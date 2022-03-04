Люди на Запорізькій АЕС працюють під дулами автоматів, - в.о. голови "Енергоатому" Котін
Як повідомив виконувач обов’язків директора "Енергоатому" Петро Котін, обстріли на ЗАЕС тривали до 4 ранку.
"Повністю знищено будівлю центру. Загарбники зайшли на територію, під контроль взяли працівників, зв’язку немає, працюють під дулами автоматів противника. На території станції 6 реакторів, в кожному з них паливо, повне завантаження. Попадання будь-якого снаряду приведе до катастрофи. Коли почались обстріли перевели енергоблоки в безпечний стан", — заявив Котін, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне.
Він також додав, що МАГАТЕ повинно вживати заходів, щоб впливати на загарбника.
Топ коментарі
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Це якби ІГІЛ захопив станції - було б виття на цілий світ.
1. Копіюємо текст з наступного твіта:
Ukraine needs weapons and humanitarian assistance to defend against https://twitter.com/hashtag/Putin?src=hashtag_click #Putin . Stop innocent civilian deaths.
https://twitter.com/POTUS @POTUS
, provide https://twitter.com/hashtag/SafeAirliftUkraine?src=hashtag_click #SafeAirliftUkraine https://twitter.com/hashtag/StopPutin?src=hashtag_click #StopPutin
• Перевірте, щоб усі хештеги і теги працювали.
2. Обираємо сенатора із списку нижче (треба охопити всіх). Заходимо на їх сторінку, натискаємо на синній плюсик, вставляємо повідомлення⬆️. Надсилаємо, і далі по списку.
https://twitter.com/SenMarkKelly?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor twitter.com/SenMarkKelly?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor… https://twitter.com/SenatorSinema?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
О том, как советские солдаты бросали технику и тысячи танков и самолётов достались немцам неповреждёнными. И многим не верилось.
О том, как Жуков и другие "полководцы" заваливали немцев трупами, бросая на штурм дивизии, которые погибали одна за другой. И многим не верилось.
Многим казалось, что эти новые историки, появившиеся после распада совка, может в целом и правы, но всё-таки преувеличивают. Ну не может быть такого.
Оказывается, что всё это было правдой до последней буквы. Просто русские так воюют. К солдатам действительно относятся как к мясу, они действительно демотивированы, а у кацапских генералов действительно нет другой тактики, кроме как заваливать противника трупами и ржавым железом. Брать не мастерством, а количеством.
Всё что мы знаем о российской армии, о "чести русского офицера", об их подлости и трусости - всё это правда.
Дивіться, «моторола» в Чечні бігав молодим солдатиком, рацію носив на спині. І можливо його тоді не вбили бо хтось подумав «та це ж діти, хлопчик молодий».
шта?...
1. Копіюємо текст з наступного твіта:
Ukraine needs weapons and humanitarian assistance to defend against https://twitter.com/hashtag/Putin?src=hashtag_click #Putin . Stop innocent civilian deaths.
https://twitter.com/POTUS @POTUS
, provide https://twitter.com/hashtag/SafeAirliftUkraine?src=hashtag_click #SafeAirliftUkraine https://twitter.com/hashtag/StopPutin?src=hashtag_click #StopPutin
• Перевірте, щоб усі хештеги і теги працювали.
2. Обираємо сенатора із списку нижче (треба охопити всіх). Заходимо на їх сторінку, натискаємо на синній плюсик, вставляємо повідомлення⬆️. Надсилаємо, і далі по списку.
https://twitter.com/SenMarkKelly?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor twitter.com/SenMarkKelly?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor… https://twitter.com/SenatorSinema?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
Навіщо ці - контролює майданчик, працюють під дулами? Там вже ФСБшники затягли своїх спеців атомщиків, які контролюють роботу наших. Не може "десантник" щось контролювати на АЕС.
Потім будемо розбиратися хто та як організував оборону, про цю АЕС можно забути. Питання в тому, чи є взагалі можливість без неї забезпечити наші великі міста Центру та Сходу? Але це питання до спеціалістів...
Зараз головне питання це Маріуполь і можливість оточення сил ООС. Якщо взагалі у нас хтось обороняє Південь... Головна мета ворога, головний напрямок, а якесь пох.істичне відношення!(