Потому что мы считаем, что все, что не скрыто - ложь. Кацап не верит в право собственности. Мое - это то, что я украл или отнял и то, чтоу меня нельзя сейчас отнять, если я молод и силен, или то, что съел или спрятал - если стар и хитер. Если Хан долго не дает мне есть - я убиваю своего ребенка, чтобы накормить себя и ту женщину, в которую я сегодня буду выпускать свое семя.

Мы не признаем и не ведаем других чувств, кроме страха, голода и похоти. Все остальное - выдумки трусов и слабаков, которые настолько генетически ущербны, что даже не могут испытать радости садиста - высшего наслаждения, доступного лишь истинным хищникам. Мы не боимся смерти, потому что смерть - это избавление от страха, голода и боли. Мы боимся лишь голода и боли. Народам, порабощенным нами, кажется, что мы - дикари, но мы, кацапы, верим, что на самом деле мы - те, что не боятся смотреть правде в глаза, мы - вершина эволюции человеческого рода. Это живет в каждом из нас, и поэтому наша Орда не менялась веками и никогда не изменится, пока она существует. Взращенный в Орде всегда будет ордынцем в душе, даже если жизнь забросит его в другме народы.

Народ Киевского государства, украинцы!

Нами, кацапами, сейчас правит слабый Хан, старый, трусливый и глупый, и это - ваш шанс уберечь свою землю от полона. Если вы сможете убить, перехитрить нас или испугать нас, так, чтобы мы побежали обратно в Орду - вы победите нас и защитите свою землю на какое-то время. Тех из нас, кто вернется в Орду живыми, превратят в рабов и будут убивать мучительной смертью, чтобы новые поколения воинов знали, что бывает с теми, кто не довел набег до конца. Через двадцать, тридцать или пятьдесят лет новый Хан пошлет наших детей в новый набег, потому что нам нужно кушать, и кушать хорошо. А вы должны нас кормить, иначе мы вас убъем. Это знает каждый кацап, это - основа Орды. Мы полуграмотны и полуголы, но нас миллионы и мы по-другому жить не умеем, да и не хотим. Мы к этому привыкли и нас, в принципе, это устраивает. Каждый из нас готов стать Ханом, если представится такой случай. В прежние века, бывало, нами правили и сербы и Литва, и немцы - но мы не изменились, мы всегда возвращались в Орду. Так будет всегда, пока существует Орда.

Я - кацап, и рассказываю вам, что живет в глубине моей души, как и в глубине души каждого кацапа. Во многих из вас, в тех, предки которых веками брались в полон Ордой, тоже живет это. Я знаю, что, когда вы читали эти строки, в душах некоторых из вас шевелился раб. Когда вы берете нас в плен и вам хочется нас убить беззащитными - это в вас говорит кацап. Мы, ордынцы, чувствуем это в тех из вас, в ком это есть - мы хищники и хорошо замечаем любую слабость: слепое ожесточение, отчаянье, сомненье или страх. Сейчас перед вами выбор - сдаться нам на милость и стать частью Орды, или отразить набег, остаться Украинцами и готовиться отражать наши следующие набеги. Этот выбор должен сделать каждый из вас, потому что те, кто уговаривает себя, что их это не коснется - уже сдались нам. Я желаю вам победить нас. Тогда мои внуки смогут бежать к вам из Орды, заработать ваше прощенье и стать свободными.

И вы, народ Киевского государства, не называйте нас «орками». Мы - такие же люди, как и вы. Просто много веков назад мы сделали свой выбор и сдались Орде.

Владимир Железняков, москаль, соучастник убийства, внук палача и сын труса.
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09.03.2022 15:17 Відповісти
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