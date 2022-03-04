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НБУ закликав відключити Росію та Білорусь від торговельно-інформаційних платформ Bloomberg та Refinitiv

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

НБУ закликав відключити Росію та Білорусь від торговельно-інформаційних платформ Bloomberg та Refinitiv

Національний банк України (НБУ) закликав відключити від найбільших у світі торговельно-інформаційних платформ Bloomberg та Refinitiv (раніше – Reuters) російські та білоруські фінустанови.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу регулятора.

"Bloomberg і Refinitiv є ключовими гравцями у сфері надання даних та інформації на світовому фінринку. Виходячи з цього, відключення від цих платформ російських та білоруських фінустанов значно обмежить їх доступ до міжнародного фінринку", – навела слова голови Нацбанку Кирила Шевченка пресслужба.

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За його словами, таке відключення є дуже важливим етапом протидії військовій агресії на фінансовому фронті.

Відповідні листи керівництво Нацбанку надіслало 3 березня голові Bloomberg L.P. Пітеру Грауеру та керівному директору з питань Центральної та Східної Європи London Stock Exchange Group Антоніо Де Грегоріо.

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Мы соберемся через месяц что бы обсудить возможность таких санкций-ответили в агенствах.
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04.03.2022 12:59 Відповісти
От заблокувати б їм GPS - ото б було гарно…
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04.03.2022 13:15 Відповісти
 
 