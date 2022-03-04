Україна звернулася до Червоного Хреста по допомогу у створенні гуманітарних коридорів

Україна просить Міжнародний комітет Червоного Хреста терміново почати необхідні дії для організації гуманітарних коридорів та готова зробити все необхідне зі свого боку для евакуації цивільного населення та доставки гуманітарних вантажів.

Про це повідомила віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, членкиня Координаційного штабу з гуманітарних та соціальних питань Ольга Стефанішина, інформує УП, передає Цензор.НЕТ.

"Україна надіслала всі необхідні запити до міжнародних організацій щодо створення спеціальних коридорів для доставки найнеобхіднішого та евакуації цивільного населення. На жаль, до цього не було згоди російської сторони.

Сьогоднішні домовленості за результатами другого раунду перемовин України та Росії дають нам обережну надію на те, що ми нарешті зможемо допомогти нашим громадянам", - зазначила Стефанішина.

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За її словами, через постійні обстріли, які здійснюють російські війська, низка українських міст та сіл опинилися на межі гуманітарної катастрофи. Наразі тисячі людей потребують термінової евакуації, бо в їхніх містах і селах бракує продуктів харчування, води, ліків, немає світла та водопостачання.

"Україна готова забезпечити вивіз людей і доставку гуманітарних вантажів. Українські Збройні Сили гарантують безпечне проходження коридору. Цього Україна очікує від російської сторони", - йдеться в повідомленні.

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Населені пункти, які потребують створення гуманітарних коридорів:

Сумська область (напрями Суми, Шостка, Ромни, Конотоп, Охтирка),

(напрями Суми, Шостка, Ромни, Конотоп, Охтирка), Чернігівська область (східна та північна частини області),

(східна та північна частини області), Харківська область (уся область, крім південно-східної частини),

(уся область, крім південно-східної частини), Київська область (Буча, Ірпінь, Вишгород, Іванків, Васильків, Бородянка),

(Буча, Ірпінь, Вишгород, Іванків, Васильків, Бородянка), Миколаївська область (Баштанський, Снігурів, Березнегуватський напрями),

(Баштанський, Снігурів, Березнегуватський напрями), Запорізька область (Токмацький, Бердянський, Великобілозерський напрями),

(Токмацький, Бердянський, Великобілозерський напрями), Херсонська область (Чаплинка, Каланчак, Генічеський та Новокаховський напрями),

(Чаплинка, Каланчак, Генічеський та Новокаховський напрями), Луганська та Донецька області (Волноваський район, Маріупольський район) тощо.

Україна сподівається, що президент Міжнародного Комітету Червоного Хреста Петер Маурер зробить все можливе, щоб якнайшвидше розвернути роботу в гуманітарних коридорах для збереження життя людей.