В Миколаїв заїжджає перша колона російських окупантів: ведеться бій, ми зараз відіб'ємо, - голова ОДА Кім

В Миколаїв заходить перша колона російської техніки. Її вхід зафіксований з боку Миколаївського глиноземного заводу (МГЗ), українські військові вже вступили в бій з ворогом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на голову Миколаївської ОДА Віталія Кіма.

"Колона з боку МГЗ заїжджає до міста! Невелика, потрібно не дати їм пройти. ТрО, хлопці, захищаємо місто!" - сказав він.

Голова ОДА закликав не відкривати вогонь всередині міста.

"Миколаїв.10:50, 4 березня. Не стріляємо у центрі міста! Там наша техніка. На даний момент ворог підходить з боку Балівного та Галицинового. По вулицях не їздить. Ми готуємось оборонятися. Наразі під'їжджають тільки з боку Жовтневого!" - зазначив Кім.

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Згодом о 10:55 він повідомив, що 123 бригада вступила в бій із ворогом у Жовтневому.

При цьому мер Миколаєва оголосив повітряну тривогу.

Також стало відомо і про перші втрати внаслідок окупації серед цивільних.

"При відході від Баштанки, колона заїхала до цього населеного пункту, увірвалися до школи, захопили її та розстріляли директора школи", - розповів Кім.

"Миколаїв.11:30, 4 березня Добрий день! МИ З УКРАЇНИ! Давайте не нервувати. У напрямку Жовтневого ведеться бій, ми зараз відіб'ємо. По Прибузькому розбили цілу купу техніки. З Баштанки техніка також починає переміщатися. Тому розслаблюємось, видихаємо. Палимо їхню техніку!" - додав він пізніше.