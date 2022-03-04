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Окупанти у Херсоні хочуть проголосити "Херсонську народну республіку", - Центр протидії дезінформації
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Центр протидії дезінформації при РНБО України повідомляє про поширення російськими інфотерористами нової хвилі дезінформації.
Про це йдеться в телеграм-каналі Центру, передає Цензор.НЕТ.
"4 березня на херсонському майдані Свободи російські загарбники розмахуватимуть прапорами РФ та кричатимуть, що Херсон - це "Херсонська народна республіка". Для цього у місто звозять 2 великі автобуси, 20 автівок, 2 спринтери та 7 "ГАЗелей". Звертаємося до мешканців міста Херсон! Не дайте себе обдурити! Не підходьте близько до цієї масовки! Не вірте фейкам!" - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+13 XXX YYY ca4c0691
показати весь коментар04.03.2022 10:59
+9 Gyro
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+8 Алекс Леонов
показати весь коментар04.03.2022 10:58
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Молимся за наших Воинов, которые продолжают истреблять вонючих российских орков.. больше не надо брать в плен кацапофашистов, пусть тысячи российских женщин, отправившие на чужую землю своих личинок - тоже оплакивают эту варварскую войну!
Порошенка на его место.
Зеля,чмо.
Только ***** на камеру играет.
Комик ху@ев.
Порошенко,давай-бери власть и командуй.
Мы за тебя.
Зеля-гандон.
Путин-*****.