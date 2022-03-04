Зеленський про атаку військ РФ на Запорізьку АЕС: Потрібно негайно закрити небо над Україною
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В Україні 15 атомних блоків, а у російських військових повністю відбита пам'ять про Чорнобиль.
Про це повідомив сьогодні на брифінгу президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
"Як взагалі таке можливо, ми з разом у 86 році боролися із наслідками аварії на ЧАЕС. Якщо ви не забули, вам треба вийти і сказати про це вашій владі...Радіація не знає, де межі вашої країни", - звернувся він до росіян.
Зеленський зауважив, що всю ніч проводив телефонні перемовини із лідерами держав-партнерів.
"Я відчував, що світові лідери шоковані...Потрібне негайне посилення санкцій проти держави-ядерного терориста. Потрібне негайне закриття неба над Україною, бо тільки це може гарантувати, що Росія не битиме хоча б ракетами та авіабомбами по атомних об'єктах", - зазначив глава держави.
Будь ласка, зачекайте...
Я бы добавила- наконец то делает.
Отказ США&НАТО от введение режима беспилотной зоны над Украиной...
"Возможно, Байден войдет в новейшую историю Планеты как президент США, который такими иезуитскими способами как поощрение бездействием и прочее прочее, способствовал колонизации Украины.
Есть такое понятие как ПОСОБНИЧЕСТВО.
А формы пособничества бывают всякие и разнообразные." - как вам такая формула, соотечественники ?
і повідомити про це *****.
***** ж до мирних (добре) ставиться..
воно ж воює тільки з бандерівцями та нацистами.............
а все просто.
сша та єс потрібно розорити рашу за наш рахунок
а особисто ми їм пох...й, чи до кизди.
ми живий, поки що щит не більше того