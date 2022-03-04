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Під час оборони Енергодара особовий склад Нацгвардії зазнав втрат, кількість уточнюється, - МВС

Під час оборони Енергодара особовий склад Нацгвардії зазнав втрат, кількість уточнюється, - МВС

Вчора із шостої години вечора ворог активно продовжив спроби пройти до об'єктів Запорізької АЕС. Після опівночі почалися активні обстріли наших позицій які охороняла та обороняла Національна гвардія України.

Противник застосовував вогонь із танків, зі стрілецької зброї, а також вогонь снайперів. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій МВС.

Внаслідок обстрілів відбулося загорання приміщень.

"На базі Запорізької атомної електростанції виникла пожежа адміністративного приміщення та навчально-тренувального корпусу від обстрілів окупантами. Незважаючи на це, ворог продовжив стріляти в напрямку станції. Допустити підрозділи ДСНС до гасіння пожежі вдалося лише під ранок і частково локалізувати пожежу. Біля Енергодару зосереджено біля 90 одиниць техніки, підрозділи кадирівців, які мали тепловізори та зброю для ефективного бою в нічних умовах", - йдеться у повідомленні.

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У особового складу Національної гвардії України маються втрати та поранені. Інформація уточнюється щодо кількості.

Представники станції заявляють, що наразі на найбільшій АЕС Європи є реальна загроза ядерної небезпеки.

Було відключено один блок.

Автор: 

армія рф (17196) обстріл (28212) Енергодар (263) Запорізька АЕС (1401)


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Топ коментарі
+8
Я думаю, що це задача #1 для ССО Україні
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04.03.2022 09:57
+7
не знаю, насколько можно чувствовать себя в безопасности глядя на это и думать, что катастрофа обойдет тебя стороной, это я про Запад, коллективная безопасность - это не коллективное наблюдение за жертвой
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04.03.2022 10:11
+6
тобто охороняли тільки хлопці з Нацгвардії той район (поліція воєнізована фактично), а армії чи спец військ там не було взагалі?
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04.03.2022 10:01
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Я думаю, що це задача #1 для ССО Україні
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04.03.2022 09:57 Відповісти
більше, це задача #1 для усього світу, бо реальна загроза ядерної катастрофи
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04.03.2022 10:06 Відповісти
не знаю, насколько можно чувствовать себя в безопасности глядя на это и думать, что катастрофа обойдет тебя стороной, это я про Запад, коллективная безопасность - это не коллективное наблюдение за жертвой
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04.03.2022 10:11 Відповісти
Ану бигом за родной поребрик!
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04.03.2022 10:04 Відповісти
навіщо ви заспамили його? не подобається його висновки? а він багато в чому може бути правий
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04.03.2022 10:08 Відповісти
****** ******** кадыровские
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04.03.2022 10:00 Відповісти
тобто охороняли тільки хлопці з Нацгвардії той район (поліція воєнізована фактично), а армії чи спец військ там не було взагалі?
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04.03.2022 10:01 Відповісти
да
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04.03.2022 10:03 Відповісти
Під час другої світової при наступі радянської армії на Тернопіль німці зробили тактичний відступ але...
Німці залишили вестерну зі спиртом. Той спірт був технічний але москальня того не знала і визнала всю цестерну. Через декілька годин вони послали і німці перебили їх як сліпих котят. ..
Не викидайте алкоголь з магазинів, залиште гарний подарунок окупантові!!!
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04.03.2022 10:01 Відповісти
дивно..

що є в Україні досі така кількість ніби освіччених ,але зомбованих телевізором людей,що досі не осівідомили,що Кремлю настрати не лише на чужих,але й на своїх....
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04.03.2022 10:01 Відповісти
люди пытались хоть как-то остановить *****, в условиях, когда рядом нет и не было ВСУ. или надо было всем дома сидеть?
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04.03.2022 10:05 Відповісти
ти не правий - ці люди голими руками хоч якось хотіли захистити своє життя. бо інших варіантів по дивних обставинах не було.
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04.03.2022 10:06 Відповісти
Невистачає ВСУ бронетехніки, американці думали, що одними Джевелінами можна зупинити цю навалу....
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04.03.2022 10:03 Відповісти
Хочуть відібрати водний канал та електростанцію для Криму.
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04.03.2022 10:05 Відповісти
Було б там 3 Абрамси, які в лобову не пробиваються, горіли би ці 90 російских машин.
Чекаєм допомоги США, Кулеба говорив, що підтримки буде багато і вона дасть нам перевагу.
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04.03.2022 10:08 Відповісти
мэра Энкргодара заставили записать видео, где он говорит что по людям и домам стрелтбы не было. ну как не было? было ж ведь! к счастью немного, но было!! Энергодар оккупирован. теперь точно...
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04.03.2022 10:12 Відповісти
По имеющейся информации в Херсон заехало не менее 40 автобусов и несколько десятков легковых автомобилей с так называемыми "херсонцами".

Завтра эти "херсонцы" должны будут принять участие в митинге за образование так называемой "ХНР".
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04.03.2022 10:18 Відповісти
Вечная Память павшим Украинским Воинам..
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04.03.2022 10:19 Відповісти
 
 