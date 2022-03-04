Арестович про переговори: Росіяни поступово знижують умови - перестали говорити про денацифікацію
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Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що Росія на переговорах з Україною поступово знижує свої вимоги. За його словами, російська делегація вже не говорить про "денацифікацію" України.
Про це Арестович заявив в ефірі телеканалу "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Росіяни поступово знижують умови. Вчора був брифінг глави МЗС Росії Сергія Лаврова, якщо уважно послухати, то можна почути, що вони перестали говорити про денацифікацію. Вони навіть не говорили про нейтральний статус. Зараз головне - нерозміщення в Україні окремих видів наступального озброєння", - заявив він.
За словами Арестовича, таким чином Росія демонструє, що досягти політичних цілей військовим шляхом у них не виходить.
Також радник глави ОПУ підтвердив, що зараз сторони працюють над створенням гуманітарних коридорів.
Будь ласка, зачекайте...
Як писав ще більш року тому : система "ніпель" - туди ху,а звідти ге.
мы и закончим - в мацкве! вздернем на ветках ближайшего дерева пуйла, шойгу, медведева, лаврова, пескова, скабееву и прочих... и закончим войну
СМЕРТЬ РАШИСТСКИМ ОККУПАНТАМ !!!
Мария Баронова заявила, что войной против Украины путинский режим «все предал».
Шеф-редактор RT Россия Мария Баронова уволилась со словами, сообщает УНИАН:
«Наши деды за такое не воевали, все предано, все растоптано. Еще неделю назад я писала про натовскую пропаганду, рассуждала о русофобии, а оказалось они совершенно правы, а я нет.
Но наши деды и ЗА ТАКОЕ не воевали. А теперь они преданы. Все предано. Все растоптано теми, кто это устроил.
И если я выбрала быть с Россией, то это не значит, что я должна шагать тоталитарным строем, молчать, или, например, радоваться, что режим, который я не желаю и своей стране, экспортируется еще куда-то. А нашу жизнь этот режим будет окончательно превращать в один бесконечный ад. Да чо там. Уже превратил».
Могу ещё тысячу раз написать это, только канал они забрали, сухопутный коридор пробили.
Пи....ть не мешки таскать .
Ленин со Сталиным вообще крыл про коммунизм и светлое будущее.
як ампутував собі півноги за дуууже великі гроші сусід моєї мами в липні 1941-го, шоб в армію совєти не погнали
видимо им нужна техническая передышка, мочить и мочит, в плен лучше этих болванов- иванов не брать, тем более контрактников и офицеров,
Так що поки що доведеться зачекати....
все имущество ботоксного шизофреника кабаева - должно быть конфисковано в пользу потерпевших от бомбежек граждан Украины..
Але найгіршим катаклізмом буде перемога України. Росія тоді вибухне зсередини.
Їздити на переговори треба, але стояти на своєму, бо час на нашому боці. Шкода мирних жителів і під час переговорів можна вивезти хоча б частину. Ніхто не каже про тотальну зупинку боротьби, лиш про кілька коридорів.
Так, ми мали гіркий досвід з тими коридорами, але тоді були оточені військові, а тут прості люди. Звісно, оркам без різниці, але спробувати потрібно.
Якщо орки пустять свої "гуманітарні конвої", вони будуть знищуватися...
- Эх-х-хорошо у вас на Украине!
- Дякуємо.
- Нет, в самом деле.Вы даже сами не подозреваете насколько замечательная у вас страна!
- Приємно чути.
- Какая кухня! Борщ, вареники, и вот это, что я ем сейчас, как называется?
- Налисники.
- Как?
- Налисники
- "Налисники"? Потрясающе просто. Звучит как секс!
- Смачного.
- А женщины! Я вот когда иду по улице, просто иду - банально фланирую так сказать, то постоянно ловлю себя на мысли, что бесконечно влюбляюсь, понимаете..
- Так.
- Прям на ходу верите? Как мальчишка! Так бы и жил здесь!
- А ось це зайве.
- Что?
- Нічого-нічого.
- Вот видите, не понял. А казалось бы, родственные языки.. Да что там языки - культура одна, история! Но кухня просто божественная, невероятная кухня! Вот как называется то, что я сейчас ем?
- Щуряча отрута.
- Как-как?
- Щуряча отрута.
- "Отрута"?
- Так.
- Замечательно просто! Роскошная фонетика!
- Смачного.
Тоді радіти "прогресу в перемовинах" немає причин.
А не бредовые понятия нацификация.... милитаризация... Выдуманные их пропагандой.
А пиз-ла что боевой офицер....
Твоё бла бла вполне могут говорить раненые и инвалиды.... А также женщины и старики.
И Геращенко захвати....
Кстати не слышно Тищенко...