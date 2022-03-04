Військові РФ обстріляли швидку допомогу на дорозі із Сум до Києва

Російські військові обстріляли швидку допомогу на дорозі із Сум до Києва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Машина швидкої допомоги Citroen Jumper потрапила під обстріл стрілецькою зброєю російської армії. Автомобіль рухався із Сум у бік Києва. Водій повідомив, що в швидку допомогу потрапило кілька куль.

На щастя, в результаті нападу жертв і поранених немає.

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