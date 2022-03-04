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Новини Війна в Україні
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Порошенко в інтерв‘ю польському телеканалу: Шансів, що Путін захопить Київ, немає

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

П’ятий Президент також закликав союзників запровадити максимально жорсткі, "пекельні" санкції проти Путіна.

Петро Порошенко в інтерв’ю польському телеканалу TVN24 розповів про боротьбу та рішучість українських воїнів. Порошенко, який організував і забезпечує діяльність 206-го батальйону територіальної оборони у столиці України, наголошує: шансів, що Путін захопить Київ, немає, передає Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу "ЄС".

"В Україні ми просто хочемо бути вільними. Ми хочемо бути демократичними. Ми хочемо бути європейцями", – сказав він.

"Всю ніч в повітрі тривав бій, було шість бомбових ударів по центру", – розповідає Порошенко. "Ми ніколи не здаємося. Шансів, що Путіну віддадуть Київ, немає. Ми добре організовані та згуртовані", – зазначає Петро Порошенко.

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Порошенко в інтерв‘ю польському телеканалу: Шансів, що Путін захопить Київ, немає 01

П’ятий Президент також зауважив, що багато російських солдатів уже загинули в боях. "Путін цього не визнає, він не визнає цих даних. Це ще один доказ того, що він брехун. Руїни українських міст, від Харкова до Ірпеня, від Херсона до Бучі, показують, що це схоже на Другу світову війну. Це свідчення того, що Путін постане перед Міжнародним кримінальним трибуналом в Гаазі і буде ув’язнений за воєнні злочини", – переконаний Порошенко.

"Росіяни будуть платити за кожного нашого солдата і мирного жителя. Українці готові захищати свою землю, воювати з росіянами. Це найбільший сюрприз не тільки для Путіна. Я знаю генерала з однієї з країн НАТО. У найкращій ситуації, за його словами, українські Збройні Сили здатні протистояти другій за величиною армії світу – російської армії – до 72 годин. Сьогодні минуло вісім днів з початку війни", – сказав Порошенко.

П’ятий Президент також закликав союзників запровадити максимально жорсткі, "пекельні" санкції проти Путіна.

"Виключення SWIFT не для кількох банків, а для всіх російських банків. Ембарго на російський експорт. Виключити всі кредитні картки для всіх росіян. Вони повинні відчути, наскільки небезпечно для них підтримувати Путіна", – наголошує Порошенко.

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Лідер "Європейської Солідарності" подякував полякам і польському уряду за неймовірну солідарність з українцями під час війни. "Ви приймаєте наших дітей, наші сім’ї. Вони ні за що не платять. Ви даєте їм їжу, ви даєте їм притулок. Ви справжні друзі, які пізнаються в біді", – резюмує Порошенко.

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Топ коментарі
+10
Myroslav Hrabovsky

""Сьогодні минуло вісім днів з початку війни", - сказав Порошенко."

Недолуге, читати не навчився, чи розуміти прочитане?
В подібних випадках народна мудрість каже - мовчки проходь далі, за розумного зійдеш.
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04.03.2022 13:31
+8
Отказ США&НАТО от введение режима беспилотной зоны над Украиной... "Возможно, Байден войдет в новейшую историю Планеты как президент США, который такими иезуитскими способами как поощрение бездействием и прочее прочее, способствовал колонизации Украины.
Есть такое понятие как ПОСОБНИЧЕСТВО.
А формы пособничества бывают всякие и разнообразные." - как вам такая формула, соотечественники ?
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04.03.2022 13:20
+8
Чого не скажеш про Херсон. Сьогодні там намагаються проголосити ХНР, мітінг на площі Свободи. Поки населення міста чинить супротив - підтримайте будь ласка Херсон військовими операціями, інакше буде запізно і ми втратимо лівобережну Україну. Херсон пов'язаний із Чонгаром та Перекопом напряму і ворог використає ці території для коридору власних військ і підтягне їх до Миколаїва, Одеси, Маріуполя. Зрозумійте це та найскоріше, звільніть Херсон.
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04.03.2022 13:24
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Це старе інтервью. Було на ФБ чотири дні тому.
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04.03.2022 13:14 Відповісти
Myroslav Hrabovsky

""Сьогодні минуло вісім днів з початку війни", - сказав Порошенко."

Недолуге, читати не навчився, чи розуміти прочитане?
В подібних випадках народна мудрість каже - мовчки проходь далі, за розумного зійдеш.
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04.03.2022 13:31 Відповісти
таке враження, що всі хочуть якось вплинути на скаженого собаку, який вже покусав половину міста. друга половина сидять й вирішують, який корм більше йому не давати. сюр.
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04.03.2022 13:14 Відповісти
зараз не кажи гоп і зачищай русю на півдні
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04.03.2022 13:14 Відповісти
мгновенная смена преза сейчас действительно ничего не даст особо. Но если бы не выбрали клоуна в 2019, то были бы сейчас ракетные комплексы, не было сокращение армии, не было "разведения сил" на Донбасе, не было бы все деньги закатаны в асфальт
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04.03.2022 14:15 Відповісти
Молодец!
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04.03.2022 13:15 Відповісти
Отказ США&НАТО от введение режима беспилотной зоны над Украиной... "Возможно, Байден войдет в новейшую историю Планеты как президент США, который такими иезуитскими способами как поощрение бездействием и прочее прочее, способствовал колонизации Украины.
Есть такое понятие как ПОСОБНИЧЕСТВО.
А формы пособничества бывают всякие и разнообразные." - как вам такая формула, соотечественники ?
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04.03.2022 13:20 Відповісти
не від Байдена залежить введення безпілотної зони. Вірніше: від Байдена; але не тільки від його одного.
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04.03.2022 14:31 Відповісти
А від кого? Від Шольца, Макрона? Від кого? Цей старий пердун просто нас кинув.
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04.03.2022 15:03 Відповісти
Чого не скажеш про Херсон. Сьогодні там намагаються проголосити ХНР, мітінг на площі Свободи. Поки населення міста чинить супротив - підтримайте будь ласка Херсон військовими операціями, інакше буде запізно і ми втратимо лівобережну Україну. Херсон пов'язаний із Чонгаром та Перекопом напряму і ворог використає ці території для коридору власних військ і підтягне їх до Миколаїва, Одеси, Маріуполя. Зрозумійте це та найскоріше, звільніть Херсон.
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04.03.2022 13:24 Відповісти
коментар відмічено як спам
За злочини на Майдані вже всі винні заплатили. Сповна. За ці так само заплатять. Комусь.
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04.03.2022 13:27 Відповісти
Це, сарказм, так!?
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04.03.2022 13:38 Відповісти
Чому? Комусь же заплатили ці покидьки, які сміялись в суді з батьків загиблих.
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04.03.2022 14:11 Відповісти
Киев может держаться очень долго. Печально, если начнуть бомбить, как Харьков...
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04.03.2022 13:52 Відповісти
 
 