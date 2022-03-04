Радіаційний фон на території Запорізької області не несе загрози життю та здоров'ю населення, - МОЗ

За даними Запорізького обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ, радіаційний фон на території Запорізької області лишається без змін.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ України.

За результатами планових моніторингових досліджень, радіаційний фон не несе загрози життю та здоров’ю населення.

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Встановлено, що радіаційний гамма фон не перевищує властивий для цієї території природний фон:

м. Енергодар – 9-12 мкР/год;

м. Мелітополь – 9-12 мкР/год;

смт. К-Дніпровка – 11.2 мкР/год;

м. Бердянськ, м. Оріхів, м. Токмак, смт Чернігівка, смт Андріївка — 12.5 мкР/год;

м. Пологи – 11-14 мкР/год;

м. Василівка – 16 мкР/год;

м. Херсон – 8-10 мкР/год.

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Як повідомлялося, війська РФ намагаються прорвати оборону та захопити Запорізьку атомну електростанцію. Окупанти ведуть обстріли з важкої техніки. В результаті обстрілів на АЕС виникла пожежа. А пізніше в Енергодарі пролунав потужний вибух. Що саме вибухнуло - поки що достеменно невідомо.