Військові РФ обстріляли швидку допомогу на дорозі із Сум до Києва
Новини Цензор.НЕТ Події
Російські військові обстріляли швидку допомогу на дорозі із Сум до Києва.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Машина швидкої допомоги Citroen Jumper потрапила під обстріл стрілецькою зброєю російської армії. Автомобіль рухався із Сум у бік Києва. Водій повідомив, що в швидку допомогу потрапило кілька куль.
На щастя, в результаті нападу жертв і поранених немає.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
у кацапов нет понятия предательство, эти гниды своих раненых расстреливают.