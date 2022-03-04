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Російські окупанти увірвалися до школи в Баштанці під Миколаєвом та розстріляли директора, - ОДА
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Війська РФ розстріляли директора школи в Миколаївській області.
Про це повідомив голова ОВА Віталій Кім, передає Цензор.НЕТ.
Стало відомо про втрати серед цивільного населення в Миколаєві.
"Мразі! У нас перші втрати серед цивільного населення", - сповістив голова ОВА.
Кім опублікував аудіозапис, на якому сповіщають про розстріл директора школи в Баштанці: "При відході від Баштанки колона заїхала в цей населений пункт, увірвалися до школи, захопили школу, розстріляли директора школи".
Топ коментарі
+32 Nature of Ukraine
показати весь коментар04.03.2022 12:10
+19 Alex Chek
показати весь коментар04.03.2022 12:10
+14 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар04.03.2022 12:08
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І мамочкє пазваніть абізатєльно, ага
Идиоты...
никаких больше пленных, чем больше убитых орков, тем больше семей раши будут оплакивать войну в Украине ..