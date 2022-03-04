3492 10
Зеленський про гуманітарні коридори: сьогодні ми побачимо, чи працює домовленість із РФ
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Вчора, 3 березня, пройшов другий раунд переговорів з Російською Федерацією. Сторони обговорили організацію гуманітарних коридорів для вивезення мирних мешканців.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на брифінг президента України Володимира Зеленського.
"Вчора на переговорах в Білорусі вдалося погодити створення гуманітарних коридорів там, де люди страждають найбільше. Сьогодні ми побачимо, чи працює домовленість", - заявив Зеленський.
Топ коментарі
+5 Дмитрий Венгереш
показати весь коментар04.03.2022 12:05
+3 Александр Супрун bdc02a81
показати весь коментар04.03.2022 12:06
+3 Leonidas 4503 5b487af2
показати весь коментар04.03.2022 12:35
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Ти тіпа до сіх пор нє вкуріл можно лі вєріть кацикам?
Хоцца провєріть?