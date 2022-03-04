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Моральний дух окупантів низький, техніка у поганому стані, їжі бракує, – FT

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Моральний дух окупантів низький, техніка у поганому стані, їжі бракує, – FT

Моральний дух російських окупантів низький, техніка погана і в поганому стані, упевнений неназваний посадовець одного з Міністерств оборони Заходу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Українська правда з посиланням на Financial times, яке наводить слова представника оборонного відомства країни ЄС.

"Моральний дух низький, техніка погана та у поганому стані, їм не вистачає продовольства. На півдні солдати професійніші: менше призовників, краще озброєні", - заначає він.

Представники західної розвідки заявили, що нібито неясно, чи Росія не спланувала вторгнення, чи у неї виникли труднощі через сильніший, ніж очікувалося, опір з боку українських сил.

Бен Ходжес, колишній командувач збройних сил США в Європі, заявив, що координувати дії 150 тисяч військових – це складне завдання, особливо коли противник відповідає вогнем.

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Топ коментарі
+22
По подсчетам американцев, украинская армия за неделю использовала 300 противотанковых ракет Javelin против российских оккупантов. Этими ракетами были уничтожены 280 танков, БТР и БМП рашистских захватчиков. Процент успешных страйков - 93%
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04.03.2022 12:39
+14
мля
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04.03.2022 12:36
+14
насчет еды, расчет прост - будут грабить местное население
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04.03.2022 12:38
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мля
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04.03.2022 12:36 Відповісти
А в чем прикол красных перчаток?, так и не понял..
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04.03.2022 12:37 Відповісти
Перчатки для маляров или слесарей - синтетические вязаные с прорезиненной поверхностью ладоней
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04.03.2022 12:41 Відповісти
Це не тактичні рукавиці для захисту рук від пошкоджень а звичайні робочі які можуть захистити хіба що від укусу комара.
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04.03.2022 12:42 Відповісти
Говно а не пречатки.То-то он такой искусанный лежит.
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04.03.2022 12:55 Відповісти
І що це за "мля".
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04.03.2022 12:38 Відповісти
Перчатки из хозяйственного магазина...
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04.03.2022 12:41 Відповісти
Це у нас, у них це "тактичні".
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04.03.2022 12:42 Відповісти
а теперь смотри теротериал идёт палить русню https://twitter.com/i/status/1499692375798595586
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04.03.2022 12:47 Відповісти
Блин, Чинчганчгук со стрелами!
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04.03.2022 14:22 Відповісти
мтаюкатся не могу их даже перчами не укомплектовали :D Sokyra Peruna - Slaven | Anthem of the Right Sector combatants (official video)
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04.03.2022 12:43 Відповісти
Можна сміятися в чому вони прийшли нас вбивати, але вони вже в Херсоні, а Київ і Харків перетворюють на руїни. І абсолютно має бути байдуже в чому валяється дохлий москаль. Головне аби він був дохлий.
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04.03.2022 13:02 Відповісти
это наша работа и мы их утилизируем И Игорь вопрос где ближайшее отделение моно банка
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04.03.2022 13:05 Відповісти
На жаль окупанти теж вбивають наших захисників. І якщо ми це робимо професійно то у них цей процес поставлений на конвеєр, де фаховість не потрібна і будь-якого працівника можна замінити будь-яким іншим. І ми поки що не знайшли в цьому конвеєрі ту деталь, знищення якої його зруйнує. А що стосується Монобанку, то я не бачив жодного їх відділення. Тож якщо ви про нього як про ховраха, то у військовому порівнянні він набої не видає, це роблять інші.
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04.03.2022 14:08 Відповісти
але цих сук ще багато ((((
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04.03.2022 12:37 Відповісти
А НАТО, США и ЕС очкуют.
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04.03.2022 12:38 Відповісти
насчет еды, расчет прост - будут грабить местное население
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04.03.2022 12:38 Відповісти
как фашисты во Второй Мировой
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04.03.2022 12:38 Відповісти
Гірше фашистів...швидше як нквдисти....
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04.03.2022 12:45 Відповісти
фашисты иногда и подкармливали ( мой отец покойный свидетель)
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04.03.2022 12:47 Відповісти
"Фашистам" було далеко до нашої "непабєдімай і легендарнай" ! Бабка розказувала: німці стояли, то за все платили Один раз п"яний німець забрав яйця і сир Пішла до коменданта - поскаржиться Так той заставив заплатить втроє В іншому випадку пригрозив на фронт відправить А прийшли "асвабадітєлі" - так вигребли все, що люди сховать не встигли!
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04.03.2022 12:50 Відповісти
Когда дают по мордам - падает Аморальный дух.
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04.03.2022 12:38 Відповісти
Когда дают ********* поднимается Анальній дух!
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04.03.2022 12:42 Відповісти
Але південь захоплюють безперешкодно(
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04.03.2022 12:38 Відповісти
Якщо так "безперешкодно" і далі буде то за тиждень їх и половини не зостанеться.
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04.03.2022 12:43 Відповісти
Ще не вечір. Получать.
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04.03.2022 12:43 Відповісти
По подсчетам американцев, украинская армия за неделю использовала 300 противотанковых ракет Javelin против российских оккупантов. Этими ракетами были уничтожены 280 танков, БТР и БМП рашистских захватчиков. Процент успешных страйков - 93%
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04.03.2022 12:39 Відповісти
Почему всего 300 использовали? У нас же их тысячи.
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04.03.2022 12:46 Відповісти
Откуда тысячи джавелинов?

