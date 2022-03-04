Ворог завів в Україну абсолютну більшість своїх військ. Майже вся армія Росії кинута проти нашого народу, - Зеленський
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Ворог завів на територію України абсолютну більшість своїх військ. Майже вся армія Росії кинута проти нашого народу.
Про це повідомив сьогодні на брифінгу президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
"Ворог завів на територію України абсолютну більшість своїх військ. Майже вся армія Росії кинута проти нашого народу. Але героїчний спротив українців вже 9-й день рятує нас від цієї навали. Українські міста не бачили такої нелюдяності, такої нелюдської жорстокості з часів нацистської окупації. Чернігів, Охтирка, знову Харків, Маріуполь, вони цілеспрямовано знищують цивільну інфраструктуру, знищують людей, знищують житлові квартали", - зазначив Зеленський.
За інформацією глави держави, тільки за вчора у Чернігові російські бомби вбили 47 мирних людей.
"Харків знищують реактивною артилерію та авіаударами. Росія знищує Харків, як це сталося? Сьогодні зранку в Житомирі ракета вдарила по будівлі школи. По дітях", - нагадав Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
Стріляйте на звук, тобто баньте їх відразу.
Пройшлася вранці околицями, зустріла розбомблене відділення НП. (Так, я поперлася на нову пошту в надії забрати свій крем, а що?)
Минулого тижня тут був бій, відділення зачинене з вибитими вікнами. А всередині на стелажах лежать посилки, ніхто не поліз грабувати, все так і лишилося, присипане склом.
Що іще? Хвіртка на вході до нашого комплексу заговорила українською. Там коли замок відмикається, спрацьовує звуковий сигнал. Всі роки він казав: "двєрь аткрииита", незважаючи на скарги і скандали. Навіть малюк наш почав звертати увагу: мам, а чому російською?
І от сьогодні на виході мене зустрічає приглушене "двері відчинено".
Я у зв'язку з цим вісім разів вийшла і зайшла, аж дядько з охорони зацікавився.
Щоб справа зрушила з місця, треба було дочекатись бомбардування Києва. А до того не було технічної можливості. - Тамара Горіха Зерня
надо и дальше лупить по русне, пусть самки рф тоже воют и оплакивают варварскую войну в Украине..
Тут інше питання, якщо вони цю війну програють і залишаться із розбитою армією. Це буде кінець Росії. В принципі, якби не Південь, можно було би бути спокійними за хід війни.
Сьогоднішні новини, звісно як "обухом по голові"...
Але ми стільки витримали!!! Будемо триматися далі!
https://grosi.znaj.ua/420576-kongres-ssha-progolosuye-za-zakrittya-neba-nad-ukrajinoyu-jim-potribno-dopomogti-instrukciya
Єдиний перевірений і дієвий спосіб "денацифікації" опробований кацапами це Голодомор. Звісно, зараз мало хто вірить, що вони його повторять, але ще 10 днів назад одиниці вірили в можливість того, що відбувається зараз.
Єдине в чому я впевнений:
1. Хло дуже розлючений нашим опором і втратами які він несе.
2. План змінився по ходу
3. Санкції заходу значно потужніші ніж будь хто прогнозував
4. Демократичної революції на росії не буде, тільки голодні бунти.
5. Ми не перемагаємо, сподіваюся поки що.
6. Хло хоче знищити Україну, тому руйнує міста, школи, інфраструктуру.
Допоки гуманітарна катастрофа не зламає наш опір.
7. Історія ходить по колу, і коло ще не розірване, нажаль.
Чого б це не коштувало, бо поразка буде коштувати неспівмврно більше ніж зруйновані міста.
9. Швидко війна може закінчитися тільки нашою капітуляцією.
Перемога буде коштувати нам місяці спротиву і страждань.
Тому готуйтеся до важких місяців.
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Привчайте себе до усвідомлення, що стане гірше, але не панікуйте.
Якомога швийдше ви приймете це за факт, легше буде вподальшому.
Ті, хто залишається в Україні, повинні будуть стоять на смерть - кацапня нам не дає іншого варіанту.
Гуртом і батька гарно бити, а орка й подавно.
А Донецк, Иловоайск ...?
Можливо, малося щось інше на увазі? Потрібно більш точніше повідомляти