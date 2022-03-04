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Ворог завів в Україну абсолютну більшість своїх військ. Майже вся армія Росії кинута проти нашого народу, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Ворог завів в Україну абсолютну більшість своїх військ. Майже вся армія Росії кинута проти нашого народу, - Зеленський

Ворог завів на територію України абсолютну більшість своїх військ. Майже вся армія Росії кинута проти нашого народу.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог завів на територію України абсолютну більшість своїх військ. Майже вся армія Росії кинута проти нашого народу. Але героїчний спротив українців вже 9-й день рятує нас від цієї навали. Українські міста не бачили такої нелюдяності, такої нелюдської жорстокості з часів нацистської окупації. Чернігів, Охтирка, знову Харків, Маріуполь, вони цілеспрямовано знищують цивільну інфраструктуру, знищують людей, знищують житлові квартали", - зазначив Зеленський.

За інформацією глави держави, тільки за вчора у Чернігові російські бомби вбили 47 мирних людей.

"Харків знищують реактивною артилерію та авіаударами. Росія знищує Харків, як це сталося? Сьогодні зранку в Житомирі ракета вдарила по будівлі школи. По дітях", - нагадав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про атаку військ РФ на Запорізьку АЕС: Потрібно негайно закрити небо над Україною

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Топ коментарі
+23
Активізувалися боти, дуже багато вкидів пішло, направлених на провокування зневіри і паніки. Один із них - ніби про мародерство серед українців, про те що свої ж грабують магазини. Дописи як під кальку, тільки міста міняються.
Стріляйте на звук, тобто баньте їх відразу.

Пройшлася вранці околицями, зустріла розбомблене відділення НП. (Так, я поперлася на нову пошту в надії забрати свій крем, а що?)
Минулого тижня тут був бій, відділення зачинене з вибитими вікнами. А всередині на стелажах лежать посилки, ніхто не поліз грабувати, все так і лишилося, присипане склом.

Що іще? Хвіртка на вході до нашого комплексу заговорила українською. Там коли замок відмикається, спрацьовує звуковий сигнал. Всі роки він казав: "двєрь аткрииита", незважаючи на скарги і скандали. Навіть малюк наш почав звертати увагу: мам, а чому російською?
І от сьогодні на виході мене зустрічає приглушене "двері відчинено".
Я у зв'язку з цим вісім разів вийшла і зайшла, аж дядько з охорони зацікавився.

Щоб справа зрушила з місця, треба було дочекатись бомбардування Києва. А до того не було технічної можливості. - Тамара Горіха Зерня
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04.03.2022 11:28
+9
У нас на всех репоедов хватит пуль.
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04.03.2022 11:30
+8
Если про Украину говорят что она новая Америка в Европе, то Польша может вполне стать новой Британией.
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04.03.2022 11:34
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Активізувалися боти, дуже багато вкидів пішло, направлених на провокування зневіри і паніки. Один із них - ніби про мародерство серед українців, про те що свої ж грабують магазини. Дописи як під кальку, тільки міста міняються.
Стріляйте на звук, тобто баньте їх відразу.

Пройшлася вранці околицями, зустріла розбомблене відділення НП. (Так, я поперлася на нову пошту в надії забрати свій крем, а що?)
Минулого тижня тут був бій, відділення зачинене з вибитими вікнами. А всередині на стелажах лежать посилки, ніхто не поліз грабувати, все так і лишилося, присипане склом.

Що іще? Хвіртка на вході до нашого комплексу заговорила українською. Там коли замок відмикається, спрацьовує звуковий сигнал. Всі роки він казав: "двєрь аткрииита", незважаючи на скарги і скандали. Навіть малюк наш почав звертати увагу: мам, а чому російською?
І от сьогодні на виході мене зустрічає приглушене "двері відчинено".
Я у зв'язку з цим вісім разів вийшла і зайшла, аж дядько з охорони зацікавився.

Щоб справа зрушила з місця, треба було дочекатись бомбардування Києва. А до того не було технічної можливості. - Тамара Горіха Зерня
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04.03.2022 11:28 Відповісти
Война войною, а піZда піZдою!
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04.03.2022 11:33 Відповісти
Кремлевско-фашистское быдло вы будете зарезаны как свиньи ссыте в штаны, мы за вами уже пришли - Слава Украине!
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04.03.2022 11:30 Відповісти
У нас на всех репоедов хватит пуль.
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04.03.2022 11:30 Відповісти
⚡️В Москву прийшов наказ перевірити всіх солдатів у запасі та військовозобов'язаних. Про це повідомляє Михайло Ходоровський. https://t.me/operativnoZSU/10878?single
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04.03.2022 11:38 Відповісти
Вже днів із 5 такі новини пишуть
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04.03.2022 12:07 Відповісти
Може кітайцям підскати,що можно віждимати Сибир,а японцям Курили
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04.03.2022 11:33 Відповісти
Та вони й самі в курсі. Час настав.
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04.03.2022 11:42 Відповісти
Китайці терпеливі, чекають, покии труп засраші пропливе по Амуру
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04.03.2022 12:03 Відповісти
А то они сами не знают. Только они мудрее поступят, чем Бункерный Лох. Они сибирь мирно занимают, работают, рожают и вытесняют немногочисленное расейское.
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04.03.2022 11:42 Відповісти
Если про Украину говорят что она новая Америка в Европе, то Польша может вполне стать новой Британией.
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04.03.2022 11:34 Відповісти
Да ,придётся их ВСЕХ убить ,работы конечно много ,но ничего не поделаешь ...
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04.03.2022 11:35 Відповісти
Куль стане... лопат не стане, солярки шкода на екскаватор.... біда....
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04.03.2022 11:35 Відповісти
значит, когда наши славные Воины постреляют все российское пушечное мясо, которое прилезло в Украину, тогда на мордоре - не останется орков..
надо и дальше лупить по русне, пусть самки рф тоже воют и оплакивают варварскую войну в Украине..
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04.03.2022 11:36 Відповісти
Ну... кацапи розраховують, що усі ці втрати втрати компенсує населення захоплених Білорусі та України. Пару років тотальної пропаганди, а потім із окупованих територій можно буде набирати 18-ти річних і кидати на убой у війну проти Заходу.
Тут інше питання, якщо вони цю війну програють і залишаться із розбитою армією. Це буде кінець Росії. В принципі, якби не Південь, можно було би бути спокійними за хід війни.
Сьогоднішні новини, звісно як "обухом по голові"...
Але ми стільки витримали!!! Будемо триматися далі!
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04.03.2022 11:46 Відповісти
поэтому никаких перемирий, бить кацапофашистов нещадно, никаких прекращений огня.. пока они не очухались от напора наших украинских киборгов.
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04.03.2022 11:50 Відповісти
100%
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04.03.2022 12:06 Відповісти
коментар відмічено як спам
Не вся, с Хабаровска идёт огромный эшелон с техникой. И не кому её по дороге закидать пляшками
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04.03.2022 11:36 Відповісти
Друзей у России много, но почему все они из палаты номер 6?
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04.03.2022 11:37 Відповісти
Конгрес США проголосує за закриття неба над Україною: їм потрібно допомогти - інструкція

