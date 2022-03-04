7489 23
Ми завдаємо ворогові максимальних втрат. Б'ємо їх під Миколаєвом, бʼємо під Харковом, бʼємо під Києвом, - Зеленський
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Наша оборона завдає ворогу максимальних втрат.
Про це повідомив сьогодні на брифінгу президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
"Майже 9200 вбитих окупантів. На ранок дев'ятого дня війни. Ми б'ємо їх під Миколаєвом. Бʼємо під Харковом. Бʼємо під Києвом. Столиця залишається ключовою мішенню для окупантів. Але вони не зламають нас, не зламають нашу державу. Ніколи. Що б вони не робили, вони все одно програють. Тому що ми – у себе вдома. Ми на своїй землі", - зауважив він.
Топ коментарі
+19 atv1204 atv
показати весь коментар04.03.2022 11:39
+5 Veter Isinski
показати весь коментар04.03.2022 11:40
+4 Виталий Кропивной
показати весь коментар04.03.2022 11:45
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
украинцы вами гордятся, а весь мир восхищается!
Лукашенко підписав рішення щодо внесення змін до Конституції Білорусії. За даними ЦВК, це рішення підтримали 82,86% тих, хто проголосував на референдумі 27 лютого. Нова Конституція набуде чинності 15 березня.
Основними змінами будуть відмова від нейтралітету та звільнення президента від відповідальності за будь-які дії, які він здійснив на цій посаді. На акціях протесту у день голосування затримали щонайменше 525 людей. https://t.me/operativnoZSU/10887
"Зато поржалі"(с).