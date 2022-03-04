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Ми пережили ніч, яка могла зупинити історію України та Європи, - брифінг Зеленського щодо ситуації з російським вторгненням
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські війська атакували Запорізьку атомну станцію.
Про це повідомив сьогодні на брифінгу президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми боремося проти потужного ворога, який переважає нас за чисельністю. Який переважає нас за кількістю техніки. Але який на тисячі світлових років далекий від нормальних людей, які мають гідність. Ми пережили ніч, яка могла зупинити історію України та Європи. Російські війська атакували Запорізьку атомну станцію", - зазначив глава держави.
Топ коментарі
+14 Petrov Viktor
показати весь коментар04.03.2022 11:03
+11 atv1204 atv
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+10 Александр Петров 933aff40
показати весь коментар04.03.2022 11:06
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Будь ласка, зачекайте...
MMP (Missile ******* рortée - "ракета середньої дальності") - французький протитанковий ракетний комплекс п'ятого покоління.
MMP створено для заміни Milan та Javelin.
Крейсерська швидкість льоту 160 м/с.
Максимальна дальність польоту становить 4,1 км.
https://t.me/operativnoZSU/10877
Захопили же станцію!
а где у кацапов стратегические объекты в рф, можно ли по ним пульнуть точечно, никто не знает?
смерть путинским фашистам!
никакие переговоры на ***** не подействуют, смерти мирных жителей Украины - вызывают похоть, ночные и дневные поллюции и слюнотечение у спятившего кабаева..
только отпор и сила способны остановить этого мелкого невзрачного сорвавшегося с цепи психопата кабаева..
пусть Зеленский окружит себя украинскими военными ,- сейчас украинские военные - единственная опора Зеленского, как и всего народа Украины!
Я б радив вам не роздавати поради
Орієнтуйтеся років на 3
Ситуація трохи погіршилася, бо поставок з Заходу виявилось недостатньо.
Генштаб все правильно робив та робить - зберігає свої війська. В даній ситуації, більшого від них не можна вимагати - зберігати свої війська, уникати оточень і завдавати втрат ворогу. Будуть війська - втрачені міста можна буде швидко повернути в відповідний момент.
І так, Захід зараз почне давити на Україну, щоб капітулювала. Якщо погрожуватимуть ще зменшити поставки, Україні стане складно опиратися цьому тиску. Важливо не погоджуватися на ніщо, що дозволить кацапстану уникнути економічних санкцій.