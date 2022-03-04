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НАТО - не сторона конфлікту в Україні та не прагне війни з Росією, - Столтенберг

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

НАТО - не сторона конфлікту в Україні та не прагне війни з Росією, - Столтенберг

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг наголошує, що Альянс не є стороною конфлікту в Україні та не прагне війни з Росією.

Про це Столтенберг сказав на спільній пресконференції з державним секретарем США Ентоні Блінкеном, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "УНІАН".

За словами генсека, сьогодні глави МЗС країн Альянсу зустрічаються для консультацій і координації відповіді на брутальне вторгнення Росії в Україну і стосовно далекосяжних наслідків.

"Ми засуджуємо атаки на цивільне населення і також упродовж ночі ми бачили повідомлення про напад на атомну електростанцію. Це демонструє зухвалість цієї війни й важливість припинення її та важливість того, аби Росія вивела усі свої сили й сумлінно брала участь у дипломатичних зусиллях", - наголосив Столтенберг.

Читайте: Зеленський звернувся до НАТО: Не можете закрити небо - дайте літаки

Генеральний секретар додав, що країни-члени запровадили проти Росії безпрецедентні санкції, а також надають підтримку Україні.

"Водночас НАТО не є стороною конфлікту. НАТО - це оборонний альянс. Ми не прагнемо воєнного конфлікту з Росією, але разом з тим ми повинні забезпечити, щоб не було непорозуміння щодо нашої налаштованості захищати та обороняти усіх союзників, і саме тому ми збільшили присутність сил НАТО у східній частині Альянсу. Це оборонна присутність", - наголосив Столтенберг.

Також читайте: Сьогодні відбудеться позачергова нарада глав МЗС країн НАТО щодо ситуації в Україні

