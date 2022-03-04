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Ми пережили ніч, яка могла зупинити історію України та Європи, - брифінг Зеленського щодо ситуації з російським вторгненням

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Ми пережили ніч, яка могла зупинити історію України та Європи, - брифінг Зеленського щодо ситуації з російським вторгненням

Російські війська атакували Запорізьку атомну станцію.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ. 

"Ми боремося проти потужного ворога, який переважає нас за чисельністю. Який переважає нас за кількістю техніки. Але який на тисячі світлових років далекий від нормальних людей, які мають гідність. Ми пережили ніч, яка могла зупинити історію України та Європи. Російські війська атакували Запорізьку атомну станцію", - зазначив глава держави.

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Топ коментарі
+14
Эту кровавую хуйлотварь можно остановить только силой.
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04.03.2022 11:03
+11
чем больше и яростнее сопротивляется Украина, ее славные Воины и весь народ Украины - тем быстрее кончина хуйла-кабаева и всего мордора-рф!
смерть путинским фашистам!
никакие переговоры на хуйло не подействуют, смерти мирных жителей Украины - вызывают похоть, ночные и дневные поллюции и слюнотечение у спятившего кабаева..
только отпор и сила способны остановить этого мелкого невзрачного сорвавшегося с цепи психопата кабаева..
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04.03.2022 11:09
+10
Сейчас на Зелю будут сильно давить капитуляцией, обьзьяны захватили ядерные реакторы,Европа очкует шо пипец,держись!!!!
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04.03.2022 11:06
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Эту кровавую ********** можно остановить только силой.
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04.03.2022 11:03 Відповісти
Франція заявила про готовність передати Україні новітні ПТКР ММР та Enforcer

MMP (Missile ******* рortée - "ракета середньої дальності") - французький протитанковий ракетний комплекс п'ятого покоління.
MMP створено для заміни Milan та Javelin.
Крейсерська швидкість льоту 160 м/с.
Максимальна дальність польоту становить 4,1 км.
https://t.me/operativnoZSU/10877
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04.03.2022 11:20 Відповісти
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Та що ти верзеш?
Захопили же станцію!
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04.03.2022 11:05 Відповісти
Сейчас на Зелю будут сильно давить капитуляцией, обьзьяны захватили ядерные реакторы,Европа очкует шо пипец,держись!!!!
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04.03.2022 11:06 Відповісти
надо не допустить капитуляции.. маньяк кабаев понимает только силу, которую демонстрируют наши славные украинские Воины..
а где у кацапов стратегические объекты в рф, можно ли по ним пульнуть точечно, никто не знает?
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04.03.2022 11:12 Відповісти
чем больше и яростнее сопротивляется Украина, ее славные Воины и весь народ Украины - тем быстрее кончина *****-кабаева и всего мордора-рф!
смерть путинским фашистам!
никакие переговоры на ***** не подействуют, смерти мирных жителей Украины - вызывают похоть, ночные и дневные поллюции и слюнотечение у спятившего кабаева..
только отпор и сила способны остановить этого мелкого невзрачного сорвавшегося с цепи психопата кабаева..
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04.03.2022 11:09 Відповісти
УКРАЇНА-ТРИМАЙМОСЬ РАЗОМ ПЕРЕМОЖЕМО
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04.03.2022 11:09 Відповісти
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отже Захід недаремно панікував про неминуче вторгнення? А Зеля, Арахамія, Данилов виходить пізделі українському народу, що це вони нагнітають паніку і відлякують інвесторів на Велике Будівництво? - не проводили мобілізацію, не вводили воєнний стан, щоб путіна не провокувати, так?
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04.03.2022 11:10 Відповісти
окружение зеленского этими дерьмаками и гогишвилями - это слабое звено Украины и надежда маньяка кабаева..
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04.03.2022 11:14 Відповісти
це оточення собі Зеля сам вибирав під себе.
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04.03.2022 11:17 Відповісти
скорее, он просто не может от них избавиться..
пусть Зеленский окружит себя украинскими военными ,- сейчас украинские военные - единственная опора Зеленского, как и всего народа Украины!
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04.03.2022 11:23 Відповісти
вона ніби оголошена, але навколо себе не бачу кого б мобілізували. Напевно саботаж. І Бутусов написав - якби перед війною провели б мобілізацію то зараз не було б такої херні - тупо не вистачає людей прикрити напрямки вторгнення
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04.03.2022 11:22 Відповісти
ця війна не на тиждень.тому важливо не розгубити ввесь військовий потенціал одразу
Я б радив вам не роздавати поради
Орієнтуйтеся років на 3
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04.03.2022 11:19 Відповісти
О том что орки идут на Энергодар, было известно давно. Их жители города держали на вьезде в город два дня, почему командование не отреагировало? За два дня можно было укрепить всё что угодно и резервы подтянуть, хотя бы противотанковое вооружение теробороне дать. Я не понимаю как так можно. Такое ощущение что забили *ер на весь юг.
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04.03.2022 11:21 Відповісти
Показали світу, що не має ніякої "доблестной русской армии", а є і були звичайними терористами, а кремль то лігво міжнародного тероризму, яке має бути знищено без жалю....
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04.03.2022 11:55 Відповісти
Мобілізації масової немає, бо бракує зброї. Без авіації та ППО в чистому полі довго не повоюєш.
Ситуація трохи погіршилася, бо поставок з Заходу виявилось недостатньо.

Генштаб все правильно робив та робить - зберігає свої війська. В даній ситуації, більшого від них не можна вимагати - зберігати свої війська, уникати оточень і завдавати втрат ворогу. Будуть війська - втрачені міста можна буде швидко повернути в відповідний момент.

І так, Захід зараз почне давити на Україну, щоб капітулювала. Якщо погрожуватимуть ще зменшити поставки, Україні стане складно опиратися цьому тиску. Важливо не погоджуватися на ніщо, що дозволить кацапстану уникнути економічних санкцій.
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04.03.2022 11:55 Відповісти
А з якої причини так різко зупинилися поставки із Заходу?
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04.03.2022 12:36 Відповісти
Досить вже звертатись до цапорилих, це мразота та покидьки! Не принижуйте себе, не вмовляйте орків! Вони сприймають це як нашу слабкість.
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04.03.2022 12:54 Відповісти
 
 