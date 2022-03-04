Розчаровані реакцією МАГАТЕ на обстріл Запорізької АЕС російською армією. Вимагаємо чітких та рішучих дій, - МЗС

МЗС України рішуче засуджує обстріл та захоплення окупаційними збройними силами РФ майданчика Запорізької АЕС в місті Енергодар.

Внаслідок обстрілу на території атомної станції виникла пожежа, загинули та отримали поранення люди. Наразі пожежу ліквідовано. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС України.

Нагадується, що майданчик Запорізької АЕС нині знаходиться під контролем збройних підрозділів РФ.

Персонал станції контролює стан енергоблоків та забезпечує їхню експлуатацію відповідно до вимог технологічних регламентів безпечної експлуатації. Радіаційний фон наразі перебуває в межах норми.

"Охолодження ядерного палива на енергоблоках Запорізької АЕС забезпечується проєктними системами енергоблоків згідно з вимогами технологічних регламентів безпечної експлуатації. Водночас, втрата можливості охолодження ядерного палива може спричинити радіоактивне ураження значних територій та мати непоправні наслідки для екології Європи. Окрім шести енергоблоків на майданчику Запорізької АЕС знаходиться сховище відпрацьованого ядерного палива, пошкодження якого також може призвести до радіоактивного викиду", - йдеться у повідомленні.

За наслідками така катастрофа може перевищити всі попередні аварії на атомних електростанціях, включно з аварією на Чорнобильській АЕС та АЕС Фукусіма-Даїчі.

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"Своїм збройним нападом на ядерний об’єкт Росія порушила всі міжнародні угоди в рамках МАГАТЕ, насамперед Статут МАГАТЕ, Об'єднану конвенцію про безпеку поводження з відпрацьованим паливом та про безпеку поводження з радіоактивними відходами, Конвенцію про сповіщення про ядерну аварію та Конвенцію про фізичний захист ядерних установок та ядерного матеріалу. Обстріл Запорізької АЕС є також грубим порушенням Договору про нерозповсюдження ядерної зброї та Міжнародної Конвенції про боротьбу з актами ядерного тероризму. Висловлюємо розчарування реакцією МАГАТЕ, яка в своїй заяві не наважилася зазначити того, хто обстріляв станцію. Вимагаємо від МАГАТЕ чітких та рішучих дій", - зазначають у МЗС.

МЗС України закликає міжнародну спільноту рішуче засудити дії російських окупантів, які можуть спричинити безпрецедентну ядерну катастрофу людства.

"Ми звертаємося до партнерів вжити термінових кроків, аби змусити Росію відвести її збройні підрозділи від АЕС та створити зону безпеки. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вже доручив українським дипломатичним установам розпочати термінові контакти з партнерами, зокрема по лінії МАГАТЕ, задля підготовки міжнародної відповіді на агресію РФ проти ядерних об’єктів", - резюмували в українському зовнішньополітичному відомстві.