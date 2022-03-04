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Захисники України можуть використовувати трофейну техніку та озброєння для відсічі окупанту, - Арахамія
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Захисники України можуть використовувати трофейну техніку та озброєння для відсічі окупанту.
Про це повідомив у фейсбуці нардеп "Слуги народу" Давид Арахамія, інформує Цензор.НЕТ.
"В цьому питанні наша держава займає однозначну позицію: техніка і озброєння, здобуті в бою, або які були покинуті агресором, на період воєнного стану можуть використовуватися і повинні залучатися нашими силами оборони для захисту нашої території і громадян. Після перемоги у війні, уся трофейна техніка і озброєння, будуть відповідним чином обліковані і легалізовані. А зараз вони мають бути негайно застосовані для оборони!", - зауважив він.
Топ коментарі
+14 Gyro
показати весь коментар04.03.2022 12:18
+7 Yri Simash
показати весь коментар04.03.2022 12:22
+5 Александр Супрун bdc02a81
показати весь коментар04.03.2022 12:23
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Будь ласка, зачекайте...
Спасибо, Капитан Очевидность!
Правда, пишуть, краще розукомлектовувати.
И как бы мы без тебя
Прям хз