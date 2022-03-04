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Люди на Запорізькій АЕС працюють під дулами автоматів, - в.о. голови "Енергоатому" Котін

Люди на Запорізькій АЕС працюють під дулами автоматів, - в.о. голови

Як повідомив виконувач обов’язків директора "Енергоатому" Петро Котін, обстріли на ЗАЕС тривали до 4 ранку.

"Повністю знищено будівлю центру. Загарбники зайшли на територію, під контроль взяли працівників, зв’язку немає, працюють під дулами автоматів противника. На території станції 6 реакторів, в кожному з них паливо, повне завантаження. Попадання будь-якого снаряду приведе до катастрофи. Коли почались обстріли перевели енергоблоки в безпечний стан", — заявив Котін, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне.

Він також додав, що МАГАТЕ повинно вживати заходів, щоб впливати на загарбника.

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Автор: 

Енергоатом (1630) Петро Котін (109) Запорізька АЕС (1401)


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Топ коментарі
+16
Многие читали о том, как Вермахт в 1941-м одним ударом взял в плен миллионы советских солдат, и многим не верилось.
О том, как советские солдаты бросали технику и тысячи танков и самолётов достались немцам неповреждёнными. И многим не верилось.
О том, как Жуков и другие "полководцы" заваливали немцев трупами, бросая на штурм дивизии, которые погибали одна за другой. И многим не верилось.
Многим казалось, что эти новые историки, появившиеся после распада совка, может в целом и правы, но всё-таки преувеличивают. Ну не может быть такого.

Оказывается, что всё это было правдой до последней буквы. Просто русские так воюют. К солдатам действительно относятся как к мясу, они действительно демотивированы, а у кацапских генералов действительно нет другой тактики, кроме как заваливать противника трупами и ржавым железом. Брать не мастерством, а количеством.

Всё что мы знаем о российской армии, о "чести русского офицера", об их подлости и трусости - всё это правда.
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04.03.2022 10:30
+7
https://ibigdan.livejournal.com/28093957.html Какие, *****, дети? ФАШИСТЫ! (c)



Дивіться, «моторола» в Чечні бігав молодим солдатиком, рацію носив на спині. І можливо його тоді не вбили бо хтось подумав «та це ж діти, хлопчик молодий».
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04.03.2022 10:31
+6
‼️‼️Завтра у Конгресі США будуть голосувати за закриття неба над Україною. Ми повинні добити їх, тому закидаємо твітами!
1. Копіюємо текст з наступного твіта:
Ukraine needs weapons and humanitarian assistance to defend against https://twitter.com/hashtag/Putin?src=hashtag_click #Putin . Stop innocent civilian deaths.
https://twitter.com/POTUS @POTUS
, provide https://twitter.com/hashtag/SafeAirliftUkraine?src=hashtag_click #SafeAirliftUkraine https://twitter.com/hashtag/StopPutin?src=hashtag_click #StopPutin

• Перевірте, щоб усі хештеги і теги працювали.

2. Обираємо сенатора із списку нижче (треба охопити всіх). Заходимо на їх сторінку, натискаємо на синній плюсик, вставляємо повідомлення⬆️. Надсилаємо, і далі по списку.
https://twitter.com/SenMarkKelly?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor twitter.com/SenMarkKelly?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor… https://twitter.com/SenatorSinema?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
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04.03.2022 10:25
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Теперь ***** будет шантажировать весь мир
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04.03.2022 10:15 Відповісти
Так вони ж його терористом не вважають.
Це якби ІГІЛ захопив станції - було б виття на цілий світ.
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04.03.2022 10:35 Відповісти
Хочуть відібрати водний канал та електростанцію для Криму.
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04.03.2022 10:16 Відповісти
Та там уже орут что в Крым водм пошла. Неужели взрывчатки нет? В стране много людей кто в шахтах работал со взрывчаткой. Почему не минируете дороги чтоб не могли отступить или передислокацию сделать
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04.03.2022 10:22 Відповісти
Бо большому счету, такие объекты должны в любое время хорошо охраняться , слов нет одни матюки как такой важный объект не защищали. Кадыровцы не по небу на стоянку прилетели.
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04.03.2022 10:20 Відповісти
Чего заспамили ? ДА, дороги нужно было хорошо охранять ! И объект такой важности обязаны тяжело охранять в ЛЮБОЕ время! Понадеялись что кацапы станции не тронут? Так это и было иодной из целей.
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04.03.2022 10:30 Відповісти
не тупи людей не хватает и ресурсов да еще с таким миролюбимым квартальным президентом
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04.03.2022 10:36 Відповісти
95 квартал?
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04.03.2022 11:01 Відповісти
Вбивати цапів без жалю!
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04.03.2022 10:21 Відповісти
‼️‼️Завтра у Конгресі США будуть голосувати за закриття неба над Україною. Ми повинні добити їх, тому закидаємо твітами!
1. Копіюємо текст з наступного твіта:
Ukraine needs weapons and humanitarian assistance to defend against https://twitter.com/hashtag/Putin?src=hashtag_click #Putin . Stop innocent civilian deaths.
https://twitter.com/POTUS @POTUS
, provide https://twitter.com/hashtag/SafeAirliftUkraine?src=hashtag_click #SafeAirliftUkraine https://twitter.com/hashtag/StopPutin?src=hashtag_click #StopPutin

