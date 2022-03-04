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Захисники України можуть використовувати трофейну техніку та озброєння для відсічі окупанту, - Арахамія

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Захисники України можуть використовувати трофейну техніку та озброєння для відсічі окупанту, - Арахамія

Захисники України можуть використовувати трофейну техніку та озброєння для відсічі окупанту.

Про це повідомив у фейсбуці нардеп "Слуги народу" Давид Арахамія, інформує Цензор.НЕТ.

"В цьому питанні наша держава займає однозначну позицію: техніка і озброєння, здобуті в бою, або які були покинуті агресором, на період воєнного стану можуть використовуватися і повинні залучатися нашими силами оборони для захисту нашої території і громадян. Після перемоги у війні, уся трофейна техніка і озброєння, будуть відповідним чином обліковані і легалізовані. А зараз вони мають бути негайно застосовані для оборони!", - зауважив він.

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Топ коментарі
+14
Что можно тут сказать?

Спасибо, Капитан Очевидность!
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04.03.2022 12:18
+7
Ох і довбойоби керують країною.
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04.03.2022 12:22
+5
Спасибо, тебе отец-благодетель

И как бы мы без тебя

Прям хз
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04.03.2022 12:23
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Что можно тут сказать?

Спасибо, Капитан Очевидность!
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04.03.2022 12:18 Відповісти
Ну да, надо ж было у тебя разрешение спросить.
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04.03.2022 12:37 Відповісти
о бозе мой тоже мне мля бином нютона
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04.03.2022 12:20 Відповісти
Но первое о чем следует думать - это безопасность ее использования
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04.03.2022 12:20 Відповісти
Ви забули що у більшості це совкова техніка,а при совку 98-99% чоловіків служили у війську та навчались застосовувати таку техніку.
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04.03.2022 13:27 Відповісти
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04.03.2022 12:20 Відповісти
Та і спалення покинутої бойової робочої кацапської техніки прирівнювати до саботажу та диверсії.
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04.03.2022 12:21 Відповісти
А тут нюанс, залежно де вона знаходиться і чи можна безпечно її забрати
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04.03.2022 12:28 Відповісти
Де її просто кинули як правило там вже наші люди.Не розумію як наші люди для того щоб прославитися в Тік-Ток знімають як вони спалюють покинуту ворогом робочу техніку яка могла ще захистити не одного українця та знищити не одну сотню окупантів.
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04.03.2022 12:57 Відповісти
Неоднозначно. "Панцирем" навряд чи хто у нас вміє користуватися. А якщо немає впевненності у транспортуванні на нашу сторону то тому мабуть і палять.
Правда, пишуть, краще розукомлектовувати.
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04.03.2022 13:15 Відповісти
Адже не одні Панцерні залишають.
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04.03.2022 13:21 Відповісти
Так. Але корпуси і ходова можуть бути схожі, а все інше різне.
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04.03.2022 16:21 Відповісти
коментар відмічено як спам
Ох і довбойоби керують країною.
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04.03.2022 12:22 Відповісти
Та тут і попередників хватило. Тепер маемо готовий до спротиву і мотивований на захіст народ і недостатність озброення. Велике прохання до законодавців, як що ви вже всі зробили селфі зі зброею, деякі навідь не пристебнувши магазин, віддайте зброю захистникам.
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04.03.2022 12:26 Відповісти
" А давайте я на трофее слетаю. - На мессере? Свои же могут сбить. - Ничего, зато там я пройду, как у себя дома. - А что, это идея, а своих мы предупредим"
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04.03.2022 12:22 Відповісти
Спасибо, тебе отец-благодетель

И как бы мы без тебя

Прям хз
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04.03.2022 12:23 Відповісти
Та не може бути. Я в шокє. Дуже дякую. Така "розумна " думка як і ті, де ти , чудо горохове, нападав вже перед самою війною на Захід, що він лякає українців та інвесторів нападом Росії. Мовчало б вже.
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04.03.2022 12:28 Відповісти
Це говорить чмо яке не голосувала за виділення грошей на армію.
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04.03.2022 12:45 Відповісти
ясний ***
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04.03.2022 13:12 Відповісти
Ти нам ще за велике крадівництво відповіси, замість ракетобудування. Москальські лоханки на дно пустити нема чим та керченський міст досі стоїть.
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04.03.2022 13:31 Відповісти
 
 