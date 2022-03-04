Ми завдаємо ворогові максимальних втрат. Б'ємо їх під Миколаєвом, бʼємо під Харковом, бʼємо під Києвом, - Зеленський

Наша оборона завдає ворогу максимальних втрат.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Майже 9200 вбитих окупантів. На ранок дев'ятого дня війни. Ми б'ємо їх під Миколаєвом. Бʼємо під Харковом. Бʼємо під Києвом. Столиця залишається ключовою мішенню для окупантів. Але вони не зламають нас, не зламають нашу державу. Ніколи. Що б вони не робили, вони все одно програють. Тому що ми – у себе вдома. Ми на своїй землі", - зауважив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог завів в Україну абсолютну більшість своїх військ. Майже вся армія Росії кинута проти нашого народу, - Зеленський