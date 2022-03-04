"Он все делает правильно. Запад совсем озверел", - росіяни про Путіна та бомбардування в Україні. ВIДЕО
Чимала частка росіян підтримує дії своїх збройних сил в Україні та зовнішню політику свого президента.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчить опитування "Настоящего времени" в російських містах Перм та Владивосток.
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+120 Папєрєднік
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Винищувати цю біомасу всюди і всіма засобами.
https://u.bible.ru/psa-28.4/ Псалми 28:4
А в історії рузге є факт розстрілу полонених в таганрозі. Майер описав цю історію так. Шість розвідників попало в полон. Їх НКВД втопило в вбиральні. Місцеві жителя показали місце і злоба була неописуема. Біля ста полонених було вбито, А НКВД як завжди чкурнуло першим. Ну а заливанням мізків ну там крепкі специ. В україні теж є спец, навіть вчився в рузге на це - це той, що аналізи брав у Буби, Пальчевский. Вони завжди на бойовому посту, а потім завжди чкурнуть першими.
.
ПРОЩАЙ, НЕМЫТАЯ РОССИЯ,
Большой заблеванный сортир,
Рабы с душонками босыми,
Возненавидившие мир.
.
Прощай, орда убогих смердов,
Вам видно больше не прозреть,
Абортов вынужденных жертвы,
Повсюду сеющие смерть.
.
Мы не хотим, как вы, плебеи,
Дрожать под властью короля...
Уж лучше из Европы геи,
Чем ********* из Кремля.
.
Вы сеете вокруг несчастья,
Но только... Круглая Земля.
Когда нибудь все в одночасье
Вернется на круги своя.
.
И как бы ты не голосила,
Тебе воздастся все сполна...
Гореть тебе в аду, Россия,
Слепая дикая страна.
(с)
Петиция по закрытию неба над Украиной
Последний день голосования, есть уже больше миллиона проголосовавших, давайте поднажмем и спасем Украину и мирное население
https://www.openpetition.eu/petition/online/people-around-the-world-ask-nato-to-close-the-airspace-over-ukraine
God bless Ukraine
На москаля -
І ніби справді він людина,
Іде собі, мов сиротина,
Очима - блим, губами - плям,
І десь трапляється хвилина,
Його буває майже жаль,
А ближче підійдеш - москаль!
Але опитування в принципі не може бути репрезентативним чи як там кажуть. Бо де нема свободи висловлення власної чи альтернативної до офіційної думки, опитувати населення - марна справа. ми й так знаємо, чого чекати від москалів.
Згадайте часи ссср. Там теж не можна було молоти язиком шо попало. Навіть виробився особливий спосіб говорити і писати натяками і алегоріями. Так для прикладу писали Стругацькі. Коли у своїй фантастиці зображували маразм навколишньої дійсності.
Лікування цього справді душевно хворого народу можливе при відсутності кремлівської пропаганди та проходження заслужених "сім кругів пекла", коли на власній шкірі відчують результат від своїх дій.
Але я читав прекрасного російського письменника Миколу Лєскова. Так от він стверджував у своїй оповідці "Зачарований Страннік" (здається), що певні народи не розуміють доброго слова. Для них добрий - значить слабий. Тому то і сильний і свавільний Чингіз-хан був сприйнятий майбутніми москалями, як щось підходяще. Коли можна слабим і нікчемним людям гордитися бути підданими такого всемогутнього правителя. Пуйло однозначно не тягне на Чингіза, бо Чингіз підкорив увесь тодішній Китай. А нєкрофілушка лише марить про відновлення імперії. Добрячий шмат якої попав йому в руки може й не випадково. І воно за свої кільканадцять років царювання, маючи такий природній потенціал, не спромоглось хоча б приблизитись до рівня розвинених країн. Як на расєї кажуть? - Нє по Сєньке шапка.
Тоді, коли в наші часи людей поважають не за завоювання (а це завжди вбивство), а за створення чогось прекрасного, чогось все більш досконалого у світі.
Харьков. А вот пилот, который бомбил Чернигов и убил более 50 мирных жителей.
https://twitter.com/antiputler_news/status/1500114019608313863
Киевский народ!
