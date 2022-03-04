У Києві ніч минула спокійно, містян закликають не залишати домівки без нагальної потреби, - КМДА

У Києві ніч пройшла спокійно, але під звуки сирен. Містян закликають не залишати домівки без нагальної потреби, аби вчасно спускатися в укриття.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, інформує Цензор.НЕТ.

"Ніч пройшла спокійно, під звуки сирен. Тому прохання не кидати домівки, щоб можна було вчасно спуститись у бомбосховища. Комендантська година завершилась. Магазини відкриваються. У них є всі товари першої необхідності. Також працюватимуть аптеки. Працюють лікарні, запрацювала у нас хіміотерапія для тих, кому необхідно. Запрацювали пункти видачі інсуліну. Кому потрібно, звертайтесь, будь ласка, за телефонами гарячих ліній", – розповів Микола Поворозник.

Він зазначив, що у столиці функціонують два мости: Дарницький та Північний.

"Закликаємо водіїв пропускати машини швидкої допомоги та авто з гуманітарною допомогою", – додав перший заступник голови КМДА.

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Микола Поворозник також нагадав, що у місті працює гуманітарний штаб. Наразі там потрібна допомога волонтерів.