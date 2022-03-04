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Арестович про переговори: Росіяни поступово знижують умови - перестали говорити про денацифікацію

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Арестович про переговори: Росіяни поступово знижують умови - перестали говорити про денацифікацію

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що Росія на переговорах з Україною поступово знижує свої вимоги. За його словами, російська делегація вже не говорить про "денацифікацію" України.

Про це Арестович заявив в ефірі телеканалу "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Росіяни поступово знижують умови. Вчора був брифінг глави МЗС Росії Сергія Лаврова, якщо уважно послухати, то можна почути, що вони перестали говорити про денацифікацію. Вони навіть не говорили про нейтральний статус. Зараз головне - нерозміщення в Україні окремих видів наступального озброєння", - заявив він.

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За словами Арестовича, таким чином Росія демонструє, що досягти політичних цілей військовим шляхом у них не виходить.

Також радник глави ОПУ підтвердив, що зараз сторони працюють над створенням гуманітарних коридорів.

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Топ коментарі
+41
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04.03.2022 11:32
+34
Кремлевско-фашистское быдло вы будете зарезаны как свиньи ссыте в штаны, мы за вами уже пришли - Слава Украине!
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04.03.2022 11:27
+27
Никогда не верь кацапне, устроят голодомор, чистки, Сибирь и т.д.
Ленин со Сталиным вообще крыл про коммунизм и светлое будущее.
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04.03.2022 11:29
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Кремлевско-фашистское быдло вы будете зарезаны как свиньи ссыте в штаны, мы за вами уже пришли - Слава Украине!
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04.03.2022 11:27 Відповісти
Кацапам вірити - себе не поважати.
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04.03.2022 11:49 Відповісти
Це адреса бункеру *****?????
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04.03.2022 11:29 Відповісти
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Закінчувати треба з війною
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04.03.2022 11:28 Відповісти
дуркуєш ?
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04.03.2022 11:30 Відповісти
Закінчувати, звісно, треба. Але тільки на умовах, які не зроблять безглуздими всі наші смерті і руйнування.
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04.03.2022 11:35 Відповісти
Якщо поголів'я на раші відключили від нету,то "ферми" працюють з потрійним навантаженям!
Як писав ще більш року тому : система "ніпель" - туди ху,а звідти ге.
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04.03.2022 12:36 Відповісти
це *****? пізно
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04.03.2022 11:33 Відповісти
конечно, с войной надо заканчивать
мы и закончим - в мацкве! вздернем на ветках ближайшего дерева пуйла, шойгу, медведева, лаврова, пескова, скабееву и прочих... и закончим войну

СМЕРТЬ РАШИСТСКИМ ОККУПАНТАМ !!!
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04.03.2022 11:47 Відповісти
Слава Україні! Смерть московитам!
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04.03.2022 11:28 Відповісти
стоп, машина-паровоз, пропагандистка взралася...

Мария Баронова заявила, что войной против Украины путинский режим «все предал».

Шеф-редактор RT Россия Мария Баронова уволилась со словами, сообщает УНИАН:

«Наши деды за такое не воевали, все предано, все растоптано. Еще неделю назад я писала про натовскую пропаганду, рассуждала о русофобии, а оказалось они совершенно правы, а я нет.

Но наши деды и ЗА ТАКОЕ не воевали. А теперь они преданы. Все предано. Все растоптано теми, кто это устроил.