Триста штук из Латвии были. На днях ещё 300 передали. Ну может что-то из штатов было без афиширования.

Это NLAW несколько тысяч. Но эта штука значительно слабее. Всё же как бы гранатомёт.

Кацапских коробок больше заехало.
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04.03.2022 12:58 Відповісти
отуда их нам поставили достаточно на первое время красивое ми 8 касапят уже не летает
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04.03.2022 13:13 Відповісти
Ти реально така дура?
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04.03.2022 12:41 Відповісти
в спам її
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04.03.2022 12:42 Відповісти
Иди на порнхаб, рузьке дура.
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04.03.2022 12:44 Відповісти
Их там забанили
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04.03.2022 12:45 Відповісти
Потому туда и отправляю К слову, попадалась кстати статистика порнхабовская в откр.доступе по странам, самый популярный запрос у них - про набутыливание, нашвабривание и ёршики в...ну, вы поняли словом. Вот уж воистину-что ни касаб, то мысли только о гуано.
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04.03.2022 12:48 Відповісти
Так що - тепер кацапи, щоб подрочить, мусять ставить перед собою портрет "Вальки-півстакана", а не ноутбук?
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04.03.2022 12:54 Відповісти
Нужно терпеть. Они хотели легкой победы, а уже превратились в обычных мародеров и убийц гражданских, что доказывает что моральный дух на нуле.
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04.03.2022 12:41 Відповісти
В Москву пришёл приказ проверить всех солдат в запасе и военнообязанных. Об этом сообщает Михаил Ходоровский.
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04.03.2022 12:41 Відповісти
Кредитный рейтинг России близится к Замбии и нищей Венесуэле
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04.03.2022 12:43 Відповісти
У России огромный частный долг, а они его не выплачивают и закрыли биржу. Это дефолт как он есть. И залить деньгами они не могут. Так что раньше или позже им придется объявлять дефолт. Частный или целый, я думаю пойдет волной.
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04.03.2022 12:47 Відповісти
Так, все що робить наразі раша це відтягує неминуче.
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04.03.2022 12:55 Відповісти
Вообще есть такая штука, называется, усталость от войны. Вот когда мы воевали с ОРДЛО, то мы устали от войны за 5 лет. Русское общество сейчас проходит похожий процесс. Война утомляет.
Короче, существует много таких факторов, которые никто не учитывал, но они повлияют на состояние врага.
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04.03.2022 12:46 Відповісти
Прошёлся по группам городов в инстаграмме, у нас уже тоже очень много "уставших" от войны
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04.03.2022 12:51 Відповісти
Чуваки думали что она три дня продлиться. Поехали прятаться по селам или куда-то, а надо как-то жить. Теперь в шоке. Это пройдет.
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04.03.2022 12:54 Відповісти
У нас хоч і гримить за містом кілька днів однак в супермаркети пішов завоз продуктів Почали фури розвантажувать!
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04.03.2022 12:57 Відповісти
Не зовсім згоден з тобою.У нас,у Українців "усталость" більш похожа була на очікування.
Очікували поскоріше отримати добру зброю щоб вигнати і загнати раССійських вояк до засраної але "вялікої?" страни!
Слава Богу дочекалися.!
І поки в Україні буде знаходитись хоча одна нога окупанта,хай і відірвана,
Українці ніколи не "устануть"!!!🇺🇦
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04.03.2022 13:03 Відповісти
чому вони тоді південь захоплюють??
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04.03.2022 12:56 Відповісти
Там степ. Зручно наступати ордою. Заховатись від авіації ніде.

На півночі зовсім інша ситуація.
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04.03.2022 13:03 Відповісти
Они ещё и юг захватывают. Станция и Энергодар под ними полность
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04.03.2022 13:32 Відповісти
Уже в мерию зашл
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04.03.2022 13:35 Відповісти
это не Россия.."Россию" придумали писатели..Настоящее название-РАБсия ! Это название отражает отношение граждан и власти и определяет государственный строй.
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04.03.2022 13:02 Відповісти
коментар відмічено як спам
"Моральний дух низький"...а у вас ...донов высокий ? Сцыкуны !!! В странах нато самый популярный товар, внимание ! - туалетная бумага !!!
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04.03.2022 13:04 Відповісти
рузге сосай как ваши мародёры их теперь мы можем с найденным сникерсом в разгрузке как мародёров шисен шисен
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04.03.2022 13:07 Відповісти
Я правильно понял, ты считаешь, что у нато охрененно высокий боевой дух ? Если да, то ты от кацапа хрен отличаешься ?
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04.03.2022 13:27 Відповісти
 
 