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Новини Війна в Україні
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армія РФ (2462) війна (7123) МАГАТЕ (23) МЗС (1816) обстріл (4354) Енергодар (30) Запорізька АЕС (40)

Розчаровані реакцією МАГАТЕ на обстріл Запорізької АЕС російською армією. Вимагаємо чітких та рішучих дій, - МЗС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Розчаровані реакцією МАГАТЕ на обстріл Запорізької АЕС російською армією. Вимагаємо чітких та рішучих дій, - МЗС

МЗС України рішуче засуджує обстріл та захоплення окупаційними збройними силами РФ майданчика Запорізької АЕС в місті Енергодар.

Внаслідок обстрілу на території атомної станції виникла пожежа, загинули та отримали поранення люди. Наразі пожежу ліквідовано. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС України. 

Нагадується, що майданчик Запорізької АЕС нині знаходиться під контролем збройних підрозділів РФ.

Персонал станції контролює стан енергоблоків та забезпечує їхню експлуатацію відповідно до вимог технологічних регламентів безпечної експлуатації. Радіаційний фон наразі перебуває в межах норми.

"Охолодження ядерного палива на енергоблоках Запорізької АЕС забезпечується проєктними системами енергоблоків згідно з вимогами технологічних регламентів безпечної експлуатації. Водночас, втрата можливості охолодження ядерного палива може спричинити радіоактивне ураження значних територій та мати непоправні наслідки для екології Європи. Окрім шести енергоблоків на майданчику Запорізької АЕС знаходиться сховище відпрацьованого ядерного палива, пошкодження якого також може призвести до радіоактивного викиду", - йдеться у повідомленні.

За наслідками така катастрофа може перевищити всі попередні аварії на атомних електростанціях, включно з аварією на Чорнобильській АЕС та АЕС Фукусіма-Даїчі.

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"Своїм збройним нападом на ядерний об’єкт Росія порушила всі міжнародні угоди в рамках МАГАТЕ, насамперед Статут МАГАТЕ, Об'єднану конвенцію про безпеку поводження з відпрацьованим паливом та про безпеку поводження з радіоактивними відходами, Конвенцію про сповіщення про ядерну аварію та Конвенцію про фізичний захист ядерних установок та ядерного матеріалу. Обстріл Запорізької АЕС є також грубим порушенням Договору про нерозповсюдження ядерної зброї та Міжнародної Конвенції про боротьбу з актами ядерного тероризму. Висловлюємо розчарування реакцією МАГАТЕ, яка в своїй заяві не наважилася зазначити того, хто обстріляв станцію. Вимагаємо від МАГАТЕ чітких та рішучих дій", - зазначають у МЗС. 

МЗС України закликає міжнародну спільноту рішуче засудити дії російських окупантів, які можуть спричинити безпрецедентну ядерну катастрофу людства.

"Ми звертаємося до партнерів вжити термінових кроків, аби змусити Росію відвести її збройні підрозділи від АЕС та створити зону безпеки. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вже доручив українським дипломатичним установам розпочати термінові контакти з партнерами, зокрема по лінії МАГАТЕ, задля підготовки міжнародної відповіді на агресію РФ проти ядерних об’єктів", - резюмували в українському зовнішньополітичному відомстві.

