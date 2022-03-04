Зеленський про атаку військ РФ на Запорізьку АЕС: Потрібно негайно закрити небо над Україною

В Україні 15 атомних блоків, а у російських військових повністю відбита пам'ять про Чорнобиль.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Як взагалі таке можливо, ми з разом у 86 році боролися із наслідками аварії на ЧАЕС. Якщо ви не забули, вам треба вийти і сказати про це вашій владі...Радіація не знає, де межі вашої країни", - звернувся він до росіян.

Зеленський зауважив, що всю ніч проводив телефонні перемовини із лідерами держав-партнерів.

"Я відчував, що світові лідери шоковані...Потрібне негайне посилення санкцій проти держави-ядерного терориста. Потрібне негайне закриття неба над Україною, бо тільки це може гарантувати, що Росія не битиме хоча б ракетами та авіабомбами по атомних об'єктах", - зазначив глава держави.

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