• Перевірте, щоб усі хештеги і теги працювали.

2. Обираємо сенатора із списку нижче (треба охопити всіх). Заходимо на їх сторінку, натискаємо на синній плюсик, вставляємо повідомлення⬆️. Надсилаємо, і далі по списку.
https://twitter.com/SenMarkKelly?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor twitter.com/SenMarkKelly?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor… https://twitter.com/SenatorSinema?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
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04.03.2022 10:25 Відповісти
Извините но можно и не работать ? Зачем? Жизнь очень дорога но.. Звучит ужасно но как овцеебы будут станцию поддерживать без персонала
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04.03.2022 10:26 Відповісти
вы в своем уме? там непрерывный цикл, НЕЛЬЗЯ НЕ РАБОТАТЬ
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04.03.2022 10:42 Відповісти
И я говорю, почему ЭТА проблема должна быть только украинской? Если бы суки несколько дней назад ещё закрыли небо возможно многое можно было избежать. А
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04.03.2022 10:48 Відповісти
Многие читали о том, как Вермахт в 1941-м одним ударом взял в плен миллионы советских солдат, и многим не верилось.
О том, как советские солдаты бросали технику и тысячи танков и самолётов достались немцам неповреждёнными. И многим не верилось.
О том, как Жуков и другие "полководцы" заваливали немцев трупами, бросая на штурм дивизии, которые погибали одна за другой. И многим не верилось.
Многим казалось, что эти новые историки, появившиеся после распада совка, может в целом и правы, но всё-таки преувеличивают. Ну не может быть такого.

Оказывается, что всё это было правдой до последней буквы. Просто русские так воюют. К солдатам действительно относятся как к мясу, они действительно демотивированы, а у кацапских генералов действительно нет другой тактики, кроме как заваливать противника трупами и ржавым железом. Брать не мастерством, а количеством.

Всё что мы знаем о российской армии, о "чести русского офицера", об их подлости и трусости - всё это правда.
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04.03.2022 10:30 Відповісти
Підписуюсь під кожним словом!
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04.03.2022 10:33 Відповісти
А просто не вийти на роботу, слабо̀? Ковід же ж...
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04.03.2022 10:31 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/28093957.html Какие, *****, дети? ФАШИСТЫ! (c)



Дивіться, «моторола» в Чечні бігав молодим солдатиком, рацію носив на спині. І можливо його тоді не вбили бо хтось подумав «та це ж діти, хлопчик молодий».
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04.03.2022 10:31 Відповісти
Висновки з сьогодняшньої ночі. Місто Енергодар не обороняли гарнізон не стаорений ,на станії була звичайна охорона нацгвардії,може посилена. Була якась ТО мабуть і зброї небуло
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04.03.2022 10:38 Відповісти
Зате у нас зараз дороги класні.
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04.03.2022 10:43 Відповісти
я 10 років тому мав "щастя" побувати в тому поселенні, бо містом це збіговисько імбецилі і совкодрочерів важко назвати. люди нарвані, неосвічені, пихаті...
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04.03.2022 10:58 Відповісти
Не хочу обзиватися матом, але Ви не правi - Енергодар гарне мiсто, правда в основному росiйськомовне, адже в Украiнi не було спецiальних ВУЗiв, та й аборигени переселенцi з росiйських губернiй. тим не меньш вийшли мирно боронити мiсто бiльше 5 тис. чоловiк. Всi питання по оборонi суперважливого об"экта до Верховного командування. Не ображайте огульно людей.
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04.03.2022 11:31 Відповісти
На случай войны и стихийного бедствия на каждой АЭС есть протокол действия персонала - самый первый это остановка реакторов. Мне снова нихрена не понятна эта расхлябанность - когда перед станцией стоит кодло мутантов с танками, персонал «продолжает работать в штатном режиме»!
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04.03.2022 10:45 Відповісти
як вони відключаться то буде знеструмлено багато міст
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04.03.2022 10:50 Відповісти
Нет, эта станция запитывала Крым и промышленные предприятия, которые сейчас нр работают. Для населения нужен минимум.
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04.03.2022 13:23 Відповісти
Станция производит электроэнергию. Много. Она нужна Украине работающая.
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04.03.2022 10:51 Відповісти
Столько энергии - не нужно сейчас. Эта станция строилась в СССР для питания Крыма и металлургических комбинатов Запорожской и Донецкой областей. Промышленность сейчас не работает. Поэтому станцию можно приглушить, как это предписано в инструкциях для военного времени
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04.03.2022 13:22 Відповісти
Ну что, убедился, грамотный? Уже заглушили 4 блока, только один работает на номинале, и один только на самого себя.
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04.03.2022 17:53 Відповісти
Значит была причина не глушить их сразу. Твои возмущения выглядят довольно странно, если честно.
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04.03.2022 18:03 Відповісти
Если честно, то сначала нужно знать предмет, а потом вставлять свои пять копеек, правильно, партнер под лукашенсковским прапором?
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04.03.2022 19:44 Відповісти
> лукашенсковским прапором?