https://grosi.znaj.ua/420576-kongres-ssha-progolosuye-za-zakrittya-neba-nad-ukrajinoyu-jim-potribno-dopomogti-instrukciya
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04.03.2022 11:38 Відповісти
Якось воно ніяково.....
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04.03.2022 11:40 Відповісти
Українські міста бачили і не таку нелюдяність кацапів. Просто того покоління вже не має. Якщо ми програємо, то усі ці 33/47 декілька тисяч жертв з часом будуть сміховинними втратами.
Єдиний перевірений і дієвий спосіб "денацифікації" опробований кацапами це Голодомор. Звісно, зараз мало хто вірить, що вони його повторять, але ще 10 днів назад одиниці вірили в можливість того, що відбувається зараз.
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04.03.2022 11:41 Відповісти
Пора китайцям вступати у гру - до Уралу територія чимала...
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04.03.2022 11:44 Відповісти
@sofnesk



Єдине в чому я впевнений:

1. Хло дуже розлючений нашим опором і втратами які він несе.

2. План змінився по ходу

3. Санкції заходу значно потужніші ніж будь хто прогнозував

4. Демократичної революції на росії не буде, тільки голодні бунти.

5. Ми не перемагаємо, сподіваюся поки що.

6. Хло хоче знищити Україну, тому руйнує міста, школи, інфраструктуру.
Допоки гуманітарна катастрофа не зламає наш опір.

7. Історія ходить по колу, і коло ще не розірване, нажаль.
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04.03.2022 11:44 Відповісти
8. Вибору як чинити опір до останнього - в нас не має.
Чого б це не коштувало, бо поразка буде коштувати неспівмврно більше ніж зруйновані міста.

9. Швидко війна може закінчитися тільки нашою капітуляцією.
Перемога буде коштувати нам місяці спротиву і страждань.
Тому готуйтеся до важких місяців.
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04.03.2022 11:45 Відповісти
@UkroDill

·

Привчайте себе до усвідомлення, що стане гірше, але не панікуйте.

Якомога швийдше ви приймете це за факт, легше буде вподальшому.

Ті, хто залишається в Україні, повинні будуть стоять на смерть - кацапня нам не дає іншого варіанту.

Гуртом і батька гарно бити, а орка й подавно.
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04.03.2022 11:46 Відповісти
Це все ще перша хвиля. Тобто з тих 150 тисяч яких ***** зігнало до кордонів. А ми вбили всього лише 10 з них. Загалом він може пригнати 320 (це вся ударна частина кацапської армії, решта внутрішні війська і прикордонники) + білоруси (їх всього 17 тисяч). На таку велику країну цього недостатньо. Лише безповоротні втрати зупинять ворога. Менпауер *****стану (чоловіки з 19 до 49 років придатні до служби) всього 22,5 млн. Менпауер України 11,5. Звідси, враховуючи наші втрати, воїном може вважатися лише той хто подолав огиду до вбивства і знищив 3 загарбників. А того хто взяв в полон військових злочинців і "повісив" їх на утримання України (кацапи будуть їх звільняти щоб знову поставити в стрій для знищення українців!!!) потрібно вважати наївним дурником.
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04.03.2022 11:48 Відповісти
Та в нього ще стада 140 мільонів.
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04.03.2022 11:49 Відповісти
Как не видели такой жестокости?
А Донецк, Иловоайск ...?
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04.03.2022 11:59 Відповісти
VALITE KACAPOV !!!
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04.03.2022 12:38 Відповісти
"Майже вся армія Росії кинута проти нашого народу": Я розумію, що хочеться підняти дух всім нам, але навіщо вже так відверто фейкувати. Взяти, хоча б по танках. На момент початку рашкою під кордонами було стягнуто приблизно 1200 танків, а з відкритих джерел відомо, що всього активних 2800-3000, у резерві ще 10000.
Можливо, малося щось інше на увазі? Потрібно більш точніше повідомляти
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04.03.2022 14:33 Відповісти
на сегодня уже почти вся группировка 95%
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04.03.2022 15:35 Відповісти
 
 