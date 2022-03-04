НАТО - не сторона конфлікту в Україні та не прагне війни з Росією, - Столтенберг
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг наголошує, що Альянс не є стороною конфлікту в Україні та не прагне війни з Росією.
Про це Столтенберг сказав на спільній пресконференції з державним секретарем США Ентоні Блінкеном, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "УНІАН".
За словами генсека, сьогодні глави МЗС країн Альянсу зустрічаються для консультацій і координації відповіді на брутальне вторгнення Росії в Україну і стосовно далекосяжних наслідків.
"Ми засуджуємо атаки на цивільне населення і також упродовж ночі ми бачили повідомлення про напад на атомну електростанцію. Це демонструє зухвалість цієї війни й важливість припинення її та важливість того, аби Росія вивела усі свої сили й сумлінно брала участь у дипломатичних зусиллях", - наголосив Столтенберг.
Генеральний секретар додав, що країни-члени запровадили проти Росії безпрецедентні санкції, а також надають підтримку Україні.
"Водночас НАТО не є стороною конфлікту. НАТО - це оборонний альянс. Ми не прагнемо воєнного конфлікту з Росією, але разом з тим ми повинні забезпечити, щоб не було непорозуміння щодо нашої налаштованості захищати та обороняти усіх союзників, і саме тому ми збільшили присутність сил НАТО у східній частині Альянсу. Це оборонна присутність", - наголосив Столтенберг.
Будь ласка, зачекайте...
Это политика, так что его слова логичны, ибо НАТО - есть оборонный союз.
Скоро будет нечего оборонять.
ЗСУ та Народ України захистить свою землю!!!
Если гопника не остановить совместными усилиями ,он наглеет- то ядерные силы нападения приводит в готовность (это не СССР-под который маскируэтся этот диктатор для быдловаты россии и частично украины-у СССР доктрина оборонительная)
Теперь захватывает атомные станции для ядерного шантажа-что представляет уже угрозу для всей планеты,а не только Украины,особенно если вспомнить про почти 1000 тонн обогощенного урана в 6 реакторах
Щодо повітря й Америка, думаю, не допоможе. на жаль.
Тарган, Тарган, Тарганище! (пуйло)
Він гарчить, він бурчить,
Вусом водить та кричить:
«Почекайте, постривайте,
Я вас миттю проковтну!
Проковтну, проковтну, не помилую!»
Звірі затремтіли, (НАТО та ЄС)
Переляк схопили.
Два вовки здуріли,
Один одне з'їли.
Крокодил зітхнув,
Жабу проковтнув,
А слониха вся зомліла,
Їжака ледь не вдавила....
Отже залишають НАРОД УКРАЇНИ самих у війні з тарганом-пуйлом.
хай вони всі: ЕС, НАТО, йдуть на руССкий военный корабль. Якщо ми програємо - їх вже ніщо тоді не врятує.
Але наша справа - вистояти й перемогти.
Слава Україні.
А ведь решись НАТО на поступок, конец этому безумию можно было положить за три дня, и уничтожить мордор как мировую угрозу, окончательно, раз и навсегда, с минимальными потерями.
ЯО у украины не ссыкотно было забирать и отдавать россии?Помогоите теперь,закройте небо,дайте самолетов и пво.Хотя...Хули разговаривать с обосравшимся от страха грозным альянсом.
Ви ж бачити...***** непередбачуване.
І повинен бути знищений....
....ц
ПВО на кордоні під виглядом ЗСУ. Львівські шахтарі можуть випадково розкопати запаси балістичних ракет часів ссср.
у цих ідіотів не вистачає мізків бодай не заохочувати кацапів дебільними заявами на кшталт оцієї столтенбергової
це ж як треба було насрати в штанці, щоб мати таку перелякану мармизу
Штош
Ми нє очєнь то і ждалі...
Сдадите Украину никто не помешает сдать Польшу или др членов...
(хай Боженька береже Героя )
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Це неймовірно але Привид Києва збив сьогодні вже 29-й ворожий літак.(ніч 02.03. - 03.03)
Наш льотчик ас вже став легендою.
Ми гордимося, що він зі столиці Повітряних сил України, Вінниці.
Це неймовірно але Привид Києва збив сьогодні вже 29-й ворожий літак.
Серед них - бубнові. Тобто ті, які управляються асами неба. Скоріше всього, що це вони бомбили Сирію. Відточувати там цю чорну справу. Тепер нещадно ******** Харків, Львів, спробували Вінницю. Але їхня сушка успішно була підбита в перші дні війни.
А щодо Привида, то всіх приголомшила новина, що він був днями збитий.
Всі думали, що загинув. Але невдовзі виявилось, що він катапультувався, добрався до частини, взяв вже інший літак. І невдовзі помстився тому, хто його збив.
Вдячні українці складають вже вірші про цього героя. Наш герой вартий оспівування його подвигу з вечора до ранку! І з ранку до вечора.
Ви дуже "грізно" плескали і плещете язиками. Це - єдине, на що ви здатні.
Тому маньк і робить те, що робить, бо ви йому чудово показали і розказали, що нічого не робитимете.
А європка і решта =великого= заходу навіть санкції не хотіли ввести наперед, долдонили =лише коли нога москальського солдата перетне кордон= ....
Безпомічні, безпорадні, порожні фанфарони.
Чужими руками жар загрібати - це їхнє справжнє нутро