Утрите слёзы, утрите кровь и взгляните ясным взором: на вас напала Орда. Ничего у нас, кацапов не изменилось в нашей тактике за 800 лет: набежать тысячами полу-рабов, не считать наших убитых, взять в осаду города и месяцами выжигать их, вымаривать голодом, пока жители сами не откроют ворота и не сдадуться в полон. Если не сдадуться - стереть город с лица земли. А если сдадутся - посадить своего «царя», дать ему ярлык на правление и пусть собирает дань и отсылает в Орду, чтобы мы жили хорошо, не работали, развлекались с полоненными женщинами и детьми и готовились к следующему набегу - дальше на запад. Чтобы и другие народы платили нам дань. Мы, кацапы, хотим обложить данью все народы земли, потому что кто сильнее - тот и прав. Это наш единственный закон, наша вера, наша логика. Мы в своей Орде живем лишь по этому закону, и заставляем жить по нему всех, кого смогли подчинить. Над всеми остальными верами, законами и общественными договорами мы смеемся в душе - а иногда и в открытую. В глубине нашего сознания каждый из нас уверен, что человек - животное, а мы, ордынцы, кацапы - хищники среди человеческого стада. Жизнь другого человека для нас не стоит ничего, да и наша собственная жизнь не стоит больше того, насколько нам хорошо или плохо прямо сейчас, в этот момент. У нас нет ни прошлого, ни будущего, мы не думаем о них. Нам иногда бывает жалко собственных детей или родителей, но это быстро проходит, потому что сочувствие - это слабость, а слабый всегда будет либо мертвым, либо рабом. Мы никому не верим, и меньше всего - друг другу. Хороший ордынец все делает молча, а если произносит человеческие слова - то лишь для того, чтобы обмануть или заманить жертву. Потому что мы считаем, что все, что не скрыто - ложь. Кацап не верит в право собственности. Мое - это то, что я украл или отнял и то, чтоу меня нельзя сейчас отнять, если я молод и силен, или то, что съел или спрятал - если стар и хитер. Если Хан долго не дает мне есть - я убиваю своего ребенка, чтобы накормить себя и ту женщину, в которую я сегодня буду выпускать свое семя.
Мы не признаем и не ведаем других чувств, кроме страха, голода и похоти. Все остальное - выдумки трусов и слабаков, которые настолько генетически ущербны, что даже не могут испытать радости садиста - высшего наслаждения, доступного лишь истинным хищникам. Мы не боимся смерти, потому что смерть - это избавление от страха, голода и боли. Мы боимся лишь голода и боли. Народам, порабощенным нами, кажется, что мы - дикари, но мы, кацапы, верим, что на самом деле мы - те, что не боятся смотреть правде в глаза, мы - вершина эволюции человеческого рода. Это живет в каждом из нас, и поэтому наша Орда не менялась веками и никогда не изменится, пока она существует. Взращенный в Орде всегда будет ордынцем в душе, даже если жизнь забросит его в другме народы.
Народ Киевского государства, украинцы!
Нами, кацапами, сейчас правит слабый Хан, старый, трусливый и глупый, и это - ваш шанс уберечь свою землю от полона. Если вы сможете убить, перехитрить нас или испугать нас, так, чтобы мы побежали обратно в Орду - вы победите нас и защитите свою землю на какое-то время. Тех из нас, кто вернется в Орду живыми, превратят в рабов и будут убивать мучительной смертью, чтобы новые поколения воинов знали, что бывает с теми, кто не довел набег до конца. Через двадцать, тридцать или пятьдесят лет новый Хан пошлет наших детей в новый набег, потому что нам нужно кушать, и кушать хорошо. А вы должны нас кормить, иначе мы вас убъем. Это знает каждый кацап, это - основа Орды. Мы полуграмотны и полуголы, но нас миллионы и мы по-другому жить не умеем, да и не хотим. Мы к этому привыкли и нас, в принципе, это устраивает. Каждый из нас готов стать Ханом, если представится такой случай. В прежние века, бывало, нами правили и сербы и Литва, и немцы - но мы не изменились, мы всегда возвращались в Орду. Так будет всегда, пока существует Орда.
Я - кацап, и рассказываю вам, что живет в глубине моей души, как и в глубине души каждого кацапа. Во многих из вас, в тех, предки которых веками брались в полон Ордой, тоже живет это. Я знаю, что, когда вы читали эти строки, в душах некоторых из вас шевелился раб. Когда вы берете нас в плен и вам хочется нас убить беззащитными - это в вас говорит кацап. Мы, ордынцы, чувствуем это в тех из вас, в ком это есть - мы хищники и хорошо замечаем любую слабость: слепое ожесточение, отчаянье, сомненье или страх. Сейчас перед вами выбор - сдаться нам на милость и стать частью Орды, или отразить набег, остаться Украинцами и готовиться отражать наши следующие набеги. Этот выбор должен сделать каждый из вас, потому что те, кто уговаривает себя, что их это не коснется - уже сдались нам. Я желаю вам победить нас. Тогда мои внуки смогут бежать к вам из Орды, заработать ваше прощенье и стать свободными.
И вы, народ Киевского государства, не называйте нас «орками». Мы - такие же люди, как и вы. Просто много веков назад мы сделали свой выбор и сдались Орде.
Владимир Железняков, москаль, соучастник убийства, внук палача и сын труса.