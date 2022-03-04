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Військові РФ обстріляли швидку допомогу на дорозі із Сум до Києва

Новини Цензор.НЕТ Події

Військові РФ обстріляли швидку допомогу на дорозі із Сум до Києва

Російські військові обстріляли швидку допомогу на дорозі із Сум до Києва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Машина швидкої допомоги Citroen Jumper потрапила під обстріл стрілецькою зброєю російської армії. Автомобіль рухався із Сум у бік Києва. Водій повідомив, що в швидку допомогу потрапило кілька куль.

На щастя, в результаті нападу жертв і поранених немає.

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Так виглядають гуманітарні коридори від расєян.
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04.03.2022 11:36 Відповісти
Надо довести до Россеян, что в случае захвата Украины, все пленные будут уничтожены. Других путей у нас нет.
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04.03.2022 11:37 Відповісти
Вже теж думала про це вночі,треба підвезти до АЄС полонених орків, але якщо вони своїх поранених добивають, в цьому не має сенсу.
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04.03.2022 11:40 Відповісти
Повiр iм пох. Вони не рахують iх за людей.
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04.03.2022 11:41 Відповісти
ще і героїв з них зроблять.
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04.03.2022 11:41 Відповісти
Немного не так . Скорее предателями объявят , ведь не отстреливались до последнего патрона , не рвали на себе тельняшки . А предателей не грех и расстрелять своим .
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04.03.2022 11:51 Відповісти
Вам з беларуси конечно виднее. Знаем мы уже психологию орков получше вашего.
у кацапов нет понятия предательство, эти гниды своих раненых расстреливают.
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04.03.2022 12:00 Відповісти
Надо таки было обозначить что пост с сарказмом . Извините . Учту на будущее . Френдлифаер сейчас почти норма ,учитывая моё месторасположение, я не обижаюсь .
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04.03.2022 12:21 Відповісти
 
 