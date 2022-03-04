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Міноборони розповіло, що робити, якщо російський окупант хоче здатися: "Вони потрібні для обмінного фонду". ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Міноборони розповіло, що робити, якщо російський окупант хоче здатися: "Вони потрібні для обмінного фонду". ІНФОГРАФІКА

Міністерство оборони України розповіла, що робити, якщо російські окупанти хочуть здатися в полон.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенко.

"Російські солдати, окупанти, які покрили себе вічною ганьбою, розбігаються в різні боки і блукають лісами та полями України. Їхнє життя треба берегти. Вони сдля обмінного фонду полонених. Якщо Ви побачили голодного російського солдата, готового здатися в полон, спочатку запропонуйте йому віддати його зброю, потім ведіть його в місцеву сільраду до старости. Або до офісу місцевої ОТГ. Якщо офіс ОТГ знаходиться далеко від вас або це не безпечно, то покличте на допомогу і обов'язково повідомте на номер гарячої лінії щодо полонених Міністерства оборони. Телефон Гарячої лінії з прийому полонених російських окупантів: +380894201863", - розповів він.

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Міноборони розповіло, що робити, якщо російський окупант хоче здатися: Вони потрібні для обмінного фонду 01

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Топ коментарі
+18
А краще взять, та тихенько вбить
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04.03.2022 12:27
+8
Дайте оккупанту лопату и скажите чтобы копал яму, там спрятана еда. Когда оккупант совершит самоубийство, закопайте его
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04.03.2022 12:31
+6
никакой пощады, в расход русофашистских тварей!!!

любой, кто пришел в Украину с оружием в руках и намерением убивать украинцев - не достоин жизни!!!
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04.03.2022 12:35
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А краще взять, та тихенько вбить
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04.03.2022 12:27 Відповісти
Оборудовать на центральной площади каждой тг лобное место и нпаолнять ее трупами кацапов.
Накормить, обогреть - совсем кую дался.
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04.03.2022 12:32 Відповісти
Так Геращенко ж зібрався віддавати всіх полонених їхнім матусям.
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04.03.2022 12:30 Відповісти
Дайте оккупанту лопату и скажите чтобы копал яму, там спрятана еда. Когда оккупант совершит самоубийство, закопайте его
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04.03.2022 12:31 Відповісти
коментар відмічено як спам
Моя к*ска ждёт тебя - vk.sv/qqqq
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04.03.2022 12:32 Відповісти
никакой пощады, в расход русофашистских тварей!!!

любой, кто пришел в Украину с оружием в руках и намерением убивать украинцев - не достоин жизни!!!
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04.03.2022 12:35 Відповісти
В сільраду до старости... Тоха геть перелякався, в нього 1941.
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04.03.2022 12:36 Відповісти
А стєсняюсь спросіть, сахарку ім в чайок скоко ложечєк ложить?
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04.03.2022 12:36 Відповісти
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04.03.2022 12:37 Відповісти
Юлія Ілінська Драган

До рашистських солдат.

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04.03.2022 12:44 Відповісти
Ціла інструкція, в черговості кроків можна і заплутатися. Треба розбити її на 2 - 1. Якщо бачите окупанта зі зброєю, робите 2 кроки - вставляєте набой і тисните на гачок. 2. Якщо бачите неозброєного окупанта з піднятими руками - обшукайте і далі по тексту.
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04.03.2022 12:47 Відповісти
А лучше зарубайте, и повесьте на столб или дерево на въезде в ваш населенный пункт.
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04.03.2022 12:49 Відповісти
Ща подождітє, оні єщьо закон прімут ,,О защітє прав рускіх окупантов,,
А чьо би і нєт?
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04.03.2022 12:54 Відповісти
Какой обменный фонд? Их давно уже списали. И даже если тыкать им в морду документами и показаниями самого окупаса, будут блеять что "это не наши и такого никогда не было и не рождался и вообще уволился два дня назад"... Они уже нахер никому не нужны. Пусть восстанавливают украинские города, разбирают завалы... Желательно под обстрелами своих-же...
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04.03.2022 13:11 Відповісти
Поломать руки, ноги и нос, потом позвонить в полицию.
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04.03.2022 13:42 Відповісти
да, и еще отбить почки...
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04.03.2022 13:42 Відповісти
Була новина, що всіх поранених і загиблихросіяфнці заднім числом списують або в резерв, або звільняють.
Який " обмінний фонд" ? Ці ваньки на"ер путінцям не потрібні. Гарматне мЇясо.
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04.03.2022 13:46 Відповісти
Якій обмін? Навіщо? Ті що є в полоні їх можна міняти але курс не один до одного, 1 кацапура на 10 українців так, досить грати по правилам мокшанців. Руцьким бабам не віддавати, тільки обмін чи до хробаків. Також можна під час обстрілу залишати їх на ланцюгах на вулиці, гуманізм це шлях до поразки
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04.03.2022 14:11 Відповісти
Эту всю сволоту корми,охраняй.
Потом,в лучшем случае,пачками отдадут домой,к маме.Отдохнувших,откормленных.
В худшем-они Кацапии не нужны,будут в тюрьмах сидеть,на наши налоги опять содержи их.
Плачуться на камеру,что случайно попали сюда,никого еще не убили,к маме просяться А если б не поймали их?спокойно убили бы нас и наших детей,И фоточки постили бы,какие они молодцы..
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04.03.2022 14:18 Відповісти
Якщо їх віддати, вони знову приїдуть це дежавю вже було на іншій війні
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04.03.2022 14:22 Відповісти
 
 