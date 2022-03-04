В Миколаїв заїжджає перша колона російських окупантів: ведеться бій, ми зараз відіб'ємо, - голова ОДА Кім
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В Миколаїв заходить перша колона російської техніки. Її вхід зафіксований з боку Миколаївського глиноземного заводу (МГЗ), українські військові вже вступили в бій з ворогом.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на голову Миколаївської ОДА Віталія Кіма.
"Колона з боку МГЗ заїжджає до міста! Невелика, потрібно не дати їм пройти. ТрО, хлопці, захищаємо місто!" - сказав він.
Голова ОДА закликав не відкривати вогонь всередині міста.
"Миколаїв.10:50, 4 березня. Не стріляємо у центрі міста! Там наша техніка. На даний момент ворог підходить з боку Балівного та Галицинового. По вулицях не їздить. Ми готуємось оборонятися. Наразі під'їжджають тільки з боку Жовтневого!" - зазначив Кім.
Згодом о 10:55 він повідомив, що 123 бригада вступила в бій із ворогом у Жовтневому.
При цьому мер Миколаєва оголосив повітряну тривогу.
Також стало відомо і про перші втрати внаслідок окупації серед цивільних.
"При відході від Баштанки, колона заїхала до цього населеного пункту, увірвалися до школи, захопили її та розстріляли директора школи", - розповів Кім.
"Миколаїв.11:30, 4 березня Добрий день! МИ З УКРАЇНИ! Давайте не нервувати. У напрямку Жовтневого ведеться бій, ми зараз відіб'ємо. По Прибузькому розбили цілу купу техніки. З Баштанки техніка також починає переміщатися. Тому розслаблюємось, видихаємо. Палимо їхню техніку!" - додав він пізніше.
Будь ласка, зачекайте...
Петиция по закрытию неба над Украиной
Последний день голосования, есть уже больше миллиона проголосовавших, давайте поднажмем и спасем Украину и мирное население
https://www.openpetition.eu/petition/online/people-around-the-world-ask-nato-to-close-the-airspace-over-ukraine
God bless Ukraine!!!!!!!!
Божої допомоги вам !
Їх тут повно,мовчать суки ,тільки лайки кидають під трагічними новинами.
Тримайтесь!
По крайней мере так было в Гражданскую и ВОВ.
Полк, рота, батальен, армия?
Шановні тримаймося!
Ми переможемо.
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Слава нації
Смерть москалям
Пусть они развеят в пыль оккупанта, а сами останутся живыми!
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У Миколаєві наші ВСУ положать декілька тисяч орків, там московити застрягнуть на довго!
С.. Ки
Гадалка отвечает: Вы едете в сияющем, черном лимузине. Вдоль дороги стоят люди смеются, машут цветами, радуются.
Путин: А я что, улыбаюсь и махаю в ответ ?
Гадалка: Нет, гроб то закрытый.
Після переможного завершення цієї війни ми, мабуть, станемо свідками багатьох судових процесів над українськими посадовими особами, які сприяли загарбникам, в тім числі своєю бездіяльністю...
Кім і є очільником військової адміністрації! Але з нього такий військовий - як з корови кінь!
А ти, тупа русо-фашистська потворо, навіть не пробуй людиною прикидатися!