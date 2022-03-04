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Зеленський про атаку військ РФ на Запорізьку АЕС: Потрібно негайно закрити небо над Україною

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Зеленський про атаку військ РФ на Запорізьку АЕС: Потрібно негайно закрити небо над Україною

В Україні 15 атомних блоків, а у російських військових повністю відбита пам'ять про Чорнобиль.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Як взагалі таке можливо, ми з разом у 86 році боролися із наслідками аварії на ЧАЕС. Якщо ви не забули, вам треба вийти і сказати про це вашій владі...Радіація не знає, де межі вашої країни", - звернувся він до росіян.

Зеленський зауважив, що всю ніч проводив телефонні перемовини із лідерами держав-партнерів.

"Я відчував, що світові лідери шоковані...Потрібне негайне посилення санкцій проти держави-ядерного терориста. Потрібне негайне закриття неба над Україною, бо тільки це може гарантувати, що Росія не битиме хоча б ракетами та авіабомбами по атомних об'єктах", - зазначив глава держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми пережили ніч, яка могла зупинити історію України та Європи, - брифінг Зеленського щодо ситуації з російським вторгненням

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Топ коментарі
+18
Санкции ухе до сраки, только закрыте небо.
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04.03.2022 11:15
+12
Треба закрити небо... Наші воїни на землі зачистять за пару днів!
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04.03.2022 11:18
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Санкции ухе до сраки, только закрыте небо.
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04.03.2022 11:15 Відповісти
Таким чином він прокоментував перспективи вступу України до НАТО. "Крім теоретичних речей, закликів, законів, постанов парламенту, є дуже прагматична історія. Ми можемо збільшити армію в два-три рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги. Для нас це проблема", - сказав Зеленський.
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04.03.2022 11:20 Відповісти
Зато по всем СМИ уже кричат о трех покушениях на Зеленского, надоело этот пиар слушать, АЭС под меньшей защитой чем Зеленский.
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04.03.2022 11:24 Відповісти
Выиграет войну не Зеленский,а народ и армия Украины,что до покушенийна Зеленского,тот кто создал ВСУ заново, все что сейчас стреляет,и кто воюет сформировано именно от Порошенко,как и стратегия вступления в ЕС,и он ходит по улицам Киева спокойно, Зеленский делает то что дожен ,нечего из него делать сокровище нации.
Я бы добавила- наконец то делает.
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04.03.2022 12:54 Відповісти
Аналізуючи всі його дії, в мене тверде переконання, що це молдовський Додон в українській політиці...
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04.03.2022 13:08 Відповісти
Я маю на увазі ексміністра економіки....
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04.03.2022 13:36 Відповісти
+ ембарго на продаж московської нафти!
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04.03.2022 11:17 Відповісти
Треба закрити небо... Наші воїни на землі зачистять за пару днів!
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04.03.2022 11:18 Відповісти
Уже давали 70 винищувачів, але після цих перемовин чомусь передумали
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04.03.2022 12:41 Відповісти
Росіяни смердючі свині https://youtube.com/shorts/xQU0gL1SJDQ?feature=share
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04.03.2022 11:20 Відповісти
Вони набагато гірші за свиней...Сміття...
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04.03.2022 12:29 Відповісти
signwork.com.ua сепарский сайт, начальство полностью поддерживает путина и его действия. Сотрудников всех кинули по зарплате с момента боевых действий! Помогите хакнуть ублюдков, просто так не заходите на сайт.
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04.03.2022 11:21 Відповісти
Закрытое небо над Украиной. Запрет на заход их судов в морские и речные порты решением ММТ и главное - признать наконец, что мордор незаконно сидит в Совбезе ООН. На момент создания ООН такой страны НЕ СУЩЕСТВОВАЛО. Выпереть из ВТО заодно.
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04.03.2022 11:25 Відповісти
Потрібне негайне посилення санкцій проти держави-ядерного терориста. Потрібне негайне закриття неба над Україною, бо тільки це може гарантувати, що Росія не битиме хоча б ракетами та авіабомбами по атомних об'єктах"

Отказ США&НАТО от введение режима беспилотной зоны над Украиной...

"Возможно, Байден войдет в новейшую историю Планеты как президент США, который такими иезуитскими способами как поощрение бездействием и прочее прочее, способствовал колонизации Украины.
Есть такое понятие как ПОСОБНИЧЕСТВО.
А формы пособничества бывают всякие и разнообразные." - как вам такая формула, соотечественники ?
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04.03.2022 11:25 Відповісти
Закрытое небо это и минус байрактары и наши самолеты. Причем с нашей стороны обязательно, а с их, как повезет. Может пво +про лучше?
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04.03.2022 11:29 Відповісти
І я так вважаю. Закрите небо дозволить загарбникам безпечно постачати своїм військам паливо і боєкомплекти.
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04.03.2022 11:43 Відповісти
не розумію чому нема приводу НАТО та ЄС для того щоб взяти міста де є АЕС під захист ПВО?
і повідомити про це *****.
***** ж до мирних (добре) ставиться..
воно ж воює тільки з бандерівцями та нацистами.............
а все просто.
сша та єс потрібно розорити рашу за наш рахунок
а особисто ми їм пох...й, чи до кизди.
ми живий, поки що щит не більше того
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04.03.2022 11:57 Відповісти
Все, вже не треба. Запорізька АЄС взята Росією.
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04.03.2022 11:59 Відповісти
 
 