И если я выбрала быть с Россией, то это не значит, что я должна шагать тоталитарным строем, молчать, или, например, радоваться, что режим, который я не желаю и своей стране, экспортируется еще куда-то. А нашу жизнь этот режим будет окончательно превращать в один бесконечный ад. Да чо там. Уже превратил».
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04.03.2022 11:33 Відповісти
сдесь в москвичей и питера ПРОЗРЕЛИ ГЛАЗА НА ВОЗВЫШЕНИЕ КАДЫРОВА ,который по сути уже окупировал эти города и осталось только пополнять кадыровский гарем русскими девочками и мальчиками,ЧТО БЫ окончательно отомстить русским за ЧЕЧНЮ--дань в размере 380млрд рублей кремль платит уже-И все это с позволения путина ибо бунт в ЧЕЧНЕ,БАШКИИРИ,ТАТАРСТАНЕ,КАЛМЫКИИ сейчас это КОНЕЦ РОССИИ ибо нет даже чем погасить этот бунт!!!
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04.03.2022 11:52 Відповісти
Наиболее грамотные крысы всегда бегут первыми!
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04.03.2022 12:38 Відповісти
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Смерть москалям! Смерть москалям!
Могу ещё тысячу раз написать это, только канал они забрали, сухопутный коридор пробили.
Пи....ть не мешки таскать .
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04.03.2022 11:35 Відповісти
Скоро умови знизяться до Московії в межах МКАДу...)))
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04.03.2022 11:29 Відповісти
Говорити з ними тоді, коли буде потрібно дати відповідь на питання "А что нам теперь делать?
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04.03.2022 11:31 Відповісти
підараси. В нас ніколи і не було того ракетного озброєння, якого вони так бояться.
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04.03.2022 11:29 Відповісти
Никогда не верь кацапне, устроят голодомор, чистки, Сибирь и т.д.
Ленин со Сталиным вообще крыл про коммунизм и светлое будущее.
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04.03.2022 11:29 Відповісти
⚡️В Москву прийшов наказ перевірити всіх солдатів у запасі та військовозобов'язаних. Про це повідомляє Михайло Ходоровський. https://t.me/operativnoZSU/10878
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04.03.2022 11:29 Відповісти
Мамки на форумах росії обговорюють коли краще їхнім синкам ламати руки, ноги, щоб їх не забрали на війну.
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04.03.2022 11:34 Відповісти
краще одразу ампутувати вже
як ампутував собі півноги за дуууже великі гроші сусід моєї мами в липні 1941-го, шоб в армію совєти не погнали
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04.03.2022 11:43 Відповісти
Лучше головы, так надежнее.
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04.03.2022 11:49 Відповісти
Сциться *****!
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04.03.2022 11:36 Відповісти
Будут о#ко измерять для калибровки кукурузных початков (именных).🧐
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04.03.2022 11:52 Відповісти
От цікаво, як вони пояснюватимуть цим могілізованним (помилки нема) нащо вони потрібні на чужій землі? Знов "учєнія"?
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04.03.2022 12:03 Відповісти
они врут,
видимо им нужна техническая передышка, мочить и мочит, в плен лучше этих болванов- иванов не брать, тем более контрактников и офицеров,
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04.03.2022 11:30 Відповісти
и еще все офицеры 100 % / даже младшие офицеры/ знали куда идут и что делают, да и контратники тоже.
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04.03.2022 11:37 Відповісти
Завалы надо разгр***ть - пусть ***...шут.
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04.03.2022 11:39 Відповісти
А як наш Херсон, Маріуполь, Бердянськ та інші меньші містечка? Коли почнеммо вибивати звідти рашистів ??
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04.03.2022 11:30 Відповісти
Коли прийде маршал Жюков й буде кидати на убой купи солдат, щоб "Атбіть город к 7 Ноября!!!"...
Так що поки що доведеться зачекати....
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04.03.2022 11:32 Відповісти
Я согласен с тобой. отбивать не надо. Вернутся лет через 15 20 когла россия распадется. будем терпеть
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04.03.2022 11:44 Відповісти
Про Крим теж таке 8 років чую. І що?
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04.03.2022 12:10 Відповісти
а поки ми чекаємо, фашистські покидьки гвалтують наших жінок!
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04.03.2022 11:49 Відповісти
Пока наши основные силы защищают Киев и северные области. Дойдет дело и до южных областей, не сомневайся.
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04.03.2022 11:51 Відповісти
Після зміни ВАЗеліну на Пороха.
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04.03.2022 12:42 Відповісти
І ви їм вірете чи що?
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04.03.2022 11:31 Відповісти
пусть орки вытаскивают из бункера на Алтае своего ботоксного шибздика, который натворил много бед в Украине..
все имущество ботоксного шизофреника кабаева - должно быть конфисковано в пользу потерпевших от бомбежек граждан Украины..
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04.03.2022 11:31 Відповісти
Це так не минеться. Буде якась страшна кара в Росії. Якась техногенна аварія. Чи надзвичайно сильний землетрус, чи щось подібне.
Але найгіршим катаклізмом буде перемога України. Росія тоді вибухне зсередини.
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04.03.2022 11:31 Відповісти
російський народ іди на*уй
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04.03.2022 11:31 Відповісти
Дай Бог
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04.03.2022 11:31 Відповісти
уважаемый Алексей, надеюсь, вы не считаете это победой?
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04.03.2022 11:31 Відповісти
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04.03.2022 11:32 Відповісти
⚡️Три российских корабля и одна яхта задержаны во Франции. - Интерфакс
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04.03.2022 11:33 Відповісти
Хоч якась користь з того Макарона...
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04.03.2022 11:45 Відповісти
А вчора ботяри зраду розганяли, типу здадуть... замиряться... як можна... хто так каже, той продажне бидло.
Їздити на переговори треба, але стояти на своєму, бо час на нашому боці. Шкода мирних жителів і під час переговорів можна вивезти хоча б частину. Ніхто не каже про тотальну зупинку боротьби, лиш про кілька коридорів.
Так, ми мали гіркий досвід з тими коридорами, але тоді були оточені військові, а тут прості люди. Звісно, оркам без різниці, але спробувати потрібно.
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04.03.2022 11:33 Відповісти
Ещё недельку простоим и будут просить не вводить войска Украины на ******** ..
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04.03.2022 11:34 Відповісти
А нащо він нам всрався, той ********? В нас своїх дебілів досхочу...
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04.03.2022 11:46 Відповісти
Ху...л.о уже хочет медленно съехать. Но особо верить не надо, мы это уже проходили. Касап это лжец провокатор и фашист.
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04.03.2022 11:34 Відповісти
тільки опір, тільки знищення ворогів. Чи може підпишемо мирні угоди і пробаимо все що скоїла мокшанська орда
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04.03.2022 11:34 Відповісти
По гуманитарным коридорам рашисты поставят в войска паливо и харчи
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04.03.2022 11:35 Відповісти
Це НАШІ гуманітарні колридори для виведення цивільного населення...
Якщо орки пустять свої "гуманітарні конвої", вони будуть знищуватися...
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04.03.2022 11:38 Відповісти
главный символ российского вторжения в Украину россияне просто скопировали у ССовцев.
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04.03.2022 11:35 Відповісти
Вы в параше сперва определитесь, кто вы сами по национальности. "Русских" не существует, есть смесь из угнетаемых парашной ордой десятков коренных народов, включая монголо-татар.
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04.03.2022 11:35 Відповісти
Таки з року 2015 постив, зараз теж на часі-

