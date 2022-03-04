УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
54381 відвідувач онлайн
Новини Війна в Україні
15702 21
армія РФ (2462) війна (7123) Миколаїв (486) жертви (205) Кім Віталій (26)

Російські окупанти увірвалися до школи в Баштанці під Миколаєвом та розстріляли директора, - ОДА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські окупанти увірвалися до школи в Баштанці під Миколаєвом та розстріляли директора, - ОДА

Війська РФ розстріляли директора школи в Миколаївській області.

Про це повідомив голова ОВА Віталій Кім, передає Цензор.НЕТ.

Стало відомо про втрати серед цивільного населення в Миколаєві.

"Мразі! У нас перші втрати серед цивільного населення", - сповістив голова ОВА.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В Миколаїв заїжджає перша колона російських окупантів: ведеться бій, ми зараз відіб'ємо, - голова ОДА Кім

Кім опублікував аудіозапис, на якому сповіщають про розстріл директора школи в Баштанці: "При відході від Баштанки колона заїхала в цей населений пункт, увірвалися до школи, захопили школу, розстріляли директора школи".

Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+32
То ще будем росіян в полон брати і снікерсами годувати??? Знищуйте російських нацистів кругом
показати весь коментар
04.03.2022 12:10
+19
мрази
показати весь коментар
04.03.2022 12:10
+14
УСІ ВбИВЦІ ЯКі ВБИВАЮТЬ В УКРАЇНІ-ГОРІТИМУТЬ У ПЕКЛІ...
показати весь коментар
04.03.2022 12:08
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
УСІ ВбИВЦІ ЯКі ВБИВАЮТЬ В УКРАЇНІ-ГОРІТИМУТЬ У ПЕКЛІ...
показати весь коментар
04.03.2022 12:08 Відповісти
То ще будем росіян в полон брати і снікерсами годувати??? Знищуйте російських нацистів кругом
показати весь коментар
04.03.2022 12:10 Відповісти
мрази
показати весь коментар
04.03.2022 12:10 Відповісти
сифилитично-алкогольные выпердыши
показати весь коментар
04.03.2022 12:11 Відповісти
Каждому плєнному кацику чайок і бєляшик.
І мамочкє пазваніть абізатєльно, ага
показати весь коментар
04.03.2022 12:12 Відповісти
В чайок полоний не забудьте положить
показати весь коментар
04.03.2022 12:22 Відповісти
А вы их сигаретками угощайте, кормите, перевязывайте, давайте домой звонить.

Идиоты...
показати весь коментар
04.03.2022 12:12 Відповісти
руцкий военный мир-иди *****
показати весь коментар
04.03.2022 12:13 Відповісти
Не только военный ! Увесь, без виключення - <******* !!!
показати весь коментар
04.03.2022 12:27 Відповісти
Это говорит об уровне образования этих рашоорков. Они до сих пор ненавидят школу за ее стремление научить их быть цивилизованными людьми.
показати весь коментар
04.03.2022 12:13 Відповісти
Ця тактика спрацьовує на росії, наші лиш стають лютіше.
показати весь коментар
04.03.2022 12:21 Відповісти
вЯликий и магучий руССкий миръ.
показати весь коментар
04.03.2022 12:15 Відповісти
российские фашисты умеют воевать только с мирным населением, что они и демонстрируют, расстреливая мирных граждан, проводя бомбардировки жилых массивов городов и сел Украины, грабя банки и магазины.. а когда кацапофашисты попадают в плен к нашим военным, то ссуться и врут, что ехали на "учение"..
никаких больше пленных, чем больше убитых орков, тем больше семей раши будут оплакивать войну в Украине ..
показати весь коментар
04.03.2022 12:17 Відповісти
Це вже геть по фашистськи, чим директор школи завинив?
показати весь коментар
04.03.2022 12:18 Відповісти
А хто взагалі з українців щось цим нацистам завинив...?!
показати весь коментар
04.03.2022 12:21 Відповісти
Та нахто, але є пойняття "комбатант".
показати весь коментар
04.03.2022 12:23 Відповісти
Это за то что баштанцы пленных на видео по головке гладили и чебуреками кормили! Принимайте от благодарных сослуживцев Баштанцы!
показати весь коментар
04.03.2022 12:21 Відповісти
Там дівки їм давати хотіли, так їм жаль було "дітей" з криму які постійно плакали...
показати весь коментар
04.03.2022 12:23 Відповісти
 
 