УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
54381 відвідувач онлайн
Новини Війна в Україні
36454 44
війна (7123) Миколаїв (486) Кім Віталій (26)

В Миколаїв заїжджає перша колона російських окупантів: ведеться бій, ми зараз відіб'ємо, - голова ОДА Кім

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

В Миколаїв заїжджає перша колона російських окупантів: ведеться бій, ми зараз відіб'ємо, - голова ОДА Кім

В Миколаїв заходить перша колона російської техніки. Її вхід зафіксований з боку Миколаївського глиноземного заводу (МГЗ), українські військові вже вступили в бій з ворогом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на голову Миколаївської ОДА Віталія Кіма.

"Колона з боку МГЗ заїжджає до міста! Невелика, потрібно не дати їм пройти. ТрО, хлопці, захищаємо місто!" - сказав він.

Голова ОДА закликав не відкривати вогонь всередині міста.

"Миколаїв.10:50, 4 березня. Не стріляємо у центрі міста! Там наша техніка. На даний момент ворог підходить з боку Балівного та Галицинового. По вулицях не їздить. Ми готуємось оборонятися. Наразі під'їжджають тільки з боку Жовтневого!" - зазначив Кім.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В аеропорту Херсона ЗСУ накрили вогнем близько тисячі російських військових, - Арестович

Згодом о 10:55 він повідомив, що 123 бригада вступила в бій із ворогом у Жовтневому.

При цьому мер Миколаєва оголосив повітряну тривогу.

Також стало відомо і про перші втрати внаслідок окупації серед цивільних.

"При відході від Баштанки, колона заїхала до цього населеного пункту, увірвалися до школи, захопили її та розстріляли директора школи", - розповів Кім.

"Миколаїв.11:30, 4 березня Добрий день! МИ З УКРАЇНИ! Давайте не нервувати. У напрямку Жовтневого ведеться бій, ми зараз відіб'ємо. По Прибузькому розбили цілу купу техніки. З Баштанки техніка також починає переміщатися. Тому розслаблюємось, видихаємо. Палимо їхню техніку!" - додав він пізніше.

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+47
МИКОЛАЇВ-ТРИМАЙТЕСЬ УКРАЇНА З ВАМИ
показати весь коментар
04.03.2022 11:43
+36
Миколаїв,сил вам ,і воєнської вдачи! Покажіть оркам якими квітами ми їх зустічаємо!
Божої допомоги вам !
показати весь коментар
04.03.2022 11:45
+35
Надеюсь британские ПТРК успели подвезти. Они как раз для городских условий..
показати весь коментар
04.03.2022 11:44
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
МИКОЛАЇВ-ТРИМАЙТЕСЬ УКРАЇНА З ВАМИ
показати весь коментар
04.03.2022 11:43 Відповісти
Это разведка боем ,пропустим её и тихонько передушим .
показати весь коментар
04.03.2022 11:43 Відповісти
Заблудились. Подумали что Херсон. У нас таких же отлавливали уже в первые часы войны.
показати весь коментар
04.03.2022 12:47 Відповісти
Помоги вам Бог.
показати весь коментар
04.03.2022 11:43 Відповісти
показати весь коментар
04.03.2022 11:43 Відповісти
Не вистачає третьої світлини "реальність в кубі" - й рефреджератори з москальськими м"ясом ...
показати весь коментар
04.03.2022 12:28 Відповісти
ВАЖНО!!!!!!!

Петиция по закрытию неба над Украиной

Последний день голосования, есть уже больше миллиона проголосовавших, давайте поднажмем и спасем Украину и мирное население

https://www.openpetition.eu/petition/online/people-around-the-world-ask-nato-to-close-the-airspace-over-ukraine

