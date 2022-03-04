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енергетика (580) Запорізька область (458) Запорізька АЕС (40) танкова атака (1)

Російське командування розуміє наслідки масштабної танкової атаки ЗАЕС і шантажує світ ядерною катастрофою, - ОП

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Російське командування розуміє наслідки масштабної танкової атаки ЗАЕС і шантажує світ ядерною катастрофою, - ОП

Радник керівника ОПУ Андрія Єрмака Михайло Подоляк прокоментував ситуацію на ЗАЕС.

Російське командування не могло не знати, чим загрожує Україні та всій Європі масштабна танкова атака, спрямована проти Запорізької атомної станції, наголошує радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Українську Правду.

"Наслідки, ризики, обсяги руйнувань – все було продумано заздалегідь російськими. Тобто буквально кожен російський військовий, задіяний у цій атаці, чудово розумів усі можливі наслідки. І це треба враховувати, намагаючись зрозуміти мотиви дії росіян в Україні," - зазначає Михайло Подоляк.

"Якщо держава шантажує світ ядерною катастрофою, вона має нести максимальну відповідальність," - наголошує Подоляк.

Нагадаємо, територія Запорізької атомної електростанції захоплена російськими військами, вони контролюють адмінбудівлі та прохід на станцію.

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Топ коментарі
+10
Гостомель сьогодні... Слава ЗСУ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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04.03.2022 13:06
+6
А это убогое Магатэ в состоянии "мистурбации". Тьфу.
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04.03.2022 13:03
+5
таке як і ООН
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04.03.2022 13:06
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А это убогое Магатэ в состоянии "мистурбации". Тьфу.
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04.03.2022 13:03 Відповісти
таке як і ООН
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04.03.2022 13:06 Відповісти
а хіба раніше не було відомо про це?всі ж говорили шо )(уйло в неадекваті буде горозити ядерною зброєю..)(уйло чітко і ясно сказав--Мі как мученнікі попадём в рай .а ві здохнітє..
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04.03.2022 13:05 Відповісти
Гостомель сьогодні... Слава ЗСУ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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04.03.2022 13:06 Відповісти
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04.03.2022 13:07 Відповісти
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04.03.2022 13:08 Відповісти
как то не по мужски он тухес выставил ...Украина не ****, Украина УБИВАЕТ !
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04.03.2022 13:30 Відповісти
устали наверное черти
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04.03.2022 13:07 Відповісти
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04.03.2022 13:14 Відповісти
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04.03.2022 13:15 Відповісти
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04.03.2022 13:16 Відповісти
Шикарно.
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04.03.2022 13:38 Відповісти
Кому це ви кажете. Нам, українцям? Ми і так розумієм. Якщо натівцям, то це безглуздо. Вони вже вирішили що Україна сама по собі, а вони також. Деякий час. Потім по одному будуть заходить у вазраждённый сырысыры в качестве губерний.
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04.03.2022 13:06 Відповісти
Ніяких перемовин з цапами.Після первих перемовин здали Херсон, після других Запорізьку АЕС.Щось дуже підозріло. Смерть цапам!
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04.03.2022 13:07 Відповісти
Легка війна для окупанта там де повно вати !!!
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04.03.2022 13:12 Відповісти
На Херсоне происходит максимально быстрая оккупация, уже выключили наших операторов и включают своих
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04.03.2022 13:13 Відповісти
тебе ж козлу три года говорили,не трож Порошенко,создавай армию,а ты баран что делал?
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04.03.2022 13:17 Відповісти
 
 