шта?...
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04.03.2022 20:06 Відповісти
а я думав - ну чому так легко вони пройшли там, де повинно було бути найважче - на півдні. вимальовується наступна картина: Каховка - вода в Крим, атомна - електрика в Крим. Зараз переговори будуть - умови: усі зупиняються на тих місцях, які зайняли. а нас бомбили і знищували + своїх кинули під ніж (а нах вони *****) - щоб було легше взяти південь. Ще їм Маріуполь потрібен. потім перегрупуються і підуть на Одесу. Ось така картина... маслом. Хай я помиляюся, дай Бог.
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04.03.2022 11:03 Відповісти
Ну і на фіга вони працюють? Просто встали б та пішли, запропонувавши окупантам сісти за пульти (або валити звідти на відстань не менше 30 км). ***...о б? Ну і нехай, там роза вітрів в напрямку Московії -- якщо путлера не переконала загибель 10 тис. військових, може переконає загибель 10 млн. цивільних громадян. З "гопниками" треба спілкуватися на зрозумілій їм мові.
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04.03.2022 11:05 Відповісти
‼️‼️Завтра у Конгресі США будуть голосувати за закриття неба над Україною. Ми повинні добити їх, тому закидаємо твітами!
1. Копіюємо текст з наступного твіта:
Ukraine needs weapons and humanitarian assistance to defend against https://twitter.com/hashtag/Putin?src=hashtag_click #Putin . Stop innocent civilian deaths.
https://twitter.com/POTUS @POTUS
, provide https://twitter.com/hashtag/SafeAirliftUkraine?src=hashtag_click #SafeAirliftUkraine https://twitter.com/hashtag/StopPutin?src=hashtag_click #StopPutin

• Перевірте, щоб усі хештеги і теги працювали.

2. Обираємо сенатора із списку нижче (треба охопити всіх). Заходимо на їх сторінку, натискаємо на синній плюсик, вставляємо повідомлення⬆️. Надсилаємо, і далі по списку.
https://twitter.com/SenMarkKelly?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor twitter.com/SenMarkKelly?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor… https://twitter.com/SenatorSinema?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
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04.03.2022 11:09 Відповісти
Хотілось би, але дуже сумніваюся.
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04.03.2022 11:29 Відповісти
Блін та напишіть вже відверто, АЕС захоплена ворогом.
Навіщо ці - контролює майданчик, працюють під дулами? Там вже ФСБшники затягли своїх спеців атомщиків, які контролюють роботу наших. Не може "десантник" щось контролювати на АЕС.

Потім будемо розбиратися хто та як організував оборону, про цю АЕС можно забути. Питання в тому, чи є взагалі можливість без неї забезпечити наші великі міста Центру та Сходу? Але це питання до спеціалістів...
Зараз головне питання це Маріуполь і можливість оточення сил ООС. Якщо взагалі у нас хтось обороняє Південь... Головна мета ворога, головний напрямок, а якесь пох.істичне відношення!(
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04.03.2022 11:28 Відповісти
Такие объекты нельзя сдавать ни в коем случае. Теперь они никогда оттуда не уйдут. На всякий случай всё заминируют и будут угрожать взорвать, если украинская армия перейдёт в контрнаступление.
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04.03.2022 14:17 Відповісти
 
 