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Топ коментарі
+73
Полякам, болгарам, словакам, чехам, балтійцям на замітку.
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04.03.2022 11:48
+43
Це дуже глибоке занурення головою у пісок.
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04.03.2022 11:50
+35
Не зрозумів -- це занепокоєння чи глибоке занепокоєння?
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04.03.2022 11:48
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Полякам, болгарам, словакам, чехам, балтійцям на замітку.
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04.03.2022 11:48 Відповісти
И до его Норвегии достанут
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04.03.2022 11:49 Відповісти
спокойно ГРАНИЦА РФ-НОРВЕГИЯ В РАЙОНЕ МУРМАНСКА ДЛИНОЙ 80 КМ может ошибаюсь первый городок норвежцев стоит в 500 метрах от КПП границы погранцов туда мурманчане ездили шопинг тур сносили весь магазин местный типа торгового центра.. скупали в основном детское питание подгузники туалетные принадлежности кое какие вещи обувь.. за 2 часа магазин за 2 часа делал 3 месячный оборот по прибыли...
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04.03.2022 11:53 Відповісти
відкрий очі і подивись - кордон з Норвегією біля Мурманська саме 89км. А бо когось попроси, щоб подивились і тобі сказали, якщо не бачиш
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04.03.2022 12:01 Відповісти
да это из тех Путин приходи и куда послали русский корабль...Xatto есть подозрение что тролль або бот
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04.03.2022 12:19 Відповісти
Колись там лазив пішки декілька днів. Називалось то Паход па местам баєвой слави.
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04.03.2022 12:21 Відповісти
Перш за все Фінляндії та Швеції... Ну й так, немає жодної гарантії, що НАТО не пожертвує своїми "більш молодими" членами, щоб виграти час для "більш старих"....
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04.03.2022 11:50 Відповісти
С такой тактикой как в Украине, орков бы зашкварили за 1 час, всю группировку, тылы, снабжение и инфраструктуру.
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04.03.2022 12:17 Відповісти
Их тут нет.
Это политика, так что его слова логичны, ибо НАТО - есть оборонный союз.
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04.03.2022 12:07 Відповісти
последние два генсека НАТО Расмунсен и Столтенберг - пацифисты и ********
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04.03.2022 12:11 Відповісти
Не зрозумів -- це занепокоєння чи глибоке занепокоєння?
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04.03.2022 11:48 Відповісти
Це дуже глибоке занурення головою у пісок.
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04.03.2022 11:50 Відповісти
А мене тут три дні назад забанили, коли я повторив його висер про те, що НАТО буде намагатися запобігти конфлікту в ЄВРОПІ..........а ми тоді де?
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04.03.2022 11:53 Відповісти
А наша хата скраю...когда условия нам ставить - мы Ойропа, как жареным запахло, мы - бедные родственники.
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04.03.2022 12:10 Відповісти
швабру им бы в астрал вместе с головой в песок еще не известно-- куда приятней...
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04.03.2022 11:54 Відповісти
Та пішли ви ***** зі своїми НАТО ,ми відстоїмо свою державу ,а ви будете посібниками терориста .
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04.03.2022 11:48 Відповісти
Петух всраний.
Скоро будет нечего оборонять.
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04.03.2022 11:49 Відповісти
Буде!
ЗСУ та Народ України захистить свою землю!!!
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04.03.2022 11:51 Відповісти
Сцикун!!!
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04.03.2022 11:49 Відповісти
яєк нема, та звузилось.
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04.03.2022 11:49 Відповісти
НАТО йдіть до дупи!
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04.03.2022 11:49 Відповісти
Полякам і Балійським країнам на замітку... Готуйтесь до оборони!
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04.03.2022 11:49 Відповісти
вони то в нато
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04.03.2022 11:57 Відповісти
Ну то й що. Вони будуть жертвою як новітні, а старі засновники ще трохи поживуть.
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04.03.2022 12:23 Відповісти
Cц@куны ! "Кто вместо войны выбирает позор, получит и войну и позор !​ "
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04.03.2022 11:50 Відповісти
Да ? А у ***** сторона ,шизофренику можно всем коллективом врачей в психушке рассказывать ,что он приболел а он вам будет свистеть ,что он унитаз ..
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04.03.2022 11:50 Відповісти
В те нато ***** набрали сцикунів .одні слова бл
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04.03.2022 11:50 Відповісти
В черговий раз наголосив про свій страх.
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04.03.2022 11:50 Відповісти
Ссыкуны
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04.03.2022 11:50 Відповісти
Рано или поздно будете стороною конфликта однозначно. Не тешьте себя иллюзиями.
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04.03.2022 11:50 Відповісти
Ужас,какие ничтожества🤦
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04.03.2022 11:50 Відповісти
Україна до цих обісравшихся підорасів бажала вступити?
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04.03.2022 11:51 Відповісти
А зачем война? Вы проведёте спецоперацию по демилитаризации и денацификации.
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04.03.2022 11:51 Відповісти
кажуть шо "Примара Києва" получив F-16
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04.03.2022 11:51 Відповісти
тут старье совковое невыпросишь, а ты мечтаешь о ф16
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04.03.2022 11:54 Відповісти
Він наразі на всіх літаках б'є рашистів!
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04.03.2022 11:56 Відповісти
по ходу фейк...
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04.03.2022 12:33 Відповісти
одним словом -говна полные штаны.
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04.03.2022 11:51 Відповісти
Чмо
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04.03.2022 11:51 Відповісти
НАТО-ХВАТІТ СРАЦЦА ПАТАМУША ТРУДНА БУДЄТ АТМИВАЦЦА...
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04.03.2022 11:52 Відповісти
Дайте еще оружие твари. Не только за себя бьемся
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04.03.2022 11:52 Відповісти
Двери открыты и наша хата с краю... Господа Вы там что курите?
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04.03.2022 11:53 Відповісти
Гавно это нато,даже с большой буквы писать тошно.
Если гопника не остановить совместными усилиями ,он наглеет- то ядерные силы нападения приводит в готовность (это не СССР-под который маскируэтся этот диктатор для быдловаты россии и частично украины-у СССР доктрина оборонительная)
Теперь захватывает атомные станции для ядерного шантажа-что представляет уже угрозу для всей планеты,а не только Украины,особенно если вспомнить про почти 1000 тонн обогощенного урана в 6 реакторах
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04.03.2022 11:54 Відповісти
Больше такого не пишите, особенно с цифрами беда...
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04.03.2022 12:07 Відповісти
********!!!
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04.03.2022 11:54 Відповісти
іде бій під Дударковим...
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04.03.2022 11:54 Відповісти
це він пояснив щодо "неба". кому ще незрозуміло - вони умивають у повітрі руки. Так, допомагати зброєю і іншим будуть, але надзвичайно акуратно. Перший страх у них пройшов. вони ж нам і допомагати почали через страх - страх бути не в тренді, страх недопомоги і нерозуміння свого електорату - вийшли німці 100 тис. в Берліні - риторика їх верхівки різко змінилася. Ось і допомагають. але не більше і дуже дозовано.