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Топ коментарі
+21
Короче,западная цивилизация показала всю свою гнилость и никчемность. Скоро к ним в города будут залетать кацапские снаряды,а они будут лишь озабочены этим фактом. Это 100%. По сути сами выкормили гитлера 21 века а теперь в кусты. Кривое слово в адрес кацапни боятся сказать. Твари и подонки.
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04.03.2022 12:13
+13
Есть несколько таких организация. Одна из них называется ЗСУ.
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04.03.2022 12:12
+13
Если уж НАТО обосралось от страха,то что уж там говорить про какое то МАГАТЕ.
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04.03.2022 12:14
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так українці вірили що барига краде на крові а зеленський прийде порядок наведе. то чому в магате і проч. не вірити.
настав час прозрівати
думайТЄ
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04.03.2022 12:12 Відповісти
Есть несколько таких организация. Одна из них называется ЗСУ.
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04.03.2022 12:12 Відповісти
Импотентность западных политиков и чиновников в принципе не должна удивлять уже...
Зато какими правильными, принципиальным, жесткими и честными они становятся получив приставку экс-
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04.03.2022 12:12 Відповісти
Курська АЕС,точка-у дістане.
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04.03.2022 12:12 Відповісти
Ми не терористи, такі погрози - робота орків.
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04.03.2022 12:13 Відповісти
Так не терористи а терпіли які не можуть надати відсіч свому ворогу.
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04.03.2022 12:18 Відповісти
Бомбардування такого об'єкта прирівняє вас до орків. Результату не дасть, а спотворить все що здобувалось тяжкою працею.
Орки не сприймають ні МАГАТЕ, ні ВАО (хоча обидві присутні на росії). Їм по барабану що вони скажуть. А для України будуть наслідки.
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04.03.2022 13:05 Відповісти
защитный купол 12 метров особого железобетона. даже упавший с неба боинг не разрушит.
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04.03.2022 12:13 Відповісти
могут подорвать изнутри
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04.03.2022 12:20 Відповісти
зачем?
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04.03.2022 12:24 Відповісти
Пробивати нема потреби, досить пошкодити елементи охолодження поза "куполом" і і реактор сам вибухне
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04.03.2022 12:24 Відповісти
не взорвется,не нагнетайте-опустятся стержни с замедлителем и реактор заглушится
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04.03.2022 12:29 Відповісти
Полностью заглушенный реактор тоже сильно разогревается в следствие радиоактивных распадов. Нужно качать через него воду. Иначе расплавится и вытечет активная зона.
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04.03.2022 12:32 Відповісти
согласно протоколу,в случае повреждения охладительной системы,вступает в силу протокол тушения реактора.
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04.03.2022 12:29 Відповісти
Чому протокол не спрацював на ЧС? Там навіть "кадіровци не бігали з вибухівкою навколо реактора
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04.03.2022 12:52 Відповісти
там зовсім інша була ситуація...та й протокол того часу був інший.
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04.03.2022 12:58 Відповісти
Тобто тепер протокол розрахований на можливе ведення бойових дій і землетрусів в зоні реактора і він супер досконалий? Безпека на "Фокусімі"рядом нє стояла? Людина схильна до ілюзій і тому приречена помилятись. Тому людина не може створити щось досконале
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04.03.2022 13:23 Відповісти
Мої знання в АЕ навіть не поверхневі, вони ніякі, але я добре знаюсь на анатомії і фізіології "людського фактору" і звідки ростуть його ноги. Він закладений в кожному механізмі і пристрої безпеки(спроектованому, виготовленому і налагодженому людиною).
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04.03.2022 13:57 Відповісти
Прошу вибачення
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04.03.2022 18:53 Відповісти
В гугл.... Циліндрична частина 1.2м, купольна 1.1м
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04.03.2022 18:55 Відповісти
Блін, так ви ж їм самі вночі сказали "В Багдаде все спокойно", от вони і пішли спати.
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04.03.2022 12:13 Відповісти
Треба було сказати, що реактори стаюь некеровані, температура росте. Щоб по всій Європі вночі оголосили тривогу - радіаційна небезпека!
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04.03.2022 12:16 Відповісти
у мене теж складається враження що тих зазнайок тількт ужасом пройняти можна. не даремно кацапи їх ядерною зброєю лякають
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04.03.2022 12:19 Відповісти
Короче,западная цивилизация показала всю свою гнилость и никчемность. Скоро к ним в города будут залетать кацапские снаряды,а они будут лишь озабочены этим фактом. Это 100%. По сути сами выкормили гитлера 21 века а теперь в кусты. Кривое слово в адрес кацапни боятся сказать. Твари и подонки.
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04.03.2022 12:13 Відповісти
Если уж НАТО обосралось от страха,то что уж там говорить про какое то МАГАТЕ.
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04.03.2022 12:14 Відповісти
Последние дни наши партнёры огорчают. Куда-то пропал тот пыл, который был первые 3 дня, даже от обещанных самолётов отказались
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04.03.2022 12:14 Відповісти
⚡️ «Netscout отреагировал на наше обращение и уходит из России! Компания прекращает продажу и поддержку своих продуктов, а главное, сервисы Arbor - решение для защиты от DDoS атак. Еще один шаг к победе! Спасибо за поддержку!» - Министр цифровой информации Украины Михаил Федоров
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04.03.2022 12:16 Відповісти
та ну? а чи не для того влаштовували всі ці тіпа переговори, щоб саме під цю дудку завести расійські війська на АЕС?
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04.03.2022 12:18 Відповісти
Хороша российская армия:
-воюет с женщинами,стариками и детьми
-бомбит мирное население
-при первых же столкновениях с всу -разбегаются
-захватывает ядерные обьекты,шантажируя всех их подрывом
-шантажирует Израиль передачей ядерных технологий арабам
-шантажирует весь мир ядерным потенциалом
-мародерствует грабя магазины,банки ,предприятия

