Окупанти у Херсоні хочуть проголосити "Херсонську народну республіку", - Центр протидії дезінформації

Центр протидії дезінформації при РНБО України повідомляє про поширення російськими інфотерористами нової хвилі дезінформації.

Про це йдеться в телеграм-каналі Центру, передає Цензор.НЕТ.

"4 березня на херсонському майдані Свободи російські загарбники розмахуватимуть прапорами РФ та кричатимуть, що Херсон - це "Херсонська народна республіка". Для цього у місто звозять 2 великі автобуси, 20 автівок, 2 спринтери та 7 "ГАЗелей". Звертаємося до мешканців міста Херсон! Не дайте себе обдурити! Не підходьте близько до цієї масовки! Не вірте фейкам!" - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Херсоні окупанти почали транслювати 24 російські телеканали