Щодо повітря й Америка, думаю, не допоможе. на жаль.
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04.03.2022 11:55 Відповісти
NATO не сторона конфлікту? Серйозно? А чого м@скалі на весь світ трублять, що вони з NATO воюють? Сцикуни ви просто.
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04.03.2022 11:55 Відповісти
це означає, що вони не стануть вмішуватися до останнього українця ... і після ядерної катастрофи від пошкодження ядерного реактору ?
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04.03.2022 11:55 Відповісти
Ну в штатах пишут что жители стран граничащих с Украиной скупили весь ...йод в аптеках. Вот такие у них ожидания.
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04.03.2022 12:05 Відповісти
... цікаво і як їх захистить йот, боягузи срані.
Тарган, Тарган, Тарганище! (пуйло)

Він гарчить, він бурчить,
Вусом водить та кричить:
«Почекайте, постривайте,
Я вас миттю проковтну!
Проковтну, проковтну, не помилую!»
Звірі затремтіли, (НАТО та ЄС)
Переляк схопили.
Два вовки здуріли,
Один одне з'їли.
Крокодил зітхнув,
Жабу проковтнув,
А слониха вся зомліла,
Їжака ледь не вдавила....

Отже залишають НАРОД УКРАЇНИ самих у війні з тарганом-пуйлом.
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04.03.2022 12:37 Відповісти
руССкие нацисти обстріляли Запорізьку АЕС. Пожежа! А в МАГАТЕ заявили... А ви здайтеся. Одним словом:
хай вони всі: ЕС, НАТО, йдуть на руССкий военный корабль. Якщо ми програємо - їх вже ніщо тоді не врятує.
Але наша справа - вистояти й перемогти.
Слава Україні.
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04.03.2022 11:56 Відповісти
НАТО так или иначе будет втянуто в эту войну, но от позора им будет уже не отмыться, и тех, кого они своей нерешительностью обрекли на погибели будет уже не вернуть! Фраза Черчилля как нельзя лучше подходит к нынешней позиции НАТО - "Если страна(в нашем случае НАТО) между войной и позором выбирает позор, она получит и войну, и позор"
А ведь решись НАТО на поступок, конец этому безумию можно было положить за три дня, и уничтожить мордор как мировую угрозу, окончательно, раз и навсегда, с минимальными потерями.
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04.03.2022 11:57 Відповісти
Єнс Столтенберг - не зарекайся от войны и от сумы!
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04.03.2022 11:57 Відповісти
і рибку з'їсти і на *** сісти!!!!!
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04.03.2022 11:58 Відповісти
вони вже сидять на *** у *****.
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04.03.2022 12:18 Відповісти
просто суки
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04.03.2022 11:59 Відповісти
"ми повинні забезпечити, щоб не було непорозуміння щодо нашої налаштованості захищати та обороняти усіх союзників" Ви сцикуни, не здатні навіть себе захистити. Аж хочу, щоб Путлір пульнул разочок по вам. Щоб ви заненокоїлися ще більще. Коли переможемо треба буде передивитися нам такі стосунки із НАТО та ЄС.
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04.03.2022 11:59 Відповісти
***** о НАТО вытер ноги.НАТО, вы не оборонный альянс,а альянс сцыкунов.
ЯО у украины не ссыкотно было забирать и отдавать россии?Помогоите теперь,закройте небо,дайте самолетов и пво.Хотя...Хули разговаривать с обосравшимся от страха грозным альянсом.
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04.03.2022 12:00 Відповісти
У Украины с большой буквы,конечно.
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04.03.2022 12:01 Відповісти
Ну не конченные??!!! Когда вы будете стороной конфликта, уже будет поздно, здесь повзрывают атомные! Обезьяна с гранатой бегает в центре Европы. Ждите дальше, Гитлера проморгали.
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04.03.2022 12:00 Відповісти
Ху...яйця чухати
Ви ж бачити...***** непередбачуване.
І повинен бути знищений....
....ц
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04.03.2022 12:00 Відповісти
Відправляйте добровольців та іхтамнєтов на техніці та літаках куплених у воєнторзі, поставте
ПВО на кордоні під виглядом ЗСУ. Львівські шахтарі можуть випадково розкопати запаси балістичних ракет часів ссср.
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04.03.2022 12:00 Відповісти
Напиши : « Мы боимся Россию. Мы не хотим рисковать своей безопасностью , мы просто ссыкуны, мы бесхребетные, мы глубоко озабочено берем в рот и показываем России что мы ничтожества и что Россия может делать что захочет.
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04.03.2022 12:00 Відповісти
Столтенберг= Чемберлен
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04.03.2022 12:02 Відповісти
Если россия нападет на Латвию или Польщу то почти все страны НАТО откажутся воевать за Латвию или Польшу-я даже не сомневаюсь Все сцутся ЯО России-тем самым делая Россию все более наглой и безумной. Сегдняшние санкции но в 14 году уже к 15 году поставили-бы рашку на колени и не было-бы этого *******. но Запад показывает свою ментальную духовную слабость не принципиальнось. Даже саолеты,крылатые ракеты и ПВО не хочет поставлять Украинеи это за то что Украина отказалась от ЯО
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04.03.2022 12:02 Відповісти
нато - "не-сторона-конфлікту", бо це "паперова" структура, простіше кажучи - "дурилка картонна"