God bless Ukraine!!!!!!!!
показати весь коментар
04.03.2022 15:11 Відповісти
там не складно. 5 хв. ідіть всі підписуйте
показати весь коментар
04.03.2022 16:18 Відповісти
Надеюсь британские ПТРК успели подвезти. Они как раз для городских условий..
показати весь коментар
04.03.2022 11:44 Відповісти
Підвезли. Раніше не використовували.
показати весь коментар
04.03.2022 11:56 Відповісти
Дай Боже
показати весь коментар
04.03.2022 16:19 Відповісти
с 850 метров можно и в полевых пользоваться
показати весь коментар
04.03.2022 17:44 Відповісти
В полевых всё-таки лучше Джавелины и Стугны.
показати весь коментар
04.03.2022 17:55 Відповісти
Миколаїв,сил вам ,і воєнської вдачи! Покажіть оркам якими квітами ми їх зустічаємо!
Божої допомоги вам !
показати весь коментар
04.03.2022 11:45 Відповісти
**** ляпати язиком, що в місті наша техніка??(((
показати весь коментар
04.03.2022 11:45 Відповісти
Де наша техніка казати не можна, може і там ,орки тут на ЦН ретельно стежать за коментами.
Їх тут повно,мовчать суки ,тільки лайки кидають під трагічними новинами.
показати весь коментар
04.03.2022 11:49 Відповісти
Beregi Allah Ukrainu
показати весь коментар
04.03.2022 11:48 Відповісти
Миколаєв дасть бій! Це не Херсон, там організована оборона!
Тримайтесь!
показати весь коментар
04.03.2022 11:48 Відповісти
При военных действиях обороной должен управлять назначенный военный комендант данного участка. Который держит связь з центром. Мэр в его подчинении.
По крайней мере так было в Гражданскую и ВОВ.
показати весь коментар
04.03.2022 14:38 Відповісти
Там є наше ЗСУ в Миколаєві...
показати весь коментар
04.03.2022 14:44 Відповісти
коментар відмічено як спам
ЗСУ это общее понятие.
Полк, рота, батальен, армия?
показати весь коментар
04.03.2022 15:09 Відповісти
Ще, що ти хочеш знати фашистська наволоч?
показати весь коментар
04.03.2022 15:32 Відповісти
По крайней мере так было в Гражданскую и ВОВ - у громадянську на чиєму боці воював - за "білих" чи за "красних" що так ознайомлений ? Який тобі поц оце бовкнув? У кожній області призначено керівника військово-цивільної адміністрації який і здійснює керівництво , а голови ОДА грубо кажучи нині виступають їхніми прессекретарями і комунікаторами .
показати весь коментар
04.03.2022 14:53 Відповісти
За Нестора Ивановича.
показати весь коментар
04.03.2022 15:03 Відповісти
Лупіть їх хлопці, шоб аж лапті одлітали.
показати весь коментар
04.03.2022 11:49 Відповісти
Припину тут срати зрадою в кожній новині.
показати весь коментар
04.03.2022 11:56 Відповісти
Заберіть в дурня телефон, адресу ще скажи де та техніка.
показати весь коментар
04.03.2022 11:49 Відповісти
Їдь до Миколаєва і відбери як такий розумний ! Ти знаєш навіщо він це сказав ? В тім числі і за його координації - під Миколаєвом кацапні поклали вже більше аніж ти за своє життя людей знаєш ((
показати весь коментар
04.03.2022 14:47 Відповісти
Доброго палювання вам ,хлопці і гарної здобичі!
показати весь коментар
04.03.2022 11:50 Відповісти
Коротко
Шановні тримаймося!
Ми переможемо.
....
Слава нації
Смерть москалям
показати весь коментар
04.03.2022 11:53 Відповісти
Да, еще б Запад меньше тормозил.
показати весь коментар
04.03.2022 15:12 Відповісти
Боженька, помоги нашим украинским Воинам!
Пусть они развеят в пыль оккупанта, а сами останутся живыми!
показати весь коментар
04.03.2022 11:53 Відповісти
Я впевнений, що Миколаїв відправить на той світ пару тисяч лаптів і декілька тисяч тон металобрухту залишить на землі Українській для переплавки! Метал дорогий зараз!
показати весь коментар
04.03.2022 11:53 Відповісти
«Надо кушать и не нервничать»: военные говорят, что удержат оборону Николаева 2 месяца, - Ким

=========================
У Миколаєві наші ВСУ положать декілька тисяч орків, там московити застрягнуть на довго!
показати весь коментар
04.03.2022 11:59 Відповісти
Наразі в Херсоні 11 підтверджених випадків зґвалтувань російськими окупантами. За повідомленням лікаря поліклініки Карабелеша, п'ятеро з жертв вижили - Це навідь вже не террористи - це просто звірі. ​Згадаємо вам, кацапам, усе що ви зараз коїте в Україні. Тяжким буде ваш фінал...
показати весь коментар
04.03.2022 12:00 Відповісти
А директора то за что...... Хотя и у нас в Херсоне тоже простых прохожих расстреливают......
С.. Ки
показати весь коментар
04.03.2022 12:03 Відповісти
Путин пришел к гадалке и спрашивает: Что будет со мной в ближайшем будущем ?
Гадалка отвечает: Вы едете в сияющем, черном лимузине. Вдоль дороги стоят люди смеются, машут цветами, радуются.
Путин: А я что, улыбаюсь и махаю в ответ ?
Гадалка: Нет, гроб то закрытый.
показати весь коментар
04.03.2022 12:11 Відповісти
коментар відмічено як спам
А де очільник військової адміністрації?

Після переможного завершення цієї війни ми, мабуть, станемо свідками багатьох судових процесів над українськими посадовими особами, які сприяли загарбникам, в тім числі своєю бездіяльністю...
показати весь коментар
04.03.2022 12:19 Відповісти
Де-де, у Миколаєві! Може тобі і адресу викласти? В спам!
показати весь коментар
04.03.2022 13:26 Відповісти
коментар відмічено як спам
Та ти ж, гнидо фашистсько-манкуртська, зовсім українського законодавства не знаєш!
Кім і є очільником військової адміністрації! Але з нього такий військовий - як з корови кінь!
А ти, тупа русо-фашистська потворо, навіть не пробуй людиною прикидатися!
показати весь коментар
04.03.2022 13:53 Відповісти
Ти, мавпа кацапська, йди вчись вимовляти паляниця.
показати весь коментар
04.03.2022 14:38 Відповісти
Да там наша боевая бригада стоит. Небольшая группа - разведка. По моему уже заканчивают.
показати весь коментар
04.03.2022 12:20 Відповісти
МИКОЛАЇВ - МИ З ТОБОЮ!!!
показати весь коментар
04.03.2022 13:49 Відповісти
 
 