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Новини Війна
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Найближчим часом ворог активізує проведення інформаційних операцій проти нашої держави, - ГУР

Найближчим часом ворог активізує проведення інформаційних операцій проти нашої держави, - ГУР

За інформацією ГУР МО України найближчим часом ворог активізуватиме проведення інформаційних операцій проти нашої держави.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУР Міноборони. 

"Не виконавши завдання із військового бліцкригу російська федерація переходить до відверто терористичних способів ведення бойових дій на території України. Водночас російські окупанти приділяють значну увагу активізації інформаційно-психологічних операцій. Головне управління розвідки Міністерства оборони України попереджає, що найближчим часом очікується комплексне та масштабне вкидання ворогом фейкових новин, яке здійснюватиметься із залученням усього спектру сучасних інформаційних засобів" - йдеться у повідомленні.

ГУР Міноборони закликає українців бути пильними, вірити у Збройні Сили України та користуватися інформацією з офіційних та перевірених джерел.

Слава Україні!

Разом до Перемоги!

Автор: 

армія рф (17196) Міноборони (7306) пропаганда (2796) розвідка (3855) фейк (743)


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Це зрозуміло. Якщо самі не запанікуємо і не здамося, хрін що нам той кремлівський щур зробить.
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04.03.2022 10:33 Відповісти
Именно так. Надо быль морально готовым, что сейчас польется куча панических новостей, комментов и тд. Меняют тактику. Блицкриг обгадился, наступление буксует, поэтому будут врубать пропаганду на максимум. Чтобы защитники крепости сами открыли ворота.
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04.03.2022 10:41 Відповісти
Любой кацапский ресурс в игнор.
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04.03.2022 10:35 Відповісти
Не. Им отвечать надо. Брехню разоблачать. Кто у нас этим занимается?
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04.03.2022 10:54 Відповісти
Не вiрте москалю ми переможем.Слава ЗСУ та народу Украiни.
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04.03.2022 10:36 Відповісти
Є, хто вірить??? ПІБ і адресу -в студію!
Ці новини нехай засунуть своїм ватникам - бо ті заскучали.
Інший світ плювати хотів на їхні слова.
Інформвійну вони вже програли повністю.
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04.03.2022 10:39 Відповісти
Наша конрпропаганда жто ПРАВДА. Вот что ждет простых украинцев в руцьком мире
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04.03.2022 10:37 Відповісти
Они нам Fake, а мы им -- Fuck/
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04.03.2022 10:52 Відповісти
Умный не поверит, а тупому и помет соловьиный на ура заходит. Вот цена, которую люди с обеих строн платят за смотрение телевизора. Смотрение - безальтернативный зомбаж, однако людям почему то нравятся и сериальчики тупые, и "шоу", а тв ******* всячески способствует, набивая свой карман.
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04.03.2022 11:00 Відповісти
 
 