у цих ідіотів не вистачає мізків бодай не заохочувати кацапів дебільними заявами на кшталт оцієї столтенбергової

це ж як треба було насрати в штанці, щоб мати таку перелякану мармизу
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04.03.2022 12:03 Відповісти
югославия, сирия,и т.д герои были воевать а с рашкой обосрались суки.Зачем вы такие нужны.
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04.03.2022 12:03 Відповісти
Вот же ж пи.арас. А в Сирии вы что делали? А в Афганистане? Там можно было?
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04.03.2022 12:04 Відповісти
Вот питар!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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04.03.2022 12:04 Відповісти
Бл-дь, знову "глибоке занепокоєння"!!!... Де їх історична пам,ять?! Навіщо повторювати старі помилки?!.. Така реакція у них була і в кінці 1930-х років, перед 1941-м роком на дії Гітлера!... Лише потім всі вступили в боротьбу з фашизмом. Зараз треба негайно - з рашизмом! Путлер капут!..
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04.03.2022 12:05 Відповісти
Сцикливое НАТО я против теперь НАТО, я за ядернную Украину
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04.03.2022 12:08 Відповісти
Ну нє сторона так нє сторона...
Штош

Ми нє очєнь то і ждалі...
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04.03.2022 12:08 Відповісти
Голимая отмазка.....
Сдадите Украину никто не помешает сдать Польшу или др членов...
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04.03.2022 12:09 Відповісти
свіжої інформації немає... але є надія, сподівання і віра в Вищу Справедливість...
(хай Боженька береже Героя )
///
Це неймовірно але Привид Києва збив сьогодні вже 29-й ворожий літак.(ніч 02.03. - 03.03)