И с такой армией ************ называет скбя сверхдержавой?
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04.03.2022 12:19 Відповісти
Прогнозируемо - что тут сказать...каждое чмо наложило в штаны и думают что беда к ним никогда не придет - ошибаются,потому что такие действия (точнее бездействия) лишь подбодряют агрессора к дальнейшим разрушениям - молчали когда рвали Грузию,молчали когда ровняли с землей Сирию,молчали когда сбили боинг над Украиной...что то там несвязное тявкают для вида и все ждут...ждите-ждите...
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04.03.2022 12:21 Відповісти
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04.03.2022 12:21 Відповісти
Ну да, есть Магате, со штаб-квартирой ну не знаю, ну где-то в швейцарской Женеве или в Париже.
Утром, ну как утром, так часикам к 10 привозят в мерсе С класса гендиректора сей организации на работу, ну как на работу, ну вы поняли и ему с порога, ну как с порога, где-то в 33 папке преподносят инфу, ну типа там где-то в далёкой и непонятной Украине захватили АЭС, мож чето среагируем?
Ну давайте, прихлебывая кофе с коньячком, говорит гендир, объявите там нашу озабоченность.
Не, ну а шо?
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04.03.2022 12:21 Відповісти
В Вене. Полностью кацапская контора
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04.03.2022 12:30 Відповісти
Жорстко ти їх на С-клас посадив , краще відразу на мерседес SMART.
Взагалі то в більшості там на ауді їздять (гроші бюджету економлять).

P. S.
Ти мабуть мав на увазі S-клас?
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04.03.2022 12:33 Відповісти
Я всегда думал что МЕГАТЕК ****** серьезная контора, все атомные объекты курирует и по мозгам сразу дает всем умалешенным которые имеют желание атом за "яйца подергать" (это после Черонбыля и Фокусимы) В плоть до прямого вмешательства на месте военными армией еще хер знает кем лишь бы не дать натворить беды дебилоидам... Оказывается, они только ******* могут и пальцем грозить. А та та, а та та!!! Только вы забываете в какую стороны земля крутится, и кого первого облако ядерное накроет!!!
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04.03.2022 12:21 Відповісти
Да это просто компаха экологов и аналитиков.
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04.03.2022 13:21 Відповісти
Чим швидше ми прозріємо, тим швидше поженем окупанта. Вірю тільки в ЗСУ.
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04.03.2022 12:22 Відповісти
Шо НАТО, шо ООН, шо МАГАТЭ - одни ссыкуны. Вот они - лица "защитных куполов"... Дармоеды, бляха-муха! Когда настал тот момент, ради чего создавались эти организации, они отворачиваются и всё такое. Потому что так удобней.
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04.03.2022 13:18 Відповісти
 
 