- Эх-х-хорошо у вас на Украине!
- Дякуємо.
- Нет, в самом деле.Вы даже сами не подозреваете насколько замечательная у вас страна!
- Приємно чути.
- Какая кухня! Борщ, вареники, и вот это, что я ем сейчас, как называется?
- Налисники.
- Как?
- Налисники
- "Налисники"? Потрясающе просто. Звучит как секс!
- Смачного.
- А женщины! Я вот когда иду по улице, просто иду - банально фланирую так сказать, то постоянно ловлю себя на мысли, что бесконечно влюбляюсь, понимаете..
- Так.
- Прям на ходу верите? Как мальчишка! Так бы и жил здесь!
- А ось це зайве.
- Что?
- Нічого-нічого.
- Вот видите, не понял. А казалось бы, родственные языки.. Да что там языки - культура одна, история! Но кухня просто божественная, невероятная кухня! Вот как называется то, что я сейчас ем?
- Щуряча отрута.
- Как-как?
- Щуряча отрута.
- "Отрута"?
- Так.
- Замечательно просто! Роскошная фонетика!
- Смачного.
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04.03.2022 11:37 Відповісти
Біда тому, хто не розуміє мови...

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04.03.2022 11:53 Відповісти
Аксюморон - кацапо-нацисти бекають про денацифікацію.
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04.03.2022 11:38 Відповісти
А вимога "українська армія повинна скласти зброю" залишається?
Тоді радіти "прогресу в перемовинах" немає причин.
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04.03.2022 11:39 Відповісти
Не можна вірити рашистам. Вони мають скласти зброю, у*бати з України, видати нам ***** та почати виплачувати репарацїї. А тоді почнемо говорити
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04.03.2022 11:40 Відповісти
То есть они перестали говорить про то, чего и так не было
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04.03.2022 11:42 Відповісти
Приземліться на землю в селі де ********* кацапи все люди вас не розуміють оці завумні дипломатичні вислов Арестович бл вкл моззгии ви ******* своїми висловами **** в 9.00школу роз
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04.03.2022 11:47 Відповісти
Денацифікація і демілітаризація потрібні. Це все проведемо в підаРосії.
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04.03.2022 11:48 Відповісти
Точніш депутінізація.
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04.03.2022 12:47 Відповісти
Люся как всегда несёт чушь..... Рашке нужен Крым и вода к нему, может что то по луганде... Б
А не бредовые понятия нацификация.... милитаризация... Выдуманные их пропагандой.
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04.03.2022 11:55 Відповісти
Люся.... А почему ты не защищаешь Украину....
А пиз-ла что боевой офицер....
Твоё бла бла вполне могут говорить раненые и инвалиды.... А также женщины и старики.
И Геращенко захвати....
Кстати не слышно Тищенко...
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04.03.2022 11:58 Відповісти
Кацапи порушують навіть те, про що вони прямим текстом казали. А цей робить висновки з їхніх недомовок? Ой, ти ж.. тьху
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04.03.2022 12:00 Відповісти
Солидарен с предыдущим оратором - никакого прекращения огня, пока не выведут войска. Любые перемирия будут использованы для закрепления на захваченных территориях и создания плацдармов для дальнейшего нападения, что так или иначе приведет к еще большим жертвам. Гуманитарные коридоры, обмен пленными, выдача трупов, вот все, о чем можно договариваться с кацапами. И еще надо очень внимательно следить, чтобы гуманитарные коридоры не были использованы для нападения.
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04.03.2022 12:02 Відповісти
Але про це і далі говорить ботоксний.
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04.03.2022 12:04 Відповісти
Арестович досі вірить Путіну ? ? ?
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04.03.2022 12:11 Відповісти
Какая нахрен денацификация? Эти тупые переговорщики википедию открыть способны? Что они уже отдать готовы за бред тупых кацапов?
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04.03.2022 12:15 Відповісти
Не денацификация а ДЕпутинИЗАЦИЯ
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04.03.2022 12:23 Відповісти
 
 