Ми пережили ніч, яка могла зупинити історію України та Європи, - брифінг Зеленського щодо ситуації з російським вторгненням

Російські війська атакували Запорізьку атомну станцію.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми боремося проти потужного ворога, який переважає нас за чисельністю. Який переважає нас за кількістю техніки. Але який на тисячі світлових років далекий від нормальних людей, які мають гідність. Ми пережили ніч, яка могла зупинити історію України та Європи. Російські війська атакували Запорізьку атомну станцію", - зазначив глава держави.