Наш льотчик ас вже став легендою.
Ми гордимося, що він зі столиці Повітряних сил України, Вінниці.
Це неймовірно але Привид Києва збив сьогодні вже 29-й ворожий літак.
Серед них - бубнові. Тобто ті, які управляються асами неба. Скоріше всього, що це вони бомбили Сирію. Відточувати там цю чорну справу. Тепер нещадно ******** Харків, Львів, спробували Вінницю. Але їхня сушка успішно була підбита в перші дні війни.
А щодо Привида, то всіх приголомшила новина, що він був днями збитий.
Всі думали, що загинув. Але невдовзі виявилось, що він катапультувався, добрався до частини, взяв вже інший літак. І невдовзі помстився тому, хто його збив.
Вдячні українці складають вже вірші про цього героя. Наш герой вартий оспівування його подвигу з вечора до ранку! І з ранку до вечора.
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04.03.2022 12:13 Відповісти
Дай бог здоров'я цьому герою.Дай бог здоров'я усім захисникам України.
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04.03.2022 12:22 Відповісти
"Украина исправно выполняет роль буфера. Желаем вам всего самого наилучшего. Навеки ваш Єнс Столтенберг."
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04.03.2022 12:13 Відповісти
роль живого щита
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04.03.2022 14:54 Відповісти
Цікаво, коли мордор нападе на Фінляндію та Швецію (не країни НАТО) і стануть на кордоні з Норвегією, то це не зрозуміло що з Норвегії так само буде плямкати губами цю мантру?
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04.03.2022 12:15 Відповісти
Гандон. використаний
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04.03.2022 12:15 Відповісти
Сами отобьёмся, просто оружие дайте, да посовременней и побольше.
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04.03.2022 12:16 Відповісти
Хочется дожить и увидеть его лицо, когда ему засадит промеж булок роиский ******.
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04.03.2022 12:16 Відповісти
У нас за плечима вже 8 років війни! Нам надали можливості для створення ******** армії і ми мали всі, підкреслюю ВСІ, необхідні ресурси та час щоб бути готовими до нападу ворога. І як ми цим усім розпорядилися обравши клоуна в "головнокомандуючі"? Вони бачать наслідки. І ми бачимо. Поки ми як народ боремось нам допомагають. Але воювати замість тих хто пробарижив власну оборонку ніхто не стане. І ми б не стали. Тому будь яке звинувачення НАТО в тому що вони винні в окупації України є дурістю і відвертою (проплаченою) прокацапською провокацією із серії " і що помогли тобі твої ляхи?". Ми бачили в що перетворилось життя в Криму і на Донбасі під кацапами, але самі звузили свій вибір до воювати, здаватись в рабство або тікати.
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04.03.2022 12:17 Відповісти
Похоже, такое "нато" идет за русским кораблем. Ждать от этих обосранных сцыкунов действий не следует.
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04.03.2022 12:21 Відповісти
Я вже не хочу в НАТО. Це дурня.
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04.03.2022 12:25 Відповісти
НАТО, США. Байден, Макрон кров українців на вашій совісті. своєю бездіяльністю на злочини путіна, ви заохочуєте агресора-фашиста!!!!
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04.03.2022 12:26 Відповісти
Чому б нашому парламенту офіційно не запросити війська НАТО? Потрібно спробувати.
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04.03.2022 12:33 Відповісти
stoltenberg- ane poshel byi tyi na *** !!!! sluntyay ******* !!!!1 scyikunyi !!!!
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04.03.2022 12:34 Відповісти
Можете высловлювать занэпокоення скоко влезет и даватьУкраине оружие двумя руками и побольше. Давайте нам оружия очень-очень много. И можете дальше нэпокоиться. Но оружие вперёд
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04.03.2022 13:00 Відповісти
Соплежуи
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04.03.2022 13:01 Відповісти
НАТО по ходу погано слухало, що ***** верзло. Там мова не тільки про Україну йшла, а й про те, щоб війська повернути на позиції 1997 року, тобто усі балтійські країни, Польща, Румунія, Болгарія, Словаччина, Угорщина, Хорватія тощо є предметом торгу. Сьогодні воно полізло в Україну, а років за сім, якщо тут у нього все вийде, претензії будуть знову.
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04.03.2022 14:14 Відповісти
Ми все давно зрозуміли. І х**ло теж.
Ви дуже "грізно" плескали і плещете язиками. Це - єдине, на що ви здатні.

Тому маньк і робить те, що робить, бо ви йому чудово показали і розказали, що нічого не робитимете.

А європка і решта =великого= заходу навіть санкції не хотіли ввести наперед, долдонили =лише коли нога москальського солдата перетне кордон= ....

Безпомічні, безпорадні, порожні фанфарони.
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04.03.2022 14:38 Відповісти
НАТО не сторона конфлікту поки стороною конфлікту її не назве Путін! Невже цьому д"білоїду Столтенбергу невідомо що в Україні немає ніяких нацистів і бандерівців, але це не завадило путіну так обізвати український народ й почати бомбити міста!? Столтенберг ти ішак немирований!!!
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04.03.2022 14:44 Відповісти
Москальня топить їхні кораблі, порушує повітряний простір і воно мовчить, куда вже до нас Ця контора звязує руки своїм членам,які не можуть спокійно дивитись як гопник мордує безбройну дитину
Чужими руками жар загрібати - це їхнє справжнє нутро
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05.03.2022 00:08 Відповісти
 
 