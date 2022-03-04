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Зеленський про гуманітарні коридори: сьогодні ми побачимо, чи працює домовленість із РФ

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Зеленський про гуманітарні коридори: сьогодні ми побачимо, чи працює домовленість із РФ

Вчора, 3 березня, пройшов другий раунд переговорів з Російською Федерацією. Сторони обговорили організацію гуманітарних коридорів для вивезення мирних мешканців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на брифінг президента України Володимира Зеленського.

"Вчора на переговорах в Білорусі вдалося погодити створення гуманітарних коридорів там, де люди страждають найбільше. Сьогодні ми побачимо, чи працює домовленість", - заявив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна звернулася до Червоного Хреста по допомогу у створенні гуманітарних коридорів

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Топ коментарі
+5
Ага. Як розбомблять всі коридори... На скільки я памʼятаю, вони ще жодного коридора не надали. Всі обстрілювали
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04.03.2022 12:05
+3
Валодька, нє нада прікідивацца болєє глупим, чєм ти єсть на самом дєлє...
Ти тіпа до сіх пор нє вкуріл можно лі вєріть кацикам?
Хоцца провєріть?
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04.03.2022 12:06
+3
хуйло расстреляет и скажет, шо это фсе постановка западных СМИ
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04.03.2022 12:35
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Ага. Як *********** всі коридори... На скільки я памʼятаю, вони ще жодного коридора не надали. Всі обстрілювали
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04.03.2022 12:05 Відповісти
Валодька, нє нада прікідивацца болєє глупим, чєм ти єсть на самом дєлє...
Ти тіпа до сіх пор нє вкуріл можно лі вєріть кацикам?
Хоцца провєріть?
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04.03.2022 12:06 Відповісти
Что русские фашисты взяли за это? Ты предоставил им коридор для снабжения войск?
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04.03.2022 12:08 Відповісти
Это ловушка-приманка. Сегодня они пропустят, а завтра будут это использовать как доказательство что бандеровцы не дают мирным жителям Харькова уходить из города
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04.03.2022 12:09 Відповісти
Та никак не сработает, но попробовать надо...
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04.03.2022 12:10 Відповісти
Шарик,ты балбес.
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04.03.2022 12:11 Відповісти
опять ищет мир в глазах *****
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04.03.2022 12:13 Відповісти
Иловайськ. І більше нічого не треба додавати
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04.03.2022 12:21 Відповісти
***** расстреляет и скажет, шо это фсе постановка западных СМИ
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04.03.2022 12:35 Відповісти
Впереди ведите нашего гаранта,пусть на себе проверит.
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04.03.2022 12:43 Відповісти
 
 