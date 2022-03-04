Люди на Запорізькій АЕС працюють під дулами автоматів, - в.о. голови "Енергоатому" Котін

Як повідомив виконувач обов’язків директора "Енергоатому" Петро Котін, обстріли на ЗАЕС тривали до 4 ранку.

"Повністю знищено будівлю центру. Загарбники зайшли на територію, під контроль взяли працівників, зв’язку немає, працюють під дулами автоматів противника. На території станції 6 реакторів, в кожному з них паливо, повне завантаження. Попадання будь-якого снаряду приведе до катастрофи. Коли почались обстріли перевели енергоблоки в безпечний стан", — заявив Котін, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне.

Він також додав, що МАГАТЕ повинно вживати заходів, щоб впливати на загарбника.

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