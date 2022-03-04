Моральний дух окупантів низький, техніка у поганому стані, їжі бракує, – FT
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Моральний дух російських окупантів низький, техніка погана і в поганому стані, упевнений неназваний посадовець одного з Міністерств оборони Заходу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Українська правда з посиланням на Financial times, яке наводить слова представника оборонного відомства країни ЄС.
"Моральний дух низький, техніка погана та у поганому стані, їм не вистачає продовольства. На півдні солдати професійніші: менше призовників, краще озброєні", - заначає він.
Представники західної розвідки заявили, що нібито неясно, чи Росія не спланувала вторгнення, чи у неї виникли труднощі через сильніший, ніж очікувалося, опір з боку українських сил.
Бен Ходжес, колишній командувач збройних сил США в Європі, заявив, що координувати дії 150 тисяч військових – це складне завдання, особливо коли противник відповідає вогнем.
Будь ласка, зачекайте...
Триста штук из Латвии были. На днях ещё 300 передали. Ну может что-то из штатов было без афиширования.
Это NLAW несколько тысяч. Но эта штука значительно слабее. Всё же как бы гранатомёт.
Кацапских коробок больше заехало.
Короче, существует много таких факторов, которые никто не учитывал, но они повлияют на состояние врага.
Очікували поскоріше отримати добру зброю щоб вигнати і загнати раССійських вояк до засраної але "вялікої?" страни!
Слава Богу дочекалися.!
І поки в Україні буде знаходитись хоча одна нога окупанта,хай і відірвана,
Українці ніколи не "устануть"!!!🇺🇦
На півночі зовсім інша ситуація.