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Окупанти у Херсоні хочуть проголосити "Херсонську народну республіку", - Центр протидії дезінформації

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Окупанти у Херсоні хочуть проголосити "Херсонську народну республіку", - Центр протидії дезінформації

Центр протидії дезінформації при РНБО України повідомляє про поширення російськими інфотерористами нової хвилі дезінформації.

Про це йдеться в телеграм-каналі Центру, передає Цензор.НЕТ.

"4 березня на херсонському майдані Свободи російські загарбники розмахуватимуть прапорами РФ та кричатимуть, що Херсон - це "Херсонська народна республіка". Для цього у місто звозять 2 великі автобуси, 20 автівок, 2 спринтери та 7 "ГАЗелей". Звертаємося до мешканців міста Херсон! Не дайте себе обдурити! Не підходьте близько до цієї масовки! Не вірте фейкам!" - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Херсоні окупанти почали транслювати 24 російські телеканали


Окупанти у Херсоні хочуть проголосити Херсонську народну республіку, - Центр протидії дезінформації 01

Окупанти у Херсоні хочуть проголосити Херсонську народну республіку, - Центр протидії дезінформації 02

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Топ коментарі
+13
На данний момент це вже не важливо, розв'язки дві - або ми їх, або вони нас
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04.03.2022 10:59
+9
В цій ситуації мер та інші чиновники Херсона мають піти з своїх посад, щоб не співпрацювати з окупантами. Нехай орки завозять свою окупаційну адміністрацію...
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04.03.2022 10:58
+8
а далi шо перемирiе та Херсон вже не наш ? кацапи йдуть нахер
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04.03.2022 10:58
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Кацапы решили ограничиться ХНР?
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04.03.2022 10:57 Відповісти
По такому-же сценарию лаптекопытные репоеды пыталить сделать в Запорожье в 14 году. Но народ там крепкий, они это быдло согнали на площади в кучу, объяснили с помощью кулаков и палок, что они не правы. И те рванули из города быстрее ветра. Не сомневаюсь, то-же будет и в Херсоне. Кацапня пользуется моментом, что наши главные силы обороняют от орды север страны и Киев. ь ВСУ прийдет и на Юг, и всем этим репоедам будет конец.
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04.03.2022 11:07 Відповісти
Кацапам не дали вибору, тому вони імпровізують на коліні. Можна подумати це їм допоможе? Хер там. Назвіть своїх йолопів завезених як хочете, але це нічого не змінить. Всі розуміють, що таке рюзьге мір.
Іди ***** скажегий пес...
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04.03.2022 11:36 Відповісти
жахнуть бы туда ракетой, боже прости меня за такие мысли
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04.03.2022 10:57 Відповісти
Для ракет є більш важливі цілі, аніж купка орковатників...
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04.03.2022 10:59 Відповісти
Ті ж самі технології, що в Криму та Донбасі - автобуси з "місцевими"
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04.03.2022 11:04 Відповісти
Вы не одни об этом подумали. А Бог нас простит
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04.03.2022 11:28 Відповісти
В цій ситуації мер та інші чиновники Херсона мають піти з своїх посад, щоб не співпрацювати з окупантами. Нехай орки завозять свою окупаційну адміністрацію...
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04.03.2022 10:58 Відповісти
Мэр сейчас у кацапов в заложниках.
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04.03.2022 11:00 Відповісти
Якщо подивитися минуле цього мера, є певні сумніви стосовно цього...
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04.03.2022 11:04 Відповісти
С мртрел его обращение - сидит зажоханый как я не знаю кто.
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04.03.2022 11:08 Відповісти
Думаешь кацапы будут стараться обеспечить людей лекарствами , едой, водой ?
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04.03.2022 11:01 Відповісти
Згідно з мівжнародним правом, на окупованій території цим мають займатися окупанти....
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04.03.2022 11:03 Відповісти
То что про международное право можно уже забыть не доходит ?
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04.03.2022 11:42 Відповісти
Видно новостей толком и нет раз одно и тоже по несколько раз пишут
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04.03.2022 10:58 Відповісти
а далi шо перемирiе та Херсон вже не наш ? кацапи йдуть нахер
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04.03.2022 10:58 Відповісти
Видимо, такой план. Мол, Крым водой и светом обеспечен. Сухопутный коридор есть. Операция выполнена. А "Киевзатридня" это отвлекающий маневр, чтобы обеспечить Крым. Думаю, кацапские пропагандоны так будут говорить.
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04.03.2022 11:02 Відповісти
Похер, що вони будуть говорить... ми не зупинимося. Щоправда, є одна жопа, яка може статися. Можуть сказати, або ХНР, ОРДЛО та Крим забираємо і йдемо геть, або ядерний удар... тоді хер зна, що робити. Дай Боже, щоб то були мої безпідставні дурні жахи.
Слава Україні!!!
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04.03.2022 11:40 Відповісти
А чому зразу не приєднати до московії? Все одно цьому лайну вже ніхто у світі не вірить
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04.03.2022 10:59 Відповісти
На данний момент це вже не важливо, розв'язки дві - або ми їх, або вони нас
