Міноборони розповіло, що робити, якщо російський окупант хоче здатися: "Вони потрібні для обмінного фонду". ІНФОГРАФІКА
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Міністерство оборони України розповіла, що робити, якщо російські окупанти хочуть здатися в полон.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенко.
"Російські солдати, окупанти, які покрили себе вічною ганьбою, розбігаються в різні боки і блукають лісами та полями України. Їхнє життя треба берегти. Вони сдля обмінного фонду полонених. Якщо Ви побачили голодного російського солдата, готового здатися в полон, спочатку запропонуйте йому віддати його зброю, потім ведіть його в місцеву сільраду до старости. Або до офісу місцевої ОТГ. Якщо офіс ОТГ знаходиться далеко від вас або це не безпечно, то покличте на допомогу і обов'язково повідомте на номер гарячої лінії щодо полонених Міністерства оборони. Телефон Гарячої лінії з прийому полонених російських окупантів: +380894201863", - розповів він.
Будь ласка, зачекайте...
Накормить, обогреть - совсем кую дался.
любой, кто пришел в Украину с оружием в руках и намерением убивать украинцев - не достоин жизни!!!
До рашистських солдат.
Ну що сволоти, кажете навчання?
Окей! У нас найкращий інститут!
Вас навчимо всього! Які питання?
Лише по 200 балів ставим тут!
Ми надамо гуртожитки халявні:
Он, 100 рефрижераторів стоїть.
Дипломи справжні! Зовсім не уявні!
Навчання кажете? Тоді сюди ходіть!
Що, важко? А ви думали тут сахар?
Це перший лиш семестр, перші дні!
А знаєте, хто не удрапа нахер-
На весну нам підуть на перегній!
А чьо би і нєт?
Який " обмінний фонд" ? Ці ваньки на"ер путінцям не потрібні. Гарматне мЇясо.
Потом,в лучшем случае,пачками отдадут домой,к маме.Отдохнувших,откормленных.
В худшем-они Кацапии не нужны,будут в тюрьмах сидеть,на наши налоги опять содержи их.
Плачуться на камеру,что случайно попали сюда,никого еще не убили,к маме просяться А если б не поймали их?спокойно убили бы нас и наших детей,И фоточки постили бы,какие они молодцы..