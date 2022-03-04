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Ми завдаємо ворогові максимальних втрат. Б'ємо їх під Миколаєвом, бʼємо під Харковом, бʼємо під Києвом, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Ми завдаємо ворогові максимальних втрат. Б'ємо їх під Миколаєвом, бʼємо під Харковом, бʼємо під Києвом, - Зеленський

Наша оборона завдає ворогу максимальних втрат.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Майже 9200 вбитих окупантів. На ранок дев'ятого дня війни. Ми б'ємо їх під Миколаєвом. Бʼємо під Харковом. Бʼємо під Києвом. Столиця залишається ключовою мішенню для окупантів. Але вони не зламають нас, не зламають нашу державу. Ніколи. Що б вони не робили, вони все одно програють. Тому що ми – у себе вдома. Ми на своїй землі", - зауважив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог завів в Україну абсолютну більшість своїх військ. Майже вся армія Росії кинута проти нашого народу, - Зеленський

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Топ коментарі
+19
Спасибо нашим украинским Воинам!
украинцы вами гордятся, а весь мир восхищается!
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04.03.2022 11:39
+5
Байден, перестать поддерживать хуйло, отдай Украине польские, болгарские МИГ29! 70 штук
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04.03.2022 11:40
+4
........а хто виробляє Абрамси? Діти, учіть уроки і не лізьте на такі сайти, тут і без вас досить неуків.
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04.03.2022 11:45
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Спасибо нашим украинским Воинам!
украинцы вами гордятся, а весь мир восхищается!
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04.03.2022 11:39 Відповісти
тимчасом

Лукашенко підписав рішення щодо внесення змін до Конституції Білорусії. За даними ЦВК, це рішення підтримали 82,86% тих, хто проголосував на референдумі 27 лютого. Нова Конституція набуде чинності 15 березня.

Основними змінами будуть відмова від нейтралітету та звільнення президента від відповідальності за будь-які дії, які він здійснив на цій посаді. На акціях протесту у день голосування затримали щонайменше 525 людей. https://t.me/operativnoZSU/10887
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04.03.2022 11:39 Відповісти
Вусатий го---дон, напевно, думає, що це врятує його від долі Чаушеску...))
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04.03.2022 11:42 Відповісти
бульбашенконагиляку!
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04.03.2022 11:42 Відповісти
Він до того часу недоживе....Бункер в ***** не гумовий....
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04.03.2022 13:31 Відповісти
Таки да, но не ко времени сейчас выяснять. ВСЁ потом.
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04.03.2022 11:41 Відповісти
Візьми з полки барбарис, заслужив.
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04.03.2022 11:42 Відповісти
Байден, перестать поддерживать *****, отдай Украине польские, болгарские МИГ29! 70 штук
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04.03.2022 11:40 Відповісти
Тоді це буде 3 світова....нізззя. Воно чекає місяць-два, коли санкції подіють.
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04.03.2022 11:43 Відповісти
Не розумію до чого тут Байден, але цілком погоджуюсь 😀
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04.03.2022 11:52 Відповісти
Байден вето на эти летаки наложил
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04.03.2022 16:26 Відповісти
коментар відмічено як спам
Де танки Абрамс, Зеленский? Чим воювати? Де західна підтримка? Одні ура-патріотичні заяви, по всьому фронту відступаємо.
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04.03.2022 11:42 Відповісти
........а хто виробляє Абрамси? Діти, учіть уроки і не лізьте на такі сайти, тут і без вас досить неуків.
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04.03.2022 11:45 Відповісти
"Где частный капитал? Где первое общество взаимного кредита? Где, спрашиваю я вас, второе общество взаимного кредита? Где товарищество на вере? Где акционерные компании со смешанным капиталом? Где это все? Безобразие!"
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04.03.2022 11:49 Відповісти
Ворог вже в межах Миколаїва. Голова військової адміністрації закликав брати рушниці Кажуть зброї вистачало. То де вона? Якщо ворог візьме Мколаїв Одесі буде дуже важко.
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04.03.2022 11:42 Відповісти
Не нервуй. Херсон брали тиждень, на ще один тиждень активних бойових дій в них не вистачить ресурсів.






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04.03.2022 11:48 Відповісти
твої слова та Богу у вуха
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04.03.2022 12:21 Відповісти
Вовка ти нормальний пацан я за тете не голосував але на часі ти президентте що пишуть то все матьня
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04.03.2022 11:53 Відповісти
zelya - ***** **** !!!!! tyi **** prosral oboronnyiy zakaz i karmanyi sebe nabival za schet dorog !!!! a teper; narod gibnet !!!!
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04.03.2022 12:37 Відповісти
Він поїде відсиджуватись в Італію на свою віллу, а коли забракне грошей, знову буде в москві грати на роялі. А країни вже не буде, на наступні 300 років.
"Зато поржалі"(с).
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04.03.2022 13:36 Відповісти
 
 