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04.03.2022 10:59 Відповісти
Це тепер дуже проблематично, ті божевільні можуть загрожувати підривом електростанції, то не українські миролюбці.
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04.03.2022 11:07 Відповісти
Й це буде дуже добре, якщо вони стануть погрожувати...))
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04.03.2022 11:08 Відповісти
паліть ті автобуси коктейлями в них зрадники і кацапи !
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04.03.2022 11:00 Відповісти
не зрозуміла логіка, якщо кремлівський упир планує захоплення всієї України, тоді для чого ці тупі проголошення "недореспублік"...
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04.03.2022 11:01 Відповісти
Тому що пердячий газ у кацапів закінчується, а бидлу на Роісє потрібно показати хоч якусь перемогу.
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04.03.2022 11:04 Відповісти
Я только не могу понять что это кацапским мудакам может помочь не стать удобрением наших полей! Как примите так мы и ликвидируем , зато поможет определить скрытых ватников.
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04.03.2022 11:02 Відповісти
ответ им дадут наши украинские военные..
Молимся за наших Воинов, которые продолжают истреблять вонючих российских орков.. больше не надо брать в плен кацапофашистов, пусть тысячи российских женщин, отправившие на чужую землю своих личинок - тоже оплакивают эту варварскую войну!
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04.03.2022 11:03 Відповісти
Російські свині вже не бажані в усіх країнах світу https://youtube.com/shorts/xQU0gL1SJDQ?feature=share... Російські окупанти хочуть створити країну на зразок КНДР
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04.03.2022 11:04 Відповісти
припустимо, оголосять ХерНР, і що? що їм ця "перемога" дає?
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04.03.2022 11:04 Відповісти
Вода до криму в файний шмат землі з кліматом троха ліпшим за воркуту а бо соняшний магадан...
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04.03.2022 11:07 Відповісти
Далее перемирие на переговорах, освоение территории и фильтрация местных с последующей промывкой мозгов оставшихся и здравствуйте новые лугандонцы, которых защитил *****.
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04.03.2022 11:09 Відповісти
занадто оптимістично. це ж не донецьк, де їх з квітами зустрічали. В кращому разі (для орків) люди поїдуть з міста, а в гіршому чинитимуть опір. Інтернет не заблокують.
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04.03.2022 11:15 Відповісти
Кто думал что план ***** захват Киева и свержение Зели, то нет. Пока нам рисуют супергероя Зеленского и поднимают ему рейтинг, то на юге без всякого сопротивления ***** дают доделать план новососсия. От сухопутного коридора в Крым пока что отделяет Мариуполь, но он уже в окружении.
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04.03.2022 11:05 Відповісти
Другие меньшие города держали оборону, а здесь Целый референдум намечается. Если местные по подвалам позабиваются тогда план какой вы упомянули пройдет.
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04.03.2022 11:10 Відповісти
Что значит " завозят"? Откуда, Как и где людей людей возьмут Как такая колона может легко передвигаться? Где местные????
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04.03.2022 11:07 Відповісти
Завозят с Крыма. А местные в Херсонской области полностью нейтральные к кацапам, настоящих патриотов меньшинство.
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04.03.2022 11:10 Відповісти
Тогда надежда только на ВСУ.
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04.03.2022 11:13 Відповісти
***** було здавати місто кацапам.
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04.03.2022 11:07 Відповісти
Війська не вистачає на усі напрямки, територія більша за ізраель, тим більше що ми усі два роки будували файні дороги для москальського війська, зі сходу на Зазід, ігнорували фінансування власних ракетних програм віддаючи перевагу спорткомплексам олімпійського резерву для расєї, саджали до буцегарні войнів АТО, і ще багато усілякого лайна...
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04.03.2022 11:15 Відповісти
Родители остались в оккупированном Мелитополе. Вчера русские привезли на автобусах из Крыма "гуманитарку", журналистов и толпу людей, которая вышла на площадь с плакатами "Мелитополь - с Россией!". Потом раздали этой же толпе "гуманитарку", сняли все это шоу на видео и уехали. Вечером сюжет уже был в российских новостях.
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04.03.2022 11:11 Відповісти
Класіка жанру расєйського кіно, але якщо люди це зхавають, буде чергова народна республіка...
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04.03.2022 11:18 Відповісти
Конечно схавают...
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04.03.2022 11:21 Відповісти
в Криму жодного теракта на інфраструктурі окупантів ! там ще є "наші люди " ?
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04.03.2022 11:22 Відповісти
Зелю-нах@й.
Порошенка на его место.
Зеля,чмо.
Только ***** на камеру играет.
Комик ху@ев.
Порошенко,давай-бери власть и командуй.
Мы за тебя.
Зеля-гандон.
Путин-*****.
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04.03.2022 11:23 Відповісти
Давай, давай не вийде, зеля медіапроект, а народ кіна любить, тому і обрав собі сценариста дешевих серіалів та політичних кліпів...
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04.03.2022 11:31 Відповісти
 
 